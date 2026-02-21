Factură uriașă pentru o tînără, care a stat pe TikTok în vacanţă
Noi.md, 22 februarie 2026 00:30
O tînără aproape şi-a falimentat familia, după ce a acumulat o factură de telefon mobil de 42.000 de lire sterline (aproximativ 48.000 euro) pentru vizionarea de videoclipuri TikTok în vacanță.Familia Alty se bucura de o excursie în Marrakech, Maroc, cînd O2 (operator britanic telecom) a trimis prima dintre cele două facturi enorme, lăsîndu-i să se întrebe dacă au fost victimele unui atac cibe
Acum o oră
01:00
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru scurta instaurare a legii marţiale la sfîrşitul anului 2024, a cerut venit cu scuze vineri pentru frustrarea cauzată de acest episod, repetînd în acelaşi timp că a acţionat în interes naţional."Chiar dacă această decizie a fost luată în ceea ce am considerat a fi interesul naţional, vin sincer cu scuze pop
Acum 2 ore
00:30
O tînără aproape şi-a falimentat familia, după ce a acumulat o factură de telefon mobil de 42.000 de lire sterline (aproximativ 48.000 euro) pentru vizionarea de videoclipuri TikTok în vacanță.Familia Alty se bucura de o excursie în Marrakech, Maroc, cînd O2 (operator britanic telecom) a trimis prima dintre cele două facturi enorme, lăsîndu-i să se întrebe dacă au fost victimele unui atac cibe
00:00
Suedia lansează o iniţiativă inedită prin care le oferă oamenilor obișnuiți șansa de a deveni "proprietari" temporari ai unei insule.Cei selectați vor primi titlul oficial de "proprietar al insulei" și vor putea folosi insula aleasă exact 12 luni.În această perioadă, cîștigătorii pot campa, înota și își pot invita prietenii, fără să plătească nimic. Există însă și restricții: numele insule
Acum 4 ore
23:00
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că este luată în considerare crearea unei versiuni europene a alianței de informații "Five Eyes" a țărilor anglofone de pe continentul european.Vorbind la reuniunea miniștrilor apărării din Grupul celor Cinci (E5), care a avut loc la Cracovia, alături de omologii săi din Polonia, Franța, Marea Britanie și Italia, Pistorius a decl
22:00
O nouă expoziție de la Muzeul Victoria și Albert (V&A) din Londra ilustrează nașterea YouTube în urmă cu mai bine de 20 de ani.Instituția a achiziționat o pagină veche reconstruită a platformei și primul videoclip încărcat de co-fondatorul Jawed Karim, „Eu la grădina zoologică”.{{863430}}Videoclipul de 19 secunde a fost publicat pe 23 aprilie 2005 și de atunci a acumulat peste 382 de milio
Acum 6 ore
21:00
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și-a anunțat intenția de a adopta o legislație care restricționează accesul adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare.Secretarul de presă al guvernatorului, Tara Gallegos, a explicat că Newsom susține restricții de vîrstă similare cu cele din Australia, care a interzis înregistrarea utilizatorilor pentru cei sub 16 ani din 2025.{{865759}}„
20:30
Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, a prezentat în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia Pașaportul Investițional al orașului.Acesta este un document strategic elaborat pentru promovarea potențialului economic local și atragerea investițiilor în comunitate.{{866130}}Evenimentul a reunit cetățeni, reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri de dezvoltare și alți actori interes
20:00
În ultimele 15 zile, mai mult de 1.300 de șoferi au fost observați de poliție în timpul discuțiilor la telefon.Unii șoferi au negat totul chiar și atunci cînd le-au fost prezentate probele video, iar alții și-au asumat greșeala.{{865551}}Scopul acestor măsuri este de a preveni accidente rutiere provocate de neatenția la volan, notează Noi.md cu referire la jurnaltv."De la începutul ace
Acum 24 ore
