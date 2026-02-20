Scandalul de corupție din Parlamentul European: Ce a hotărît instanța din Belgia
Noi.md, 20 februarie 2026 18:00
Curtea din Belgia a respins argumentele suspecților în scandalul de corupție din Parlamentul European, numit „Qatargate”, ceea ce a permis continuarea anchetei.Acțiunea în judecată a fost intentată anul trecut de mai mulți suspecți-cheie, care au încercat să blocheze ancheta, spunînd că aceasta era „juridic imperfectă”.{{865366}}În apelul lor, aceștia au declarat că a fost încălcată imunit
Partidul Politic Alianța Moldovenii critică reforma de amalgamare a primăriilor și cere stoparea implementării ei # Noi.md
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” (PPAM) a organizat o conferință de presă cu tema „Amalgamarea benevolă (forțată) a localităților și Reforma Administrației Publice Locale: Riscuri majore pentru Republica Moldova”, în cadrul căreia și-a exprimat dezacordul față de reforma de amalgamare a primăriilor, parte a Strategiei de reformă a administrației publice 2023-2030, solicitînd Guvernului Republ
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituţională rămîne un pilon al echilibrului democratic” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Constituționale, marcînd 31 de ani de activitate ai instituției reper pentru statul de drept în Republica Moldova.Șeful Executivului a evidenţiat rolul Curții în apărarea Constituției Republicii Moldova, menționînd că aceasta rămîne un pilon al protejării drepturilor cetățenilor. Totodată, Prim-ministr
Începînd cu 2027, Moldova va avea un loc suplimentar în calificările pentru Liga Conferințelor, în loc de Liga Europa # Noi.md
Noah Erevan a obținut ieri o victorie minimă, scor 1:0, împotriva echipei olandeze AZ în Liga Conferințelor.Cele 2 puncte acumulate în clasamentul UEFA au permis Armeniei să depășească Moldova în tabelul coeficienților pentru 2025/26 (care determinează participantii în cupele europene pentru sezonul 2027/28), coborînd asociația noastră de pe poziția 33 - ultima care permitea delegarea cîștigăt
Circulația pe întreaga rețea a drumurilor naționale este asigurată în condiții specifice sezonului rece.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, astăzi echipele au intervenit pe teren pentru lucrări de întreținere de iarnă, care au inclus curățarea stațiilor, trotuarelor și acostamentelor de omăt și gheață, supralărgirea părții carosabile, îndepărtarea zăpezii din șanțurile de evacuare
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează populația asupra apariției, în mediul online și pe rețelele sociale, a unor materiale publicitare înșelătoare care utilizează ilegal imaginea unor personalități publice pentru a promova așa-zise oportunități investiționale.Potrivit instituției, în schemele de fraudă sînt invocate numele fostului președinte al Republicii Moldova, Mircea S
Sectorul hotelier din Republica Moldova traversează o etapă de consolidare, cu o structură stabilă a pieței și perspective clare pentru investiții în proiecte noi și modernizarea unităților existente.Datele sînt incluse într-un studiu privind evoluția pieței imobiliare, lansat de Agenția de Investiții din Moldova, în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova.{{864
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial încheierea colaborării cu mijlocașul Nichita Covali.Hotărîrea de a încheia colaborarea a fost luată de comun acord, fără litigii, în urma discuțiilor amicale dintre club și jucător.{{864938}}Jucătorul moldovean, în vîrstă de 22 de ani, s-a alăturat echipei în iarna anului 2024, venind ca jucător liber de contract, transmite Unimedia.În perioada petre
Un grup de deputați a înregistrat, la 18 februarie 2026, un proiect de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat.Inițiativa prevede completarea legii cu un nou alineat care va permite Serviciului de Protecție și Pază de Stat să participe, în conformitate cu reglementările în vigoare, la acțiunile organizate de Rețeaua Europeană de Prot
Două persoane reținute în schema de asasinare a unor ucraineni, aduse în fața judecătorului # Noi.md
Primii doi dintre cei patru suspecți reținuți în Moldova în cadrul unei scheme de asasinare a unor oficiali ucraineni au fost aduși astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. În fața presei, cei doi nu au făcut nicio declarație.Potrivit autorităților, unsprezece persoane au fost reținute în total — patru în Moldova și șapte în Ucraina — în urma perchezițiilor efectuate în Kiev și Odesa. Î
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorba despre indemnizațiile unice la naștere, pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{866227}}Beneficiarii pot ridi
