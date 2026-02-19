Rusia a amendat Google cu 1,2 cvintilioane de euro

10:20

Ungaria și Slovacia, țările din UE ale căror premieri îi fac cu ochiul lui Putin, au o problemă cât casa. Nu mai pot să primească petrol de la ruși pentru că Ucraina, așa cum este normal, nu permite tranzitul petrolului rusesc pe oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina. Au încercat să rezolve această […] Post-ul Țările din Uniunea Europeană ale căror premieri îi fac cu ochiul lui Putin, au o problemă cât casa apare prima dată în Observatorul de Nord.