Avertisment pentru Ucraina, să reia livrările de petrol către Slovacia
Radio Moldova, 21 februarie 2026 17:00
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a amenințat, pe 21 februarie, că va întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina, dacă președintele ucrainean nu va relua luni livrările de petrol către Slovacia.
• • •
Acum o oră
17:00
16:50
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând să fie cea de-a patra entitate de acest fel a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres.
16:50
Opt poduri construite „de la zero” și drumuri pe o distanță de 210 km reparate capital, în 2026 # Radio Moldova
Guvernul anunță lansarea, în 2026, a trei tipuri de investiții în infrastructura rutieră națională, o „premieră” pentru R. Moldova. Mai exact, pe parcursul acestui an urmează să fie reparate capital drumuri pe o distanță de 210 km, construite opt poduri și amenajate trotuarele din mai multe localități traversate de drumuri naționale, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Acum 4 ore
15:40
Johannes Klaebo nu se satură de medalii de aur. Legendarul norvegian a cucerit al 6-lea său „aur” la Olimpiada de la Milano/Cortina, stabilind un nou record - cele mai multe distincții de cea mai înaltă probă obținute de un singur sportiv la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.
15:10
Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruși # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă, 21 februarie, legea care obligă operatorii de telefonie mobilă să-și întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).
15:00
O moldoveancă și-a transformat gusturile copilăriei într-o afacere în Franța: „Fiecare tort înseamnă multă răbdare” # Radio Moldova
Pe Coasta de Azur, o moldoveancă a reușit să construiască un mic business pornind de la gusturile copilăriei. De opt ani trăiește în Franța, iar dorul de casă a inspirat-o să creeze torturi pentru comunitatea de moldoveni din sudul țării.
14:10
Singurul magazin alimentar din Mânzătești s-a închis. „Nu avem de unde cumpăra pâine, produse de primă necesitate” # Radio Moldova
Situație complicată pentru locuitorii satului Mânzătești din raionul Ungheni, care au rămas fără singurul magazin alimentar din localitate. Agentul economic a decis să pună lacătul pe ușă, motivând că veniturile sunt prea mici pentru a menține afacerea, întrucât satul este mic și vânzările nu acoperă cheltuielile. Autoritățile publice locale susțin că au identificat o soluție provizorie pentru a ajuta comunitatea.
Acum 6 ore
13:20
12:40
Lipsă de oferte noi pe piața imobiliară | Expert: „Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu există” # Radio Moldova
În Republica Moldova se atestă o lipsă de oferte noi pe piața imobiliară. Din această cauză, cei existenți pe piață majorează prețurile. Astfel explică scumpirea apartamentelor expertul în domeniul pieței imobiliare, Eugen Țurcan. Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu prea există, afirmă expertul.
12:00
Verbul „a ierta", cu infinitivul vechi, lung, substantivat, „iertare", vine în linie dreaptă din latinescul „libertare”, a elibera pe cineva.
12:00
Iulian Luchin va fi portdrapelul Republicii Moldova la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă # Radio Moldova
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina ajung la final. Ceremonia de închidere va avea loc la Verona duminică seara, iar portdrapelul Republicii Moldova va fi Iulian Luchin, schiorul care a avut aceea și misiune și la ceremonia de deschidere.
Acum 8 ore
11:40
Dosarele cu impact asupra drepturilor omului, securității statului - prioritățile Procuraturii. Experții cer prevederi clare pentru reformarea justiției # Radio Moldova
Soluționarea în mod prioritar a dosarelor cu impact asupra drepturilor omului și securității statului, alinierea cadrului legal la standardele europene, o mai bună organizare și funcționare a sistemului sunt printre prioritățile Procuraturii pentru anul 2026. Deși documentul vizează măsuri importante, ar trebui să includă prevederi clare pentru reformarea justiției, consideră experții.
11:10
Președintele american introduce taxe vamale de 10% pentru toate țările din 24 februarie # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a semnat documentul prin care sunt instituite tarife vamale de 10% pentru toate țările începând din 24 februarie. Casa Albă precizează că a semnat o proclamație „invocând autoritatea sa în temeiul secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”. Președintele a prezentat planul la scurt timp după ce judecătorii au interzis majoritatea tarifelor globale anunțate de Casa Albă anul trecut, scrie BBC.
