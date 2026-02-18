Și-a legat soția cu scoci și a internat-o cu forța la psihiatrie pentru a scăpa de ea
Subiectul Zilei, 18 februarie 2026 16:00
Un caz de o cruzime rară a șocat opinia publică din regiunea Turkestan, după ce un bărbat a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru sechestrarea propriei soții. În urma unui conflict familial, acesta a pus la cale un plan diabolic pentru a „scăpa" de partenera sa, folosindu-se de complicitatea a doi prieteni pentru
• • •
Acum 30 minute
16:00
Și-a legat soția cu scoci și a internat-o cu forța la psihiatrie pentru a scăpa de ea
Un caz de o cruzime rară a șocat opinia publică din regiunea Turkestan, după ce un bărbat a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru sechestrarea propriei soții. În urma unui conflict familial, acesta a pus la cale un plan diabolic pentru a „scăpa” de partenera sa, folosindu-se de complicitatea a doi prieteni pentru […] Articolul Și-a legat soția cu scoci și a internat-o cu forța la psihiatrie pentru a scăpa de ea apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
15:40
Rapperul Gunwest, cercetat penal pentru propagarea consumului de droguri în piesele sale # Subiectul Zilei
Rapperul Gunwest (Ruslan Gominov) a devenit subiectul unui dosar administrativ privind propaganda de droguri. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, șefa „Ligii pentru un Internet Sigur”, care a publicat un răspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Interne din Sankt Petersburg. Potrivit sursei citate, autoritățile desfășoară în prezent o anchetă administrativă, iar versurile și […] Articolul Rapperul Gunwest, cercetat penal pentru propagarea consumului de droguri în piesele sale apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # Subiectul Zilei
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională […] Articolul Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
14:50
VIDEO// Bloggerița Daniela Costețchi, șantajată cu sicrie și coroane funerare: „Mi-au cerut 13.000 de dolari pentru contul de Instagram” # Subiectul Zilei
Bloggerița Daniela Costețchi a oferit detalii cutremurătoare despre perioada în care susține că a fost șantajată și amenințată de o grupare infracțională. Aceasta afirmă că este una dintre cele două victime ale grupului de 8 persoane documentat recent de INI și procurorii din Căușeni, care ar fi estorcat în total 47.000 de euro. Potrivit bloggeriței, […] Articolul VIDEO// Bloggerița Daniela Costețchi, șantajată cu sicrie și coroane funerare: „Mi-au cerut 13.000 de dolari pentru contul de Instagram” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Vinzi tot și revii acasă? Iată cum poți aduce mașina și lucrurile personale cu zero taxe vamale # Subiectul Zilei
Cetățenii Republica Moldova care revin cu traiul permanent în țară vor continua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor care pot fi introduse în regim scutit a fost aprobată astăzi de Guvernul Republicii Moldova, pentru a oferi mai multă claritate privind facilitățile acordate. Potrivit […] Articolul Vinzi tot și revii acasă? Iată cum poți aduce mașina și lucrurile personale cu zero taxe vamale apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament # Subiectul Zilei
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare […] Articolul Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
13:50
Guvernul Republicii Moldova simplifică revenirea cetățenilor din diasporă: bunuri personale și autoturismele vor fi scutite de taxe vamale # Subiectul Zilei
Cetățenii Republicii Moldova care se întorc să locuiască permanent în țară vor continua să beneficieze de scutirea la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și pentru un autovehicul, a anunțat astăzi Guvernul. Lista oficială a bunurilor scutite a fost aprobată pentru a oferi claritate și pentru a simplifica formalitățile vamale. Potrivit autorităților, includerea tuturor […] Articolul Guvernul Republicii Moldova simplifică revenirea cetățenilor din diasporă: bunuri personale și autoturismele vor fi scutite de taxe vamale apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Descoperire majoră a unui grup internațional de escroci în domeniul criptomonedelor și investițiilor fictive # Subiectul Zilei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiști și procurori din Ialoveni, au anunțat evoluția anchetei într-o cauză penală complexă ce vizează o grupare criminală organizată, specializată în escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare online. Potrivit probelor acumulate, membrii grupării promiteau profituri rapide și substanțiale pentru mai […] Articolul Descoperire majoră a unui grup internațional de escroci în domeniul criptomonedelor și investițiilor fictive apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Veaceslav Platon, audiat în procesul lui Alexandr Stoianoglo: nu au fost solicitate beneficii de la procurori # Subiectul Zilei
