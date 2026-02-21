Locuitorii din Kiev trec prin cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului: „Trăim vremuri grele”

21:40

Cu o săptămână înainte de venirea primăverii, la Chișinău se organizează târguri de mărțișoare. Pe parcursul întregii ierni, meșterițele au lucrat cu migală pentru a crea piese deosebite, unele adevărate opere de artă, care ajung la 300 de lei. Locuitorii capitalei păstrează cu drag tradiția de a oferi mărțișoare rudelor și prietenilor, ca simbol al primăverii și al prieteniei. Cei care vor să ofere daruri speciale, pot cumpăra, pe lângă mărțișoare, dulciuri, ceaiuri sau fructe moldovenești. De toate se găsesc la târgurile din Chișinău.