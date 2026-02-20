Jocurile Paralimpice 2026. Guvernul Italiei se opune participării sportivilor ruși cu drapel și imn național
Radio Chisinau, 20 februarie 2026 13:30
Guvernul italian a anunțat că este împotriva deciziei Comitetului Paralimpic Internațional de a permite sportivilor ruși și belaruși să participe la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026 sub propriul lor drapel național, potrivit agenției ANSA.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
13:30
Jocurile Paralimpice 2026. Guvernul Italiei se opune participării sportivilor ruși cu drapel și imn național # Radio Chisinau
Guvernul italian a anunțat că este împotriva deciziei Comitetului Paralimpic Internațional de a permite sportivilor ruși și belaruși să participe la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026 sub propriul lor drapel național, potrivit agenției ANSA.
Acum 30 minute
13:15
Complicele la omorul din sectorul Râșcani A FOST în arest la domiciliu. Procurorii contestă măsura # Radio Chisinau
Cetățeanul turc acuzat de complicitate la omorul comis în iulie 2024, la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a contestat măsura și solicită ca învinuitul să fie readus în detenție, transmite IPN.
Acum o oră
12:55
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a finalizat o serie de acțiuni de monitorizare și control pe piața produselor alimentare, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități importante de produse de cofetărie neconforme. Inspectorii au depistat mai multe loturi de biscuiți, în cantitate totală de 2.439,4 kilograme, care nu respectau cerințele de siguranță alimentară, transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 21.02.2026 - 23.02.2026.
12:20
Date BNS. Lucrările în construcție au crescut cu 32%, datorită proiectelor noi și de reparație # Radio Chisinau
Volumul lucrărilor în sectorul de construcții a crescut anul trecut cu peste 32% față de 2024. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, avansul este susținut de construcțiile noi, lucrările de reparații și proiectele de infrastructură, transmite IPN.
12:05
Decizie CEDO. Interdicțiile impuse de „KGB-ul” de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat ieri, 19 februarie 2026, hotărârea în cauza Zubco v. Republica Moldova și Rusia (cererea nr. 49508/15), constatând că interdicția de intrare impusă în 2014 de structurile de securitate ale regimului de la Tiraspol („KGB”) împotriva unui apărător al drepturilor omului a încălcat mai multe drepturi garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a reținut responsabilitatea Federației Ruse pentru aceste încălcări, reconfirmând că represaliile împotriva activității de apărare a drepturilor omului sunt incompatibile cu standardele europene.
11:45
Autoritățile avertizează asupra unor platforme false de investiții promovate online: escrocii folosesc imaginea unor instituții media și a unor personalități publice # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la răspândirea, pe internet și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care promovează pretinse oportunități de investiții. Potrivit autorității de supraveghere, acestea reprezintă tentative de fraudă online organizată, transmite MOLDPRES.
Acum 4 ore
11:25
Jocurile Paralimpice 2026. Estonia va boicota ceremoniile oficiale, în semn de solidaritate cu Ucraina # Radio Chisinau
Oficialii Comitetului Paralimpic al Estoniei (EPC) nu vor participa la ceremoniile Jocurilor Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
11:05
Cine este liderul grupului criminal care, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, pregătea asasinate asupra unor oficiali de la Kiev. Detaliile Poliției Naționale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații. Urmare a coordonării internaționale a eforturilor de investigație penală, autoritățile din Ucraina au reținut alte șapte persoane din Moldova, parte a schemei de asasinare, care ar fi acceptat oferta recrutorului reținut și el la Chișinău. Aceștia au fost reținuți urmare a perchezițiilor din Kiev și Odessa, de au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte probe. Liderul grupului criminal este un bărbat de 30 de ani din Chișinău, anunță un comunicat al Poliției Republicii Moldova.
10:45
Operațiunea „ENIGMA 2.0”. Poliția ucraineană vine cu detalii despre cetățenii R. Moldova reținuți sub acuzația că ar fi plănuit asasinarea unor oficiali de la Kiev, sub coordonarea serviciilor speciale ruse (VIDEO) # Radio Chisinau
Poliția din Ucraina a reținut un grup de cetățeni ai Republicii Moldova, despre care afirmă că ar fi pregătit asasinate împotriva unor jurnaliști și personalități politice ucrainene, la ordinul serviciilor speciale rusești. Operațiunea poliției ucrainene și moldovene „Enigma 2.0”, a avut loc pe 19 februarie, în ambele țări.
10:25
Salarii majorate pentru angajații din sectorul bugetar începând cu luna septembrie. Ce categorii profesionale sunt vizate în mod prioritar # Radio Chisinau
Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Despre aceasta a anunțat premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că printre categoriile vizate se numără profesorii și medicii, informează MOLDPRES.
10:10
Cinci avioane militare rusești, detectate în largul Alaskăi. Răspunsul Comandamentului Apărării Aerospatiale Nord-Americane # Radio Chisinau
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat joi că a detectat și urmărit mai multe avioane militare rusești care operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) în largul Alaskăi.
