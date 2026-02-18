Ministrul Finanțelor anunță că următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunea Europeană pentru Republica Moldova va fi debursată în martie
Cotidianul, 18 februarie 2026 16:10
La începutul lunii martie, Republica Moldova va primi următoarea tranșă, în valoare de 168 de milioane de euro, din sprijinul financiar total de 1,9 miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit ministrului, documentele necesare au fost deja transmise, iar …
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a fost acuzată de abatere disciplinară de către Consiliul Superior al Procurorilor, însă nu va fi sancționată. Procedura a fost oprită din motive juridice, după încetarea raporturilor sale de serviciu. Consiliul Superior al Procurorilor a constatat existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica …
Trenul de pe ruta Chișinău-București întârzie cu peste 6 ore din cauza ninsorilor și viscolului din România # Cotidianul
Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează întârzieri de câteva ore din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Potrivit sursei, pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația …
Vești bune pentru diasporă: fără taxe vamale la revenirea definitivă în Republica Moldova # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova care aleg să revină definitiv acasă vor beneficia în continuare de facilități vamale importante. Printre acestea este scutirea la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a aprobat lista bunurilor personale care pot fi introduse în țară fără plata drepturilor de import de către cetățenii care își stabilesc …
Exod continuu: Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de persoane în 2025 # Cotidianul
Republica Moldova continuă să piardă populație într-un ritm alarmant. Datele revizuite ale Biroului Național de Statistică arată că numărul persoanelor cu reședință obișnuită a scăzut de la 2.415.549 la 1 ianuarie 2024 la 2.386.893 la 1 ianuarie 2025. În doar un an, țara a pierdut 28.656 de locuitori — echivalentul unui oraș mic — confirmând …
România își întărește scutul naval: sisteme moderne de rachete NSM pentru apărarea litoralului # Cotidianul
România face un nou pas major în modernizarea apărării maritime, după ce a decis achiziția a șapte sisteme de rachete Naval Strike Missile (NSM). Noile capacități vor crește semnificativ securitatea litoralului și a zonei economice exclusive, oferind Forțelor Navale tehnologie de ultimă generație. Valoare totală a sistemelor de rachete este de 207 milioane de euro. …
VIDEO | Ninsoarea abundentă paralizează Aeroportul Chișinău: Două curse anulate, alte două întârzie # Cotidianul
Două curse aeriene au fost anulate din cauza ninsorii și viscolului. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, pentru a menține platforma curată, au fost mobilizate toate utilajele de deszăpezire care acționează fără întrerupere. Potrivit instituției, a fost anulată cursa Chișinău-București, din cauza condițiilor meteorologice din capitala României, dar și Chișinău-Istanbul – decizia companiei …
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, în ciuda solicitărilor de majorare # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, întrucât nu există „elemente de ajustare semnificativă”, în pofida solicitărilor de majorare depuse de furnizori. Decizia finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit ministrului, devierile pozitive înregistrate de operatorii de distribuție și prognoza …
Moscova cere anularea deciziei NATO de la București privind aderarea Ucrainei și Georgiei la alianță # Cotidianul
Rusia va insista asupra anulării deciziilor summitului NATO de la București din 2008, când alianța a convenit că Ucraina și Georgia vor deveni membre. Solicitarea face parte dintr-un set mai larg de cerințe prin care Moscova vrea ca NATO să consacre juridic neextinderea spre est, a declarat pentru Izvestia, Ambasada Rusiei în Belgia. Potrivit diplomaților …
Continuă ședința de judecată în dosarul lui Stoianoglo. Platon își va continua depozițiile în instanță, în calitate de martor # Cotidianul
Continuă ședința de judecată în dosarul lui Stoianoglo. Platon își va continua depozițiile în instanță, în calitate de martor. Audierile lui Veaceslav Platon ca martor în dosarul în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este învinuit de abuz de serviciu, corupere pasivă și fals în declarații, continuă și astăzi în instanță. Platon este audiat prin …
