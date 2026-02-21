Daniel David și Mircea Dumitru, la Chișinău: „Doar o societate bazată pe cunoaștere asigură o viață mai bună”
Radio Moldova, 21 februarie 2026 08:00
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit dezbaterea publică „Educația și știința într-o societate bazată pe cunoaștere: implicații pentru timpurile noastre”. Evenimentul a reunit două personalități marcante ale mediului academic din România – Daniel David, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, și Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, ambii foști miniștri ai Educației și Cercetării.
• • •
Acum 30 minute
08:00
Daniel David și Mircea Dumitru, la Chișinău: „Doar o societate bazată pe cunoaștere asigură o viață mai bună"
Acum 12 ore
22:50
Ungaria a anunțat pe 20 februarie că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro ($107 milioane) al Uniunii Europene pentru Ucraina până când fluxul de petrol rusesc prin conducta deteriorată Drujba va fi reluat, transmite The Kyiv Independent.
22:00
În ultimele două săptămâni, cel puțin 1.380 de șoferi au fost sancționați pentru că au folosit telefonul mobil în timp ce conduceau. Amenzile ajung până la 600 de lei, iar fiecare contravenient primește și trei puncte de penalizare. Verificările sunt desfășurate la nivel național în cadrul operațiunii „Telefonul”.
21:50
Aeroport închis la Viena, plan de urgență la Bordeaux: iarna aduce haos în mai multe țări # Radio Moldova
În timp ce iarna aduce ninsori și blocaje în Austria și Statele Unite, Franța și Croația se confruntă cu furtuni puternice. Vremea severă provoacă perturbări în transport, în școli și în serviciile publice, iar autoritățile sunt în alertă pentru a limita efectele și a proteja populația.
21:50
Curtea Constituțională rămâne un pilon al protejării drepturilor cetățenilor, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Curtea Constituțională a Republicii Moldova rămâne un reper esențial pentru statul de drept și protecția drepturilor cetățenilor, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la deschiderea anului judiciar 2026, eveniment care marchează și 31 de ani de activitate ai instituției.
21:30
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un microbuz s-a scufundat în lacul înghețat Baikal # Radio Moldova
Șapte persoane și-au pierdut viața în Lacul Baikal, Siberia, după ce un microbuz cu opt turiști chinezi a căzut în apă vineri, când gheața s-a rupt în timpul traversării lacului înghețat, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență, citat de Reuters.
21:10
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Rusia nu este pregătită să încheie pacea cu Ucraina, iar războiul ar putea continua cel puțin până în vară. Într-un interviu acordat postului TVP World, liderul de la Helsinki a declarat că principalul obstacol în calea unui acord este Moscova, nu Kievul sau capitalele occidentale, chiar dacă negocierile mediate de Statele Unite sunt așteptate să continue.
21:10
Gazul livrat în malul stâng al Nistrului este achitat de companii private, prin intermediul agenților de plată agreați de bănci, și nu direct de un stat sau donator, a declarat Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație „Moldovagaz”, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
20:50
80 de sculpturi, 35 de artiști și un nume care unește: Brâncuși, celebrat pe ambele maluri ale Prutului # Radio Moldova
Eveniment expozițional de anvergură la Chișinău. De ziua nașterii marelui sculptor român de valoare universală, Constantin Brâncuși, capitala Republicii Moldova găzduiește, în premieră, extinderea proiectului „Luna sculptorilor români” de la Iași și o amplă expoziție-omagiu a artiștilor de pe ambele maluri ale Prutului.
20:30
Vinurile Republicii Moldova, apreciate la gala caritabilă „Wine Into Water” din Japonia # Radio Moldova
Vinurile Republicii Moldova s-au clasat printre cele mai apreciate la Tokyo, unde au fost prezentate în premieră la cea de-a 28-a ediție a galei caritabile „Wine Into Water”, iar una dintre sticlele scoase la licitație a fost adjudecată pentru 600.000 de yeni japonezi, aproximativ 3.900 de dolari, de zece ori peste prețul de pornire.