09:50
FMI va negocia un nou program cu R. Moldova la finalul acestei luni. Alexandru Munteanu: „Republica Moldova nu are în prezent nevoie de injecții financiare, ci de validarea performanțelor economice” # Radio Chisinau
Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că noul program cu FMI va consolida credibilitatea externă a țării, fără a implica un nou pachet financiar, transmite IPN.
Acum 6 ore
09:35
Transportatori aerieni ruși rămân interziși în spațiul aErian și pe aeroporturile din RepubliciaMoldova. Decizia autorităților de la Chișinău # Radio Chisinau
Autoritățile au prelungit interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări. Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe 19 februarie în Monitorul Oficial.
09:30
Transportatori aerieni ruși rămân interziși în spațiul arian și pe aeroporturile din RepubliciaMoldova. Decizia autorităților de la Chișinău # Radio Chisinau
Autoritățile au prelungit interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări. Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe 19 februarie în Monitorul Oficial.
09:15
Discuțiile secrete dintre Guvernul de la Chișinău și Moscova. găsite în arhiva Ministerului Energiei, țin capul de afiș al presei apărute astăzi în Republica Moldova. Alte subiecte abordate astăzi sunt cele care țin de tergiversarea dării în exploatare a liniei electrice Vulcănești-Chișinău, dar și al incidentelor de securitate legate de implicarea serviciilor ruse.
09:00
Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii. Măsura a fost extinsă în toate cele patru dosare # Radio Chisinau
Arestul preventiv în privința lui Vlad Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis integral demersul procurorului.
08:40
„Puteți conta pe România”. Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.
08:30
„Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar. Închideți telefonul”. Avertisment public transmis de Maia Sandu, în urma creșterii cazurilor de escrocherii telefonice și online (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani, transmite un comunicat al președinției Republicii Moldova.
08:25
„Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar. Închideți telefonul”. Avertisment public transmis de Maia Sandu,în urma creșterii cazurilor de escrocherii online și online (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani, transmite un comunicat al președinției Republicii Moldova.
08:05
Moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic a eșuat în Parlament # Radio Chisinau
Moțiunea simplă privind politica statului în domeniul energetic, înaintată de partidele de opoziție, a fost respinsă. După mai bine de șase ore de dezbateri, discursuri și întrebări adresate ministrului Dorin Junghietu, majoritatea deputaților au votat pentru respingerea acesteia, transmite IPN.
Acum 24 ore
21:05
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă președintele Consiliului European # Radio Chisinau
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuși asupra unei date, relatează AFP.
20:50
Ministerul Educației lansează platforma eduresurse.md cu manuale digitale gratuite pentru elevi și profesori # Radio Chisinau
Ministerul Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care oferă o colecție de manuale școlare digitale, aliniate curriculumului național. Platforma este accesibilă gratuit elevilor, cadrelor didactice și tuturor celor interesați de învățarea cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive și adaptate cerințelor educației moderne.
20:25
Tarifele pentru serviciile aeroportuare de la Chișinău rămân neschimbate anul acesta. Prețurile pentru cursele regulate, neregulate și pentru zborurile necomerciale au fost menținute la nivelul anului trecut. În acest sens, un ordin al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat joi, 19 februarie, în Monitorul Oficial.
20:05
AND: Drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții specifice sezonului rece # Radio Chisinau
Rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
19:45
Ministrul Dorin Junghietu: Recunoașterea unei datorii inexistente față de Gazprom ar fi însemnat „circa 100 de mii de lei pe spatele fiecărui cetățean” # Radio Chisinau
Recunoașterea unei datorii inexistente a Republicii Moldova față de Gazprom ar fi însemnat „circa 100 de mii de lei pe spatele fiecărui cetățean din țara noastră”. Despre aceasta a comunicat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, în contextul examinării moțiunii simple împotriva politicilor statului în sectorul energetic, transmite MOLDPRES.
19:30
Cristian-Leon Țurcanu, întrevedere cu noul ambasador al R. Moldova în România: „Sunt convins că dialogul constant și viziunea comună vor contribui la valorificarea parteneriatului nostru strategic” # Radio Chisinau
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a avut o întrevedere cu Mihai Mîțu, noul ambasador agreat al Republicii Moldova în România. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor speciale dintre România și Republica Moldova, cooperarea bilaterală și proiecte concrete care să aducă beneficii cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
18:55
Rock pe înserate | Rock alternativ – genul care a revoluționat muzica anilor ’90 (Prima parte, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:35
UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina # Radio Chisinau
Un document intern al UE distribuit de Kaja Kallas solicită interzicerea desfășurării de trupe ruse în Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria ca parte a oricărui acord global privind Ucraina, scrie Kyiv Post.
18:15
Zestrea Neamului | Diana Roșca: „Înțelepciunea acului - un ghid pentru femeile care doresc să coase cămăși tradiționale” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:55
Chișinăul interbelic - un studiu enciclopedic lansat de istoricii Lidia Prisac și Ion Valer Xenofontov # Radio Chisinau
Istoria Chișinăului interbelic, o filă aproape necunoscută, este adusă mai aproape de cititorii tineri și de adulții educați în perioada comunistă, în două volume lansate de istoricii Lidia Prisac și Ion Valer Xenofontov - „Chișinăul - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”. Lucrarea a fost editată cu suportul Institutului Cultural Român „M. Eminescu” de la Chișinău.
