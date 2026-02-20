Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București
Subiectul Zilei, 20 februarie 2026 16:30
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare, […]
Acum 15 minute
16:30
Acum 2 ore
15:40
Fermierii din Moldova pot folosi asigurări subvenționate pentru a se proteja de pierderi cauzate de calamități naturale sau alte probleme. Statul plătește 70% din costul asigurării, iar fermierul contribuie cu 30%. Cererile se depun la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Asigurările acoperă atât culturile, cât și animalele. În agricultură, se pot primi despăgubiri […]
15:40
Jurnalistul Dmitri Gordon și șefi din serviciile secrete ucrainene, țintele asasinilor recrutați în Moldova! # Subiectul Zilei
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon și Andrei Iusov, reprezentant al Agenției de informații militare din Ucraina (GUR), ar fi fost principalele ținte ale grupării de asasini destructurate recent în cadrul unei operațiuni comune moldo-ucrainene. Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, rețeaua condusă de un bărbat din Chișinău planifica atacuri și asupra unui conducător al unei întreprinderi strategice […]
Acum 4 ore
14:40
Cofondatorul ASOS, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la etajul 17 al unui bloc din Thailanda # Subiectul Zilei
Quentin Griffiths, cofondator al retailerului britanic de modă online ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul apartamentului său din stațiunea Pattaya, Thailanda, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc pe 9 februarie, când bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a căzut de la etajul al 17-lea al unui […]
13:50
O jurnalistă din stânga Nistrului, implicată într-un dosar de omoruri la comandă în Ucraina # Subiectul Zilei
O jurnalistă din stânga Nistrului ar fi implicată într-un dosar privind planificarea unor omoruri la comandă vizând oficiali, persoane publice, jurnaliști, activiști civili și personal militar din Ucraina, inclusiv luptători ai legiunii internaționale. Conform autorităților ucrainene, inculpații ar fi plănuit atacurile folosind metode variate, de la focuri de armă până la accidente auto, iar serviciile […]
13:00
Scandal de 47.000€ între Costețchi și „Anonymous”: Cum a ajuns numele Iulianei Beregoi în cel mai mare dosar de estorcare digitală? # Subiectul Zilei
Comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova este scena unui scandal de proporții, care a scos la iveală o rețea de șantaj ce ar fi estorcat sume colosale de la bloggeri cunoscuți. Totul a pornit de la dezvăluirile Danielei Costețchi, care a declarat că a fost terorizată timp de mai mulți ani de un grup […]
12:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au descoperit mai multe loturi de biscuiți, în total 2.439,4 kilograme, care nu respectau standardele de siguranță. Produsele au fost fabricate cu ulei de palmier ce conținea niveluri ridicate de 3-MCPD, un contaminant strict reglementat internațional, care poate avea efecte adverse asupra sănătății pe termen lung. Toate loturile […]
Acum 6 ore
12:40
VIDEO// Dezbateri aprinse pe energie: Usatîi acuză tarife mari și promisiuni neîndeplinite # Subiectul Zilei
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!", a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii […]
12:20
Alexandru Munteanu: Salariile bugetarilor ar putea fi majorate din septembrie 2026 # Subiectul Zilei
Angajații din sectorul bugetar ar putea vedea salarii mai mari începând cu septembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Oficialul a precizat că proiectul legii va fi finalizat în vară, urmând să fie aplicat imediat după adoptare. „Am discutat recent proiectul legii salarizării și urmează […]
12:20
VIDEO// Politicieni și jurnaliști, țintele unei grupări de „killeri” recrutați în Moldova! # Subiectul Zilei
Autoritățile de drept din Chișinău și Ucraina au constituit o echipă comună de investigații pentru documentarea unui dosar penal complex ce vizează pregătirea unor omoruri la comandă. În urma cooperării internaționale, forțele de ordine din Ucraina au reținut alte șapte persoane din Republica Moldova, presupus implicate în schemă și care ar fi acceptat oferta recrutorului […]
11:40
Polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit două cazuri în care persoane încercau să scoată din țară sume importante de bani fără a le declara autorităților. Incidentul a avut loc pe curse internaționale operate de la Chișinău. Prima situație a fost depistată pe ruta Chișinău – Antalya. O pasageră de 74 de ani, […]
11:20