20:20
Performanță uluitoare pentru sportul moldovenesc! Reprezentativa Republicii Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală # Radio Moldova
În concursul feminin pe echipe, sportivele noastre s-au clasat pe primul loc la competiția ce se desfășoară în orașul bulgar Plovdiv.Echipa națională de a Repulicii Moldova a fost formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Casandra Berzan și a ajuns să evolueze în finală, acolo unde a și obținut victoria în fața reprezentativei Georgiei.
20:00
Uniunea Europeană cere stabilitate comercială după anularea tarifelor impuse de Trump de către Curtea Supremă a SUA # Radio Moldova
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii, scrie hotnews.ro.
19:30
Toate taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, a decis Curtea Supremă a SUA # Radio Moldova
Donald Trump primește o lovitură dură din partea Justiției americane. Curtea Supremă a anulat majoritatea tarifelor vamale impuse anul trecut de președintele SUA. Judecătorii au decis că liderul de la Washington nu avea autoritatea de a impune taxe noi pentru importul de bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai țării, anunță The Guardian.
19:30
A dat toate calculele peste cap: norvegianul Johannes Dale-Skjevdal a devenit campion olimpic în concursul de biatlon, proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri # Radio Moldova
Biatlonistul norvegian Johannes Dale-Skjevdal a câștigat proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Cei 30 de sportivi au plecat simultan și au tras de 4 ori în poligon. Vântul puternic a afectat serios tragerile. Johannes Dale-Skjevdal a speculat acest aspect care a dat bătăi de cap rivalilor săi și a furnizat marea surpriză.
Acum 24 ore
19:20
Al cincilea suspect, prins la Chișinău: Un bărbat de 36 de ani, implicat în pregătirea lichidării unor persoane publice din Ucraina # Radio Moldova
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
19:10
Al cincilea suspect, prins la Chișinău: bărbat de 36 de ani, implicat în pregătirea lichidării unor persoane publice din Ucraina # Radio Moldova
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
19:00
EUROVISION | „Viva, Moldova!”, piesa care a făcut diaspora să plângă și străinii să spună „mă simt moldovean” # Radio Moldova
Piesa „Viva, Moldova!”, cu care Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a devenit un fenomen online. Versiunea extinsă a melodiei, lansată pe YouTube, a depășit 434 de mii de vizualizări și a generat aproape 900 de comentarii. Dincolo de cifre, însă, reacțiile spun o poveste care depășește granițele R. Moldova.
18:20
„Ne trag înapoi” sau „ce punem în loc”: Cum trebuie să abordeze autoritățile problema monumentelor sovietice # Radio Moldova
La aproape 35 de ani de la independență, R. Moldova rămâne împânzită de monumente sovietice, iar reamplasarea acestora revine, periodic, în dezbaterile publice. În timp ce istoricii susțin că aceste statui „ne trag înapoi”, iar veteranii de război cer „reamplasarea” și înlocuirea acestora cu monumente ale eroilor naționali, sculptorii invocă „valoarea artistică” a lucrărilor și întreabă „ce punem în loc?”.
18:10
Siguranței copiilor în spațiul virtual | Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Radio Moldova
Siguranța copiilor în mediul online a fost pusă în discuție vineri, 20 februarie, la Președinție, odată cu lansarea dialogului național pe acest subiect. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.
18:10
Trei dintre moldovenii reținuți în dosarul asasinatelor planificate, plasați în arest preventiv # Radio Moldova
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
18:00
Dorin Junghietu efectuează a doua vizită în SUA în acest an pentru a participa la summitul Transatlantic Gas Security # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii (SUA) în perioada 23–25 februarie, a doua de la începutul acestui an. Oficialul urmează să participe, pe 24 februarie, la summitul Transatlantic Gas Security, la care și-a confirmat prezența și directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul Jørgensen.
