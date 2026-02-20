Primăria capitalei sprijină accesul la educația artistică

12:00

Viitoarele alegeri pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova sînt cu adevărat existențiale, iar dacă viitorul rector nu va fi capabil să apere integritatea și autonomia USM, există riscul ca prima universitate a țării să devină victima unor experimente administrative de tipul „absorbției”.Această opinie a fost exprimată de fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici pe