General rus, anchetat după ce ar fi trimis soției fotografii cu urechile soldaților ucraineni decedați # Subiectul Zilei
Jurnaliștii proiectelor „Shema" și „Sistema" au publicat materiale care arată că generalul-maior Roman Demurchiev, adjunct al comandantului Armatei a 20-a a Federației Ruse, ar fi trimis soției sale imagini cu cadavre de soldați ucraineni, inclusiv fotografii cu urechile acestora, și ar fi discutat despre acestea în corespondența personală. Ancheta se bazează pe arhiva mesajelor sale […]
10:50
Parlamentul votează în prima lectură proiectul pentru pedepse mai aspre împotriva agresiunilor asupra judecătorilor # Subiectul Zilei
Deputatii din Parlamentul Republicii Moldova au aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede sancțiuni mai severe pentru persoanele care agresează sau amenință judecătorii, vizând protecția magistraților și întărirea independenței sistemului judecătoresc. Inițiativa, propusă de parlamentari ai Partidului Acțiune și Solidaritate, prevede modificări ale Codului penal. Astfel, amenințarea unui judecător sau a membrilor […]
Acum 8 ore
10:30
Autoritățile investighează suspecți implicați în planuri de asasinate pe teritoriul Ucrainei # Subiectul Zilei
Poliția ucraineană și cea moldoveană au reținut un grup de cetățeni moldoveni suspectați că ar fi pregătit atacuri împotriva unor jurnaliști și oficiali politici din Ucraina, în cadrul unei operațiuni comune denumite „Enigma 2.0", desfășurată pe 19 februarie în ambele țări. Într-un comunicat de presă emis pe 20 februarie, Poliția Națională a Ucrainei i-a descris […]
10:00
Vulcanul Kanlaon, aflat pe insula Negros din Filipine, a avut o nouă erupție la 19 februarie, generând o coloană de cenușă care s-a ridicat la aproximativ doi kilometri deasupra craterului. Evenimentul s-a produs în jurul orei 16:39 și a durat circa două minute, însă a fost caracterizat printr-o intensitate ridicată, potrivit publicației Philstar. Norul de […]
Acum 24 ore
18:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat alocările bugetare pentru sectorul educației în acest an. Potrivit declarației sale, pentru educație au fost prevăzuți peste 5 miliarde de lei din bugetul total al capitalei de 9,2 miliarde de lei, sumă care include și TDS-urile. Fondurile vor acoperi salariile celor aproape 17.000 de angajați din învățământ, întreținerea […]
Ieri
16:20
VIDEO// Prima reacție a Iulianei Beregoi în scandalul șantajului cu sicriu: Interpreta neagă orice implicare # Subiectul Zilei
Cântăreața Iuliana Beregoi a rupt tăcerea și a reacționat oficial la acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi responsabilă de șantajarea și amenințarea bloggeriței Daniela Costețchi. Reacția vine după ce la poarta casei părintești a Danielei Costețchi a fost lăsat un capac de sicriu și o cruce cu data unui presupus deces. Iuliana Beregoi s-a […]
14:10
Vot final pentru inițiativa Partidului Nostru: Plafonul de înregistrare ca plătitor TVA a fost majorat # Subiectul Zilei
Parlamentul a aprobat în lectura a doua, finală, proiectul de lege a Fracțiunii Partidului Nostru, care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor TVA. Pentru aceasta au votat 86 de deputați. Astfel, de la 1 martie, agenții economici vor trebui să se înregistreze ca plătitori de TVA doar după ce cifra lor de afaceri […]
13:50
O rețea internațională de droguri, destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova # Subiectul Zilei
Urmare a unei capturi de 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în Moldova prin Briceni în mai 2025, acum în Ucraina și Polonia au fost desfășurate peste 500 percheziții, cu reținerea a peste 100 de persoane. Astfel, urmare a reținerii în Moldova într-un dosar gestionat de ofițerii Direcției […]
11:10
Un milionar de 102 ani a fost luat cu forța de rudele sale în fața unui spital din Taipei, după ce acestea au aflat că s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, în vârstă de 68 de ani. Incidentul a fost filmat și arată cum rudele au preluat controlul scaunului cu rotile în care se […]
10:30
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au identificat o schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului, în Chișinău, care ar fi vizat sume de peste 7.000.000 de lei. Potrivit anchetei, compania ar fi primit plăți pentru serviciile prestate, atât în lei, cât și în valută străină, fără a […]
10:10
Avalanșă la Castle Peak, California: opt schiori au murit, căutările continuă pentru o persoană dispărută # Subiectul Zilei
O avalanșă produsă marți în zona Castle Peak, în apropiere de lacul Tahoe, a surprins un grup de schiori, provocând moartea a opt persoane și lăsând o persoană dispărută. Autoritățile continuă operațiunile de căutare, deși condițiile meteo periculoase fac recuperarea dificilă. Șeriful comitatului Nevada County, Shannan Moon, a menționat că situația este dificilă atât logistic, […]
