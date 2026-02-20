Cînd elevii fac lecții online, au dreptul părinții la zile libere sau la indemnizații?
Noi.md, 20 februarie 2026 15:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a сукге autorităților statului clarificări cu privire la aplicarea art. 78 (prim) din Codul muncii, după ce numeroși salariați s-au confruntat cu situații de incertitudine în legătură cu suspendarea procesului educațional cu prezență fizică cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile din ianuarie 2026.Pe 27 ianuarie 2026, Direcția E
De la cursuri, direct în arest: Trei studenți străini, cu vize de studii, reținuți la frontieră # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, cu suportul angajaților din cadrul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Fălești, au contracarat tentativa a trei cetățeni străini de traversare ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova.Cazul a fost documentat în noaptea de 1 februarie curent, în extravilanul localității Valea Rusului, raion
Astăzi, îndrăgitul interpret de muzică populară Mihai Ciobanu, care a elogiat ”Casa Părintească” împlinește 73 de ani.Mihai Ciobanu, s-a născut la 20 februarie în anul 1953 în satul Bujor, raionul Hînceşti, Republica Moldova.A absolvit școală medie de muzică „Șt. Neaga” în anul 1978. În anul 1980 a devenit student la Institutul de Arte „G. Muzicescu” (actualmente − Academia de Muzică, Teat
Spiritul de solidaritate și empatie a unit elevii din instituțiile de învățămînt din raionul Sîngerei, care au participat activ la Campania Națională „O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”, inițiată de Ministerul Educației.Acțiunea este dedicată susținerii morale și emoționale a copiilor din Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la război.{{864562}}Elevii din instituțiile
Fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor din Consiliul municipal Chișinău solicită convocarea de urgență a ședinței CMC, deși nu au participat la ultima reuniune de joi.Consilierii acuză lipsă de dialog și gestionare defectuoasă a Primăriei, cu prioritizarea numirilor politice, transmite IPN.{{865917}}Fracțiunea PAS a cerut ca bugetul să prevadă 200 de mil
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat recent o întrevedere de lucru cu reprezentanții Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, organizată în urma cererii adresate de Asociație, notgează Noi.md.Discuțiile s-au referit la subiecte de actualitate ce țin de procesul de reformă a justiției, inclusiv impactul mecanismelor extraordinare de evaluare a judecătorilor, rolul coleg
Ninsorile abundente din Germania au dus la anularea a zeci de zboruri pe aeroportul din München.Ninsorile, care au început joi și au continuat vineri, au provocat întreruperi semnificative în traficul aerian pe aeroportul din München.{{866192}}Decolările și aterizările sînt întîrziate sau anulate, a informat conducerea aeroportului, transmite Noi.md cu referire la eurointegration. Joi
Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și hoteluri ar putea să se scumpească, anunță premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că Executivul pregătește majorarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%, ca parte a unui „plan de unificare fiscală”.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.{{864661}}„Există diverse cote de TVA pe care dorim
În ultimele zile, natura a atras privirile locuitorilor din Republica Moldova prin două apariții surprinzătoare: o pisică sălbatică europeană observată în zona Orheiul Vechi și o vidră filmată înotînd în rîul Bîc, în Chișinău.Specialiștii spun că astfel de specii pot fi indicatori ai calității mediului, însă atrag atenția că entuziasmul trebuie dublat de date concrete.{{860793}}Pisica sălb
Astăzi, 20 februarie 2026, la Primăria municipiului Bălți au fost felicitate, în cadrul unei ceremonii festive, 27 de familii care au marcat jubileele de 50 și 60 de ani de căsnicie.25 de cupluri au fost felicitate cu ocazia nunții de aur, iar 2 cupluri – cu ocazia nunții de diamant.{{860594}}Cu acest frumos prilej, autoritățile locale le-au adresat cuplurilor omagiate sincere felicitări ș
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că normalizarea relațiilor ucraineano-ungare este posibilă numai după încetarea războiului.El a făcut această declarație, potrivit „Adevărului European”, după prima ședință a Consiliului Păcii de la Washington.Viktor Orbán a apreciat că astăzi relațiile dintre Ucraina și Ungaria sînt tensionate.În același timp, el a subliniat că, după î