18:00
Zimbru Chișinău a revenit din cantonamentul susținut în Turcia! Fotbaliștii sunt monitorizați la antrenamente de finanțatorul clubului Nicolae Ciornîi # Radio Moldova
Zimbru Chișinău continuă la Chișinău pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Dacă în Antalia au avut parte de temperaturi ridicate și condiții mai bune de muncă, acasă „galben-verzii" au fost întâmpinați de o iarnă în toată regula - cu frig și zăpadă.
17:40
Mediul privat, interesat de instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice: „Cererea e mai mare” # Radio Moldova
Primii megawați de energie electrică stocată din regenerabile au fost livrați în sistemului energetic național, iar autoritățile se așteaptă să fie instalate în acest an spații de stocare cu capacitate totală de cel puțin 200 de megawați-oră (MWh). Acest lucru va aduce mai mult echilibru în sistemul electroenergetic, va reduce dependența de importuri și va contribui la stabilizarea prețurilor. Și reprezentanții mediului privat susțin că sunt interesați de instalarea acestor baterii de stocare.
17:10
Moscova desființează Muzeul Istoriei GULAG (administrația generală a lagărelor de muncă forțată - n.r.) și creează în loc „Muzeul Memoriei”, dedicat „victimelor genocidului poporului sovietic”. Anunțul a fost făcut de criticul de artă Ksenia Korabelnikova, iar informația a fost confirmată, ulterior, de o sursă a agenției Interfax, care a declarat că aceasta a fost deja comunicată colectivului instituției.
17:10
Sectorul justiției din Republica Moldova, aflat în ultimii ani într-un amplu proces de reformă, continuă să se confrunte cu probleme care afectează calitatea actului de justiție. Autoritățile recunosc existența unor vulnerabilități și își asumă continuarea reformelor menite să asigure „o justiție independentă, imparțială și responsabilă”.
16:50
Tentative de asasinat în Ucraina, planificate în R. Moldova: Pentru bani, unii moldoveni sunt gata să joace în favoarea FSB-ului, remarcă experții # Radio Moldova
Gruparea criminală care planifica asasinarea unor persoane publice din Ucraina, inclusiv jurnaliști și politicieni, nu reprezintă un incident izolat, ci face parte dintr-o strategie recurentă a serviciilor secrete rusești de a utiliza cetățeni moldoveni în scopuri subversive.
16:40
Costuri mai mici și proceduri simplificate pentru invențiile moldovenești: R. Moldova a aderat la sistemul european de brevete # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit stat membru cu drepturi depline al sistemului european de brevete. De la statutul de observator, țara noastră a intrat oficial în rândul celor 39 de state membre ale Convenției Brevetului European, după votul Parlamentului de la Chișinău. Deși pare tehnică, decizia are implicații majore pentru inventatorii și agenții economici din Republica Moldova, cărora le-a fost facilitat accesul la un sistem de protecție a invențiilor în întreaga Europă.
15:30
„Pacea de azi o datorăm Ucrainei”, iar „regimul din Rusia s-a fascizat de decenii”, afirmă analiștii # Radio Moldova
Republica Moldova trăiește astăzi în condiții de pace „doar grație faptului că Ucraina ne apără”, iar neutralitatea constituțională „deocamdată nu ne apără”, afirmă fostul deputat Oazu Nantoi. Potrivit analistului, „atitudinea superficială” a Occidentului față de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în anul 2008 și față de anexarea Crimeii din 2014 a dus la invadarea Ucrainei în 2022.
14:50
Carnea de pasăre din Ucraina versus vinul moldovenesc: Cum comentează premierul intenția Ucrainei de a suspenda importul de vinuri din R. Moldova # Radio Moldova
Premierul Alexandru Munteanu confirmă intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din R. Moldova, după ce Chișinăul a interzis, temporar, importurile de carne de pasăre și de furaje din statul vecin. Totuși, protecția consumatorului din R. Moldova reprezintă o „obligație” a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm cu vecinii”, afirmă prim-ministrul.