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reamintește agricultorilor despre mecanismul de asigurare subvenționată, care protejează atît munca, cît și capitalul investit în sectorul agricol.Conform Legii privind asigurarea subvenționată în agricultură, statul suportă 70% din costul primei de asigurare, restul fiind acoperit de producătorii agricoli.{{865857}}Asigurarea poate acoperi
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 21 - 22 februarie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali.În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, în perioada 20-22.02.2026 - Tîrgul micilor comercianți „Tîrg cu Tradiții”, organizat în colaborare cu AO „Perspectiva”;În sectorul Centru, pe st
Protest în fața clădirii MAI: „Vrem polițiști care dialoghează, nu soldați care intimidează” # Noi.md
În fața clădirii Ministerul Afacerilor Interne are loc un protest în susținerea evenimentelor de muzică electronică și împotriva a ceea ce organizatorii numesc „abuz de putere” din partea forțelor de ordine.Manifestația vine la cîteva zile după razia desfășurată de oamenii legii la o petrecere organizată într-un spațiu de la Moldova-Film.Este vorba despre evenimentul SOD'26: COVEN M13, org
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului său, Rem. Cei doi au fost în centrul atenției publice în ultimii ani, atît din cauza relației lor „ascunse”, cît și a controverselor din jurul omului de afaceri.„Așa s-a întîmplat, că fără voia noastră, dar relația aceasta a fost foarte tare diabolizată, s-au spus foarte multe neadevăruri desprea ea. Noi
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare # Noi.md
Avînd în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al Băncii Naționale a Moldovei, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri.În acest context, banca centrală semnalează ex
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: «Друзья из Тили-мили-трямдии» Интерактивное кукольное представление - 21 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Clubul de Chitară - 21 Februarie 2026, 16:00, Centrul Municipal de Tineret Chișinău
Autoritățile din Republica Moldova propun colectarea separată și reciclarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, inclusiv utilizarea materialelor reciclate la construcția și reabilitarea drumurilor, potrivit unui proiect de regulament elaborat de Ministerul Mediului și supus consultațiilor publice.Regulamentul prevede că toate activitățile de colectare, transport și depozitare să
De la cursuri, direct în arest: Trei studenți străini, cu vize de studii, reținuți la frontieră # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, cu suportul angajaților din cadrul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Fălești, au contracarat tentativa a trei cetățeni străini de traversare ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova.Cazul a fost documentat în noaptea de 1 februarie curent, în extravilanul localității Valea Rusului, raion
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a сукге autorităților statului clarificări cu privire la aplicarea art. 78 (prim) din Codul muncii, după ce numeroși salariați s-au confruntat cu situații de incertitudine în legătură cu suspendarea procesului educațional cu prezență fizică cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile din ianuarie 2026.Pe 27 ianuarie 2026, Direcția E
Astăzi, îndrăgitul interpret de muzică populară Mihai Ciobanu, care a elogiat ”Casa Părintească” împlinește 73 de ani.Mihai Ciobanu, s-a născut la 20 februarie în anul 1953 în satul Bujor, raionul Hînceşti, Republica Moldova.A absolvit școală medie de muzică „Șt. Neaga” în anul 1978. În anul 1980 a devenit student la Institutul de Arte „G. Muzicescu” (actualmente − Academia de Muzică, Teat
Spiritul de solidaritate și empatie a unit elevii din instituțiile de învățămînt din raionul Sîngerei, care au participat activ la Campania Națională „O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”, inițiată de Ministerul Educației.Acțiunea este dedicată susținerii morale și emoționale a copiilor din Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la război.{{864562}}Elevii din instituțiile
Fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor din Consiliul municipal Chișinău solicită convocarea de urgență a ședinței CMC, deși nu au participat la ultima reuniune de joi.Consilierii acuză lipsă de dialog și gestionare defectuoasă a Primăriei, cu prioritizarea numirilor politice, transmite IPN.{{865917}}Fracțiunea PAS a cerut ca bugetul să prevadă 200 de mil
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat recent o întrevedere de lucru cu reprezentanții Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, organizată în urma cererii adresate de Asociație, notgează Noi.md.Discuțiile s-au referit la subiecte de actualitate ce țin de procesul de reformă a justiției, inclusiv impactul mecanismelor extraordinare de evaluare a judecătorilor, rolul coleg
