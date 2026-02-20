WhatsApp oferă o nouă funcție: La ce servește
Noi.md, 20 februarie 2026 23:30
WhatsApp oferă o nouă funcție care extinde posibilitățile de gestionare a chat-urilor de grup. Lansarea actualizării este anunțată pe site-ul oficial al serviciului.Acum, administratorii și participanții la grupuri pot trimite noilor utilizatori mesaje recente din chat, pentru ca aceștia să se poată implica mai repede în discuțiile pe teme de actualitate. Funcția a devenit una dintre cele mai
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
00:30
Partinatorul chinez Ning Zhongyan a cîștigat, vineri, medalia de aur în proba de viteză 1.500 de metri, cu timpul de 1:41:98, stabilind un nou record olimpic, scrie romanian.cgtn.comAceasta este a treia medalie de aur cîștigată de delegația Chinei la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Ning Zhongyan a cîștigat o medalie de aur și două de bronz, în probele de patinaj viteză de 1
00:30
Un automobil parcat în comuna Grătiești a fost raportat dispărut, iar autoritățile au reușit să îl recupereze după cîteva ore de căutări. Proprietarul a sesizat poliția după ce a constatat că mașina sa nu mai era în apropierea curții.Investigațiile au arătat că autoturismul fusese luat de mai multe persoane care au plecat cu el pe timp de noapte, dar automobilul a fost ulterior găsit abandonat
Acum o oră
00:00
Podul Hong Kong-Zhuhai-Macao a înregistrat joi, a treia zi a noului an chinezesc, peste 27.000 de treceri auto, fiind stabilit un nou record de la deschiderea acestuia, scrie romanian.cgtn.comPoliticile precum "mașinile din Hong Kong către Nord", "mașinile din Macao către Nord" și "mașinile din Guangdong către Sud" continuă să dea rezultate, cererea pentru călătorii transfrontaliere, vizitele
00:00
Rămășițele fosilizate ale unei specii uimitoare au fost descoperite de oamenii de știință în deșertul Sahara. Este interesant faptul că pe craniul spinosaurului a fost descoperită și o creastă, care nu a mai fost întîlnită pînă acum la niciunul dintre reprezentanții acestei specii.Noua specie a primit numele Spinosaurus mirabilis, care înseamnă „șopîrlă minunată cu spini”. Spinosaurii au fost
Acum 2 ore
23:30
23:00
Un spectacol dedicat Sărbătorii Primăverii, organizat de Clubul de carte chinezească din cadrul ONU, a avut loc la sediul Națiunilor Unite din New York, scrie romanian.cgtn.comPeste 500 de oaspeți chinezi și străini s-au reunit pentru a sărbători Festivalul Primăverii 2026 - anului calului.Ambasadorul Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la ONU, a subliniat că Sărbătoarea Primăverii
23:00
Angajații Direcției regionale ,,Centru”, aflați în serviciul de menținere a ordinii publice în sectorul Botanica, au observat un bărbat al cărui comportament a trezit suspiciuni, acesta schimbînd brusc direcția de deplasare la vederea echipajului.Persoana a fost stopată pentru verificări, iar în cadrul discuțiilor a recunoscut că deține asupra sa obiecte interzise, notează Noi.md.{{865985}
Acum 4 ore
22:30
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 23–25 februarie, la invitația Secretarului american pentru Energie, Chris Wright, și a Secretarului pentru Interne, Doug Burgum.Oficialul moldovean va participa la Transatlantic Gas Security Summit, programat pentru 24 februarie, un eveniment dedicat cooperării ene
22:30
Autoritățile din Osaka au primit o donație impresionantă: 21 kg de lingouri de aur, evaluate la aproximativ 3,6 milioane de dolari, pentru repararea sistemului de alimentare cu apă al orașului.Donatorul a dorit să rămînă anonim, însă primarul Hideyuki Yokoyama a descris gestul drept „uluitor” și „fără cuvinte”.{{865658}}Conductele de apă ale Osaka, oraș cu aproape trei milioane de locuitor
22:00
Portarul echipei naționale a Moldovei a devenit noul jucător al echipei „Sheriff” din Tiraspol # Noi.md