14:10
Gropile scot la iveală vulnerabilitățile infrastructurii rutiere: „Nu mai putem opera cu statistici bune” # Radio Moldova
Iarna severă a scos la iveală vulnerabilitățile infrastructurii rutiere din țară. Asfaltul crăpat și gropile adânci îi pun la grea încercare pe șoferi, mai ales atunci când sunt acoperite de apă și devin greu de observat. Experții vorbesc despre o „subfinanțare cronică a întreținerii drumurilor” – o realitate recunoscută și de autorități, care promit strategii multianuale și tehnologii mai rezistente.
13:50
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară de la Comrat, discutată în Parlamentul de la Chișinău: „Sunt mai multe scenarii” # Radio Moldova
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei, care urmau să aibă loc încă pe 16 noiembrie 2025, a ajuns în impas, întrucât în regiune nu există în acest moment o autoritate electorală funcțională, iar mandatele deputaților locali au expirat. Reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai Adunării Populare și ai Legislativului de la Chișinău urmează să se întrunească, la începutul săptămânii viitoare, pentru a găsi soluții la blocajul juridic și instituțional de la Comrat.
13:50
Ucraina ar putea exporta bunuri și servicii militare în valoare de miliarde de dolari, în 2026, după ce a autorizat primele sale vânzări externe în timpul războiului și ia în considerare introducerea unui impozit pe aceste exporturi, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt din domeniul apărării, pentru Reuters.
13:30
FC Fiorentina este ca și calificată în optimile de finală ale Ligii Conferințelor UEFA # Radio Moldova
FC Fiorentina țintește un nou parcurs îndelungat în Liga Conferințelor. Finalista competiției din 2023 și 2024 este ca și calificată în faza optimilor de finală. În partida-tur din play-off, echipa „viola" a zdrobit cu 3:0 în deplasare pe Jagiellonia Bialystok din Polonia. Formația condusă de Paolo Vanoli a marcat toate cele trei goluri în repriza secundă.
13:20
O poznă copilărească s-a transformat într-o anchetă polițienească în municipiul Chișinău. Cinci minori, cu vârste între 12 și 15 ani, sunt cercetați de oamenii legii după ce ar fi sustras, pe timp de noapte, un automobil în comuna Grătiești, suburbie a capitalei.
13:10
Evaziune fiscală în sumă de aproape trei milioane de lei: Două companii de transport, anchetate # Radio Moldova
Două companii de transport care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia, au ascuns de autorități venituri în valoare de 2.8 milioane de lei, bani din care urmau să fie încasate impozite în bugetul statului.
12:40
Olimpiada de iarnă 2026. Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic # Radio Moldova
Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 în concursul de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Este cea mai bună performanță a patinajului feminin românesc din toate timpurile la Olimpiada de iarnă.
12:40
Trei răniți în Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești: 88 de intervenții ale salvatorilor într-o singură zi # Radio Moldova
Ucraina i-a comemorat pe Eroii „Sutei Cerești”, la 12 ani de la începutul Revoluției Demnității, moment considerat prima etapă a rezistenței împotriva agresiunii ruse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că lupta începută pe Maidan continuă și astăzi, pe front și în fiecare intervenție de salvare după bombardamente.
12:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afirmând că există „probleme critice” care trebuie soluționate fără întârziere. Potrivit membrilor fracțiunii PAS, situația dificilă din oraș ar fi rezultatul lipsei de viziune și al „intereselor personale” ale primarului general, Ion Ceban.
12:30
ANSA retrage biscuiți periculoși din magazine: Mai bine de două tone - hrană pentru animale # Radio Moldova
Aproximativ două tone și jumătate de biscuiți vor fi folosiți drept hrană pentru animale, după ce au fost retrase de pe piață din cauza conținutului neconform și potențial dăunător pentru sănătatea umană.