09:40
O adunare a cetățenilor a avut loc recent în satul Cosăuți, unde localnicii au discutat cu parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului", Iurie Stavița, despre mai multe aspecte legate de serviciile religioase. La întrunire a participat și primarul Andrei Prodan. În cadrul discuțiilor, oamenii au abordat subiecte ce țin de tarifele pentru înmormântări și botezuri, precum […]
18 februarie 2026
17:40
O femeie în vârstă de 60 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită de un automobil, astăzi, 18 februarie, la intersecția străzilor Ismail și Mitropolit Varlaam din Chișinău. Potrivit Poliției, accidentul a fost provocat de un automobil marca Honda, condus de un bărbat de 52 de ani. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Astăzi, 18 februarie, a fost lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Potrivit cerințelor, candidații trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic, cel puțin zece ani de experiență profesională sau de cercetare și minim […]
16:00
Și-a legat soția cu scoci și a internat-o cu forța la psihiatrie pentru a scăpa de ea # Subiectul Zilei
Un caz de o cruzime rară a șocat opinia publică din regiunea Turkestan, după ce un bărbat a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru sechestrarea propriei soții. În urma unui conflict familial, acesta a pus la cale un plan diabolic pentru a „scăpa" de partenera sa, folosindu-se de complicitatea a doi prieteni pentru […]
15:40
Rapperul Gunwest, cercetat penal pentru propagarea consumului de droguri în piesele sale # Subiectul Zilei
Rapperul Gunwest (Ruslan Gominov) a devenit subiectul unui dosar administrativ privind propaganda de droguri. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, șefa „Ligii pentru un Internet Sigur", care a publicat un răspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Interne din Sankt Petersburg. Potrivit sursei citate, autoritățile desfășoară în prezent o anchetă administrativă, iar versurile și […]
15:30
Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # Subiectul Zilei
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională […]
14:50
VIDEO// Bloggerița Daniela Costețchi, șantajată cu sicrie și coroane funerare: „Mi-au cerut 13.000 de dolari pentru contul de Instagram” # Subiectul Zilei
Bloggerița Daniela Costețchi a oferit detalii cutremurătoare despre perioada în
14:40
Vinzi tot și revii acasă? Iată cum poți aduce mașina și lucrurile personale cu zero taxe vamale # Subiectul Zilei
Cetățenii Republica Moldova care revin cu traiul permanent în țară vor continua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor care pot fi introduse în regim scutit a fost aprobată astăzi de Guvernul Republicii Moldova, pentru a oferi mai multă claritate privind facilitățile acordate. Potrivit […] Articolul Vinzi tot și revii acasă? Iată cum poți aduce mașina și lucrurile personale cu zero taxe vamale apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament # Subiectul Zilei
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare […] Articolul Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Guvernul Republicii Moldova simplifică revenirea cetățenilor din diasporă: bunuri personale și autoturismele vor fi scutite de taxe vamale # Subiectul Zilei
Cetățenii Republicii Moldova care se întorc să locuiască permanent în țară vor continua să beneficieze de scutirea la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și pentru un autovehicul, a anunțat astăzi Guvernul. Lista oficială a bunurilor scutite a fost aprobată pentru a oferi claritate și pentru a simplifica formalitățile vamale. Potrivit autorităților, includerea tuturor […] Articolul Guvernul Republicii Moldova simplifică revenirea cetățenilor din diasporă: bunuri personale și autoturismele vor fi scutite de taxe vamale apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Descoperire majoră a unui grup internațional de escroci în domeniul criptomonedelor și investițiilor fictive # Subiectul Zilei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiști și procurori din Ialoveni, au anunțat evoluția anchetei într-o cauză penală complexă ce vizează o grupare criminală organizată, specializată în escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare online. Potrivit probelor acumulate, membrii grupării promiteau profituri rapide și substanțiale pentru mai […] Articolul Descoperire majoră a unui grup internațional de escroci în domeniul criptomonedelor și investițiilor fictive apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Veaceslav Platon, audiat în procesul lui Alexandr Stoianoglo: nu au fost solicitate beneficii de la procurori # Subiectul Zilei