Instanța de judecată continuă examinarea cauzei penale în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, este învinuit, iar astăzi la ședință a fost audiat, în calitate de martor, omul de afaceri Veaceslav Platon, care a participat prin videoconferință, potrivit Morari.news. În cadrul aceleași cauze, sunt cercetați doi procurori din cadrul PCCOCS, Dumitru Răileanu și Elena Cernuța, […] Articolul Veaceslav Platon, audiat în procesul lui Alexandr Stoianoglo: nu au fost solicitate beneficii de la procurori apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Marin Madan părăsește proiectul Standupovka: Comediantul a ales să continue pe cont propriu # Subiectul Zilei
Comunitatea de stand-up din Republica Moldova trece prin schimbări importante. Comediantul Marin Madan, unul dintre membrii de bază ai clubului Standupovka, a decis să părăsească proiectul. Anunțul a fost făcut oficial de către foștii săi colegi, care au precizat că despărțirea s-a produs la inițiativa lui Madan. „Vrem să vă spunem oficial că Marin Madan […] Articolul Marin Madan părăsește proiectul Standupovka: Comediantul a ales să continue pe cont propriu apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge # Subiectul Zilei
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență […] Articolul Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
11:50
Ninsori abundente în Chișinău: autoritățile recomandă prudență și folosirea transportului public # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale rămân active și intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a menține circulația rutieră pe străzile capitalei în condițiile ninsorilor abundente. Regia „Exdrupo” a mobilizat utilaje cu sărărițe, lame și perii, care patrulează pe principalele artere, drumurile secundare, pantele și accesele către suburbii unde operează transportul public. În […] Articolul Ninsori abundente în Chișinău: autoritățile recomandă prudență și folosirea transportului public apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Ninsorile din București provoacă anulări și întârzieri ale zborurilor de la Chișinău # Subiectul Zilei
Două curse aeriene pe ruta Chișinău – București au fost anulate miercuri dimineață, din cauza ninsorilor puternice care afectează capitala României. Zborurile erau programate să decoleze de pe Aeroportul din Chișinău la ora 05:00 și 07:00. De asemenea, o cursă dinspre București, programată la ora 19:50, a fost anulată, iar un alt avion care trebuia […] Articolul Ninsorile din București provoacă anulări și întârzieri ale zborurilor de la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: domul s-a prăbușit, zeci de persoane evacuate # Subiectul Zilei
Marți, Napoli a fost zguduit de un incendiu violent care a mistuit Teatrul Sannazaro, o clădire emblematică și istorică a orașului. Flăcările au distrus complet domul teatrului și s-au extins la un apartament și o altă clădire din apropiere, iar autoritățile au evacuat aproximativ 60 de persoane din 25 de apartamente, dintre care 12 au […] Articolul Incendiu devastator la Teatrul Sannazaro din Napoli: domul s-a prăbușit, zeci de persoane evacuate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
10:10
3.859 de consumatori din Vulcănești și Cahul, fără curent din cauza viscolului și vântului puternic # Subiectul Zilei
Condițiile meteorologice extreme au lăsat fără energie electrică 3.859 de consumatori din patru localități ale raionului Vulcănești- Cișmichioi, Etulia Nouă, Etulia și Alexandru Ioan Cuza și din orașul Cahul, potrivit situației operative înregistrate la ora 09:00. Operatorul de distribuție Premier Energy Distribution a precizat că echipele de intervenție sunt deja mobilizate pentru identificarea defecțiunilor, remedierea […] Articolul 3.859 de consumatori din Vulcănești și Cahul, fără curent din cauza viscolului și vântului puternic apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Restricții la frontiera cu Ucraina: traficul camioanelor și al autobuzelor, suspendat pe mai multe puncte de trecere # Subiectul Zilei
