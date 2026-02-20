Un alt moldovean, reținut în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina: Suspectul încătușat de ofițeri are 36 de ani

18:00

Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a dezvăluit câți bani a câștigat anii trecuți după ce a investit în hârtii de valoare emise de stat, mai simplu spus, a dat statului bani cu împrumut. „Am mai cumpărat obligațiuni de 100 de mii de lei, pentru că aveam niște economii, dar apoi am retras acești bani și am plătit o primă rată pentru apartament. Acum în portofoliul de obligațiuni am 30 de mii de lei pe care i-am împrumutat la stat”, a relatat parlamentarul, la emisiunea „Cu sens”.