Taxi social la Ungheni | Vârstnicii și persoanele cu dizabilități merg gratuit cu taxiul la instituțiile publice
Radio Moldova, 22 februarie 2026 09:10
Primăriile din țară pun tot mai mult accent pe proiecte sociale. La Ungheni, de exemplu, există un serviciu de taxi social. Vârstnicii sau persoanele cu dizabilități pot călători gratuit până la oficiul poștal, la farmacie sau la policlinică. Primăria Ungheni a lansat acest program acum aproape doi ani, iar de atunci, numărul beneficiarilor a crescut constant. În perioada rece, șoferii efectuează mai multe curse, pentru că vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități le este mai dificil să se deplaseze.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina, la final. Ceremonia de închidere, astăzi, în direct la Moldova 2 # Radio Moldova
Jocurile Olimpice de iarnă au ajuns la final, după 3 săptămâni de competiții. În această seară, ceremonia de închidere se va desfășura la "Arena di Verona", un amfiteatru roman situat în centrul orașului din nordul Italiei.
„Nu există un alt popor care își dorește pacea mai mult decât ucrainenii”: Ambasadorul Paun Rohovei, interviu în exclusivitate la Moldova 1 # Radio Moldova
Ucrainenii sunt „pregătiți pentru a obține pacea”, iar primele lucruri pe care Ucraina vrea să le obțină la negocierile de pace cu Federația Rusă și Statele Unite ale Americii, aflate în plină desfășurare, țin de „oprirea completă a focului”, după care obținerea garanțiilor de securitate.
Penultima zi de concurs de la Olimpiada Albă va intra în istorie. A fost ziua în care norvegianul Johannes Klaebo a doborât un record vechi de 46 de ani la Jocurile Olimpice de iarnă. În urma victoriei sale în proba de 50 de kilometri start grupat, în stil clasic, Klaebo a depășit un record care rezistase aproape jumătate de secol.
Locuitorii din Kiev trec prin cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului: „Trăim vremuri grele” # Radio Moldova
Atacurile necontenite ale armatei ruse au provocat în Ucraina o criză energetică fără precedent. Toate centralele termice și hidroelectrice majore au suferit avarii grave și producția de energie a fost înjumătățită. Orașele se confruntă cu pene de curent, alimentarea cu energie termică este întreruptă frecvent și oamenii suferă de frig în propriile case. Locuitorii orașului Kiev trec prin cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului. Stațiile de metrou au devenit adăposturi în care oamenii merg pentru a supraviețui în timpul atacurilor și pentru a se încălzi.
Peste 50 de ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul din Cimișlia, reper important al culturii orașului # Radio Moldova
De Ziua Internațională a Ghidului de Turism, mai mulți ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din Cimișlia, un reper important al culturii orașului. Fondatorul muzeului este singurul meșter din țară care sculptează în oase de bovine. De aproape 30 de ani, Alexandru Bulat își dedică viața conservării patrimoniului.
Mărțișoare și cadouri cu produse autohtone, la târgurile din capitală. Lucrările confecționate manual, la mare căutare # Radio Moldova
Cu o săptămână înainte de venirea primăverii, la Chișinău se organizează târguri de mărțișoare. Pe parcursul întregii ierni, meșterițele au lucrat cu migală pentru a crea piese deosebite, unele adevărate opere de artă, care ajung la 300 de lei. Locuitorii capitalei păstrează cu drag tradiția de a oferi mărțișoare rudelor și prietenilor, ca simbol al primăverii și al prieteniei. Cei care vor să ofere daruri speciale, pot cumpăra, pe lângă mărțișoare, dulciuri, ceaiuri sau fructe moldovenești. De toate se găsesc la târgurile din Chișinău.
Ucraina confirmă atacul asupra unei fabrici rusești de rachete hipersonice Oreșnik din Udmurtia # Radio Moldova
Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă, 21 februarie, un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik situată în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova și la aproximativ 1.500 de granița cu Ucraina, potrivit canalului Telegram Astra, informează EFE.
În serele din întreaga țară, a început cultivarea răsadului, un pas esențial pentru viitoarele culturi. Semințele de roșii, ardei, vinete sau varză sunt alese cu grijă, pentru a asigura plante viguroase și recolte bogate în sezonul următor. Legumicultorii depun eforturi considerabile și pentru încălzirea serelor. Din cauza costurilor ridicate, unii folosesc sobe.
