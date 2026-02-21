Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei

12:00

Schimbările din Guvernul condus de Alexandru Munteanu continuă să stârnească controverse, în special cele legate de plecarea fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, care a declarat anterior că nu ar fi avut o discuție directă cu premierul înainte de remaniere. „Îmi pare rău că dna s-a retras și a intrat într-un mod de critici”, a declarat prim-ministrul. Replica ex-ministrei nu a întârziat. „Dacă printr-o întâmplare mi-ar fi venit oferta dvs., vă asigur că o refuzam. Nu suntem pe aceeași undă”, a scris Nemerenco. Ulterior, postarea acesteia a fost redactată. Inițial, aliniatul de „susținere” pentru premier nu apărea în mesajul public, însă acesta a fost adăugat peste noapte, fără explicații suplimentare. În varianta actuală, Nemerenco afirmă că îl susține „fiindcă ține enorm de mult la țara sa”, dar insistă că așteptările oamenilor sunt mari și că este nevoie de acțiuni concrete.