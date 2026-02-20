„Puteți conta pe România”. Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace

09:20

Presa de la Chișinău urmărește procesul de judecată în dosarul în care este învinuit fostul șef al statului Igor Dodon, care are la bază imagini video cu o pungă cu bani oferiți de oligarhul Plahotniuc, destinați finanțării partidului lui Dodon. De asemenea, jurnaliștii de investigație au găsit legături dintre trei „cumetre” din Moldova, care au legătură cu flota din umbră a Rusiei.