17:45
Premierul Alexandru Munteanu, întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei. Oportunitățile de cooperare, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului. Oficialii au subliniat relațiile de prietenie dintre cele două țări și au discutat oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone.
17:40
Premierul Alexandru Munteanu, întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei. Oportunitățile de extindere a cooperării, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului. Oficialii au subliniat relațiile de prietenie dintre cele două țări și au discutat oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone.
17:25
Spania a trimis trei avioane de luptă Eurofighter Typhoon în România. Misiunea lor, alături de piloții români și germani # Radio Chisinau
Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde, timp de aproximativ trei săptămâni, vor executa, alături de militari români și germani, misiuni sub comandă NATO
17:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:45
Procurorul Vasile Plevan va fi reevaluat: CSP a respins raportul negativ al Comisiei Vetting # Radio Chisinau
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, comunică MOLDPRES.
16:35
Vladimir Bolea, în discuții cu autoritățile din Glodeni despre proiectele de alimentare cu apă # Radio Chisinau
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Vladimir Bolea a întreprins o vizită de lucru în raionul Glodeni, unde a discutat cu autoritățile publice locale și beneficiarii despre implementarea proiectelor de infrastructură în domeniul alimentării cu apă și sanitației.
16:30
Vladimir Bolea, în vizită la Glodeni: investiții majore în rețelele de apă și canalizare pentru peste 22.000 de locuitori # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a avut o discuție de lucru cu autoritățile publice locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din Raionul Glodeni, unde sunt în desfășurare investiții importante în domeniul alimentării cu apă și sanitației.
16:15
Fostele guvernări intenționau să vândă către Gazprom mai multe întreprinderi energetice și industriale, susține Dorin Junghietu # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat astăzi, în plenul Parlamentului în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice, că în arhivele ministerului pe care îl conduce au fost descoperite documente care atestă că mai multe întreprinderi energetice și industriale
16:00
Dorin Junghietu: Gazul a costat 39,6 euro/MWh toamna. Preț mai mic estimat pentru începutul lui 2026 # Radio Chisinau
Prețul mediu ponderat de procurare a gazului natural pentru perioada septembrie-decembrie 2025 a fost de 39,6 euro per megawatt-oră, iar pentru ianuarie-februarie 2026 estimările indică aproximativ 38,74 euro per megawatt-oră. Informația a fost prezentată de ministrul energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, unde este dezbătută moțiunea simplă împotriva instituției pe care o conduce.
15:45
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său Andrew a fost arestat de poliția britanică # Radio Chisinau
Regele Charles al Marii Britanii spune că a aflat cu „profundă îngrijorare” despre arestarea fratelui său mai mic, Andrew Mountbatten-Windsor, adăugând că „legea trebuie să-și urmeze cursul”, transmite BBC.
15:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției.
15:25
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției.
15:00
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectura a doua de Parlament.
14:45
Mai mulți consumatori casnici au rămas cu datorii neachitate pentru gazele naturale, iar schimbarea furnizorului nu îi scutește de obligația achitării integrale a restanțelor față de Moldovagaz, anunță compania. Potrivit datelor actualizate la 31 ianuarie, datoria totală a consumatorilor casnici constituie 51,8 milioane de lei.
14:25
Mandatul de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile # Radio Chisinau
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, relatează MOLDPRES.
14:10
Dorin Junghietu: Integrarea pieței de gaze din R. Moldova în piața regională și europeană nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate și stabilitate # Radio Chisinau
Integrarea pieței de gaze din R. Moldova în piața regională și europeană nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate și stabilitate, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Forumului pentru liberalizarea pieței gazelor, desfășurat la Chișinău. Ministrul a anunțat că, începând cu 1 aprilie 2026, marii consumatori industriali vor fi obligați să tranzacționeze gazele pe piața liberă, ca parte a eforturilor de stimulare a concurenței și de atragere a noi furnizori. Forumul a reunit oficiali guvernamentali și experți pentru a discuta mecanismele de liberalizare și armonizare a pieței locale cu standardele europene, transmite Radio Chișinău.
13:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republica Cipru în Republica Moldova. Au discutat despre agenda bilaterală și evoluțiile regionale # Radio Chisinau
Ministrul de externe Mihai Popșoi a anunțat că a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republica Cipru în Republica Moldova, cu reședința la București, Pericles Demetriou Stivaros.
Ieri
13:35
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău funcționează normal. Condițiile meteo dificile au fost depășite # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat că activitatea aeronautică se desfășoară în parametri normali, în ciuda condițiilor meteorologice dificile din ultimele 24 de ore. Operatorii aeroportului au reușit să mențină facilitățile deschise și operaționale, datorită intervențiilor continue ale echipelor de întreținere de pe aerodrom și din termina.
13:25
Maia Pîrcălab este noul membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a numit-o astăzi pe Maia Pîrcălab în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pentru un mandat de cinci ani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.