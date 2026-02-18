Alexandru Munteanu a discutat cu ambasadorul Ciprului despre aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană și cooperarea bilaterală

10:10

Doi frați gemeni din Chișinău au fost arestați de oamenii legii pentru șantajarea și amenințarea cu moartea a unui bărbat. Potrivit unui comunicat al Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia ar fi solicitat 9 mii de euro de la un tânăr de 22 de ani, bani pe care acesta i-ar fi …