12:20
Nottingham Forest, VfB Stuttgart și Racing Club Genk au obținut victorii confortabile în prima manșă a play-off-ului Ligii Europei la fotbal. Cele trei echipei au susținut partidele-tur în deplasare și sunt favorire la calificarea în optimile de finală. Cu un nou antrenor principal în persoana portughezului Vítor Pereira, Nottingham Forest a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Fenerbahçe Istanbul.
12:00
Rețea suspectată de pregătirea unor asasinate armate în Ucraina, destructurată. Principalul recrutor - un moldovean cu antecedente penale în Rusia # Radio Moldova
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina - „peste cinci persoane din politică și jurnalism”, pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării - Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat, în 2022, în Republica Moldova.
12:00
Cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Râșcani, eliberat din penitenciar. PCCOCS cere revenirea în arest preventiv # Radio Moldova
Organizatorul presupus al omorului la comandă comis în iulie 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță vineri, 20 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
12:00
Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează asupra unor noi fraude online cu „investiții” false # Radio Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi serii de fraude investiționale răspândite în mediul online și pe rețelele de socializare. Escrocheriile folosesc materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează abuziv numele și imaginea unor personalități publice, printre care ale președintei Maia Sandu sau ale premierului Alexandru Munteanu, precum și a regretatului Mircea Snegur, pentru a promova presupuse oportunități de investiții.
11:30
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii # Radio Moldova
NASA a finalizat testul general pentru lansarea uriașei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauți în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.
11:30
Rețea suspectată de pregătirea unor asasinate armate, destructurată. Principalul recrutor, moldovean cu antecedente penale în Rusia # Radio Moldova
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, pus la cale de o rețea care acționa între Republica Moldova și Ucraina, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor din cele două state. În total, 11 persoane au fost reținute în cadrul anchetei, iar printre acestea se află și presupusul recrutor al grupării - Șepeli Nicolae Andrei, anterior condamnat în Rusia și grațiat în 2022 în Republica Moldova.
11:30
Consiliul Păcii, lansat de președintele american Donald Trump are un viitor incert, fiind dependent atât de evoluțiile din Orientul Mijlociu, cât și de dinamica internă a politicii americane. Inițiativa, aflată la intersecția dintre diplomație, strategie și ambiție politică, nu va înlocui arhitectura internațională actuală, este convins analistul politic Victor Juc.
11:00
De la teorie din manuale la experimente cu tehnologii de ultimă generație: Laboratoare modernizate în două școli din R. Moldova # Radio Moldova
Elevii din Republica Moldova nu mai studiază Chimia, Biologia, Fizica și Matematica doar din manuale. Laboratoarele din Liceul „Miron Costin” de la Florești și Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” de la Bălți, au fost complet modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea le permit tinerilor să experimenteze pe viu, cu ajutorul tehnologiilor de vârf.
11:00
Pedepse mai dure pentru amenințarea și agresarea judecătorilor: Până la 8 ani de închisoare # Radio Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal, iar pentru ultragierea magistraților, adică pentru jignirea intenționată a acestora, sunt prevăzute pedepse contravenționale. În cazul acțiunilor însoțite de violență, sancțiunile vor fi de până la 8 ani de închisoare.
10:30
Un noi apel de granturi lansat de AIPA: Bani pentru creșterea legumelor și cultivarea pomușoarelor # Radio Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) lansează, din luna martie, cel de-al cincilea apel de granturi destinat fermierilor, finanțat de Banca Mondială.
10:10
Revista presei internaționale | Rusia și Ucraina negociază pacea pentru a nu-l înfuria pe Trump; Exerciții militare ale aliaților Iranului în contextul amenințărilor SUA # Radio Moldova
Presa internațională continuă să facă previziuni privind șansele încheierii unui armistițiu între Rusia și Ucraina în contextul procesului de pace mediat de Statele Unite. Mai multe publicații scot în evidență rezultatele primei reuniuni a „Consiliului Păcii”, creat de președintele american Donald Trump. Mass-media internațională se concentrează și asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu, generate de presiunile exercitate de SUA asupra Iranului.
