Cu o mînă pe telefon, iar cu alta - pe volan: Șoferi sancționați de poliție

Un automobil parcat în comuna Grătiești a fost raportat dispărut, iar autoritățile au reușit să îl recupereze după cîteva ore de căutări. Proprietarul a sesizat poliția după ce a constatat că mașina sa nu mai era în apropierea curții.Investigațiile au arătat că autoturismul fusese luat de mai multe persoane care au plecat cu el pe timp de noapte, dar automobilul a fost ulterior găsit abandonat