10:40
Memorandum semnat la Kiev | R. Moldova, România și Ucraina au instituit Tripla Alianță Cibernetică # Radio Moldova
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat vineri, 20 februarie, un memorandum trilateral care instituie „Cyber Alliance for Regional Resilience” (Tripla Alianță Cibernetică). Documentul a fost semnat la Kiev, a anunțat viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.
10:30
10:00
Revista Presei: 12 persoane au fost reținute în dosarul omorurilor la comandă ale persoanelor publice din Ucraina # Radio Moldova
Moldovenii racolați de FSB pentru asasinate în Ucraina a fost principalul subiect discutat ieri în presa națională. Câte persoane au fost reținute și cum comentează experții implicarea cetățenilor moldoveni în tentative de destabilizare, aflați din revista presei.
10:00
APEL la adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime, în fața Ambasadei Federației Ruse # Radio Moldova
La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei și doisprezece ani de la ocuparea Crimeei. Cu această ocazie, organizația pentru drepturile omului Amnesty International invită reprezentanții mass-media și publicul larg la o acțiune publică organizată la Chișinău.
09:50
Orașul Odesa, atacat cu drone rusești: doi răniți, mai multe clădiri avariate, printre care un liceu # Radio Moldova
Orașul Odesa a fost din nou atacat cu drone rusești. Două persoane au fost rănite și mai multe clădiri rezidențiale avariate în urma atacului, susțin autoritățile ucrainene.
Acum 12 ore
09:40
În cea de-a 14-a zi de concurs la Olimpiada Albă Milano/Cortina 2026, chinezii Mengtao Xu și Xindi Wang au scris una dintre cele mai frumoase povești. Soț și soție, ambii au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la probele de aerials din cadrul competițiilor de schi acrobatic, ajutând China să ajungă la un număr de 4 medalii de aur cucerite până acum la această ediție. Mai mult, Xu a devenit prima femeie care își apără titlul olimpic la această probă.
09:20
Traficul la punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri # Radio Moldova
09:10
Siguranța copiilor în spațiul virtual | Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Radio Moldova
Siguranța copiilor în mediul online a fost pusă în discuție vineri, 20 februarie, la Președinție, odată cu lansarea dialogului național pe acest subiect. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.
09:00
Republica Moldova face un nou pas pentru a ajuta fermierii să facă față secetei și schimbărilor climatice. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), a lansat primele licitații pentru construcția unor sisteme moderne de irigare.
08:30
Chișinăul concentrează 68% din turiști. Ucraina și România – principalele țări de origine # Radio Moldova
Peste 90 de mii de vizitatori au ajuns în Republica Moldova anul trecut, în creștere cu aproximativ 34% față de 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cei mai mulți au fost excursioniști de o zi, veniți în special pentru odihnă și agrement.
08:00
Daniel David și Mircea Dumitru, la Chișinău: „Doar o societate bazată pe cunoaștere asigură o viață mai bună” # Radio Moldova
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit dezbaterea publică „Educația și știința într-o societate bazată pe cunoaștere: implicații pentru timpurile noastre”. Evenimentul a reunit două personalități marcante ale mediului academic din România – Daniel David, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, și Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, ambii foști miniștri ai Educației și Cercetării.
Acum 24 ore
22:50
Ungaria a anunțat pe 20 februarie că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro ($107 milioane) al Uniunii Europene pentru Ucraina până când fluxul de petrol rusesc prin conducta deteriorată Drujba va fi reluat, transmite The Kyiv Independent.
22:00
În ultimele două săptămâni, cel puțin 1.380 de șoferi au fost sancționați pentru că au folosit telefonul mobil în timp ce conduceau. Amenzile ajung până la 600 de lei, iar fiecare contravenient primește și trei puncte de penalizare. Verificările sunt desfășurate la nivel național în cadrul operațiunii „Telefonul”.
21:50
Aeroport închis la Viena, plan de urgență la Bordeaux: iarna aduce haos în mai multe țări # Radio Moldova
În timp ce iarna aduce ninsori și blocaje în Austria și Statele Unite, Franța și Croația se confruntă cu furtuni puternice. Vremea severă provoacă perturbări în transport, în școli și în serviciile publice, iar autoritățile sunt în alertă pentru a limita efectele și a proteja populația.
