Salarii majorate pentru angajații din sectorul bugetar începând cu luna septembrie. Ce categorii profesionale sunt vizate în mod prioritar

Guvernul României a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova). Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei /RON/, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani și vizează un coridor rutier esențial pentru circulația persoanelor și transportul de mărfuri dintre cele două state.