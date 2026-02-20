(video) Patrupeda Molda a simțit țigările ascunse într-un Mitsubishi la Sculeni: Cum a vrut șoferul să treacă pachetele, fără a le declara

12:20

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul. Iar acesta este unul cât se poate de clar şi anume că integrarea europeană nu e un obiectiv naţional, aşa cum încearcă să ne convingă guvernarea, ci o banală temă de campanie electorală, un instrument prin care PAS îşi soluţionează problemele de moment”.