12:00
Statele Unite au lansat un nou atac în Oceanul Pacific împotriva unui presupus vas implicat în traficul de droguri, soldat cu doi morți.Lovitura face parte dintr-o campanie anti-drog derulată de armata americană, la ordinul lui Donald Trump de peste șase luni de zile.{{866292}}Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură militară în Oceanul Pacific, la un presupus vas folosit pentru traf
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: World of Classical Music - 22 Februarie 2026, 18:00, Palatul Național "Nicolae Sulac" Love to the Moon and Back la Shopping MallDova - 22 Februarie 2026, 18:00 - 20:00, Shopping Malldova Ly
11:00
În timp ce portul Giurgiulești a fost cedat României, stadionul – ambasadei SUA, armele tranzitează granițele, iar președintele este gata să organizeze un referendum privind unirea cu o altă țară, suveranitatea Moldovei are puternic de suferit. În timp ce conducerea execută ordinele Bruxelles-ului, cetățeanul de rînd nu are altă soluție decît să îndure iarna rece cu tarife extrem de mari ș
10:30
De dimineață, Administraţia Națională a Drumurilor (AND) a informat că pe drumurile publice naționale se circulă în condiții specifice sezonului rece, notează Noi.md.Pe parcursul nopții, drumarii au patrulat și au intervenit în teritoriu pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.{{866091}}Unitățile teritoriale rămîn mobilizate și sînt pregătite să intervină acolo unde situația
10:30
Săptămîna Albă reprezintă ultima etapă de pregătire înaintea Postului Paștelui, cel mai lung și mai aspru din an.Este o perioadă de tranziție în care carnea este exclusă din alimentație, însă consumul de lactate, ouă și pește rămîne permis. Dincolo de semnificația spirituală, această săptămînă comportă și beneficii pentru sănătate.{{864905}}Potrivit nutriționiștilor, organismul este pregăt
09:30
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, notează Noi.md.La PTF Tudora au fost activate sursele alternative de energie. Totuși, pe partea ucraineană, la punctul de trecere Starokazacie, persistă defecțiuni tehnice care nu permit reluarea circulației în condiții normale.{{866148}}Pînă
09:30
În weekendul acesta va fi din nou frig. Astăzi, în Moldova, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer variabil. Se prevăd ninsori slabe.Pe drumuri se va semnala ghețuș. Vântul va sufla din nord, slab pînă la moderat, izolat cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -3... -1°C.În centru se așteaptă -5...-3°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -8... -6
08:30
Liderul Partidului Politic „Alianța Moldovenii”, Dumitru Roibu, a venit cu un comentariu amplu privind reforma administrației publice locale și procesul de amalgamare a localităților, inițiate de Guvern, prin intermediul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.Potrivit lui, reforma și planul de amalgamare „benevolă” sînt promovate fără un plan clar sau proiect legislativ concret, ceea ce cree
07:30
Ilie Bricicaru, despre riscul accidentelor la trecerile de pietoni: "Am cîteva întrebări"
Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (OSR-UTM), conferențiar universitar, a făcut anterior o postare în rețelele sociale, în care a formulat cîteva întrebări privind siguranța rutieră pe traseele din țara noastră. Administrația Națională a Drumurilor a venit cu răspunsuri, notează Noi.md.Pe 2 februarie curent, la Strășeni, d
07:00
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari a vorbit în cadrul emisiunii «Федорова Show» despre situația socio-economică a țării și a evaluat critic rezultatele cursului european.Potrivit lui, Europa trăiește acum nu cea mai frumoasă perioadă. Banari a menționat că, la întoarcerea dintr-o recentă călătorie din una dintre țările europene, a observat schimbări semnificative în evaluare
04:30