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova.Parlamentarii danezi se vor afla în țara noastră în perioada 22–24 februarie.Delegația este condusă de președintele Comisiei pentru politică externă, Christian Friis Bach.Parlamentarii danezi se vor întîlni cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu Preș
Cetățeanul turc, Hassan Toper, acuzat de complicitate în omorul comis în iulie 2024, la o terasă din Chișinău, a fost eliberat și transferat în arest la domiciliu. Hotărîrea a fost luată recent de Judecătoria Chișinău. Toper ar fi avut un rol-cheie în organizarea asasinatului și în fuga autorului crimei din țară.Procurorii PCCOCS au contestat însă Hotărîrea. Aceștia cer ca învinuitul să revină
Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat din nou public pe președintele Franței, Emmanuel Macron, relatînd detalii din conversația lor despre prețurile medicamentelor și măsurile comerciale.Potrivit lui Trump, el a cerut părții franceze „să dubleze sau să tripleze prețurile”. Macron, susține liderul american, a refuzat, afirmînd că, în caz contrar, „va ieși din afaceri”. {{859946}}Trum
La liceele „Miron Costin” din Florești și „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Bălți, elevii au început să studieze fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate, dotate cu echipamente de ultimă generație.La liceul din Bălți, au fost renovate și dotate trei laboratoare de științe pentru cei 946 de elevi, iar la liceul din Florești, 661 de elevi învață fizica, chimia și bi
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 20 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 21 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,47 lei/litru (+7 bani), iar al motorinei standard – 20,27 lei/litru (+8 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Angajații Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină, notează Noi.md.Primul caz a avut pe ruta Chișinău - Antalya, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificată o pasageră care nu a declarat autorităților suma de 1
Astăzi, 20 februarie,, Austria se confruntă cu ninsori abundente, care au dus la închiderea drumurilor și oprirea activității aeroportului din Viena.Condițiile de circulație pe drumurile locale sînt grele din cauza omătului. Autostrada A21 este închisă în ambele sensuri pînă la sfîrșitul dimineții. Pe autostrada A1 în direcția Vienei, traficul se desfășoară de la intersecția Sankt Pölten print
Greva generală împotriva reformei cheie a legislației muncii a președintelui Javier Milei a paralizat, joi, transportul public, spitalele, porturile și școlile din toată Argentina.Majoritatea liniilor de autobuz și de metrou au fost oprite, fabricile și-au suspendat activitatea, băncile s-au închis, sute de zboruri au fost anulate, iar spitalele publice au amînat toate operațiile, cu excepția
Cinci școli și licee din sectorul Rîșcani au fost verificate săptămîna curentă de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, în cadrul unui control care urmărește siguranța și sănătatea elevilor.Instituțiile controlate au fost IET nr. 81, IET nr. 5, IET nr. 68, Liceul Teoretic „Alecu Russo” și Liceul Tehnologic Resurse Educaționale și Training Tehnologic „Beniamin Ze
În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații.Ca urmare a coordonării internaționale a eforturilor de investigație penală, autoritățile din Ucraina au reținut alte șapte persoane din Moldova, parte a schemei de asasinare, care ar fi acceptat oferta recrutorului reținut și el la Chișinău. Acești
Locuitorii din Fălești, Ungheni și Drochia vor avea acces la apă potabilă, iar o zonă degradată din Drochia va fi reabilitată, după ce au fost semnate contracte de antrepriză în valoare totală de 83.2 milioane de lei.Documentele au fost parafate joi, 19 februarie, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, de către reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord, ai Consiliului raio
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie.Astfel, inspectorii ANSA au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2439,4 kg, la producerea cărora a fost utilizată materi
Viitoarele alegeri pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova sînt cu adevărat existențiale, iar dacă viitorul rector nu va fi capabil să apere integritatea și autonomia USM, există riscul ca prima universitate a țării să devină victima unor experimente administrative de tipul „absorbției”.Această opinie a fost exprimată de fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici pe
În Moldova a fost reținut organizatorul asasinării unor cetățeni ucraineni și străini cunoscuți # Noi.md
