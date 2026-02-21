(video) „ANRE să analizeze cifrele”: Igor Grosu, despre posibila scumpire a energiei electrice: „Sperăm să nu fie motive”
UNIMEDIA, 21 februarie 2026 19:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat o posibilă majorare a tarifelor la energia electrică. Liderul PAS afirmă că aceasta trebuie analizată strict în baza calculelor prezentate de autoritatea de reglementare. „Sperăm să nu fie motive”, a declarat liderul PAS.
• • •
Acum o oră
20:20
(stop cadru) „Recean e omul care controlează Guvernul?” Munteanu: Credeți că un student poate să-și controleze profesorul?! # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a respins, într-un mod ironic, speculațiile potrivit cărora Dorin Recean ar controla mai multe domenii din actualul Guvern pe care îl conduce. Întrebat direct dacă acesta ar avea o influență extinsă în Executiv, șeful Cabinetului de miniștri a reacționat vizibil iritat: „Eu nu știu de la cine ați auzit acest lucru”.
20:10
(video) „Oaspeți speciali” prin cluburile din capitală: Polițiști și mascați „Fulger” au făcut razii antidrog, noaptea trecută. 29 de persoane testate, alte trei - reținute # UNIMEDIA
Poliția a intervenit noaptea trecută în mai multe localuri de agrement din capitală, în baza unor informații operative, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.
20:00
Acum 2 ore
19:50
19:20
Ucraina a anunţat că a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță: Cel puțin 11 persoane au fost rănite # UNIMEDIA
Armata ucraineană a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac asupra unei fabrici strategice de armament din Rusia, situată în orașul Votkinsk, Republica Udmurtia, utilizând o rachetă de croazieră Flamingo, potrivit The Kyiv Independent. Ținta, specializată în producția de rachete balistice cu rază scurtă și intercontinentală, a fost afectată, iar un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instalației, autoritățile ucrainene anunțând că rezultatele operațiunii sunt încă în curs de clarificare, scrie observatornews.ro.
19:10
Capitala, gazdă pentru 240 de karateka din țară și de peste hotare. Ceban, la deschiderea turneului: „Să-i aplaudăm pe cei din spatele succesului” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a participat la deschiderea turneului internațional de Kyokushinkai Karate „Chișinău Open 2026”, unde 240 de sportivi din țară și de peste hotare au concurat pentru podium.
Acum 4 ore
18:50
Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI # UNIMEDIA
Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat GPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul - motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le interzic. Un sondaj recent realizat de un site de investigaţii arată că peste 80% din elevii români folosesc Chat GPT zilnic, inclusiv pentru sarcinile primite la şcoală, scrie observatornews.ro.
18:30
Cine este cel de-al cincilea moldovean reținut în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina: Tânărul, plasat în arest preventiv # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) informează că un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind a cincea persoană reținută în dosarul privind pregătirea unor omoruri pe teritoriul Ucrainei.
18:10
(video) „Mesaje de fațadă”. Daniela Costețchi publică înregistrarea apelurilor cu Iuliana Beregoi în scandalul „sicrielor”: „M-a sunat plângând” # UNIMEDIA
Scandalul dintre influencerița Daniela Costețchi și interpreta Iuliana Beregoi ia amploare. După dezvăluirile legate de presupusul șantaj cu sicrie, Costețchi a publicat o înregistrare a apelurilor telefonice purtate cu interpreta, susținând că mesajele publicate de aceasta ar fi fost „de fațadă”. Potrivit Danielei, după perchezițiile care ar fi avut loc în acest caz, Iuliana ar fi sunat-o plângând. „Mi-ai spus că te ții la distanță de oameni psihopați, asta cum, mergând cu familia la el în SUA?!”, se întreabă influencerița.
18:00
(video) „Mesaje de fațadă”. Daniela Costețchi publică înregistrarea apelurilor cu Iuliana Beregoi în scandalul „sicrielor”: Interpreta ar fi sunat-o plângând după percheziții # UNIMEDIA
Scandalul dintre influencerița Daniela Costețchi și interpreta Iuliana Beregoi ia amploare. După dezvăluirile legate de presupusul șantaj cu sicrie, Costețchi a publicat o înregistrare a apelurilor telefonice purtate cu interpreta, susținând că mesajele publicate de aceasta ar fi fost „de fațadă”. Potrivit Danielei, după perchezițiile care ar fi avut loc în acest caz, Iuliana ar fi sunat-o plângând. „Mi-ai spus că te ții la distanță de oameni psihopați, asta cum, mergând cu familia la el în SUA?!”, se întreabă influencerița.
