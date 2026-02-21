Lipsă de oferte noi pe piața imobiliară | Expert: „Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu există”

09:40

În cea de-a 14-a zi de concurs la Olimpiada Albă Milano/Cortina 2026, chinezii Mengtao Xu și Xindi Wang au scris una dintre cele mai frumoase povești. Soț și soție, ambii au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la probele de aerials din cadrul competițiilor de schi acrobatic, ajutând China să ajungă la un număr de 4 medalii de aur cucerite până acum la această ediție. Mai mult, Xu a devenit prima femeie care își apără titlul olimpic la această probă.