Un sistem inovator bazat pe o tehnologie avansată ar putea schimba modul în care este valorificată energia valurilor oceanice.Un dispozitiv plutitor alimentat de un giroscop rotativ ar putea schimba modul în care este captată energia valurilor. Cercetătorii spun că sistemul ar putea depăși limitele tehnologice existente în domeniul energiei marine, potrivit ScienceDaily.Valurile oceanice r
03:30
Oncologii avertizează că acest obicei zilnic poate crește riscul de cancer, chiar și la persoanele active, însă schimbările mici pot face diferența.Un obicei comun de zi cu zi poate crește riscul de cancer mai mult decît își imaginează majoritatea. Oncologii spun că statul prelungit și lipsa mișcării pot crește în tăcere riscul de cancer, scrie mediafax.roExperții subliniază că riscul de c
02:30
Un nou studiu compară cele mai populare sisteme de încălzire și arată care oferă cel mai bun echilibru între costuri și eficiență.Un recent studiu științific a identificat cel mai eficient și rentabil sistem de încălzire pentru locuințe. Cercetătorii spun că integrarea pompelor de căldură moderne cu panouri solare oferă cele mai bune rezultate, potrivit mediafax.roStudiul a fost realizat d
Ieri
01:30
Cum a salvat Cracovia, „capitala smogului" din Polonia, aproape 6.000 de vieți după interzicerea sobelor pe cărbune
Cracovia, un oraș care a deținut mult timp titlul de cel mai poluat din Polonia, a înregistrat o reducere spectaculoasă a concentrației de funingine în atmosferă.Acest succes a venit în urma interdicției privind arderea cărbunelui și a lemnului pentru încălzirea rezidențială, scrie mediafax.roHotărîrea administrației locale de a renunța progresiv la sistemele de încălzire bazate pe combust
01:00
O echipă internațională de cercetători a explicat recent cauzele unei neobișnuite „gropi gravitaționale” situate sub Antarctica, după decenii de mister.Studiul, publicat în Scientific Reports, arată că scăderea locală a gravitației se datorează mișcărilor lente ale rocilor din adîncul planetei.{{865161}}Gravitația Pămîntului nu este uniformă, iar cea mai slabă atracție se înregistrează sub
00:30
Partinatorul chinez Ning Zhongyan a cîștigat, vineri, medalia de aur în proba de viteză 1.500 de metri, cu timpul de 1:41:98, stabilind un nou record olimpic, scrie romanian.cgtn.comAceasta este a treia medalie de aur cîștigată de delegația Chinei la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Ning Zhongyan a cîștigat o medalie de aur și două de bronz, în probele de patinaj viteză de 1
00:30
Un automobil parcat în comuna Grătiești a fost raportat dispărut, iar autoritățile au reușit să îl recupereze după cîteva ore de căutări. Proprietarul a sesizat poliția după ce a constatat că mașina sa nu mai era în apropierea curții.Investigațiile au arătat că autoturismul fusese luat de mai multe persoane care au plecat cu el pe timp de noapte, dar automobilul a fost ulterior găsit abandonat
00:00
Podul Hong Kong-Zhuhai-Macao a înregistrat joi, a treia zi a noului an chinezesc, peste 27.000 de treceri auto, fiind stabilit un nou record de la deschiderea acestuia, scrie romanian.cgtn.comPoliticile precum "mașinile din Hong Kong către Nord", "mașinile din Macao către Nord" și "mașinile din Guangdong către Sud" continuă să dea rezultate, cererea pentru călătorii transfrontaliere, vizitele
00:00
Rămășițele fosilizate ale unei specii uimitoare au fost descoperite de oamenii de știință în deșertul Sahara. Este interesant faptul că pe craniul spinosaurului a fost descoperită și o creastă, care nu a mai fost întîlnită pînă acum la niciunul dintre reprezentanții acestei specii.Noua specie a primit numele Spinosaurus mirabilis, care înseamnă „șopîrlă minunată cu spini”. Spinosaurii au fost
20 februarie 2026
23:30