17:30
Cuba se confruntă cu ceea ce experții descriu ca fiind prima blocadă efectivă impusă de SUA asupra insulei de la Criza Rachetelor din Cuba. Țara își epuizează rapid rezervele de combustibil, după ce livrările s-au oprit în urma amenințărilor cu tarife vamale din partea SUA și a preluării controlului asupra petrolului din Venezuela. În aceste condiții, țara se îndreaptă spre o criză umanitară și chiar colapsul guvernului, potrivit unei analize a New York Times bazată pe date privind transportul maritim și imagini din satelit, scrie adevarul.ro.
17:10
Scandal pe rețele, după grațierea unui tânăr de Maia Sandu, implicat în schema asasinatelor: Ce mesaje îi scrie un membru CSM jurnalistei de investigații Cornelia Cozonac # UNIMEDIA
Jurnalista de investigații Cornelia Cozonac, susține că Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost președinte al Comisiei de grațieri, îi reproșează, într-un comentariu la o postare pe rețele despre cazul anulării unei grațieri recente. „Acesta spune că știe cine îmi sunt „prietena" și „prietenul" — persoane despre care dânsul crede că mi-ar furniza informații care nu îi convin. Reacția lui este, mai degrabă, o amenințare voalată la adresa unui jurnalist de investigație”, a scris Cozonac.
Acum 6 ore
16:30
Țara cu cele mai multe piramide din lume: Are între 200 și 250 de monumente impresionante, mai multe decât Egiptul # UNIMEDIA
Când auzim cuvântul „piramide”, gândul ne duce aproape automat la Egipt, însă realitatea este surprinzătoare. Sudanul este țara care deține cele mai multe piramide din lume, între 200 și 250 de structuri identificate până în prezent, comparativ cu cele aproximativ 138 din Egipt. Ascunse în nisipurile Nubiei, de-a lungul Nilului, aceste monumente impresionante spun povestea unei civilizații africane puternice, care a rivalizat cândva cu faraonii egipteni, transmite cancan.ro.
16:00
(foto) Bagaje pline de surprize: Lingouri de aur, motoare pentru drone și alte bunuri nedeclarate, descoperite în valize la Aeroportul Chișinău # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat mai mulți pasageri care au încercat să intre în Republica Moldova cu bunuri nedeclarate, unele dintre ele cu valoare ridicată sau supuse regimului special de control.
15:30
Mutarea surprinzătoare făcută de negociatorii iranieni în discuțiile nucleare cu SUA. Cum își joacă Iranul ultima carte # UNIMEDIA
Iranul a pus pe masă o ofertă surprinzătoare în cele mai recente negocieri nucleare cu Statele Unite: acces la resursele sale de petrol și gaze, protejate de implicarea americană încă din 1979. Propunerea, descrisă de oficiali iranieni ca incluzând proiecte energetice comune, investiții miniere și chiar achiziții de aeronave, reprezintă o abatere dramatică de la decenii de ostilitate ideologică față de SUA, se arată într-o analiză The Telegraph, citat de adevarul.ro.
15:00
(foto/video) Campioana Anastasia Nichita, aniversare cu fast la 27 de ani: Imagini de la petrecerea glamour a ex-deputatei PAS, cu vedete și dans până dimineața # UNIMEDIA
Campioana Anastasia Nichita și fosta deputată PAS a marcat împlinirea celor 27 de ani printr-o petrecere elegantă, unde luxul și voia bună au fost la ele acasă, alături de familie și prieteni apropiați din showbiz-ul autohton, transmite SHOK.md.
Acum 8 ore
14:20
Putin promulgă legea care permite FSB să oprească serviciile de telefonie mobilă în Rusia. Activiștii independenți avertizează asupra unor posibile abuzuri # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a semnat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), scrie adevarul.ro.
13:50
Inimi care așteaptă să fie luate acasă: 761 de copii din Republica Moldova își caută părinți adoptivi. Vezi cum îi poți oferi o familie # UNIMEDIA
În Republica Moldova, 761 de copii cu statut de adoptabil își caută o familie care să le ofere grijă, stabilitate și iubire – elemente esențiale pentru dezvoltarea lor armonioasă, transmite Guvernul.
