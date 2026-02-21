Scorpionii își depășesc zona de confort și încearcă ceva nou, iar Balanțele primesc astăzi vești bune: Vezi ce-ți prezic astrele

22:20

Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a fost întrebat cum a reușit să convingă o persoană fizică să-i vândă un apartament de circa 70 de mii de euro în rate, cu înțelegerea că timp de 14 ani, parlamentarul va achita lunar câte 310 euro. „Noi suntem prieteni, el locuiește în Olanda, am ajuns la un acord să-și vândă apartamentul fără să fie nevoie să avem o intermediere prin sistemul bancar”, a explicat Marian, la emisiunea „Cu sens”.