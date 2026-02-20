Eurostat apreciază progresele Republicii Moldova în domeniul statisticii
SafeNews, 20 februarie 2026 14:50
Republica Moldova înregistrează progrese în domeniul statisticii, un element esențial în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după o întrevedere cu reprezentanții Oficiului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, aflați într-o misiune de evaluare în țara noastră. Potrivit oficialei, experții europeni au apreciat evoluțiile
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:20
Rusia construiește o structură militară în afara Ministerului Apărării, care ar putea funcționa ca o forță loială direct președintelui Vladimir Putin, susține expertul britanic William James Dixon. Potrivit acestuia, un decret recent al Kremlinului consolidează rolul Gărzii Naționale (Rosgvardia), transformând-o într-o posibilă „forță paralelă" menită să protejeze regimul de amenințări interne. Dixon, asociat la Royal
14:20
Prima reacție a Kremlinului după ce Donald Trump a prelungit sancțiunile impuse Rusiei: „Destul de automată” # SafeNews
Prelungirea sancțiunilor americane împotriva Rusiei, introduse anterior în legătură cu situația din Ucraina, este o decizie „destul de automată", consideră purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Negocierile cu Washingtonul continuă, dar este un proces complex și de lungă durată, a explicat reprezentantul Kremlinului, citat de Digi24.ro. La briefingul de presă, Peskov a
Acum 2 ore
14:10
CNPF avertizează: platforme false de investiții folosesc imaginea presei și a persoanelor publice pentru a înșela cetățenii # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii că în mediul online apar tot mai multe materiale publicitare înșelătoare, care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice pentru a promova pretinse oportunități de „investiții" prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire" și „Nexura
14:00
Igor Grosu: Sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina contribuie la stabilitatea Republicii Moldova # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit Marii Britanii pentru parteneriatul constant acordat Republicii Moldova, în cadrul unei întrevederi cu un grup de parlamentari britanici. Delegația a fost condusă de Johanna Baxter, președinta Grupului de prietenie Moldova–Regatul Unit. Oficialii au discutat despre cooperarea bilaterală și despre proiectele comune realizate în ultimii ani. Potrivit lui Igor Grosu,
13:40
VIDEO | Trei studenți străini, opriți la frontieră după ce au plătit câte 2.700 de euro pentru a ajunge ilegal în România # SafeNews
Trei cetățeni străini au fost reținuți de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să părăsească ilegal Republica Moldova, cu ajutorul unor călăuze. Fiecare dintre ei a plătit în avans câte 2.700 de euro pentru a traversa clandestin frontiera moldo-română. Intervenția a avut loc în noaptea de 1 februarie, în extravilanul localității Valea Rusului, raionul
13:30
Un om de afaceri cu legături cu familia Trump a încheiat un acord cu o companie rusească conectată la Kremlin, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei # SafeNews
Mișcarea pare să reprezinte primul caz cunoscut în care un investitor american formalizează o nouă afacere cu o companie rusă importantă, de când Kremlinul a început să îmbie administrația Trump cu diverse oportunități comune, în urmă cu un an, scrie The New York Times, care dezvăluie detaliile acordului. Omul de afaceri american Gentry Beach, care are
Acum 4 ore
13:00
VIDEO | Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj # SafeNews
214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, aflate în descompunere, au fost găsite la o fermă de pe teritoriul comunei Recea Cristur, au anunțat, joi, autoritățile clujene, citate de Agerpres. Proprietarii fermei sunt cetățeni străini. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a declarat că la ferma respectivă au fost declanșate controale de către mai multe instituții
12:50
Jurnalist DW, reținut pentru un material despre planurile Ankarei privind repatrierea cetățenilor ISIS # SafeNews
Un jurnalist turc de la radioteleviziunea publică germană Deutsche Welle (DW), Alican Uludag, a fost arestat şi plasat în detenţie la Ankara, acuzat de "difuzare de ştiri false" şi "insultarea preşedintelui" Recep Tayyip Erdogan, a anunţat procurorul Istanbulului, relatează AFP. Parchetul din Istanbul a anunţat joi că a "deschis o anchetă cu privire la insultarea
12:40
Trump anunţă pe Truth Social că va ordona, ”având în vedere interesul mare”, publicarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump anunţă că intenţionează să le ordone agenţiilor federale "să identifice şi să publice" dosarele despre extratereştri şi OZN-uri, a căror difuzare este cerută de către americani de zeci de ani, relatează AFP. "Având în vedere interesul mare, îi voi cere secretarului Războiului (Apărării, Pete Hegseth) şi altor secretari şi agenţii vizate
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile în perioada 21–23 februarie 2026. Șoferii vor achita mai mult atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Potrivit ANRE, benzina A95 va putea fi comercializată la un preț maxim de 23,47 lei pentru un litru, cu 7 bani
12:30
FOTO | Aproape 2,5 tone de biscuiți, scoase de pe piață. ANSA a depistat ulei de palmier contaminat # SafeNews
Aproape 2,5 tone de biscuiți nu au mai ajuns la consumatori după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au descoperit nereguli în procesul de producție. În urma controalelor, ANSA a identificat mai multe loturi de biscuiți, în cantitate totală de 2.439,4 kilograme, fabricați cu ulei de palmier care nu respecta cerințele de siguranță alimentară.
