Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii. Măsura a fost extinsă în toate cele patru dosare
Radio Chisinau, 20 februarie 2026 09:00
Arestul preventiv în privința lui Vlad Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis integral demersul procurorului.
Acum 10 minute
09:00
Acum 30 minute
08:40
„Puteți conta pe România”. Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.
Acum o oră
08:30
„Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar. Închideți telefonul”. Avertisment public transmis de Maia Sandu, în urma creșterii cazurilor de escrocherii telefonice și online (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani, transmite un comunicat al președinției Republicii Moldova.
08:25
Acum 2 ore
08:05
Moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic a eșuat în Parlament # Radio Chisinau
Moțiunea simplă privind politica statului în domeniul energetic, înaintată de partidele de opoziție, a fost respinsă. După mai bine de șase ore de dezbateri, discursuri și întrebări adresate ministrului Dorin Junghietu, majoritatea deputaților au votat pentru respingerea acesteia, transmite IPN.
Acum 12 ore
21:05
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă președintele Consiliului European # Radio Chisinau
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuși asupra unei date, relatează AFP.
20:50
Ministerul Educației lansează platforma eduresurse.md cu manuale digitale gratuite pentru elevi și profesori # Radio Chisinau
Ministerul Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care oferă o colecție de manuale școlare digitale, aliniate curriculumului național. Platforma este accesibilă gratuit elevilor, cadrelor didactice și tuturor celor interesați de învățarea cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive și adaptate cerințelor educației moderne.
20:25
Tarifele pentru serviciile aeroportuare de la Chișinău rămân neschimbate anul acesta. Prețurile pentru cursele regulate, neregulate și pentru zborurile necomerciale au fost menținute la nivelul anului trecut. În acest sens, un ordin al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat joi, 19 februarie, în Monitorul Oficial.
Acum 24 ore
20:05
AND: Drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții specifice sezonului rece # Radio Chisinau
Rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
19:45
Ministrul Dorin Junghietu: Recunoașterea unei datorii inexistente față de Gazprom ar fi însemnat „circa 100 de mii de lei pe spatele fiecărui cetățean” # Radio Chisinau
Recunoașterea unei datorii inexistente a Republicii Moldova față de Gazprom ar fi însemnat „circa 100 de mii de lei pe spatele fiecărui cetățean din țara noastră”. Despre aceasta a comunicat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, în contextul examinării moțiunii simple împotriva politicilor statului în sectorul energetic, transmite MOLDPRES.
19:30
Cristian-Leon Țurcanu, întrevedere cu noul ambasador al R. Moldova în România: „Sunt convins că dialogul constant și viziunea comună vor contribui la valorificarea parteneriatului nostru strategic” # Radio Chisinau
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a avut o întrevedere cu Mihai Mîțu, noul ambasador agreat al Republicii Moldova în România. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor speciale dintre România și Republica Moldova, cooperarea bilaterală și proiecte concrete care să aducă beneficii cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
18:55
Rock pe înserate | Rock alternativ – genul care a revoluționat muzica anilor ’90 (Prima parte, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:35
UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina # Radio Chisinau
Un document intern al UE distribuit de Kaja Kallas solicită interzicerea desfășurării de trupe ruse în Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria ca parte a oricărui acord global privind Ucraina, scrie Kyiv Post.
18:15
Zestrea Neamului | Diana Roșca: „Înțelepciunea acului - un ghid pentru femeile care doresc să coase cămăși tradiționale” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:55
Chișinăul interbelic - un studiu enciclopedic lansat de istoricii Lidia Prisac și Ion Valer Xenofontov # Radio Chisinau
Istoria Chișinăului interbelic, o filă aproape necunoscută, este adusă mai aproape de cititorii tineri și de adulții educați în perioada comunistă, în două volume lansate de istoricii Lidia Prisac și Ion Valer Xenofontov - „Chișinăul - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”. Lucrarea a fost editată cu suportul Institutului Cultural Român „M. Eminescu” de la Chișinău.
