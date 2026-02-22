Curs valutar, 22 februarie 2026: euro costă de 20 lei și 17 bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani

08:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că astăzi, 20 februarie 2026, un litri de benzină se comercializează cu 23 de lei și 40 de bani , iar motorina costă 20 de lei și 19 bani per litru. Aceasta înseamnă o scumpire cu patru bani la benzină și cu trei bani la motorină. Prețul maxim […] Post-ul Astăzi, 20 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu patru bani, iar motorina se poate cumpăra cu trei bani mai mult apare prima dată în Observatorul de Nord.