12:30
Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a bătut mortal prietenul la Vadul lui Vodă # SafeNews
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale, faptă care a dus la decesul victimei. Sentința a fost pronunțată de instanță la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, cazul s-a produs în perioada 11-12 septembrie 2025, într-o locuință din orașul Vadul lui
12:10
O politiciană a partidului Franța Nesupusă a amenințat o comediantă cu un „zâmbet kabyle", o expresie ce descrie o metodă de ucidere prin tăierea gâtului. Apropiații ei au descris amenințarea ca fiind „o glumă", scriu Franceinfo și Le Parisien. O frază rostită de candidata partidului stângii radicale Franța Nesupusă (LFI) la primăria Parisului, Sophia Chikirou,
12:10
Cetățean român, oprit lângă frontiera moldo-ucraineană la Criva. Polițiștii suspectează o tentativă de trecere ilegală # SafeNews
Un cetățean al României a fost depistat de polițiștii de frontieră în apropierea graniței moldo-ucrainene, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Criva. Potrivit autorităților, bărbatul a fost observat pe 18 februarie prin intermediul camerelor de supraveghere, în timp ce se deplasa din localitatea Drepcăuți spre linia de frontieră. O patrulă mobilă a
12:00
VIDEO | Cinci adolescenți din Chișinău, cercetați după ce au furat o mașină lăsată descuiată la Grătiești # SafeNews
Cinci minori cu vârste între 12 și 15 ani sunt cercetați de polițiști, după ce ar fi sustras un automobil din comuna Grătiești, municipiul Chișinău. Cazul a fost raportat la Poliția sectorului Rîșcani de către proprietarul mașinii, care a observat că autoturismul, parcat lângă locuință, a dispărut. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs pe timp
12:00
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou” # SafeNews
Generalul rus Roman Demurchiev i-a trimis soției sale fotografii cu urechile tăiate ale soldaților ucraineni și a discutat cinic despre acest lucru în corespondența lui cu ea, transmit jurnaliștii ruși de la Sistma și Shema, preluat de Digi24.ro. Adjunctul comandantului Armatei a 20-a a Federației Ruse, generalul-maior Roman Demurchiev, s-a lăudat soției sale în corespondența
12:00
Procurorii PCCOCS au contestat hotărârea prin care presupusul organizator al omorului de la terasa din sectorul Rîșcani a fost transferat din arest preventiv în arest la domiciliu. Instituția solicită ca acesta să fie plasat din nou în penitenciar. Potrivit unui comunicat oficial, procurorii au depus contestație imediat după aplicarea noii măsuri. Aceștia cer instanței revenirea
11:50
FOTO | Două tentative de scoatere ilegală a banilor din țară, oprite pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Două femei au fost depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încercau să părăsească Republica Moldova cu sume importante de bani, fără a le declara la controlul vamal. Primul caz a fost documentat la îmbarcarea pe cursa Chișinău–Antalya. O femeie de 74 de ani, nerezidentă, avea asupra sa 17.502 dolari SUA. Suma depășea plafonul
11:20
Delegație parlamentară din Danemarca, în vizită oficială la Chișinău. Agenda include securitatea și integrarea europeană # SafeNews
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Regatului Danemarcei va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 22–24 februarie. Misiunea este condusă de președintele comisiei, Christian Friis Bach. Oficialii danezi vor avea întrevederi cu Președinta Maia Sandu și cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Pe agenda discuțiilor figurează și întâlniri cu vicepreședinta
Acum 6 ore
11:10
Cupa Mondială de fotbal: Mexicul se teme că traficanţii de droguri columbieni vor profita de eveniment pentru a intra în ţară # SafeNews
Autorităţile mexicane sunt în stare de alertă pentru a-i împiedica pe columbienii care lucrează cu cartelurile de trafic de droguri să profite de viitoarea Cupă Mondială de fotbal pentru a intra în ţară, a declarat pentru AFP un responsabil cu securitatea din statul Jalisco. „Suntem în alertă permanentă (…). Am trimis deja înapoi în ţara
11:00
România nu trebuie să aleagă între SUA și Uniunea Europeană, ci mizează pe parteneriate echilibrate cu ambele. Declarația a fost făcută de președintele român, Nicușor Dan, după reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington, la care statul român participă ca observator. Liderul de la Cotroceni a subliniat importanța cooperării în diferite formate pentru
10:50
VIDEO | Rețea de agenți coordonată de serviciile ruse, destructurată în Ucraina și Moldova. Ținte: jurnaliști, militari și oficiali # SafeNews