17:45
Premierul Alexandru Munteanu, întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei. Oportunitățile de cooperare, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului. Oficialii au subliniat relațiile de prietenie dintre cele două țări și au discutat oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone.
17:40
17:25
Spania a trimis trei avioane de luptă Eurofighter Typhoon în România. Misiunea lor, alături de piloții români și germani # Radio Chisinau
Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde, timp de aproximativ trei săptămâni, vor executa, alături de militari români și germani, misiuni sub comandă NATO
17:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:45
Procurorul Vasile Plevan va fi reevaluat: CSP a respins raportul negativ al Comisiei Vetting # Radio Chisinau
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, comunică MOLDPRES.
16:35
Vladimir Bolea, în discuții cu autoritățile din Glodeni despre proiectele de alimentare cu apă # Radio Chisinau
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Vladimir Bolea a întreprins o vizită de lucru în raionul Glodeni, unde a discutat cu autoritățile publice locale și beneficiarii despre implementarea proiectelor de infrastructură în domeniul alimentării cu apă și sanitației.
16:30
Vladimir Bolea, în vizită la Glodeni: investiții majore în rețelele de apă și canalizare pentru peste 22.000 de locuitori # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a avut o discuție de lucru cu autoritățile publice locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din Raionul Glodeni, unde sunt în desfășurare investiții importante în domeniul alimentării cu apă și sanitației.
16:15
Fostele guvernări intenționau să vândă către Gazprom mai multe întreprinderi energetice și industriale, susține Dorin Junghietu # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat astăzi, în plenul Parlamentului în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice, că în arhivele ministerului pe care îl conduce au fost descoperite documente care atestă că mai multe întreprinderi energetice și industriale
16:00
Dorin Junghietu: Gazul a costat 39,6 euro/MWh toamna. Preț mai mic estimat pentru începutul lui 2026 # Radio Chisinau
Prețul mediu ponderat de procurare a gazului natural pentru perioada septembrie-decembrie 2025 a fost de 39,6 euro per megawatt-oră, iar pentru ianuarie-februarie 2026 estimările indică aproximativ 38,74 euro per megawatt-oră. Informația a fost prezentată de ministrul energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, unde este dezbătută moțiunea simplă împotriva instituției pe care o conduce.
15:45
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său Andrew a fost arestat de poliția britanică # Radio Chisinau
Regele Charles al Marii Britanii spune că a aflat cu „profundă îngrijorare” despre arestarea fratelui său mai mic, Andrew Mountbatten-Windsor, adăugând că „legea trebuie să-și urmeze cursul”, transmite BBC.
15:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției.
15:00
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectura a doua de Parlament.
14:45
Mai mulți consumatori casnici au rămas cu datorii neachitate pentru gazele naturale, iar schimbarea furnizorului nu îi scutește de obligația achitării integrale a restanțelor față de Moldovagaz, anunță compania. Potrivit datelor actualizate la 31 ianuarie, datoria totală a consumatorilor casnici constituie 51,8 milioane de lei.
14:25
Mandatul de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile # Radio Chisinau
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, relatează MOLDPRES.
14:10
Dorin Junghietu: Integrarea pieței de gaze din R. Moldova în piața regională și europeană nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate și stabilitate # Radio Chisinau
Integrarea pieței de gaze din R. Moldova în piața regională și europeană nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate și stabilitate, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Forumului pentru liberalizarea pieței gazelor, desfășurat la Chișinău. Ministrul a anunțat că, începând cu 1 aprilie 2026, marii consumatori industriali vor fi obligați să tranzacționeze gazele pe piața liberă, ca parte a eforturilor de stimulare a concurenței și de atragere a noi furnizori. Forumul a reunit oficiali guvernamentali și experți pentru a discuta mecanismele de liberalizare și armonizare a pieței locale cu standardele europene, transmite Radio Chișinău.
13:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republica Cipru în Republica Moldova. Au discutat despre agenda bilaterală și evoluțiile regionale # Radio Chisinau
Ministrul de externe Mihai Popșoi a anunțat că a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republica Cipru în Republica Moldova, cu reședința la București, Pericles Demetriou Stivaros.