WhatsApp oferă o nouă funcție care extinde posibilitățile de gestionare a chat-urilor de grup. Lansarea actualizării este anunțată pe site-ul oficial al serviciului.Acum, administratorii și participanții la grupuri pot trimite noilor utilizatori mesaje recente din chat, pentru ca aceștia să se poată implica mai repede în discuțiile pe teme de actualitate. Funcția a devenit una dintre cele mai
23:00
Un spectacol dedicat Sărbătorii Primăverii, organizat de Clubul de carte chinezească din cadrul ONU, a avut loc la sediul Națiunilor Unite din New York, scrie romanian.cgtn.comPeste 500 de oaspeți chinezi și străini s-au reunit pentru a sărbători Festivalul Primăverii 2026 - anului calului.Ambasadorul Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la ONU, a subliniat că Sărbătoarea Primăverii
23:00
Angajații Direcției regionale ,,Centru”, aflați în serviciul de menținere a ordinii publice în sectorul Botanica, au observat un bărbat al cărui comportament a trezit suspiciuni, acesta schimbînd brusc direcția de deplasare la vederea echipajului.Persoana a fost stopată pentru verificări, iar în cadrul discuțiilor a recunoscut că deține asupra sa obiecte interzise, notează Noi.md.{{865985}
22:30
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 23–25 februarie, la invitația Secretarului american pentru Energie, Chris Wright, și a Secretarului pentru Interne, Doug Burgum.Oficialul moldovean va participa la Transatlantic Gas Security Summit, programat pentru 24 februarie, un eveniment dedicat cooperării ene
22:30
Autoritățile din Osaka au primit o donație impresionantă: 21 kg de lingouri de aur, evaluate la aproximativ 3,6 milioane de dolari, pentru repararea sistemului de alimentare cu apă al orașului.Donatorul a dorit să rămînă anonim, însă primarul Hideyuki Yokoyama a descris gestul drept „uluitor” și „fără cuvinte”.{{865658}}Conductele de apă ale Osaka, oraș cu aproape trei milioane de locuitor
22:00
Portarul echipei naționale a Moldovei a devenit noul jucător al echipei „Sheriff" din Tiraspol
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu portarul echipei naționale a Moldovei (1 meci), Nicolae Cebotari.Astfel, el a devenit al 10-lea nou venit la „galben-negri” în perioada de transferuri din iarnă.{{866011}}Potrivit Media Sport, Nicolae Cebotari este un portar de 28 de ani din Moldova. Născut în Chișinău, el a fost crescut la clubul local „Dac
22:00
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a publicat versiunea actualizată a Fișierului tematic referitor la Temeiurile de recurs împotriva deciziilor instanței de apel (art. 427 alin. (1) CPP în vigoare din 1 septembrie 2023), notează Noi.md cu referire la bizlaw.Acesta reflectă evoluțiile jurisprudențiale survenite după intrarea în vigoare a Legii nr. 246/2023 și oferă o analiză clară a:-limitelo
21:30
În Ucraina a fost trimis în instanță un dosar penal împotriva unui locuitor din Odesa, acuzat de falsificarea în masă a pașapoartelor moldovenești. Potrivit anchetei, documentele false erau folosite pentru ieșirea ilegală a persoanelor supuse serviciului militar obligatoriu în străinătate.Acuzatul a amenajat în apartamentul său o tipografie clandestină și a fabricat documente false cu ștampile
21:30
În catedrala din orașul finlandez Turku a fost găsit inelul de aur al reginei Katarina Monsdotter.Cînd mormîntul reginei a fost deschis ultima dată, în 1867, au fost găsite acolo mici bucăți de mătase. Acestea au fost considerate un semn al îmbălsămării, dar acum s-a descoperit că inelul cu finisaj din smalt turcoaz și negru rămăsese blocat pe unul dintre oasele degetului reginei.Inelul es
21:00
În cadrul perioadei de subscriere din 9–18 februarie 2026, peste 600 de cetățeni au investit circa 41 148 500 lei în obligațiuni de stat prin intermediul platformei eVMS.md.Investițiile în obligațiunile de stat cu termen de 2 ani (rata anuală a dobînzii de 7,05%) au constituit - 32 808 400 lei, iar în obligațiunile de stat cu termen de 3 ani (rata anuală a dobînzii 7,15%) – 8 340 100 lei.
