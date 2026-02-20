Peste 40 de milioane de lei investiți în obligațiuni de stat

11:05

În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații. Urmare a coordonării internaționale a eforturilor de investigație penală, autoritățile din Ucraina au reținut alte șapte persoane din Moldova, parte a schemei de asasinare, care ar fi acceptat oferta recrutorului reținut și el la Chișinău. Aceștia au fost reținuți urmare a perchezițiilor din Kiev și Odessa, de au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte probe. Liderul grupului criminal este un bărbat de 30 de ani din Chișinău, anunță un comunicat al Poliției Republicii Moldova.