SBU: Ucigașii persoanelor publice din Ucraina urmau să fie plătiți cu 100.000 de dolari pentru crimă

Gerul şi ninsorile îi pun la grea încercare pe vârstnicii din satele Republicii Moldova, care abia mai reuşesc să iasă din casele troienite în aceste zile. Unele treburi în gospodării nu pot fi amânate, însă, aşa că, uneori, cer ajutorul unui vecin sau al lucrătorului social. Cei mai mult, însă, îi îngrijorează stocurile de lemne sau cărbuni care sunt pe terminate după ultimele zile geroase.