Ninsorile abundente din Germania au dus la anularea a zeci de zboruri pe aeroportul din München.Ninsorile, care au început joi și au continuat vineri, au provocat întreruperi semnificative în traficul aerian pe aeroportul din München.{{866192}}Decolările și aterizările sînt întîrziate sau anulate, a informat conducerea aeroportului, transmite Noi.md cu referire la eurointegration. Joi
Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și hoteluri ar putea să se scumpească, anunță premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că Executivul pregătește majorarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%, ca parte a unui „plan de unificare fiscală”.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.{{864661}}„Există diverse cote de TVA pe care dorim
În ultimele zile, natura a atras privirile locuitorilor din Republica Moldova prin două apariții surprinzătoare: o pisică sălbatică europeană observată în zona Orheiul Vechi și o vidră filmată înotînd în rîul Bîc, în Chișinău.Specialiștii spun că astfel de specii pot fi indicatori ai calității mediului, însă atrag atenția că entuziasmul trebuie dublat de date concrete.{{860793}}Pisica sălb
Astăzi, 20 februarie 2026, la Primăria municipiului Bălți au fost felicitate, în cadrul unei ceremonii festive, 27 de familii care au marcat jubileele de 50 și 60 de ani de căsnicie.25 de cupluri au fost felicitate cu ocazia nunții de aur, iar 2 cupluri – cu ocazia nunții de diamant.{{860594}}Cu acest frumos prilej, autoritățile locale le-au adresat cuplurilor omagiate sincere felicitări ș
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că normalizarea relațiilor ucraineano-ungare este posibilă numai după încetarea războiului.El a făcut această declarație, potrivit „Adevărului European”, după prima ședință a Consiliului Păcii de la Washington.Viktor Orbán a apreciat că astăzi relațiile dintre Ucraina și Ungaria sînt tensionate.În același timp, el a subliniat că, după î
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova.Parlamentarii danezi se vor afla în țara noastră în perioada 22–24 februarie.Delegația este condusă de președintele Comisiei pentru politică externă, Christian Friis Bach.Parlamentarii danezi se vor întîlni cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu Preș
Cetățeanul turc, Hassan Toper, acuzat de complicitate în omorul comis în iulie 2024, la o terasă din Chișinău, a fost eliberat și transferat în arest la domiciliu. Hotărîrea a fost luată recent de Judecătoria Chișinău. Toper ar fi avut un rol-cheie în organizarea asasinatului și în fuga autorului crimei din țară.Procurorii PCCOCS au contestat însă Hotărîrea. Aceștia cer ca învinuitul să revină
Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat din nou public pe președintele Franței, Emmanuel Macron, relatînd detalii din conversația lor despre prețurile medicamentelor și măsurile comerciale.Potrivit lui Trump, el a cerut părții franceze „să dubleze sau să tripleze prețurile”. Macron, susține liderul american, a refuzat, afirmînd că, în caz contrar, „va ieși din afaceri”. {{859946}}Trum
La liceele „Miron Costin” din Florești și „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Bălți, elevii au început să studieze fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate, dotate cu echipamente de ultimă generație.La liceul din Bălți, au fost renovate și dotate trei laboratoare de științe pentru cei 946 de elevi, iar la liceul din Florești, 661 de elevi învață fizica, chimia și bi
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 20 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 21 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,47 lei/litru (+7 bani), iar al motorinei standard – 20,27 lei/litru (+8 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Angajații Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină, notează Noi.md.Primul caz a avut pe ruta Chișinău - Antalya, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificată o pasageră care nu a declarat autorităților suma de 1
Astăzi, 20 februarie,, Austria se confruntă cu ninsori abundente, care au dus la închiderea drumurilor și oprirea activității aeroportului din Viena.Condițiile de circulație pe drumurile locale sînt grele din cauza omătului. Autostrada A21 este închisă în ambele sensuri pînă la sfîrșitul dimineții. Pe autostrada A1 în direcția Vienei, traficul se desfășoară de la intersecția Sankt Pölten print
Greva generală împotriva reformei cheie a legislației muncii a președintelui Javier Milei a paralizat, joi, transportul public, spitalele, porturile și școlile din toată Argentina.Majoritatea liniilor de autobuz și de metrou au fost oprite, fabricile și-au suspendat activitatea, băncile s-au închis, sute de zboruri au fost anulate, iar spitalele publice au amînat toate operațiile, cu excepția