Una e contabilă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, alta e taxatoare în autobuzele din Chişinău, iar a treia e fostă manageră la o agenţie de turism, scrie RISE Moldova într-o investigație. Tustrele apar ca fondatoare şi şefe la companii din Estonia, Marea Britanie şi Republica Moldova conectate la „flota din umbră” implicată în transportul …
Premierul Alexandru Munteanu a dispus mobilizarea instituțiilor responsabile în contextul condițiilor meteo: „Situația se va agrava în următoarele ore” # Cotidianul
Situația meteorologică din Republica Moldova se va agrava în următoarele ore, în contextul avertizărilor de ninsori, lapoviță și vânt puternic emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului. Potrivit șefului Executivului, autoritățile sunt pregătite să gestioneze situația și să acorde sprijin administrațiilor locale pentru asigurarea …
Peste 400 de salvatori ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, mobilizați în toată țara din abundentecauza ninsorilor # Cotidianul
Peste 400 de salvatori și pompieri ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) sunt mobilizați astăzi, pentru a acționa în situații de risc generate de condițiile meteorologice severe din Republica Moldova. Potrivit instituției, forțele IGSU sunt pregătite să intervină cu 145 de unități de tehnică pentru gestionarea situațiilor dificile și acordarea ajutorului populației. Din …
Cursuri gratuite de limba română pentru mii de persoane în 2026: cine se poate înscrie și cum se vor desfășura lecțiile # Cotidianul
Statul extinde programul de învățare a limbii române. Peste 8500 de persoane vor avea acces gratuit, în 2026, la cursuri de îmbunătățire a comunicării și integrării sociale și profesionale. Înscrierile au fost deja deschise, iar lecțiile vor începe din martie. Înscrierea se face online, prin completarea formularului disponibil la linkul: https://bit.ly/3MkISX3 Programul este destinat adulților …
VIDEO | Doi frați gemeni din capitală, reținuți pentru șantaj și amenințare cu moarte: au cerut 9.000 de euro de la un tânăr după mai multe partide de poker # Cotidianul
Doi frați gemeni din Chișinău au fost arestați de oamenii legii pentru șantajarea și amenințarea cu moartea a unui bărbat. Potrivit unui comunicat al Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia ar fi solicitat 9 mii de euro de la un tânăr de 22 de ani, bani pe care acesta i-ar fi …
Fostul ministru al Energiei și Justiției din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile # Cotidianul
Fostul ministru al Energiei și Justiției din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, în baza unei decizii pronunțate pe 17 februarie de Înalta Curte Anticorupție. Instanța a stabilit o cauțiune de 200 de milioane de grivne. Informația a fost relatată de o corespondentă a Hromadske din sala de …
Pe drumurile naționale se circulă cu dificultate. Șoferii sunt îndemnați să conducă cu prudență maximă # Cotidianul
Traficul rutier pe drumurile naționale se desfășoară în condiții autentice de iarnă, după o noapte cu ninsori și precipitații mixte în mai multe regiuni ale țării. Drumarii au intervenit nonstop pentru a menține carosabilul practicabil, în timp ce autoritățile avertizează șoferii să circule cu maximă atenție în contextul avertizărilor meteo în vigoare. Administrația Națională a …
Capitala României, paralizată de viscol: cod roșu de ninsori, strat de zăpadă de 35 de centimetri și avertizări de urgență pentru populație # Cotidianul
Iarna lovește puternic capitala București și județul Ilfov, aflate sub cod roșu de ninsori în dimineața de 18 februarie. Autoritățile au transmis în toiul nopții mesaje de urgență prin sistemul Ro-Alert, cerând populației să evite deplasările, în timp ce ninsoarea abundentă și viscolul depun un strat consistent de zăpadă și îngreunează grav circulația. Meteorologii anunță …
Alertă la frontieră: Se închid vămile din sudul țării, la granița cu Ucraina. Trafic complet sistat la Palanca și Tudora # Cotidianul
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță restricții de circulație pe traseul Odesa–Reni din Ucraina, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Începând cu 18 februarie 2026, autoritățile ucrainene vor limita deplasarea autobuzelor, microbuzelor și a tuturor tipurilor de transport marfar pentru a preveni accidentele și situațiile de urgență. Potrivit informațiilor oficiale, restricția se aplică pe sectorul …
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acesta vizează energia, sectorul financiar și „flota fantomă” # Cotidianul
Comisia Europeană a confirmat că vizează adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusia până la 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia rusă. Noile măsuri urmăresc să reducă drastic resursele financiare, tehnologice și logistice care susțin efortul de război al Moscovei, extinzând restricțiile asupra sectorului energetic, bancar și comercial. Potrivit …