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu portarul echipei naționale a Moldovei (1 meci), Nicolae Cebotari.Astfel, el a devenit al 10-lea nou venit la „galben-negri” în perioada de transferuri din iarnă.{{866011}}Potrivit Media Sport, Nicolae Cebotari este un portar de 28 de ani din Moldova. Născut în Chișinău, el a fost crescut la clubul local „Dac
22:00
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a publicat versiunea actualizată a Fișierului tematic referitor la Temeiurile de recurs împotriva deciziilor instanței de apel (art. 427 alin. (1) CPP în vigoare din 1 septembrie 2023), notează Noi.md cu referire la bizlaw.Acesta reflectă evoluțiile jurisprudențiale survenite după intrarea în vigoare a Legii nr. 246/2023 și oferă o analiză clară a:-limitelo
21:30
În Ucraina a fost trimis în instanță un dosar penal împotriva unui locuitor din Odesa, acuzat de falsificarea în masă a pașapoartelor moldovenești. Potrivit anchetei, documentele false erau folosite pentru ieșirea ilegală a persoanelor supuse serviciului militar obligatoriu în străinătate.Acuzatul a amenajat în apartamentul său o tipografie clandestină și a fabricat documente false cu ștampile
21:30
În catedrala din orașul finlandez Turku a fost găsit inelul de aur al reginei Katarina Monsdotter.Cînd mormîntul reginei a fost deschis ultima dată, în 1867, au fost găsite acolo mici bucăți de mătase. Acestea au fost considerate un semn al îmbălsămării, dar acum s-a descoperit că inelul cu finisaj din smalt turcoaz și negru rămăsese blocat pe unul dintre oasele degetului reginei.Inelul es
21:00
În cadrul perioadei de subscriere din 9–18 februarie 2026, peste 600 de cetățeni au investit circa 41 148 500 lei în obligațiuni de stat prin intermediul platformei eVMS.md.Investițiile în obligațiunile de stat cu termen de 2 ani (rata anuală a dobînzii de 7,05%) au constituit - 32 808 400 lei, iar în obligațiunile de stat cu termen de 3 ani (rata anuală a dobînzii 7,15%) – 8 340 100 lei.
21:00
Ambasada Chinei în Venezuela a organizat evenimentul „Happy Spring Festival”, videoclipul promoțional al Galei Sărbătorii Primăverii CMG și filmul promoțional „Explorarea Chinei prin film” fiind prezentate la Palatul Național de Arte din Caracas, scrie romanian.cgtn.comPeste o mie de participanți au luat parte la eveniment, între care ministrul de Externe, Yvan Gil, ministrul Comerțului, Corom
21:00
Mii de scrisori ale elevilor din toată țara au ajuns vineri, 20 februarie, la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), notează Noi.md.Acestea conțin mesaje de solidaritate pentru copiii din Ucraina și vor fi transmise destinatarilor prin intermediul Ambasadei Ucrainei.{{866144}}„Scrisorile pentru copiii din Ucraina nu sînt doar cuvinte scrise pe hîrtie. Ele reprezintă mesaje de curaj, pac
21:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a desemnat câștigătorii Concursului de creație al copiilor cu genericul „Prevenirea situațiilor de risc în viziunea copiilor”, etapa națională, notează Noi.md.Ceremonia de premiere a avut loc astăzi, 20 februarie 2026, în cadrul Centrului Republican de Instruire al IGSU din comuna Răzeni, raionul Ialoveni, în prezența conducerii instituți
21:00
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să ordone agențiilor federale să 'identifice și să publice' dosare despre extratereștri și OZN-uri, a căror difuzare este cerută de americani de zeci de ani, notează AFP.'Având în vedere interesul mare, voi ordona secretarului apărării și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a
Acum 6 ore
20:30
Cazările turistice din Republica Moldova au primit în anul trecut 525,1 mii de vizitatori, cu 10,7% mai mult decît în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini, arată datele Biroului Național de Statistică.Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiunile turistice și agroturistice, iar Chișinău rămîne destinația principală a vizitatorilor, relatează moldpres.Din
20:30