O rețea de agenți recrutați de serviciile speciale ale Federației Ruse, formată inclusiv din cetățeni ai Republicii Moldova, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate în Ucraina și Moldova. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, membrii grupării erau trimiși în Ucraina pentru a colecta informații și a pregăti lichidări la comandă. Aceștia documentau locurile
10:40
PLDM cere explicații privind grațierile și amnistiile: „Există riscuri pentru securitatea statului” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a lansat o declarație publică în care critică modul de aplicare a grațierilor prezidențiale și a Legii amnistiei, pe care îl consideră netransparent și periculos pentru securitatea națională. Formațiunea susține că reținerea recentă a unei persoane grațiate anterior, suspectată de implicare în pregătirea unor asasinate la adresa unor oficiali
10:40
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an # SafeNews
Şefii serviciilor secrete europene sunt pesimişti cu privire la şansele de a se ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmaţiilor lui Donald Trump că negocierile mediate de SUA au adus perspectiva unui acord „destul de aproape", scrie Reuters. Şefii a cinci agenţii de spionaj
10:20
VIDEO | Schema de evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei, destructurată la Chișinău. 17 percheziții și bani ridicați # SafeNews
O schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,8 milioane de lei a fost deconspirată de polițiștii de frontieră, în comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit anchetei, în anul 2024, două companii de transport care operau curse ocazionale spre Uniunea Europeană și Rusia ar fi ascuns venituri obținute din transportul
10:10
Guvernul vrea să renunțe la TVA redus pentru HoReCa. Măsura poate scumpi restaurantele și hotelurile # SafeNews
Autoritățile pregătesc o schimbare fiscală care va afecta direct sectorul HoReCa. Cota TVA aplicată restaurantelor, cafenelelor, barurilor și unităților de cazare ar putea crește de la 8% la 18%. Premierul Alexandru Munteanu a declarat la TV8 că Executivul lucrează la un plan de armonizare a cotelor de TVA. Potrivit acestuia, regimul actual pentru HoReCa reprezintă
10:00
Cernăuțeanu anunță controale mai clare pentru colete, peste 1.200 de dosare de droguri în 2025 # SafeNews
Autoritățile analizează introducerea unor reguli mai clare pentru transmiterea coletelor, după ce tot mai multe dosare de droguri sunt legate de livrările prin transportatori. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, o parte din substanțele interzise ajung în Republica Moldova prin colete, iar lipsa unor date exacte despre
10:00
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv acordat TVP World că este sceptic în privința semnării unui acord de pace în curând de către
10:00
2.737 de persoane au fost supravegheate prin brățări electronice într-un singur an, 2025, cel mai mare număr înregistrat de la introducerea acestui mecanism în Republica Moldova. Monitorizarea este folosită tot mai des pentru arest la domiciliu și pentru protejarea victimelor, în special în cazurile de violență în familie. Datele prezentate de Inspectoratul Național de Probațiune […] Articolul Sistemul de brățări electronice se extinde. Mii de cazuri gestionate în ultimul an apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Conferință de presă organizată de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău. Articolul LIVE | Conferință de presă organizată de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
CtEDO sancționează Rusia pentru blocarea activității activiștilor pentru drepturile omului din regiunea transnistreană # SafeNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, joi, 19 februarie, în premieră, într-un dosar ce vizează R. Moldova, ingerințe directe împotriva apărătorilor drepturilor omului care au activat în regiunea transnistreană. Hotărârea stabilește că interdicțiile de intrare, procesele simulate și restricțiile profesionale aplicate de autoritățile separatiste lui Alexandru Zubco, anterior avocat Promo-LEX, în prezent șef al […] Articolul CtEDO sancționează Rusia pentru blocarea activității activiștilor pentru drepturile omului din regiunea transnistreană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
„Îi mulțumesc sanctității sale patriarhului Kirill al Moscovei și al întregii Rusii pentru recunoașterea realizărilor mele modeste și lui Dumnezeu pentru oportunitatea și bucuria de a sluji”, scrie liderul separatist din regiunea transnistreană, Vadim Krasnoselski, pe rețelele de socializare, anunțând că a fost decorat de Patriarhia Moscovei cu Ordinul cneazului Daniel al Moscovei. Distincția i-a […] Articolul FOTO | Krasnoselski, premiat de Patriarhia Moscovei pentru „merite modeste” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:30