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Senatul Statelor Unite, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, în cadrul căreia au fost abordate cooperarea bilaterală, situația de securitate din regiune și progresele Republicii Moldova pe calea integrării europene. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris …
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv încă 20 de zile într-un dosar de tortură și tratament inuman # Cotidianul
Instanța a decis prelungirea arestului preventiv pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, în cadrul anchetei ce vizează acuzații de tortură, tratament inuman și degradant. Măsura a fost dispusă la solicitarea procurorilor, în timp ce acesta este cercetat în mai multe cauze penale distincte. „Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor Procuraturii …
DOC | Diversiuni periculoase în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Profesorii au fost amenințați, prin email, cu explozii și atacuri teroriste # Cotidianul
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit emailuri cu amenințări. Informația a fost confirmată pentru Radio Chișinău de către Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol. „Bună ziua, vrem să vă transmitem o informație importantă. De aproximativ două luni confecționăm dispozitive explozive. Până în prezent …
VIDEO | Gest „demn” de un deputat. Igor Dodon și-a lăsat paltonul în brațele unei jurnaliste: „Ține, te rog” # Cotidianul
Un incident neobișnuit s-a produs la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, unde socialistul Igor Dodon a avut un comportament inadecvat față de jurnalista Doina Onofrei. Reprezentanții redacției CU SENS au condamnat public gestul și au solicitat scuze. Jurnalista: Domnule Dodon, ne-ați promis că faceți declarații. Igor Dodon: Două minute, să vorbesc cu avocatul… ține …
Alexandru Munteanu anunță măsuri în condițiile prognozelor de ninsori și vânt puternic: program modificat și intervenții în zonele afectate # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat un set de măsuri pentru gestionarea situației create de condițiile meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele ore, după ce meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului. Potrivit autorităților, fenomenele meteo vor începe în această noapte și vor continua pe parcursul zilei de mâine, …
Angajată a unui centru de plasament din Bălți, condamnată după ce a făcut cumpărături pe Temu din contul unei beneficiare # Cotidianul
O tânără de 28 de ani, angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți, a fost condamnată la un an și 10 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de probă de un an, după ce ar fi realizat achiziții pe Temu din contul unei beneficiare a instituției. În …
Plahotniuc, învinuit într-o nouă cauză penală pentru acte false. Procuratura Anticorupție a deschis al șaselea dosar # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor de identitate false. Dosarul a fost intentat de Procuratura Anticorupție la 12 februarie 2026 și este al șaselea deschis pe numele său pe teritoriul Republicii Moldova, scrie Ziarul de Gardă. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, cauza penală a fost inițiată în baza …
Tarifele la apă cresc semnificativ în Comrat: consumatorii casnici vor plăti cu aproximativ 73% mai mult # Cotidianul
Apa devine mult mai scumpă pentru locuitorii municipiului Comrat, după ce autoritatea de reglementare a aprobat majorarea tarifelor solicitate de operatorul local. Noile prețuri vizează în special consumatorii casnici și vor intra în vigoare după publicarea oficială a deciziei. Locuitorii din Comrat vor achita 31,09 lei pentru un metru cub de apă furnizată în gospodării, …
Reprezentant al regiunii separatiste, Osetia de Sud, declarat indezirabil în Republica Moldova și interzis pentru cinci ani # Cotidianul
Autoritățile Republicii Moldova au refuzat intrarea în țară a lui Vitali Iancovskii, reprezentant al regiunii separatiste Osetia de Sud în stânga Nistrului, și i-au aplicat o interdicție de acces pentru o perioadă de cinci ani. Decizia vine în urma verificărilor efectuate de instituțiile competente, în conformitate cu legislația privind regimul străinilor. Potrivit informațiilor oferite de …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați. Ceremonia de înmânare s-a desfășurat la Președinție. Scrisorile de acreditare au fost înmânate de Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republica Populară Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat al Republica Cipru, cu reședința …
