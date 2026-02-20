Guvernul este rugat să repare drumul Comrat-Ceadîr-Lunga-granița cu Ucraina

13:00

Astăzi, 20 februarie,, Austria se confruntă cu ninsori abundente, care au dus la închiderea drumurilor și oprirea activității aeroportului din Viena.Condițiile de circulație pe drumurile locale sînt grele din cauza omătului. Autostrada A21 este închisă în ambele sensuri pînă la sfîrșitul dimineții. Pe autostrada A1 în direcția Vienei, traficul se desfășoară de la intersecția Sankt Pölten print