13:20
Uniunea Europeană vrea o limită maximă pentru plăţile în numerar. Măsura vizează combaterea evaziunii fiscale # UNIMEDIA
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027, scrie adevarul.ro.
13:00
Doliu la Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” din capitală: Preotul militar și parohul Daniel Grigori a trecut la cele veșnice # UNIMEDIA
Protoiereul Daniel Grigori, preot militar și paroh al Bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din sectorul Telecentru, municipiul Chișinău, a trecut la cele veșnice. Clericul a fost cunoscut pentru activitatea sa pastorală atât în rândul credincioșilor, cât și în cadrul Armatei Naționale și al structurilor de ordine.
Acum 12 ore
12:50
12:30
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei # UNIMEDIA
Mircea Lucescu urma să revină aseară în țară, după ce a făcut mai multe investigații medicale în Belgia. Selecționerul a primit un prim verdict în țară, apoi a mers la un specialist oncolog renumit din vestul Europei. Din păcate, diagnosticul a fost confirmat, conform informațiilor obținute de gsp.ro, citat de adevarul.ro.
12:00
(video) Ala Nemerenco și-a redactat postarea despre premierul Munteanu, care i-a reproșat că „îl critică”: Epoca minciunii. Apucați-vă de treabă # UNIMEDIA
Schimbările din Guvernul condus de Alexandru Munteanu continuă să stârnească controverse, în special cele legate de plecarea fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, care a declarat anterior că nu ar fi avut o discuție directă cu premierul înainte de remaniere. „Îmi pare rău că dna s-a retras și a intrat într-un mod de critici”, a declarat prim-ministrul. Replica ex-ministrei nu a întârziat. „Dacă printr-o întâmplare mi-ar fi venit oferta dvs., vă asigur că o refuzam. Nu suntem pe aceeași undă”, a scris Nemerenco. Ulterior, postarea acesteia a fost redactată. Inițial, aliniatul de „susținere” pentru premier nu apărea în mesajul public, însă acesta a fost adăugat peste noapte, fără explicații suplimentare. În varianta actuală, Nemerenco afirmă că îl susține „fiindcă ține enorm de mult la țara sa”, dar insistă că așteptările oamenilor sunt mari și că este nevoie de acțiuni concrete.
11:30
(foto) Cu droguri ascunse într-o mănușă: Un cetățean străin, prins cu peste 6,5 g de narcotice, la vama Palanca # UNIMEDIA
Funcționarii Serviciului Vamal, împreună cu autoritățile ucrainene, au depistat peste 6,5 grame de substanță presupus drog la vama Palanca, într-un Toyota Highlander condus de un bărbat străin de 36 de ani. Descoperirea a avut loc pe sensul de intrare în țară și urmează a fi investigată de autoritățile competente din Ucraina.
11:00
(video) Radu Marian își cumpără apartament de 1,3 milioane lei în rate, cu 310 €/lună? Deputat PAS: „Am ajuns la o înțelegere cu proprietarul” # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a fost întrebat cum a reușit să convingă o persoană fizică să-i vândă un apartament de circa 70 de mii de euro în rate, cu înțelegerea că timp de 14 ani, parlamentarul va achita lunar câte 310 euro. „Noi suntem prieteni, el locuiește în Olanda, am ajuns la un acord să-și vândă apartamentul fără să fie nevoie să avem o intermediere prin sistemul bancar”, a explicat Marian, la emisiunea „Cu sens”.
11:00
Economia SUA, cel mai slab ritm de creștere de după pandemie. Tarifele lui Trump şi inflaţia reduc consumul # UNIMEDIA
Economia SUA a înregistrat, pe ansamblul anului trecut, o creştere de 2,2%, o încetinire faţă de avansul de 2,8% din 2024 şi de 2,9% din 2023, transmit AP şi Reuters, potrivit Agerpres, citat de adevarul.ro.