Google pregătește o schimbare importantă pentru milioane de utilizatori ai serviciului Gmail. Compania a decis să elimine treptat vechiul protocol POP3, însă termenul-limită a fost amînat față de planul inițial, oferind utilizatorilor un răgaz pentru a-și actualiza setările.Potrivit informațiilor publicate de Caschys Blog și preluate de chip.de, noii utilizatori vor mai putea activa POP3 doar
20:00
Polonia va utiliza mine antipersonal și antitanc pentru a-și proteja granița de est de amenințarea crescîndă din partea Rusiei, întrucît, pe 20 februarie, țara a ieșit oficial din convenția internațională care interzice utilizarea acestor tipuri de arme controversate.Despre aceasta a anunțat, vineri, viceministrul Apărării al Poloniei, Pavel Załewski, agenției Associated Press, relatează „Adev
20:00
Fostul procuror general, deputatul în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo, s-a adresat oficial Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, solicitînd intervenția statului pentru drumul național R29 Comrat – Ceadîr-Lunga – frontieră cu Ucraina, în special segmentul din Ferapontievca și Tomai.El a menționat că R29 este drumul pe care trăiește sudul țării. Leagă Com
19:30
În cursul anului 2025, Primăria Municipiului Chișinău a implementat un set complex de servicii și prestații sociale menite să asigure accesul la educația artistică, să promoveze incluziunea socială și să ofere sprijin comunitar copiilor, familiilor și persoanelor în etate.Educație artistică extrașcolară{{866035}}Direcția de profil a raportat o creștere semnificativă a numărului de elevi ca
19:30
Președinta raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a avut recent o întrevedere de lucru cu Directorul Agenției de Dezvoltare Centru, Ion Pînzari, împreună cu membrii echipei de proiect, în cadrul căreia au fost discutate în detaliu acțiunile necesare pentru realizarea proiectului „Turismul, agrementul și sportul – converg ferm la Hîncești pentru o perspectivă turistică regională durabilă”.În c
19:00
Curtea Supremă a SUA a decis că președintele Donald Trump a încălcat legea federală atunci cînd a impus în mod unilateral taxe vamale asupra majorității țărilor din lume.Curtea a acceptat argumentul că taxele vamale depășesc cadrul legal. Șase judecători au susținut decizia, iar trei s-au opus, potrivit CNN, pe 20 februarie.„Președintele susține că are prerogative excepționale pentru a int
19:00
Centrul de Sănătate Călărași a fost modernizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, au fost realizate lucrări de reparație a coridoarelor și scărilor din incinta instituției medicale.{{865869}}Valoarea totală a proiectului
19:00
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Evenimentul va avea loc sîmbătă și duminică, 21-22 februarie 2026, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.{{865081}}Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea delecta
Acum 8 ore
18:30
Premierul Alexandru Munteanu a confirmat intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din Republica Moldova, ca răspuns la măsurile luate de Chișinău privind importurile de carne de pasăre și furaje din statul vecin.Declarațiile au fost făcute în contextul unei vizite recente a șefului Guvernului Moldovei la Kiev.{{866088}}„E o problemă. Noi discutăm cu colegii din Ucraina. Proble
18:30
Fostul angajat al Poliției de Frontieră și soția acestuia, acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, sînt cercetați în stare de libertate.Igor Ivanița a fost reținut în vara anului 2024 în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă.La ultima ședință de judecată a soților Ivanița, a fost audiat un martor, iar cercetarea probelor
18:00
Partidul Politic Alianța Moldovenii critică reforma de amalgamare a primăriilor și cere stoparea implementării ei # Noi.md
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” (PPAM) a organizat o conferință de presă cu tema „Amalgamarea benevolă (forțată) a localităților și Reforma Administrației Publice Locale: Riscuri majore pentru Republica Moldova”, în cadrul căreia și-a exprimat dezacordul față de reforma de amalgamare a primăriilor, parte a Strategiei de reformă a administrației publice 2023-2030, solicitînd Guvernului Republ