Republica Moldova va începe negocierile pentru un nou program cu Fondul Monetar Internațional, însă fără un pachet de finanțare. Anunțul oficial urmează să fie făcut pe 27 februarie, la Washington, în cadrul ședinței Consiliului de directori al FMI, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului spune că noul acord are un alt scop. Guvernul nu […] Articolul Munteanu: Certificarea FMI este mai importantă decât banii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:30
Biroul prim-ministrului italian Giorgia Meloni a reacționat joi cu „stupefacție” la declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron, care i-a cerut să nu mai „comenteze ceea ce se întâmplă la alții”, după remarcile sale referitoare la moartea unui activist naționalist în Franța, relatează AFP. Lidera ultraconservatoare a guvernului italian scrisese într-o postare pe X că „moartea unui […] Articolul „Stupefacție” pentru Meloni după criticile lui Macron apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat practicile de verificare a vârstei ale Instagram, în timpul mărturiei sale în procesul istoric privind dependența de rețelele sociale. Zeci de părinți îl acuză că a provocat moartea copiilor lor după dependența de social media. Zuckerberg a depus mărturie pentru prima dată în […] Articolul Mark Zuckerberg se apără în procesul istoric privind dependența de rețelele sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
Burse pentru olimpici, sprijin financiar pentru sportivii Moldovei după Jocurile din Italia # SafeNews
Sportivii care au reprezentat Moldova la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia vor primi o indemnizație lunară. Hotărârea Guvernului cu privire la majorarea burselor pentru performanțele sportive prevede plăți pentru toți participanții la Jocuri care au performat pentru Moldova. Sportivii clasați sub locul 16 au dreptul la o bursă egală […] Articolul Burse pentru olimpici, sprijin financiar pentru sportivii Moldovei după Jocurile din Italia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că fraudele online și telefonice devin tot mai sofisticate, iar tot mai mulți oameni pierd bani după ce sunt convinși să facă transferuri sau să ofere date bancare. Șefa statului a atras atenția că infractorii folosesc metode noi, inclusiv inteligența artificială, pentru a crea videoclipuri false cu persoane publice […] Articolul VIDEO | Maia Sandu: Nu oferiți bani sau date bancare la telefon ori online apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, că ţările au contribuit deja cu 7 miliarde de dolari la un fond pentru reconstrucţia Gazei, care are ca scop reconstrucţia enclavei odată ce mişcarea Hamas va fi dezarmată, însă acesta din urmă este un obiectiv departe de a deveni realitate, […] Articolul Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 24 de ore, a refuzat intrarea în Republica Moldova pentru 10 cetățeni străini. În aceeași perioadă, frontiera de stat a fost traversată de 38.964 de persoane. Cel mai mare flux a fost înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost contabilizate 12.258 de traversări. Printre cele mai solicitate […] Articolul Refuzuri de intrare și documente false depistate la frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
VIDEO | Arest la domiciliu pentru Hasan Toper. Renato Usatîi acuză probleme grave în justiție # SafeNews
Decizia instanței de a înlocui arestul preventiv cu arest la domiciliu în cazul lui Hasan Toper a provocat reacții dure în spațiul public. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că hotărârea ridică semne de întrebare privind funcționarea sistemului de justiție. Potrivit lui Usatîi, măsura este dificil de explicat în contextul în care Toper este acuzat […] Articolul VIDEO | Arest la domiciliu pentru Hasan Toper. Renato Usatîi acuză probleme grave în justiție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Administrația Donald Trump a oferit ofițerilor de imigrație prerogative extinse pentru a-i reține pe refugiații legali care așteaptă un card verde, pentru a se asigura că aceștia sunt „reverificați”, potrivit unui memorandum guvernamental. Într-un document datat 18 februarie și depus la o instanță federală, Departamentul de Securitate Internă al SUA precizează că refugiații trebuie să […] Articolul Administrația Trump extinde puterile ICE pentru a reține refugiați legali apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Munteanu explică de ce nu a prezentat raportul la 100 de zile și anunță un bilanț în curând # SafeNews