21:00
Ambasada Chinei în Venezuela a organizat evenimentul „Happy Spring Festival”, videoclipul promoțional al Galei Sărbătorii Primăverii CMG și filmul promoțional „Explorarea Chinei prin film” fiind prezentate la Palatul Național de Arte din Caracas, scrie romanian.cgtn.comPeste o mie de participanți au luat parte la eveniment, între care ministrul de Externe, Yvan Gil, ministrul Comerțului, Corom
21:00
Mii de scrisori ale elevilor din toată țara au ajuns vineri, 20 februarie, la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), notează Noi.md.Acestea conțin mesaje de solidaritate pentru copiii din Ucraina și vor fi transmise destinatarilor prin intermediul Ambasadei Ucrainei.{{866144}}„Scrisorile pentru copiii din Ucraina nu sînt doar cuvinte scrise pe hîrtie. Ele reprezintă mesaje de curaj, pac
21:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a desemnat câștigătorii Concursului de creație al copiilor cu genericul „Prevenirea situațiilor de risc în viziunea copiilor”, etapa națională, notează Noi.md.Ceremonia de premiere a avut loc astăzi, 20 februarie 2026, în cadrul Centrului Republican de Instruire al IGSU din comuna Răzeni, raionul Ialoveni, în prezența conducerii instituți
21:00
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să ordone agențiilor federale să 'identifice și să publice' dosare despre extratereștri și OZN-uri, a căror difuzare este cerută de americani de zeci de ani, notează AFP.'Având în vedere interesul mare, voi ordona secretarului apărării și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a
20:30
Cazările turistice din Republica Moldova au primit în anul trecut 525,1 mii de vizitatori, cu 10,7% mai mult decît în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini, arată datele Biroului Național de Statistică.Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiunile turistice și agroturistice, iar Chișinău rămîne destinația principală a vizitatorilor, relatează moldpres.Din
20:30
Google pregătește o schimbare importantă pentru milioane de utilizatori ai serviciului Gmail. Compania a decis să elimine treptat vechiul protocol POP3, însă termenul-limită a fost amînat față de planul inițial, oferind utilizatorilor un răgaz pentru a-și actualiza setările.Potrivit informațiilor publicate de Caschys Blog și preluate de chip.de, noii utilizatori vor mai putea activa POP3 doar
20:00
Polonia va utiliza mine antipersonal și antitanc pentru a-și proteja granița de est de amenințarea crescîndă din partea Rusiei, întrucît, pe 20 februarie, țara a ieșit oficial din convenția internațională care interzice utilizarea acestor tipuri de arme controversate.Despre aceasta a anunțat, vineri, viceministrul Apărării al Poloniei, Pavel Załewski, agenției Associated Press, relatează „Adev
20:00
Fostul procuror general, deputatul în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo, s-a adresat oficial Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, solicitînd intervenția statului pentru drumul național R29 Comrat – Ceadîr-Lunga – frontieră cu Ucraina, în special segmentul din Ferapontievca și Tomai.El a menționat că R29 este drumul pe care trăiește sudul țării. Leagă Com
19:30
În cursul anului 2025, Primăria Municipiului Chișinău a implementat un set complex de servicii și prestații sociale menite să asigure accesul la educația artistică, să promoveze incluziunea socială și să ofere sprijin comunitar copiilor, familiilor și persoanelor în etate.Educație artistică extrașcolară{{866035}}Direcția de profil a raportat o creștere semnificativă a numărului de elevi ca
19:30
Președinta raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a avut recent o întrevedere de lucru cu Directorul Agenției de Dezvoltare Centru, Ion Pînzari, împreună cu membrii echipei de proiect, în cadrul căreia au fost discutate în detaliu acțiunile necesare pentru realizarea proiectului „Turismul, agrementul și sportul – converg ferm la Hîncești pentru o perspectivă turistică regională durabilă”.În c
19:00
Curtea Supremă a SUA a decis că președintele Donald Trump a încălcat legea federală atunci cînd a impus în mod unilateral taxe vamale asupra majorității țărilor din lume.Curtea a acceptat argumentul că taxele vamale depășesc cadrul legal. Șase judecători au susținut decizia, iar trei s-au opus, potrivit CNN, pe 20 februarie.„Președintele susține că are prerogative excepționale pentru a int
19:00
Centrul de Sănătate Călărași a fost modernizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, au fost realizate lucrări de reparație a coridoarelor și scărilor din incinta instituției medicale.{{865869}}Valoarea totală a proiectului
19:00
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Evenimentul va avea loc sîmbătă și duminică, 21-22 februarie 2026, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.{{865081}}Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea delecta