10:20
(video) „Una e a mea acum seara, cealaltă - a ta”. O fată de 17 ani, în comă după o petrecere cu prietenii, la Bucovăț: A trântit-o în pat și i-a rupt coloana în trei locuri # UNIMEDIA
O adolescentă de 17 ani din satul Bucovăț, raionul Strășeni, luptă pentru viața sa pe patul de spital, după ce, în noaptea de 13 spre 14 februarie, a suferit fracturi grave la nivelul coloanei cervicale în timpul unei petreceri la domiciliul unor cunoscuți. Minora a fost transportată inițial la Spitalul Raional, ulterior transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău și la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. În prezent, aceasta se află în comă, iar rudele fetei acuză controverse și neclarități privind circumstanțele în care s-a produs incidentul, transmite LIFE MD DOCUMENTARY.
10:10
Pe 21 februarie, Ioana d'Arc și Mihail I au marcat istoria.
09:50
Scorpionii își depășesc zona de confort și încearcă ceva nou, iar Balanțele primesc astăzi vești bune: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilei de 21 februarie 2026 poate dezvălui indicii personalizate care să vă lumineze calea.
09:50
(video) Atac cu grenadă asupra polițiștilor din Cernăuți: Doi agenți au fost răniți. Atacatorul, care ar fi fost militar, riscă închisoarea pe viață # UNIMEDIA
O intervenție de rutină a poliției din regiunea Cernăuți s-a transformat într-o scenă de război, după ce un bărbat aflat sub influența alcoolului a detonat o grenadă lângă o mașină de serviciu. În urma deflagrației, doi oameni ai legii au fost răniți, starea unuia dintre ei fiind critică. Atacatorul, despre care sursele spun că este un fost militar, a fost prins rapid de forțele de ordine, iar ancheta a scos la iveală un adevărat arsenal ascuns în locuința acestuia, scrie adevarul.ro.
09:30
(video) O copilă de 15 ani dispărută în Germania, găsită o săptămână mai târziu la Craiova. Cum a ajuns în România # UNIMEDIA
Polițiști specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au identificat în Craiova o minoră, de 15 ani, dispărută din Germania, scrie adevarul.ro.
09:10
În această sâmbătă, vremea în Moldova se menține predominant noroasă, cu șanse de precipitații mai târziu, iar temperatura maximă va atinge -1.2°C.
Acum 24 ore
22:20
22:10
(foto) Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol, dar e fabricată în China # UNIMEDIA
Marca rusească la care visau mulți români în perioada comunistă, dar numai anumiți membrii ai societății aveau voie să o dețină, revine pe piață după aproape 25 de ani, dar acum este produsă în China, scrie Promotor, cu referire la carscoops.com.
21:50
Donald Trump aruncă bomba, după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale: „Azi impunem încă un tarif global de 10%, peste cele deja aplicate” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a susținut o conferință de presă vineri, după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele impuse produselor de import. „Cred că interesele străine sunt cele care au influență asupra Curții Supreme. Îi cunosc pe unii dintre oamenii care au fost implicați”, a declarat liderul american. Magistrații Curții Supreme de Justiție americane au decis că Donald Trump și-a depășit atribuțiile, atunci când a impus tarifele pentru produsele importate, în baza unei legi din 1977, scrie gândul.ro.
21:20
Manuale școlare, acum și în format digital. MEC a lansat platforma eduresurse.md. Elevii, profesorii și doritorii o pot accesa gratuit # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național.
Ieri
20:50
(video) Patrupeda Molda a simțit țigările ascunse într-un Mitsubishi la Sculeni: Cum a vrut șoferul să treacă pachetele, fără a le declara # UNIMEDIA
Peste 3.000 de țigarete au fost descoperite într-un autoturism la pista de control ieșire a postului vamal Sculeni, după ce patrupeda Serviciului Vamal, Molda, a semnalat prezența produselor din tutun. Marfa era ascunsă sub tapițeria tavanului și în capacul portbagajului. Produsele au fost ridicate, iar șoferul riscă sancțiuni contravenționale.
20:40
„Profetul Apocalipsei”, care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: „Va escalada rapid, apoi se va opri” # UNIMEDIA
Clarvăzătorul Craig Hamilton-Parker, supranumit „Profetul Apocalipsei” și considerat de unii „noul Nostradamus” a venit cu câteva previziuni alarmante pentru anul 2026. Acesta a făcut cinci predicții tulburătoare și spune că multe crize ar putea apărea în acest an, iar alianțele globale s-ar putea remodela, scrie Can Can.