21:50
Curtea Constituțională rămâne un pilon al protejării drepturilor cetățenilor, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Curtea Constituțională a Republicii Moldova rămâne un reper esențial pentru statul de drept și protecția drepturilor cetățenilor, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la deschiderea anului judiciar 2026, eveniment care marchează și 31 de ani de activitate ai instituției.
21:30
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un microbuz s-a scufundat în lacul înghețat Baikal # Radio Moldova
Șapte persoane și-au pierdut viața în Lacul Baikal, Siberia, după ce un microbuz cu opt turiști chinezi a căzut în apă vineri, când gheața s-a rupt în timpul traversării lacului înghețat, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență, citat de Reuters.
21:10
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Rusia nu este pregătită să încheie pacea cu Ucraina, iar războiul ar putea continua cel puțin până în vară. Într-un interviu acordat postului TVP World, liderul de la Helsinki a declarat că principalul obstacol în calea unui acord este Moscova, nu Kievul sau capitalele occidentale, chiar dacă negocierile mediate de Statele Unite sunt așteptate să continue.
21:10
Gazul livrat în malul stâng al Nistrului este achitat de companii private, prin intermediul agenților de plată agreați de bănci, și nu direct de un stat sau donator, a declarat Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație „Moldovagaz”, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
20:50
80 de sculpturi, 35 de artiști și un nume care unește: Brâncuși, celebrat pe ambele maluri ale Prutului # Radio Moldova
Eveniment expozițional de anvergură la Chișinău. De ziua nașterii marelui sculptor român de valoare universală, Constantin Brâncuși, capitala Republicii Moldova găzduiește, în premieră, extinderea proiectului „Luna sculptorilor români” de la Iași și o amplă expoziție-omagiu a artiștilor de pe ambele maluri ale Prutului.
20:30
Vinurile Republicii Moldova, apreciate la gala caritabilă „Wine Into Water” din Japonia # Radio Moldova
Vinurile Republicii Moldova s-au clasat printre cele mai apreciate la Tokyo, unde au fost prezentate în premieră la cea de-a 28-a ediție a galei caritabile „Wine Into Water”, iar una dintre sticlele scoase la licitație a fost adjudecată pentru 600.000 de yeni japonezi, aproximativ 3.900 de dolari, de zece ori peste prețul de pornire.
20:20
Performanță uluitoare pentru sportul moldovenesc! Reprezentativa Republicii Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală # Radio Moldova
În concursul feminin pe echipe, sportivele noastre s-au clasat pe primul loc la competiția ce se desfășoară în orașul bulgar Plovdiv.Echipa națională de a Repulicii Moldova a fost formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Casandra Berzan și a ajuns să evolueze în finală, acolo unde a și obținut victoria în fața reprezentativei Georgiei.
20:00
Uniunea Europeană cere stabilitate comercială după anularea tarifelor impuse de Trump de către Curtea Supremă a SUA # Radio Moldova
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii, scrie hotnews.ro.
19:30
Toate taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, a decis Curtea Supremă a SUA # Radio Moldova
Donald Trump primește o lovitură dură din partea Justiției americane. Curtea Supremă a anulat majoritatea tarifelor vamale impuse anul trecut de președintele SUA. Judecătorii au decis că liderul de la Washington nu avea autoritatea de a impune taxe noi pentru importul de bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai țării, anunță The Guardian.
19:30
A dat toate calculele peste cap: norvegianul Johannes Dale-Skjevdal a devenit campion olimpic în concursul de biatlon, proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri # Radio Moldova
Biatlonistul norvegian Johannes Dale-Skjevdal a câștigat proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Cei 30 de sportivi au plecat simultan și au tras de 4 ori în poligon. Vântul puternic a afectat serios tragerile. Johannes Dale-Skjevdal a speculat acest aspect care a dat bătăi de cap rivalilor săi și a furnizat marea surpriză.
19:20
Al cincilea suspect, prins la Chișinău: Un bărbat de 36 de ani, implicat în pregătirea lichidării unor persoane publice din Ucraina # Radio Moldova
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
19:10
19:00
EUROVISION | „Viva, Moldova!”, piesa care a făcut diaspora să plângă și străinii să spună „mă simt moldovean” # Radio Moldova
Piesa „Viva, Moldova!”, cu care Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a devenit un fenomen online. Versiunea extinsă a melodiei, lansată pe YouTube, a depășit 434 de mii de vizualizări și a generat aproape 900 de comentarii. Dincolo de cifre, însă, reacțiile spun o poveste care depășește granițele R. Moldova.