18:00
Curtea din Belgia a respins argumentele suspecților în scandalul de corupție din Parlamentul European, numit „Qatargate”, ceea ce a permis continuarea anchetei.Acțiunea în judecată a fost intentată anul trecut de mai mulți suspecți-cheie, care au încercat să blocheze ancheta, spunînd că aceasta era „juridic imperfectă”.{{865366}}În apelul lor, aceștia au declarat că a fost încălcată imunit
18:00
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituţională rămîne un pilon al echilibrului democratic” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Constituționale, marcînd 31 de ani de activitate ai instituției reper pentru statul de drept în Republica Moldova.Șeful Executivului a evidenţiat rolul Curții în apărarea Constituției Republicii Moldova, menționînd că aceasta rămîne un pilon al protejării drepturilor cetățenilor. Totodată, Prim-ministr
17:30
Începînd cu 2027, Moldova va avea un loc suplimentar în calificările pentru Liga Conferințelor, în loc de Liga Europa # Noi.md
Noah Erevan a obținut ieri o victorie minimă, scor 1:0, împotriva echipei olandeze AZ în Liga Conferințelor.Cele 2 puncte acumulate în clasamentul UEFA au permis Armeniei să depășească Moldova în tabelul coeficienților pentru 2025/26 (care determinează participantii în cupele europene pentru sezonul 2027/28), coborînd asociația noastră de pe poziția 33 - ultima care permitea delegarea cîștigăt
17:30
Circulația pe întreaga rețea a drumurilor naționale este asigurată în condiții specifice sezonului rece.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, astăzi echipele au intervenit pe teren pentru lucrări de întreținere de iarnă, care au inclus curățarea stațiilor, trotuarelor și acostamentelor de omăt și gheață, supralărgirea părții carosabile, îndepărtarea zăpezii din șanțurile de evacuare
17:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează populația asupra apariției, în mediul online și pe rețelele sociale, a unor materiale publicitare înșelătoare care utilizează ilegal imaginea unor personalități publice pentru a promova așa-zise oportunități investiționale.Potrivit instituției, în schemele de fraudă sînt invocate numele fostului președinte al Republicii Moldova, Mircea S
17:00
Sectorul hotelier din Republica Moldova traversează o etapă de consolidare, cu o structură stabilă a pieței și perspective clare pentru investiții în proiecte noi și modernizarea unităților existente.Datele sînt incluse într-un studiu privind evoluția pieței imobiliare, lansat de Agenția de Investiții din Moldova, în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova.{{864
Acum 12 ore
16:30
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial încheierea colaborării cu mijlocașul Nichita Covali.Hotărîrea de a încheia colaborarea a fost luată de comun acord, fără litigii, în urma discuțiilor amicale dintre club și jucător.{{864938}}Jucătorul moldovean, în vîrstă de 22 de ani, s-a alăturat echipei în iarna anului 2024, venind ca jucător liber de contract, transmite Unimedia.În perioada petre
16:30
Un grup de deputați a înregistrat, la 18 februarie 2026, un proiect de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat.Inițiativa prevede completarea legii cu un nou alineat care va permite Serviciului de Protecție și Pază de Stat să participe, în conformitate cu reglementările în vigoare, la acțiunile organizate de Rețeaua Europeană de Prot
16:30
Două persoane reținute în schema de asasinare a unor ucraineni, aduse în fața judecătorului # Noi.md
Primii doi dintre cei patru suspecți reținuți în Moldova în cadrul unei scheme de asasinare a unor oficiali ucraineni au fost aduși astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. În fața presei, cei doi nu au făcut nicio declarație.Potrivit autorităților, unsprezece persoane au fost reținute în total — patru în Moldova și șapte în Ucraina — în urma perchezițiilor efectuate în Kiev și Odesa. Î
16:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorba despre indemnizațiile unice la naștere, pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{866227}}Beneficiarii pot ridi
16:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reamintește agricultorilor despre mecanismul de asigurare subvenționată, care protejează atît munca, cît și capitalul investit în sectorul agricol.Conform Legii privind asigurarea subvenționată în agricultură, statul suportă 70% din costul primei de asigurare, restul fiind acoperit de producătorii agricoli.{{865857}}Asigurarea poate acoperi
16:00
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 21 - 22 februarie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali.În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, în perioada 20-22.02.2026 - Tîrgul micilor comercianți „Tîrg cu Tradiții”, organizat în colaborare cu AO „Perspectiva”;În sectorul Centru, pe st
16:00
Protest în fața clădirii MAI: „Vrem polițiști care dialoghează, nu soldați care intimidează” # Noi.md
În fața clădirii Ministerul Afacerilor Interne are loc un protest în susținerea evenimentelor de muzică electronică și împotriva a ceea ce organizatorii numesc „abuz de putere” din partea forțelor de ordine.Manifestația vine la cîteva zile după razia desfășurată de oamenii legii la o petrecere organizată într-un spațiu de la Moldova-Film.Este vorba despre evenimentul SOD'26: COVEN M13, org
15:30
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului său, Rem. Cei doi au fost în centrul atenției publice în ultimii ani, atît din cauza relației lor „ascunse”, cît și a controverselor din jurul omului de afaceri.„Așa s-a întîmplat, că fără voia noastră, dar relația aceasta a fost foarte tare diabolizată, s-au spus foarte multe neadevăruri desprea ea. Noi
15:30
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare # Noi.md
Avînd în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al Băncii Naționale a Moldovei, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri.În acest context, banca centrală semnalează ex
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: «Друзья из Тили-мили-трямдии» Интерактивное кукольное представление - 21 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Clubul de Chitară - 21 Februarie 2026, 16:00, Centrul Municipal de Tineret Chișinău
15:30
Autoritățile din Republica Moldova propun colectarea separată și reciclarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, inclusiv utilizarea materialelor reciclate la construcția și reabilitarea drumurilor, potrivit unui proiect de regulament elaborat de Ministerul Mediului și supus consultațiilor publice.Regulamentul prevede că toate activitățile de colectare, transport și depozitare să
15:00
De la cursuri, direct în arest: Trei studenți străini, cu vize de studii, reținuți la frontieră # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, cu suportul angajaților din cadrul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Fălești, au contracarat tentativa a trei cetățeni străini de traversare ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova.Cazul a fost documentat în noaptea de 1 februarie curent, în extravilanul localității Valea Rusului, raion
15:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a сукге autorităților statului clarificări cu privire la aplicarea art. 78 (prim) din Codul muncii, după ce numeroși salariați s-au confruntat cu situații de incertitudine în legătură cu suspendarea procesului educațional cu prezență fizică cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile din ianuarie 2026.Pe 27 ianuarie 2026, Direcția E
15:00
Astăzi, îndrăgitul interpret de muzică populară Mihai Ciobanu, care a elogiat ”Casa Părintească” împlinește 73 de ani.Mihai Ciobanu, s-a născut la 20 februarie în anul 1953 în satul Bujor, raionul Hînceşti, Republica Moldova.A absolvit școală medie de muzică „Șt. Neaga” în anul 1978. În anul 1980 a devenit student la Institutul de Arte „G. Muzicescu” (actualmente − Academia de Muzică, Teat
