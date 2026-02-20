Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București

14:10

Un tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile poloneze după ce a tras frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Incidentul s-a produs la stația feroviară din Puławy, în estul Poloniei, pe ruta dintre portul Szczecin și localitatea Dorohusk, la granița cu Ucraina. Potrivit oficialilor […]