Biroul Procurorului General al Ucrainei a oferit detalii despre deconspirarea, în colaborare cu partenerii moldoveni, a unei grupări organizate care pregătea asasinarea unor cetățeni ucraineni și străini cunoscuți.Despre aceasta a fost comunicat de Biroul Procurorului General al Ucrainei, potrivit publicației „Adevărul European”.În cadrul anchetei au fost reținuți pînă acum 10 oameni: șapt
Washington și Jakarta au semnat un acord privind comerțul reciproc, care deschide o nouă etapă de cooperare economică între SUA și Indonezia.Despre acest lucru a anunțat Ministerul Economiei din Indonezia. Detaliile acordului nu au fost dezvăluite.{{865022}}Semnarea acordului de către ministrul economiei din Indonezia, Airlangga Hartarto, și reprezentantul comercial al SUA, Jameson Greer,
Operatorii sistemelor de distribuţie a energiei electrice au anunţat că toţi consumatorii afectaţi zilele trecute de condiţiile meteorologice au fost reconectați la reţeaua de energie electrică, iar la ora 7 în această dimineaţă nu existau deconectări.„Mulțumim pentru înţelegere tuturor consumatorilor, dar şi inginerilor din echipele de intervenţie, care au lucrat non-stop pentru asigurarea li
Inspectorii de mediu au desfășurat razii pe teritoriul raionului Călărași, notează Noi.md.În urma unui raid de combatere a braconajului și tăierilor ilegale, desfășurat pe teritoriul raionului Călărași, inspectorii de mediu în comun cu reprezentanții Intreprinderii Silvice Călărași, au identificat 111 arbori de specia salcîm și 7 arbori de specia carpen, tăiați ilegal din Ocolul Silvic Călăraș
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră de comun cu procurorii și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, notează Noi.md.Prin această schemă, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns de la autorități venituri, care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 lei s
Un elev de clasa a IX-a a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, fiind suspectat că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățămînt din municipiul Ungheni.Potrivit lui Ivan Caducenco, șeful Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, minorul ar fi luat o p
În țara noastră, sînt disponibile 1.365 de funcții didactice vacante în instituțiile de învățămînt general.Despre acest lucru anunță Ministerul Educației, care invită tinerii specialiști să aleagă o carieră în domeniul educației.{{855650}}Dintre posturile vacante, 1.156 sînt în instituții cu predare în limba de stat, iar 209 în instituții cu predare în limba rusă. Totodată, 624 de funcții
Maslenița nu este doar o săptămînă de lăcomie înainte de Postul Mare. Este antrenamentul psihologic grandios al strămoșilor noștri: un rămas bun pentru întuneric, frig și supărări vechi prin voie bună și clătite fierbinți.Pe scurt, Maslenița este starea de hotar. Iarna încă mușcă, dar aerul deja miroase a ceva umed și promițător. Întregul sens al acestor zile se reduce la un singur lucru: ajuț
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că va prezenta un raport de activitate în fața Parlamentului la sfîrșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, precizînd că formatul intervenției va fi diferit de cel obișnuit. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.„Era o altă formă de prezentare și cu siguranță voi veni și cu un raport. O să discutăm cu deputații
Ceața densă le dă bătăi de cap șoferilor care circulă pe traseul național M3.Potrivit informațiilor comunicate de Administraţia Națională a Drumurilor, pe sectorul Cimișlia – Comrat vizibilitatea este redusă pînă la aproximativ 50 de metri, ceea ce impune prudență maximă din partea conducătorilor auto.Responsabilii atenționează conducătorii auto să manifeste prudență sporită în trafic, în
Locuitorii străzii Ciocana Mică din Căușeni sînt revoltați și spun că drumul s-a transformat într-o fîșie de noroi, încît nici transportul public nu mai poate circula pe el.Strada Ciocana Mică din Căușeni a devenit o adevărată urgie pentru zeci de familii. Oamenii spun de ani întregi sînt nevoiți să calce noroi după fiecare ploaie sau ninsoare. Cel mai greu le vine copiilor, care sînt nevoiți
Tarifele la energia electrică nu ar urma să fie majorate, susține premierul Alexandru Munteanu, care afirmă că nu există, în prezent, motive pentru o ajustare a prețului. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.„Statistica arată că inflația scade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețurile se stabilizează, inclusiv prețurile la energie. Prețurile la gaz au scăzut puț
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluînd amenințările cu intervenții militare dure, transmite adevărul.ro.Declarațiile au fost făcute joi, 19 februarie curent, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde președintele american a vorbit despre costurile uriașe ale război