Campionat de robotică la Chișinău: 250 de elevi și-au pus la încercare ingeniozitatea # Radio Moldova
Un număr de 250 de elevi pasionați de tehnologii și-au pus la încercare ingeniozitatea în cadrul campionatului „FIRST Tech Challenge”. Participanții au construit și programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi. Organizați în echipe, adolescenții nu doar că au proiectat roboții, dar au și gestionat bugete, au căutat sponsori și și-au împărțit responsabilitățile, exact ca într-un startup.
O brutărie artizanală din orașul Bruxelles păstrează savoarea cozonacilor copți la Orac, raionul Leova # Radio Moldova
O moldoveancă originară din Chișinău a reușit să transforme amintirile copilăriei petrecute la bunica sa, în satul Otac, raionul Leova, într-o afacere de succes la Bruxelles. De trei ani, Senina Cojocari conduce două brutării artizanale, unde pâinea cu maia naturală și produsele făcute manual au devenit semnătura sa.
Volodimir Zelenski anunță noi discuții cu Rusia și SUA, în următoarele zece zile, la Geneva # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un acord cu Rusia și Statele Unite pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile. Întâlnirea ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele anterioare, relatează agenția EFE.
Liga nord-americană de baschet masculin: Los Angeles Lakers i-au învins pe Los Angeles Clippers # Radio Moldova
Meci electrizant în Liga nord-americană de baschet masculin. Los Angeles Lakers i-au învins pe concitadinii lor de la Los Angeles Clippers cu scorul de 125:122. Lakers, care au jucat pe teren propriu, au făcut diferența grație unei prestații extraordinare a vedetei lor, Luka Dončić. Slovenul, care nu mai evoluase în ultimele 4 meciuri în tricoul „galben-violet", de data asta a înscris 38 de puncte, a dat 11 pase decisive și a recuperat 6 mingi.
Președintele american introduce taxe vamale de 15% pentru toate țările din 24 februarie # Radio Moldova
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 21 februarie, că va majora la 15% taxa vamală globală temporară pentru produsele importate, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor vamale impuse diferitelor țări în temeiul unei legi a urgenței economice, scrie Reuters.
Razii în localuri din capitală | Poliția a depistat substanțe narcotice, trei persoane au fost reținute # Radio Moldova
Poliția a intervenit în mai multe localuri de agrement din capitală, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 februarie. Au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la consumul de droguri.
Arest preventiv de 30 de zile pentru cea de-a cincea persoană, reținută în dosarul pregătirii unor asasinate în Ucraina # Radio Moldova
Cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinării unor politicieni, jurnaliști și militari din Ucraina, va sta în arest preventiv timp de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor.
Biatlonista franceză Océane Michelon a cucerit medalia de aur în proba de Mass start pe distanța de 12 kilometri și jumătate # Radio Moldova
Concursul de biatlon din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo s-a încheiat cu... două surprize uriașe! Franțuzoiaca Océane Michelon a câștigat proba de Mass start pe distanța de 12 kilometri și jumătate. Vremea a afectat serios evoluțiile în poligon, vântul fiind un serios impediment pentru sportive.
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a amenințat, pe 21 februarie, că va întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina, dacă președintele ucrainean nu va relua luni livrările de petrol către Slovacia.
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând să fie cea de-a patra entitate de acest fel a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres.
Opt poduri construite „de la zero” și drumuri pe o distanță de 210 km reparate capital, în 2026 # Radio Moldova
Guvernul anunță lansarea, în 2026, a trei tipuri de investiții în infrastructura rutieră națională, o „premieră” pentru R. Moldova. Mai exact, pe parcursul acestui an urmează să fie reparate capital drumuri pe o distanță de 210 km, construite opt poduri și amenajate trotuarele din mai multe localități traversate de drumuri naționale, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Johannes Klaebo nu se satură de medalii de aur. Legendarul norvegian a cucerit al 6-lea său „aur” la Olimpiada de la Milano/Cortina, stabilind un nou record - cele mai multe distincții de cea mai înaltă probă obținute de un singur sportiv la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruși # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă, 21 februarie, legea care obligă operatorii de telefonie mobilă să-și întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).