13:35
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău funcționează normal. Condițiile meteo dificile au fost depășite # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat că activitatea aeronautică se desfășoară în parametri normali, în ciuda condițiilor meteorologice dificile din ultimele 24 de ore. Operatorii aeroportului au reușit să mențină facilitățile deschise și operaționale, datorită intervențiilor continue ale echipelor de întreținere de pe aerodrom și din termina.
13:25
Maia Pîrcălab este noul membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a numit-o astăzi pe Maia Pîrcălab în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pentru un mandat de cinci ani.
13:05
Pe parcursul zilei de ieri, 18 februarie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 2.075 de solicitări, dintre care 273 au vizat copii. În urma intervențiilor, 894 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru îngrijiri suplimentare. Alte 66 de solicitări au fost inutile.
12:50
Jocurile Paralimpice 2026: Oficialii ucraineni vor boicota competiția, iar comisarul european pentru sport va lipsi de la festivitatea de deschidere, în semn de protest # Radio Chisinau
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice Milano-Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr de sportivi ruși și belaruși autorizați să concureze sub steagurile lor, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, scrie Reuters.
12:35
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC. Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor.
12:20
Un polițist și complicele său, condamnați cu suspendare pentru corupere pasivă după ce au fost achitați în primă instanță # Radio Chisinau
Un polițist și complicele său au fost condamnați pentru corupere pasivă de către Curtea de Apel Centru, după ce anterior au fost achitați de prima instanță. Magistrații au admis apelul procurorilor și au casat integral sentința pronunțată de Judecătoria Hâncești.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 20 februarie.
11:55
Rusia a afirmat joi dimineață că a distrus în timpul nopții 113 drone ucrainene, atacul vizând în special o rafinărie din nord-vestul țării, unde un rezervor de petrol a luat foc, potrivit autorităților locale.
11:35
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.
11:20
România aprobă construcția noului pod peste Prut, Albița–Leușeni. Una dintre cele mai aglomerate porți rutiere cu R. Moldova va fi reconstruită din temelii # Radio Chisinau
Guvernul României a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova). Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei /RON/, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani și vizează un coridor rutier esențial pentru circulația persoanelor și transportul de mărfuri dintre cele două state.
11:05
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026.
10:50
Rețea de droguri coordonată dintr-un call center. Procurorii au descins în Capitală # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției Antidrog a INI și procurorii din Chișinău au destructurat o grupare care racola persoane pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri în Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI.
10:45
Moneda unciă europeană costă astăzi 20 de lei și 16 bani, iar dolarul are o valoare de 17 lei și 04 bani, informează MOLDPRES.
10:35
Regatul Unit introduce modificări la sistemul ETA: autorizația de călătorie devine integral digitală din 25 februarie 2026 # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va aplica noi reguli privind Autorizația Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorisation – ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet digitalizat. Informația a fost transmisă de Ambasada Regatului Unit în Republica Moldova.
10:15
Peste 150 de sportivi, de la 18 cluburi din R. Moldova, au luptat pentru titlul național la Campionatul Național de judo U21, desfășurat la Arena Chișinău. Competiția a reunit cei mai talentați tineri judocani, care au concurat pentru medaliile de aur la diferite categorii de greutate.
10:00
Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși. Evenimente de marcare sunt organizate și la Chișinău # Radio Chisinau
În fiecare an, la 19 februarie, se sărbătorește Ziua Brâncuși, amintind de data nașterii marelui sculptor român, respectiv 19 februarie 1876.
09:50
Inspectorii de patrulare atenționează că în sudul țării persistă ceața, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea pe unele tronsoane de drum și poate crea dificultăți în trafic.
09:35
Noua strategie UE pentru regiunile de la frontiera estică afectate de războiul din Ucraina. România este vizată direct, Republica Moldova ocupă un loc central # Radio Chisinau
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o investiție strategică în securitatea, competitivitatea și stabilitatea viitoare a Europei.