VIDEO | Dodon, întrebat dacă lipsa declarațiilor lui Plahotniuc e un cadou de ziua sa: „Precis că de la Plahotniuc nu mă aștept la cadouri” # Cotidianul
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a prezentat astăzi, 17 februarie, la ședința de judecată de la Curtea Supremă de Justiție în dosarul cunoscut generic drept „Kuliok”, în care este investigat. Dodon a făcut declarații jurnaliștilor și a afirmat că nu se teme de eventualele mărturii ale fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, care …
Contraofensiva ucraineană câștigă teren, iar accesul Rusiei la Starlink este blocat. Operațiune cibernetică majoră împotriva trupelor ocupanților # Cotidianul
Ucraina intră în discuții internaționale de la Geneva cu un avantaj militar pe teren, după ce forțele sale au recucerit teritorii importante și au încetinit ofensiva rusă. Totodată, Kievul a reușit să blocheze utilizarea sistemelor Starlink de către armata rusă, într-o operațiune tehnologică și cibernetică de anvergură. Forțele ucrainene au accelerat ritmul contraofensivei în ultimele …
Un automobil s-a prăbușit sub gheață în lacul Ghidighici, la aproximativ 200 de metri de mal. Autoturismul a fost observat de un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului și a alertat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru efectuarea cercetărilor …
Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Polonia după ce ar fi tras frâna de urgență a unui tren cargo care transporta țiței. Cazul investigat de autoritățile poloneze ca posibil act de sabotaj. Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, avea asupra sa documente rusești și echipamente electronice, transmite tvpworld.com. Potrivit poliției poloneze, …
VIDEO | Vlad Kulminski: Relațiile SUA-Republica intră într-o nouă etapă: vizite oficiale la Washington după întrevederea Maia Sandu-Marco Rubio # Cotidianul
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american Marco Rubio, desfășurată la Conferința de Securitate de la Munchen, intensifică cooperarea moldo-americană. În perioada următoare, mai multe delegații guvernamentale de la Chișinău urmează să efectueze vizite în Statele Unite, axate pe domenii strategice precum energia și economia. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, …
Dosarul „Midas” din Ucraina: procurorii cer arestarea ex-ministrului Energiei, cu o cauțiune de 425 milioane grivne # Cotidianul
Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) a solicitat o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro) pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani, transmite RBK Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a SAP, Olha Postoliuk, a declarat publicației că va cere arestarea preventivă a lui Halushcenko, …
Alertă în mai multe sate din Soroca după o explozie puternică. Poliția Republicii Moldova vine cu explicații # Cotidianul
Locuitorii din mai multe localități din raionul Soroca s-au trezit în această dimineață speriați de sunete puternice de explozii auzite în apropierea frontierei, în contextul unui nou atac lansat de Rusia asupra Ucraina. Imagini surprinse de camerele de supraveghere, arată fulgere puternice pe cer și surprind zgomotul unei deflagrații. În urma incidentului, Poliția Republicii Moldova …
23 de moldoveni, inclusiv opt copii, exploatați într-o fabrică improvizată din Italia. Autoritățile vorbesc despre o posibilă formă de sclavie modernă # Cotidianul
Douăzeci și trei de cetățeni ai Republicii Moldova, printre care opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, au fost descoperiți de carabinieri lucrând în condiții extrem de precare într-o fabrică improvizată din Palazzolo sull’Oglio, provincia Brescia. Ancheta indică faptul că aceștia ar putea fi victime ale unei forme moderne de sclavie, după ce …
Ministrul de Externe al Estoniei: Dacă Rusia va invada, vom duce războiul pe teritoriul Federației Ruse # Cotidianul
Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că țara sa este pregătită să răspundă ferm în cazul unei agresiuni militare din partea Rusiei, avertizând că un eventual conflict ar putea fi dus chiar pe teritoriul Federației Ruse. Într-un interviu acordat DW, oficialul estonian a respins ideea că Estonia ar fi una dintre cele …
Analiză: Ce blochează negocierile de aderare ale Republicii Moldova la UE și ce scenarii se conturează # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău pun întârzierea deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în principal pe seama vetoului impus de Ungaria Ucrainei, mizând pe intervenția Bruxelles-ului pentru deblocarea procesului, scrie expertul Denis Cenușă, într-o analiză pentru publicația română Evenimentul Zilei. Cenușa spune că toată speranța este pusă pe faptul că Viktor Orban ar putea pierde alegerile legislative din aprilie, …