Cinci școli și licee din sectorul Rîșcani au fost verificate săptămîna curentă de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, în cadrul unui control care urmărește siguranța și sănătatea elevilor.Instituțiile controlate au fost IET nr. 81, IET nr. 5, IET nr. 68, Liceul Teoretic „Alecu Russo” și Liceul Tehnologic Resurse Educaționale și Training Tehnologic „Beniamin Ze
În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații.Ca urmare a coordonării internaționale a eforturilor de investigație penală, autoritățile din Ucraina au reținut alte șapte persoane din Moldova, parte a schemei de asasinare, care ar fi acceptat oferta recrutorului reținut și el la Chișinău. Acești
Locuitorii din Fălești, Ungheni și Drochia vor avea acces la apă potabilă, iar o zonă degradată din Drochia va fi reabilitată, după ce au fost semnate contracte de antrepriză în valoare totală de 83.2 milioane de lei.Documentele au fost parafate joi, 19 februarie, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, de către reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord, ai Consiliului raio
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie.Astfel, inspectorii ANSA au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2439,4 kg, la producerea cărora a fost utilizată materi
Viitoarele alegeri pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova sînt cu adevărat existențiale, iar dacă viitorul rector nu va fi capabil să apere integritatea și autonomia USM, există riscul ca prima universitate a țării să devină victima unor experimente administrative de tipul „absorbției”.Această opinie a fost exprimată de fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici pe
În Moldova a fost reținut organizatorul asasinării unor cetățeni ucraineni și străini cunoscuți # Noi.md
Biroul Procurorului General al Ucrainei a oferit detalii despre deconspirarea, în colaborare cu partenerii moldoveni, a unei grupări organizate care pregătea asasinarea unor cetățeni ucraineni și străini cunoscuți.Despre aceasta a fost comunicat de Biroul Procurorului General al Ucrainei, potrivit publicației „Adevărul European”.În cadrul anchetei au fost reținuți pînă acum 10 oameni: șapt
Washington și Jakarta au semnat un acord privind comerțul reciproc, care deschide o nouă etapă de cooperare economică între SUA și Indonezia.Despre acest lucru a anunțat Ministerul Economiei din Indonezia. Detaliile acordului nu au fost dezvăluite.{{865022}}Semnarea acordului de către ministrul economiei din Indonezia, Airlangga Hartarto, și reprezentantul comercial al SUA, Jameson Greer,
Operatorii sistemelor de distribuţie a energiei electrice au anunţat că toţi consumatorii afectaţi zilele trecute de condiţiile meteorologice au fost reconectați la reţeaua de energie electrică, iar la ora 7 în această dimineaţă nu existau deconectări.„Mulțumim pentru înţelegere tuturor consumatorilor, dar şi inginerilor din echipele de intervenţie, care au lucrat non-stop pentru asigurarea li
Inspectorii de mediu au desfășurat razii pe teritoriul raionului Călărași, notează Noi.md.În urma unui raid de combatere a braconajului și tăierilor ilegale, desfășurat pe teritoriul raionului Călărași, inspectorii de mediu în comun cu reprezentanții Intreprinderii Silvice Călărași, au identificat 111 arbori de specia salcîm și 7 arbori de specia carpen, tăiați ilegal din Ocolul Silvic Călăraș
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră de comun cu procurorii și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, notează Noi.md.Prin această schemă, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns de la autorități venituri, care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 lei s
Un elev de clasa a IX-a a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, fiind suspectat că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățămînt din municipiul Ungheni.Potrivit lui Ivan Caducenco, șeful Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, minorul ar fi luat o p
În țara noastră, sînt disponibile 1.365 de funcții didactice vacante în instituțiile de învățămînt general.Despre acest lucru anunță Ministerul Educației, care invită tinerii specialiști să aleagă o carieră în domeniul educației.{{855650}}Dintre posturile vacante, 1.156 sînt în instituții cu predare în limba de stat, iar 209 în instituții cu predare în limba rusă. Totodată, 624 de funcții
Maslenița nu este doar o săptămînă de lăcomie înainte de Postul Mare. Este antrenamentul psihologic grandios al strămoșilor noștri: un rămas bun pentru întuneric, frig și supărări vechi prin voie bună și clătite fierbinți.Pe scurt, Maslenița este starea de hotar. Iarna încă mușcă, dar aerul deja miroase a ceva umed și promițător. Întregul sens al acestor zile se reduce la un singur lucru: ajuț