O moldoveancă și-a transformat gusturile copilăriei într-o afacere în Franța: „Fiecare tort înseamnă multă răbdare” # Radio Moldova
Pe Coasta de Azur, o moldoveancă a reușit să construiască un mic business pornind de la gusturile copilăriei. De opt ani trăiește în Franța, iar dorul de casă a inspirat-o să creeze torturi pentru comunitatea de moldoveni din sudul țării.
Singurul magazin alimentar din Mânzătești s-a închis. „Nu avem de unde cumpăra pâine, produse de primă necesitate” # Radio Moldova
Situație complicată pentru locuitorii satului Mânzătești din raionul Ungheni, care au rămas fără singurul magazin alimentar din localitate. Agentul economic a decis să pună lacătul pe ușă, motivând că veniturile sunt prea mici pentru a menține afacerea, întrucât satul este mic și vânzările nu acoperă cheltuielile. Autoritățile publice locale susțin că au identificat o soluție provizorie pentru a ajuta comunitatea.
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmează să fie cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va funcționa la Chișinău va reprezenta o viziune comună a savanților și cercetătorilor din spațiul românesc, susține președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu. Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a apreciat această inițiativă, menționând simbolismul pe care îl comportă.
Lipsă de oferte noi pe piața imobiliară | Expert: „Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu există” # Radio Moldova
În Republica Moldova se atestă o lipsă de oferte noi pe piața imobiliară. Din această cauză, cei existenți pe piață majorează prețurile. Astfel explică scumpirea apartamentelor expertul în domeniul pieței imobiliare, Eugen Țurcan. Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu prea există, afirmă expertul.
Verbul „a ierta", cu infinitivul vechi, lung, substantivat, „iertare", vine în linie dreaptă din latinescul „libertare”, a elibera pe cineva.
Iulian Luchin va fi portdrapelul Republicii Moldova la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă # Radio Moldova
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina ajung la final. Ceremonia de închidere va avea loc la Verona duminică seara, iar portdrapelul Republicii Moldova va fi Iulian Luchin, schiorul care a avut aceea și misiune și la ceremonia de deschidere.
Dosarele cu impact asupra drepturilor omului, securității statului - prioritățile Procuraturii. Experții cer prevederi clare pentru reformarea justiției # Radio Moldova
Soluționarea în mod prioritar a dosarelor cu impact asupra drepturilor omului și securității statului, alinierea cadrului legal la standardele europene, o mai bună organizare și funcționare a sistemului sunt printre prioritățile Procuraturii pentru anul 2026. Deși documentul vizează măsuri importante, ar trebui să includă prevederi clare pentru reformarea justiției, consideră experții.
Președintele american introduce taxe vamale de 10% pentru toate țările din 24 februarie # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a semnat documentul prin care sunt instituite tarife vamale de 10% pentru toate țările începând din 24 februarie. Casa Albă precizează că a semnat o proclamație „invocând autoritatea sa în temeiul secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”. Președintele a prezentat planul la scurt timp după ce judecătorii au interzis majoritatea tarifelor globale anunțate de Casa Albă anul trecut, scrie BBC.
Memorandum semnat la Kiev | R. Moldova, România și Ucraina au instituit Tripla Alianță Cibernetică # Radio Moldova
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat vineri, 20 februarie, un memorandum trilateral care instituie „Cyber Alliance for Regional Resilience” (Tripla Alianță Cibernetică). Documentul a fost semnat la Kiev, a anunțat viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Pe durata restricțiilor, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru traversare prin punctul de trecere Palanca.
Revista Presei: 12 persoane au fost reținute în dosarul omorurilor la comandă ale persoanelor publice din Ucraina # Radio Moldova
Moldovenii racolați de FSB pentru asasinate în Ucraina a fost principalul subiect discutat ieri în presa națională. Câte persoane au fost reținute și cum comentează experții implicarea cetățenilor moldoveni în tentative de destabilizare, aflați din revista presei.
APEL la adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime, în fața Ambasadei Federației Ruse # Radio Moldova
La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei și doisprezece ani de la ocuparea Crimeei. Cu această ocazie, organizația pentru drepturile omului Amnesty International invită reprezentanții mass-media și publicul larg la o acțiune publică organizată la Chișinău.