Vlad Plahotniuc a fost adus silit la CSJ pentru a depune mărturie împotriva lui Igor Dodon, în dosarul „Kuliok” # Cotidianul
Vlad Plahotniuc s-a prezentat la ședința de judecată de astăzi de la Curtea Supremă de Justiție în dosarul cunoscut generic drept „Kuliok”. El a fost adus silit în calitate de martor, în contextul în care nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie. Vladimir Plahotniuc a spus că refuză să facă declarații. Avocatul lui Plahotniuc, …
ANRE: De la 1 aprilie 2026, consumatorii mari non-casnici vor activa exclusiv pe piața liberă a gazelor # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 564 din 30 septembrie 2025, începând cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Conform art. 114 alin. (4) …
VIDEO | „La purcei îmi pare că este mai curat”. Directoarea Spitalului din Nisporeni a demisionat după ce o mamă a făcut publice condițiile groaznice în care este internat copilul său # Cotidianul
Directoarea Spitalului din Nisporeni și-a dat demisia, după ce o mamă s-a plâns pe rețelele de socializare de condițiile insalubre și îngrozitoare din secția pentru copii, unde a fost internat copilul său. Imaginile au ajuns la ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a cerut intervenția imediată a autorităților. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ceban …
Dorin Junghietu: Energia de avarie și criza regională contribuie direct la majorarea tarifelor # Cotidianul
Posibila creștere a tarifelor la energia electrică este determinată de un cumul de factori regionali și tehnici, inclusiv procurarea energiei de avarie, consumul ridicat și disponibilitatea limitată a resurselor. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, amintește că aceste riscuri au fost anticipate încă din decembrie, în contextul deteriorării situației energetice din regiune. Potrivit oficialului, distrugerea unor capacități …
SBU avertizează: Serviciile ruse ar folosi profiluri false de „dating” pentru a recruta cetățeni ucraineni # Cotidianul
Serviciile speciale ruse ar utiliza metode tot mai sofisticate pentru a recruta cetățeni ucraineni, inclusiv profiluri false pe platforme de dating și scheme de șantaj. Avertismentul vine din partea Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care semnalează o creștere a cazurilor de recrutare și implicare a civililor în acțiuni ilegale, notează UNN. Potrivit SBU, una …
Donald Trump îl susține pe Viktor Orbán înaintea alegerilor: Marco Rubio vorbește despre o „eră de aur” a relațiilor SUA–Ungaria # Cotidianul
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că președintele Donald Trump susține „pe deplin” succesul premierului ungar Viktor Orbán, subliniind că relația acestuia cu liderul american este importantă pentru interesele Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute luni, la Budapesta, în contextul alegerilor parlamentare din aprilie, considerate decisive pentru viitorul politic al Ungariei, transmite …
Ninsorile și poleiul au provocat zeci de intervenții ale salvatorilor: ambulanțe deblocate, camioane tractate și arbori înlăturați de pe rețelele electrice # Cotidianul
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în ultimele 24 de ore în zeci de situații generate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori, care au afectat mai multe regiuni ale țării. Potrivit autorităților, în dimineața zilei de 16 februarie, la ora 01:12, salvatorii au fost solicitați în Jora …
VIDEO | Maia Sandu exclude, deocamdată, o carieră politică la București sau Bruxelles după mandatul său # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu și-a făcut planuri privind o eventuală continuare a carierei politice peste hotare după încheierea mandatului. Declarațiile au fost făcute după participarea la Conferința de Securitate de la Munchen, în cadrul unui interviu cu jurnaliștii români, Lucian Mîndruță și Marco Badea, despre viitorul său politic. Marco Badea: „Dumneavoastră, …
Serviciile de informații ruse își adaptează strategiile și își extind operațiunile clandestine în Europa, folosind rețele asociate fostei grupări Wagner pentru recrutarea de agenți implicați în sabotaj și spionaj. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Moscova mizează tot mai mult pe intermediari neoficiali și pe persoane vulnerabile, recrutate online sau prin canale informale, pentru …
Un angajat al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost reținut în weekend de autoritățile din Ucraina, potrivit surselor PulsMedia.md. Conform surselor din cadrul MAI, este vorba despre un angajat al Sectorului Poliției de Frontieră „Cișmichioi”, din cadrul Direcției Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Acesta ar fi fost reținut de organele …