Instanța de judecată continuă examinarea cauzei penale în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, este învinuit, iar astăzi la ședință a fost audiat, în calitate de martor, omul de afaceri Veaceslav Platon, care a participat prin videoconferință, potrivit Morari.news. În cadrul aceleași cauze, sunt cercetați doi procurori din cadrul PCCOCS, Dumitru Răileanu și Elena Cernuța, […] Articolul Veaceslav Platon, audiat în procesul lui Alexandr Stoianoglo: nu au fost solicitate beneficii de la procurori apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Marin Madan părăsește proiectul Standupovka: Comediantul a ales să continue pe cont propriu # Subiectul Zilei
Comunitatea de stand-up din Republica Moldova trece prin schimbări importante. Comediantul Marin Madan, unul dintre membrii de bază ai clubului Standupovka, a decis să părăsească proiectul. Anunțul a fost făcut oficial de către foștii săi colegi, care au precizat că despărțirea s-a produs la inițiativa lui Madan. „Vrem să vă spunem oficial că Marin Madan […] Articolul Marin Madan părăsește proiectul Standupovka: Comediantul a ales să continue pe cont propriu apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge # Subiectul Zilei
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență […] Articolul Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Ninsori abundente în Chișinău: autoritățile recomandă prudență și folosirea transportului public # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale rămân active și intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a menține circulația rutieră pe străzile capitalei în condițiile ninsorilor abundente. Regia „Exdrupo” a mobilizat utilaje cu sărărițe, lame și perii, care patrulează pe principalele artere, drumurile secundare, pantele și accesele către suburbii unde operează transportul public. În […] Articolul Ninsori abundente în Chișinău: autoritățile recomandă prudență și folosirea transportului public apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Ninsorile din București provoacă anulări și întârzieri ale zborurilor de la Chișinău # Subiectul Zilei
Două curse aeriene pe ruta Chișinău – București au fost anulate miercuri dimineață, din cauza ninsorilor puternice care afectează capitala României. Zborurile erau programate să decoleze de pe Aeroportul din Chișinău la ora 05:00 și 07:00. De asemenea, o cursă dinspre București, programată la ora 19:50, a fost anulată, iar un alt avion care trebuia […] Articolul Ninsorile din București provoacă anulări și întârzieri ale zborurilor de la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: domul s-a prăbușit, zeci de persoane evacuate # Subiectul Zilei
Marți, Napoli a fost zguduit de un incendiu violent care a mistuit Teatrul Sannazaro, o clădire emblematică și istorică a orașului. Flăcările au distrus complet domul teatrului și s-au extins la un apartament și o altă clădire din apropiere, iar autoritățile au evacuat aproximativ 60 de persoane din 25 de apartamente, dintre care 12 au […] Articolul Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: domul s-a prăbușit, zeci de persoane evacuate apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
3.859 de consumatori din Vulcănești și Cahul, fără curent din cauza viscolului și vântului puternic # Subiectul Zilei
Condițiile meteorologice extreme au lăsat fără energie electrică 3.859 de consumatori din patru localități ale raionului Vulcănești- Cișmichioi, Etulia Nouă, Etulia și Alexandru Ioan Cuza și din orașul Cahul, potrivit situației operative înregistrate la ora 09:00. Operatorul de distribuție Premier Energy Distribution a precizat că echipele de intervenție sunt deja mobilizate pentru identificarea defecțiunilor, remedierea […] Articolul 3.859 de consumatori din Vulcănești și Cahul, fără curent din cauza viscolului și vântului puternic apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Restricții la frontiera cu Ucraina: traficul camioanelor și al autobuzelor, suspendat pe mai multe puncte de trecere # Subiectul Zilei
Autoritățile de frontieră informează despre aplicarea unor noi restricții de trafic la granița cu Ucraina, măsură care afectează camioanele, vehiculele de mare tonaj și unitățile de transport destinate pasagerilor. Potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră, limitările vizează sectorul de drum cuprins între kilometrii 11+920 și 308+000. Decizia a fost luată de partea ucraineană, în […] Articolul Restricții la frontiera cu Ucraina: traficul camioanelor și al autobuzelor, suspendat pe mai multe puncte de trecere apare prima dată în Subiectul Zilei.