20:20
(video) Șeful Energocom, întrebat în Parlament ce salarii au angajații companiei: Circa 40 mii lei. Grosu: Domnule deputat, liber puteți merge la ei # UNIMEDIA
Salariul mediu al unui angajat de la Energcom trece de 40 de mii de lei. Informațiile au fost comunicate de Eugeniu Buzatu, directorul general interimar al companiei, pe 19 februarie, în ședința Parlamentului. „ Domnule deputat, liber puteți merge la Energocom”, i-a spus speakerul Igor Grosu alesului PCRM care a adresat întrebarea la subiect.
19:50
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii, scrie HotNews.ro.
19:30
Un alt moldovean, reținut în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina: Suspectul încătușat de ofițeri are 36 de ani # UNIMEDIA
Un alt membru al grupului implicat în pregătirea de lichidare fizică a persoanelor publice din Ucraina a fost reținut, cu puțin timp în urmă, anunță oamenii legii. Este vorba despre un bărbat cu vârsta de 36 de ani.
19:00
(foto) „Născut cu Macron, mort cu Macron”: De ce se prăbușește planul european pentru avionul de vânătoare al viitorului # UNIMEDIA
Planul Franței și Germaniei de a construi un avion de vânătoare al viitorului, prevăzut să fie însoțit de un roi de drone și de un ecosistem digital de luptă, se prăbușește într-un moment crucial pentru Europa, pe fondul amenințării crescânde din partea Rusiei, potrivit The Guardian, citat de HotNews.ro.
18:40
(video) Doi studenți străini, expulzați din RM: Au primit și interdicție de a intra în țară. Ce au încălcat # UNIMEDIA
Doi studenți străini, originari din India, au rămas fără permisele de ședere, acestea fiind anulate, iar pe numele lor a fost instituită măsura interdicției de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de un an, anunță Inspectoratul General pentru Migrație.
18:20
Ultima oră! Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii, inclusiv Republicii Moldova # UNIMEDIA
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale autorității sale, într-o decizie cu implicații majore pentru economia globală, transmite HotNews.ro, citând Reuters.
18:00
(video) Câți bani a investit Radu Marian în hârtii de valoare emise de stat și ce venit a obținut: Am retras suma, ca să plătesc rata la apartament # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a dezvăluit câți bani a câștigat anii trecuți după ce a investit în hârtii de valoare emise de stat, mai simplu spus, a dat statului bani cu împrumut. „Am mai cumpărat obligațiuni de 100 de mii de lei, pentru că aveam niște economii, dar apoi am retras acești bani și am plătit o primă rată pentru apartament. Acum în portofoliul de obligațiuni am 30 de mii de lei pe care i-am împrumutat la stat”, a relatat parlamentarul, la emisiunea „Cu sens”.
17:40
Trei dintre moldovenii reținuți în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina, în arest preventiv: Câte zile vor sta după gratii # UNIMEDIA
Trei dintre cei patru moldoveni reținuți după ce ar fi fost recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile.
17:30
Europarlamentara Diana Șoșoacă, prin parlamentarii săi din Parlament, a depus un proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova, scrie presa română.
17:10
„Nu putem trăi de pomană.” Munteanu, întrebat de ce ni se promite o viață mai bună, dar în schimb primim scumpiri: Depinde cu cine vorbiți # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu are un răspuns pentru moldovenii nemulțumiți de scumpirile din ultima perioadă, la produse și diverse servicii, inclusiv majorarea tarifului la curentu electric, care se discută. „Totuși, sunt oameni pozitivi, cu toate problemele care se întâmplă, cu toate scumpirile. Nu putem să trăim, cum zicea bunica mea, de pomană”, a declarat șeful Guvernului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
17:00
Tragedie pe Baikal: Un microbuz s-a scufundat sub gheaţa celui mai adânc lac din lume. Un singur pasager a reușit să se salveze # UNIMEDIA
Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care şapte turişti chinezi, s-a scufundat vineri în timp ce încerca să traverseze lacul îngheţat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei, scrie adevarul.ro.
16:50
Verbițchi, ironică după declarațiile făcute de Beregoi în dosarul cu sicrie: „Vreau și eu așa șantaj” # UNIMEDIA
Scandalul în care este implicată Iuliana Beregoi continuă. Olga Verbițchi a lansat un nou atac la adresa artistei, după ce aceasta a spus că nu are nicio implicare în dosarul șantajului cu sicrie.
