Cîți bani au investit cetățenii în obligațiunile de stat în februarie 2026?

13:30

La liceele „Miron Costin” din Florești și „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Bălți, elevii au început să studieze fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate, dotate cu echipamente de ultimă generație.La liceul din Bălți, au fost renovate și dotate trei laboratoare de științe pentru cei 946 de elevi, iar la liceul din Florești, 661 de elevi învață fizica, chimia și bi