17 februarie 2026
17:40
În cadrul ședinței Reuniunii Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei desfășurate astăzi la Chișinău, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj ferm cu privire la situația reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, reforma propusă nu reprezintă o schimbare reală în administrația locală. „În loc de o reformă veritabilă, […] Articolul Ceban avertizează: primăriile riscă amalgamarea forțată fără consens apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Poliția Metropolitană a Londrei a dezvăluit că grupuri infracționale recrutează copii, unii de doar 14 ani, pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, oferind recompense financiare prin Snapchat. Cele mai mari sume sunt promise pentru modelele noi de iPhone, în timp ce telefoanele Samsung sunt mai puțin căutate, fiind mai greu de […] Articolul Copii recrutați pentru furturi de iPhone în Londra: poliția intensifică măsurile apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Ion Ceban: Rugăm prudență și ocolirea zonelor cu risc în timpul ninsorilor puternice # Subiectul Zilei
În contextul avertizării meteo de cod portocaliu emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primarul Capitalei, Ion Ceban, a condus astăzi o ședință cu executivul municipal, preturile și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale pentru a stabili planul de intervenție în teren. Primarul a subliniat că, potrivit datelor de ultimă oră, începând din această noapte vor fi […] Articolul Ion Ceban: Rugăm prudență și ocolirea zonelor cu risc în timpul ninsorilor puternice apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Socialiștii cer verificarea fondurilor pentru drumuri și audierea ministrului Bolea # Subiectul Zilei
Deputații Partidului Socialiștilor solicită Parlamentului să convoace o sesiune în care să fie audiat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, alături de reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor, pentru a explica situația actuală a drumurilor din țară. Potrivit socialiștilor, condițiile carosabilului s-au înrăutățit considerabil după topirea zăpezii, iar șoferii au semnalat numeroase daune provocate de […] Articolul Socialiștii cer verificarea fondurilor pentru drumuri și audierea ministrului Bolea apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Meteorologii au revizuit avertizarea emisă pentru precipitații abundente și intensificări ale vântului, prognozate inițial pentru marți seara. Codul portocaliu, care urma să intre în vigoare la ora 20:00, a fost amânat și va deveni activ miercuri, la ora 02:00, fiind valabil exclusiv pentru sudul țării. Pentru regiunile din centrul Republicii Moldova, nivelul de alertă a […] Articolul Troiene și ghețuș așteptate: cod portocaliu activ din noaptea de miercuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Vaticanul introduce traduceri AI în 60 de limbi pentru slujbele de la Bazilica Sfântul Petru # Subiectul Zilei
Bazilica Sfântul Petru din Vatican va oferi credincioșilor posibilitatea de a urmări slujbele pe smartphone, prin scanarea unui cod QR, cu traduceri în timp real în 60 de limbi. Cardinalul Mauro Gambetti, vicar general al Vaticanului, a declarat că noua tehnologie susține misiunea universală a Bisericii Catolice, oferind tuturor vizitatorilor acces la cuvintele liturghiei. Traducerile […] Articolul Vaticanul introduce traduceri AI în 60 de limbi pentru slujbele de la Bazilica Sfântul Petru apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Un tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile poloneze după ce a tras frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Incidentul s-a produs la stația feroviară din Puławy, în estul Poloniei, pe ruta dintre portul Szczecin și localitatea Dorohusk, la granița cu Ucraina. Potrivit oficialilor […] Articolul Un tânăr moldovean, arestat în Polonia după ce a oprit un tren de marfă cu țiței apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Facturile la apă cresc în Comrat: tarifele pentru consumatorii casnici urcă cu până la 73% # Subiectul Zilei
Locuitorii municipiului Comrat vor plăti mai mult pentru apa furnizată de ÎM „Su-Canal”, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife. Creșterea va fi resimțită mai ales de consumatorii casnici. Astfel, tariful pentru apa tehnologică va ajunge la 31,09 lei pentru un metru cub, cu 13,09 lei mai mult decât […] Articolul Facturile la apă cresc în Comrat: tarifele pentru consumatorii casnici urcă cu până la 73% apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Autoritățile vamale din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali ucraineni, au descoperit droguri în bagajul unui șofer nerezident, în vârstă de 36 de ani, la punctul de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară. Potrivit informațiilor oficiale, șoferul și pasagerul său au declarat că transportă doar bunuri personale. În timpul controlului amănunțit, […] Articolul Droguri descoperite în bagajul unui șofer la granița moldo-ucraineană apare prima dată în Subiectul Zilei.