Autoritățile de frontieră informează despre aplicarea unor noi restricții de trafic la granița cu Ucraina, măsură care afectează camioanele, vehiculele de mare tonaj și unitățile de transport destinate pasagerilor. Potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră, limitările vizează sectorul de drum cuprins între kilometrii 11+920 și 308+000. Decizia a fost luată de partea ucraineană, în […] Articolul Restricții la frontiera cu Ucraina: traficul camioanelor și al autobuzelor, suspendat pe mai multe puncte de trecere apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
17:40
În cadrul ședinței Reuniunii Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei desfășurate astăzi la Chișinău, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj ferm cu privire la situația reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, reforma propusă nu reprezintă o schimbare reală în administrația locală. „În loc de o reformă veritabilă, […] Articolul Ceban avertizează: primăriile riscă amalgamarea forțată fără consens apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Poliția Metropolitană a Londrei a dezvăluit că grupuri infracționale recrutează copii, unii de doar 14 ani, pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, oferind recompense financiare prin Snapchat. Cele mai mari sume sunt promise pentru modelele noi de iPhone, în timp ce telefoanele Samsung sunt mai puțin căutate, fiind mai greu de […] Articolul Copii recrutați pentru furturi de iPhone în Londra: poliția intensifică măsurile apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Ion Ceban: Rugăm prudență și ocolirea zonelor cu risc în timpul ninsorilor puternice # Subiectul Zilei
În contextul avertizării meteo de cod portocaliu emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primarul Capitalei, Ion Ceban, a condus astăzi o ședință cu executivul municipal, preturile și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale pentru a stabili planul de intervenție în teren. Primarul a subliniat că, potrivit datelor de ultimă oră, începând din această noapte vor fi […] Articolul Ion Ceban: Rugăm prudență și ocolirea zonelor cu risc în timpul ninsorilor puternice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
15:50
Socialiștii cer verificarea fondurilor pentru drumuri și audierea ministrului Bolea # Subiectul Zilei
Deputații Partidului Socialiștilor solicită Parlamentului să convoace o sesiune în care să fie audiat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, alături de reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor, pentru a explica situația actuală a drumurilor din țară. Potrivit socialiștilor, condițiile carosabilului s-au înrăutățit considerabil după topirea zăpezii, iar șoferii au semnalat numeroase daune provocate de […] Articolul Socialiștii cer verificarea fondurilor pentru drumuri și audierea ministrului Bolea apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Meteorologii au revizuit avertizarea emisă pentru precipitații abundente și intensificări ale vântului, prognozate inițial pentru marți seara. Codul portocaliu, care urma să intre în vigoare la ora 20:00, a fost amânat și va deveni activ miercuri, la ora 02:00, fiind valabil exclusiv pentru sudul țării. Pentru regiunile din centrul Republicii Moldova, nivelul de alertă a […] Articolul Troiene și ghețuș așteptate: cod portocaliu activ din noaptea de miercuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Vaticanul introduce traduceri AI în 60 de limbi pentru slujbele de la Bazilica Sfântul Petru # Subiectul Zilei
Bazilica Sfântul Petru din Vatican va oferi credincioșilor posibilitatea de a urmări slujbele pe smartphone, prin scanarea unui cod QR, cu traduceri în timp real în 60 de limbi. Cardinalul Mauro Gambetti, vicar general al Vaticanului, a declarat că noua tehnologie susține misiunea universală a Bisericii Catolice, oferind tuturor vizitatorilor acces la cuvintele liturghiei. Traducerile […] Articolul Vaticanul introduce traduceri AI în 60 de limbi pentru slujbele de la Bazilica Sfântul Petru apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Un tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile poloneze după ce a tras frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Incidentul s-a produs la stația feroviară din Puławy, în estul Poloniei, pe ruta dintre portul Szczecin și localitatea Dorohusk, la granița cu Ucraina. Potrivit oficialilor […] Articolul Un tânăr moldovean, arestat în Polonia după ce a oprit un tren de marfă cu țiței apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Facturile la apă cresc în Comrat: tarifele pentru consumatorii casnici urcă cu până la 73% # Subiectul Zilei