Maia Sandu trage un semnal de alarmă privind escrocheriile: „Doar hoții cer bani sau parole” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un mesaj public privind intensificarea cazurilor de escrocherii telefonice și online, după ce tot mai mulți cetățeni au fost înșelați și au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că infractorii utilizează metode tot mai sofisticate pentru a obține încrederea victimelor. „Hoții sînt bine antrenați. Pot părea convingători
Tot mai mulți moldoveni își cumpără din cont propriu polița de asigurare medicală obligatorie la început de an.Din 1 ianuarie, 68 de mii de oameni au valorificat oportunitatea de a se asigura la prețul redus, de 2.527 de lei. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că măsura este valabilă pînă la sfîrșitul lunii martie, după care prețul va crește considerabil, pînă la 12.6
Gerul şi ninsorile îi pun la grea încercare pe vîrstnicii de la sate, care abia mai reuşesc să iasă din casele troienite în aceste zile.Unele treburi în gospodării nu pot fi amînate, însă, aşa că, uneori, cer ajutorul unui vecin sau al lucrătorului social. Cei mai mult, însă, îi îngrijorează stocurile de lemne sau cărbuni care sînt pe terminate după ultimele zile geroase.{{865975}}Elena Ba
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament.Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop fortificarea securității judecăt
Guvernul pregătește adoptarea noii legi a salarizării, care ar urma să aducă majorări pentru anumite categorii de bugetari, inclusiv profesori și medici, începînd cu luna septembrie 2026. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8.„Avem în dezbatere primul proiect al legii salarizării și vom încerca să o adoptăm cît mai curînd, astfel încît majorările
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari a vorbit în cadrul emisiunii «Федорова Show» despre situația de pe piața gazelor și perspectivele prețurilor la resursele energetice în Europa.Potrivit lui Banari, nu este corect să se vorbească despre un deficit fizic de gaze.„Nu există un deficit de gaze. Nu există și nu poate exista un deficit de gaze. Problema este în preț”, a decla
Președintele Partidului Politic Alianța Moldovenii (PPAM), Dumitru Roibu, a reacționat public la informațiile apărute în spațiul online privind presupuse incidente produse în localitatea Mămăliga, regiunea Cernăuți, sat locuit preponderent de moldoveni și situat în apropierea frontierei cu Republica Moldova, în vecinătatea satului Criva, raionul Briceni.Într-o declarație, liderul formațiunii
Ghenadie Djuromschi: „În trecut, diagnosticele erau puse mai bine și mai corect, chiar dacă nu existau echipamente moderne”. # Noi.md
În prezent, dotările tehnice ale medicilor care luptă împotriva cancerului în domeniul ginecologiei s-au îmbunătățit considerabil, iar aceștia au posibilitatea să efectueze analizele și examinările necesare mai rapid și mai urgent.Dar, în același timp, medicii au început să acorde mai puțin timp pacientei, femeii, ca persoană, pentru a discuta și a clarifica toate nuanțele, și de aceea putem s
Șefa UE, Ursula von der Leyen, va vizita Groenlanda luna viitoare, a declarat joi purtătoarea ei de cuvînt, pe fondul eforturilor Bruxelles-ului de a întări sprijinul după amenințările președintelui american Donald Trump de a prelua controlul insulei.Luna trecută, Trump a declanșat o criză majoră în relațiile transatlantice, insistînd că dorește să preia controlul asupra teritoriului autonom a
Autopsia a stabilit că Peter Greene, actorul din Pulp Fiction și The Mask, a murit pe 12 decembrie în apartamentul său din Manhattan în urma unei răni prin împușcare.Biroul Medicului Legist Șef al orașului New York a stabilit că Peter Greene a murit în urma unei răni prin împușcare în zona axilei stîngi. Leziunile la artera brahială au provocat o hemoragie severă. Decesul a fost clasificat dre
O femeie a fost arestată la aeroportul din Las Vegas după ce și-a abandonat cîinele. Animalul, numit acum „Jet Blue", așteaptă adopția.Pe 2 februarie, la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, angajații JetBlue au găsit un cîine legat de un aparat de măsurare a bagajelor, conform mediafax.roProprietara fusese informată că trebuie să completeze documente online pentru a călători
Programul guvernamental EcoVoucher continuă să producă rezultate vizibile în domeniul eficienței energetice și al protecției mediului.Potrivit datelor prezentate la 19 februarie 2026, doar în anul 2025 au fost colectate și reciclate 25.564 de echipamente electrocasnice uzate, dintre care 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat.De la lansarea programului și pînă în prezent, au fost r