Guvernul va veni în fața Parlamentului cu un bilanț al activității în primele luni de mandat, iar prezentarea este planificată pentru sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului a explicat că nu a prezentat un raport la 100 de zile, deoarece a dorit să vină […] Articolul Munteanu explică de ce nu a prezentat raportul la 100 de zile și anunță un bilanț în curând apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Mai multe avioane militare rusești au fost detectate în apropierea Alaskăi, în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ). Comandamentul Apărării Aerospațiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat că aeronavele au fost monitorizate și escortate până la ieșirea din zonă. Potrivit unui comunicat al structurilor de apărare ale Statelor Unite și Canadei, este vorba despre două bombardiere […] Articolul Aeronave rusești, detectate în spațiul internațional din apropierea Alaskăi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Un număr tot mai mare de magazine din Franța implementează sisteme de inteligență artificială pentru a preveni furturile, în condițiile creșterii pierderilor și ale presiunilor economice. Deși comercianții susțin că aceste sisteme le-au redus semnificativ pierderile, experții avertizează că implementarea pe scară largă se află într-o zonă juridică neclară, scrie observatornews.ro. Software-ul de inteligență artificială […] Articolul Comerț sub supraveghere inteligentă, un oraș testează AI anti-furt apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Locuri de muncă și investiții, priorități discutate de ambasadorii UE și Bulgariei la Taraclia # SafeNews
Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva, și ambasadoarea Uniunii Europene, Iwona Piorko, au efectuat o vizită de lucru la Taraclia, unde au discutat cu studenți, autorități locale și reprezentanți ai comunității despre oportunitățile oferite de integrarea europeană și despre dezvoltarea regiunii. Un moment important al vizitei a fost dialogul cu studenții filialei Universității din […] Articolul Locuri de muncă și investiții, priorități discutate de ambasadorii UE și Bulgariei la Taraclia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Platforma Google se află în centrul unor critici legate de modul în care afișează informațiile medicale generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai exact, discuția nu este doar despre acuratețea răspunsurilor, ci despre felul în care sunt prezentate avertismentele care ar trebui să îi determine pe utilizatori să ceară sfatul unui medic înainte de a lua […] Articolul Google, acuzată că ascunde avertismentele pentru sfaturile medicale generate de AI apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie. Guvernul pregătește noua lege de salarizare # SafeNews
Profesorii, medicii și alte categorii de angajați din sectorul public ar putea primi salarii mai mari începând din septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că Executivul elaborează o nouă lege unitară de salarizare. Potrivit prim-ministrului, proiectul va fi prezentat în curând pentru consultări publice, după care va fi transmis […] Articolul Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie. Guvernul pregătește noua lege de salarizare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Cer variabil și temperaturi apropiate de zero. Unde apar precipitații și ce riscuri sunt pe drumuri # SafeNews
Vremea rămâne rece astăzi în Republica Moldova, cu cer variabil și episoade izolate de precipitații slabe, în special în centrul și nordul țării. Potrivit meteorologilor, în prima parte a zilei pot cădea lapoviță și ninsori slabe pe arii restrânse. În unele zone, mai ales dimineața și pe timpul nopții, se poate forma ceață slabă și […] Articolul Cer variabil și temperaturi apropiate de zero. Unde apar precipitații și ce riscuri sunt pe drumuri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
O instanță rusă l-a arestat în lipsă pe producătorul trupei „Laskovîi Mai”: Riscă până la 10 ani de închisoare # SafeNews
Instanța a confirmat arestarea în lipsă a lui Andrei Razin, producătorul grupului pop sovietic și rus „Laskovîi Mai”, într-un caz de fraudă la scară largă. Apărarea a solicitat anularea hotărârii instanței de fond și programarea unui nou proces. Avocatul a indicat că Razin se afla în străinătate din motive de sănătate. Procurorul a cerut menținerea […] Articolul O instanță rusă l-a arestat în lipsă pe producătorul trupei „Laskovîi Mai”: Riscă până la 10 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