Locuitorii municipiului Comrat vor plăti mai mult pentru apa furnizată de ÎM „Su-Canal”, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife. Creșterea va fi resimțită mai ales de consumatorii casnici. Astfel, tariful pentru apa tehnologică va ajunge la 31,09 lei pentru un metru cub, cu 13,09 lei mai mult decât […] Articolul Facturile la apă cresc în Comrat: tarifele pentru consumatorii casnici urcă cu până la 73% apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Autoritățile vamale din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali ucraineni, au descoperit droguri în bagajul unui șofer nerezident, în vârstă de 36 de ani, la punctul de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară. Potrivit informațiilor oficiale, șoferul și pasagerul său au declarat că transportă doar bunuri personale. În timpul controlului amănunțit, […] Articolul Droguri descoperite în bagajul unui șofer la granița moldo-ucraineană apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Două tentative de transport ilegal de produse din tutun au fost dejucate recent de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu vameșii. Descoperirile au avut loc în timpul controlului bagajelor pasagerilor cu zboruri spre Londra. În primul incident, un bărbat român de 33 de ani a fost prins cu 100 de […] Articolul Atenție la transportul de tutun: poliția de frontieră confiscă sute de pachete apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost transportate în stare critică la spital, după ce un individ a deschis focul într-un patinoar din statul Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Suspectul a fost găsit ulterior mort, după ce s-ar fi împușcat, potrivit CBS News. […] Articolul Tragedie la patinoar: atac armat în timpul unui meci de hochei pentru liceeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Energie electrică restabilită după chiciura de pe 15-16 februarie: autoritățile avertizează despre noi fenomene meteorologice # Subiectul Zilei
Toți consumatorii care au rămas fără curent electric în noaptea de 15 spre 16 februarie, din cauza chiciurii, au fost reconectați pe parcursul zilei de ieri, informează Ministerul Energiei, citând datele furnizorilor de distribuție. Totuși, autoritățile atrag atenția că, în urma avertizării meteo valabile pentru seara zilei de marți și ziua de miercuri, 18 februarie, […] Articolul Energie electrică restabilită după chiciura de pe 15-16 februarie: autoritățile avertizează despre noi fenomene meteorologice apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Un incendiu s-a produs în seara de 16 februarie, în orașul Sîngerei, unde o locuință a fost cuprinsă de flăcări, iar proprietarul a avut de suferit. Potrivit informațiilor confirmate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit inițial la o anexă gospodărească, după care s-a extins la casa de locuit. Intervenția promptă a […] Articolul Incendiu la Sîngerei: proprietarul unei case, internat cu arsuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
16 februarie 2026
18:00
Condițiile meteo extreme au împiedicat intervenția medicală în Orhei: un bărbat și-a pierdut viața # Subiectul Zilei
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a oferit clarificări privind decesul unui bărbat, care a survenit înainte ca ambulanța să ajungă la domiciliu, în noaptea de 16 februarie 2026. Dispeceratul comun de urgență al CNAMUP a raportat că la ora 00:30 a fost recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente unui bărbat […] Articolul Condițiile meteo extreme au împiedicat intervenția medicală în Orhei: un bărbat și-a pierdut viața apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe incidente provocate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori. La 16 februarie, ora 01:12, în raionul Orhei, satul Jora de Jos, salvatorii au fost solicitați să acorde ajutor unei ambulanțe SAMU, care nu se […] Articolul Zăpada și poleiul au provocat 42 de intervenții ale IGSU în întreaga țară apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri # Subiectul Zilei