18:20
„Ne trag înapoi” sau „ce punem în loc”: Cum trebuie să abordeze autoritățile problema monumentelor sovietice # Radio Moldova
La aproape 35 de ani de la independență, R. Moldova rămâne împânzită de monumente sovietice, iar reamplasarea acestora revine, periodic, în dezbaterile publice. În timp ce istoricii susțin că aceste statui „ne trag înapoi”, iar veteranii de război cer „reamplasarea” și înlocuirea acestora cu monumente ale eroilor naționali, sculptorii invocă „valoarea artistică” a lucrărilor și întreabă „ce punem în loc?”.
18:10
18:10
18:00
Dorin Junghietu efectuează a doua vizită în SUA în acest an pentru a participa la summitul Transatlantic Gas Security # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii (SUA) în perioada 23–25 februarie, a doua de la începutul acestui an. Oficialul urmează să participe, pe 24 februarie, la summitul Transatlantic Gas Security, la care și-a confirmat prezența și directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul Jørgensen.
18:00
Zimbru Chișinău a revenit din cantonamentul susținut în Turcia! Fotbaliștii sunt monitorizați la antrenamente de finanțatorul clubului Nicolae Ciornîi # Radio Moldova
Zimbru Chișinău continuă la Chișinău pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Dacă în Antalia au avut parte de temperaturi ridicate și condiții mai bune de muncă, acasă „galben-verzii" au fost întâmpinați de o iarnă în toată regula - cu frig și zăpadă.
Ieri
17:40
Mediul privat, interesat de instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice: „Cererea e mai mare” # Radio Moldova
Primii megawați de energie electrică stocată din regenerabile au fost livrați în sistemului energetic național, iar autoritățile se așteaptă să fie instalate în acest an spații de stocare cu capacitate totală de cel puțin 200 de megawați-oră (MWh). Acest lucru va aduce mai mult echilibru în sistemul electroenergetic, va reduce dependența de importuri și va contribui la stabilizarea prețurilor. Și reprezentanții mediului privat susțin că sunt interesați de instalarea acestor baterii de stocare.
17:10
Moscova desființează Muzeul Istoriei GULAG (administrația generală a lagărelor de muncă forțată - n.r.) și creează în loc „Muzeul Memoriei”, dedicat „victimelor genocidului poporului sovietic”. Anunțul a fost făcut de criticul de artă Ksenia Korabelnikova, iar informația a fost confirmată, ulterior, de o sursă a agenției Interfax, care a declarat că aceasta a fost deja comunicată colectivului instituției.
17:10
Sectorul justiției din Republica Moldova, aflat în ultimii ani într-un amplu proces de reformă, continuă să se confrunte cu probleme care afectează calitatea actului de justiție. Autoritățile recunosc existența unor vulnerabilități și își asumă continuarea reformelor menite să asigure „o justiție independentă, imparțială și responsabilă”.
16:50
Tentative de asasinat în Ucraina, planificate în R. Moldova: Pentru bani, unii moldoveni sunt gata să joace în favoarea FSB-ului, remarcă experții # Radio Moldova
Gruparea criminală care planifica asasinarea unor persoane publice din Ucraina, inclusiv jurnaliști și politicieni, nu reprezintă un incident izolat, ci face parte dintr-o strategie recurentă a serviciilor secrete rusești de a utiliza cetățeni moldoveni în scopuri subversive.
16:40
Costuri mai mici și proceduri simplificate pentru invențiile moldovenești: R. Moldova a aderat la sistemul european de brevete # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit stat membru cu drepturi depline al sistemului european de brevete. De la statutul de observator, țara noastră a intrat oficial în rândul celor 39 de state membre ale Convenției Brevetului European, după votul Parlamentului de la Chișinău. Deși pare tehnică, decizia are implicații majore pentru inventatorii și agenții economici din Republica Moldova, cărora le-a fost facilitat accesul la un sistem de protecție a invențiilor în întreaga Europă.
