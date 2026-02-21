Meteo, 21 februarie 2026: vreme senină, cu valori termice negative

11:50

Autor: Vadim CHEPTĂNARU, anticoruptie.md Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate […] Post-ul Dereneu, sub asediul… propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.