Ziua Îndrăgostiților este momentul ideal pentru a petrece clipe frumoase alături de cei dragi și pentru a sărbători iubirea. În acest an, Wizz Air a adus un plus de romantism în timpul zborurilor sale europene, iar 16 cupluri de pe diferite rute au fost surprinse cu cadouri speciale din partea echipajului. Printre acestea s-a numărat […] Articolul Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
ANRE: Consumatorii non-casnici mari trebuie să încheie contracte pe piața liberă de gaze până la 1 aprilie 2026 # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) reamintește consumatorilor non-casnici mari că, începând cu 1 aprilie 2026, vor activa exclusiv pe piața liberă a gazelor naturale, conform Calendarului de liberalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 564 din 30 septembrie 2025. Potrivit legislației în vigoare (art. 114 alin. 4 din Legea nr. 108/2016), consumatorii […] Articolul ANRE: Consumatorii non-casnici mari trebuie să încheie contracte pe piața liberă de gaze până la 1 aprilie 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS # Subiectul Zilei
Autoritățile au lansat consultări privind reforma administrativ-teritorială, dar urmăresc interese politice ale PAS: vor să lase aproximativ 12 raioane, „lipite” după propriile criterii. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, la postul de televiziune „Cinema 1”. El a mai precizat că pe aceleași principii este promovată și comasarea localităților. ”Vă dau un […] Articolul Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Capitala primește un buget mai mare în 2026: investiții suplimentare în infrastructură și servicii # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că bugetul orașului pentru anul 2026 este mai mare cu 500 de milioane de lei comparativ cu anul precedent. Sumele suplimentare vor fi alocate pentru diverse proiecte de infrastructură, modernizarea serviciilor publice și implementarea unor programe care vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor capitalei. „Contrar speculațiilor potrivit cărora primăria […] Articolul Capitala primește un buget mai mare în 2026: investiții suplimentare în infrastructură și servicii apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Funcționarii postului vamal Leușeni au documentat o tentativă de introducere în țară a unor bunuri de lux nedeclarate, în urma unui control de specialitate. Potrivit Serviciul Vamal, verificărilor a fost supus un autoturism de model Mercedes GLA, care se deplasa din România și era condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 28 […] Articolul Ceasuri Rolex de peste 28 de mii de euro, depistate nedeclarate la vama Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Crimă la Ciorești: un bărbat de 60 de ani a murit în urma unei agresiuni, doi suspecți arestați # Subiectul Zilei
Două persoane au fost arestate sub suspiciunea că ar fi ucis un bărbat în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14-15 februarie, în jurul orei 03:20, pe o stradă din localitatea Ciorești, raionul Nisporeni. Victima, un bărbat de 60 de ani, a fost găsită zăcând în stradă de un trecător care a alertat imediat poliția. La […] Articolul Crimă la Ciorești: un bărbat de 60 de ani a murit în urma unei agresiuni, doi suspecți arestați apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Ion Ceban: Un nou Comitet municipal va coordona planificarea orașului, mobilitatea și eficiența bugetului # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în scurt timp va fi creat un Comitet municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va avea rol esențial în gestionarea dezvoltării capitalei. Inițiativa vine în contextul implementării reformelor administrative locale și a posibilelor modificări ale granițelor municipiului. Potrivit primarului, noul comitet va supraveghea realizarea și […] Articolul Ion Ceban: Un nou Comitet municipal va coordona planificarea orașului, mobilitatea și eficiența bugetului apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
TRAGEDIE ÎN SUA: Refugiată ucraineană de 21 de ani, ucisă de fostul iubit după ce a fugit de război # Subiectul Zilei