Orașul Odesa, atacat cu drone rusești: doi răniți, mai multe clădiri avariate, printre care un liceu # Radio Moldova
Orașul Odesa a fost din nou atacat cu drone rusești. Două persoane au fost rănite și mai multe clădiri rezidențiale avariate în urma atacului, susțin autoritățile ucrainene.
În cea de-a 14-a zi de concurs la Olimpiada Albă Milano/Cortina 2026, chinezii Mengtao Xu și Xindi Wang au scris una dintre cele mai frumoase povești. Soț și soție, ambii au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la probele de aerials din cadrul competițiilor de schi acrobatic, ajutând China să ajungă la un număr de 4 medalii de aur cucerite până acum la această ediție. Mai mult, Xu a devenit prima femeie care își apără titlul olimpic la această probă.
Traficul la punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri # Radio Moldova
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Pe durata restricțiilor, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru traversare prin punctul de trecere Palanca.
Siguranța copiilor în spațiul virtual | Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Radio Moldova
Siguranța copiilor în mediul online a fost pusă în discuție vineri, 20 februarie, la Președinție, odată cu lansarea dialogului național pe acest subiect. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.
Republica Moldova face un nou pas pentru a ajuta fermierii să facă față secetei și schimbărilor climatice. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), a lansat primele licitații pentru construcția unor sisteme moderne de irigare.
Chișinăul concentrează 68% din turiști. Ucraina și România – principalele țări de origine # Radio Moldova
Peste 90 de mii de vizitatori au ajuns în Republica Moldova anul trecut, în creștere cu aproximativ 34% față de 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cei mai mulți au fost excursioniști de o zi, veniți în special pentru odihnă și agrement.
Daniel David și Mircea Dumitru, la Chișinău: „Doar o societate bazată pe cunoaștere asigură o viață mai bună” # Radio Moldova
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit dezbaterea publică „Educația și știința într-o societate bazată pe cunoaștere: implicații pentru timpurile noastre”. Evenimentul a reunit două personalități marcante ale mediului academic din România – Daniel David, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, și Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, ambii foști miniștri ai Educației și Cercetării.
Ungaria a anunțat pe 20 februarie că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro ($107 milioane) al Uniunii Europene pentru Ucraina până când fluxul de petrol rusesc prin conducta deteriorată Drujba va fi reluat, transmite The Kyiv Independent.
În ultimele două săptămâni, cel puțin 1.380 de șoferi au fost sancționați pentru că au folosit telefonul mobil în timp ce conduceau. Amenzile ajung până la 600 de lei, iar fiecare contravenient primește și trei puncte de penalizare. Verificările sunt desfășurate la nivel național în cadrul operațiunii „Telefonul”.
Aeroport închis la Viena, plan de urgență la Bordeaux: iarna aduce haos în mai multe țări # Radio Moldova
În timp ce iarna aduce ninsori și blocaje în Austria și Statele Unite, Franța și Croația se confruntă cu furtuni puternice. Vremea severă provoacă perturbări în transport, în școli și în serviciile publice, iar autoritățile sunt în alertă pentru a limita efectele și a proteja populația.
Curtea Constituțională rămâne un pilon al protejării drepturilor cetățenilor, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Curtea Constituțională a Republicii Moldova rămâne un reper esențial pentru statul de drept și protecția drepturilor cetățenilor, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la deschiderea anului judiciar 2026, eveniment care marchează și 31 de ani de activitate ai instituției.
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un microbuz s-a scufundat în lacul înghețat Baikal # Radio Moldova
Șapte persoane și-au pierdut viața în Lacul Baikal, Siberia, după ce un microbuz cu opt turiști chinezi a căzut în apă vineri, când gheața s-a rupt în timpul traversării lacului înghețat, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență, citat de Reuters.
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Rusia nu este pregătită să încheie pacea cu Ucraina, iar războiul ar putea continua cel puțin până în vară. Într-un interviu acordat postului TVP World, liderul de la Helsinki a declarat că principalul obstacol în calea unui acord este Moscova, nu Kievul sau capitalele occidentale, chiar dacă negocierile mediate de Statele Unite sunt așteptate să continue.