O refugiată ucraineană în vârstă de 21 de ani, Kateryna Tovmaș, și partenerul ei au fost împușcați mortal într-o locuință privată, duminică, în statul Carolina de Nord, informează publicația ucraineană New Voice. Informația a fost comunicată de autoritățile locale și de fratele victimei, Mihailo Tovmaș, pe rețelele sociale. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, principalul suspect […] Articolul TRAGEDIE ÎN SUA: Refugiată ucraineană de 21 de ani, ucisă de fostul iubit după ce a fugit de război apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Acuzații grave la adresa guvernării: „Se pregătește reorganizarea Moldovei în doar 10 raioane” # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că pregătește o reformă a Administrației Publice Locale (APL) fără nicio bază documentară oficială, calificând-o drept un „truc electoral”. Edilul susține că, sub paravanul amalgamării, se urmărește de fapt închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea țării în doar 10 raioane, proces care ar fi […] Articolul Acuzații grave la adresa guvernării: „Se pregătește reorganizarea Moldovei în doar 10 raioane” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Duminică, 15 februarie, zeci de mii de persoane au participat la manifestații în marile orașe ale Cehiei, dar și în localități mai mici, pentru a-și arăta susținerea față de președintele Petr Pavel. Protestele au avut loc pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta și s-au desfășurat inclusiv în Brno, Olomouc și Ostrava. În […] Articolul Zeci de mii de cehi ies în stradă în sprijinul președintelui Petr Pavel apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Autoritățile intervin pentru șoferii blocați din cauza poleiului și carosabilului alunecos # Subiectul Zilei
Echipajele Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au oferit asistență șoferilor afectați de condițiile dificile de circulație din această dimineață, generate de poleiul format pe drumuri. Situația survine în contextul Codului Galben de vreme rea, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care anunță precipitații mixte, ninsoare și lapoviță, intensificări ale vântului și formarea gheții […] Articolul Autoritățile intervin pentru șoferii blocați din cauza poleiului și carosabilului alunecos apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Alertă meteo: Miercuri, Moldova sub un nou val de ninsori cu zăpadă de până la 20 cm # Subiectul Zilei
Un nou front de ninsori va afecta Republica Moldova miercuri, avertizează meteorologii. Un ciclon provenit din zona mediteraneană va aduce precipitații semnificative în majoritatea regiunilor țării, cele mai abundente fiind așteptate în sud și centru, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge între 10 și 20 de centimetri. După o perioadă relativ liniștită luni și […] Articolul Alertă meteo: Miercuri, Moldova sub un nou val de ninsori cu zăpadă de până la 20 cm apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Ședința dosarului „frauda bancară” a lui Vlad Plahotniuc, amânată din motive medicale # Subiectul Zilei
Astăzi, 16 februarie 2026, se desfășoară o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic „frauda bancară”, în care este vizat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Magistrații au anunțat că Plahotniuc nu va putea fi prezent la procedură din motive medicale. În sprijinul acestei decizii, administrația penitenciarului a eliberat un proces-verbal care confirmă imposibilitatea […] Articolul Ședința dosarului „frauda bancară” a lui Vlad Plahotniuc, amânată din motive medicale apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
O moldoveancă din Italia, forțată să locuiască în beci după ce chiriașa i-a ocupat apartamentul # Subiectul Zilei
O femeie de 51 de ani originară din Republica Moldova, stabilită de aproape un deceniu în Italia, susține că este nevoită să locuiască în beciul blocului în care deține un apartament, după ce chiriașa nu ar fi părăsit locuința la expirarea contractului. Recent, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în care […] Articolul O moldoveancă din Italia, forțată să locuiască în beci după ce chiriașa i-a ocupat apartamentul apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Armistițiul energetic, pe agenda negocierilor trilaterale Rusia–Ucraina–SUA de la Geneva # Subiectul Zilei
Un posibil armistițiu în domeniul energetic urmează să fie discutat în cadrul negocierilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, programate pentru 17–18 februarie, la Geneva. Informația a fost transmisă de TASS, care citează o sursă occidentală. Potrivit acesteia, tema unui armistițiu energetic va fi „fără îndoială” abordată în cadrul discuțiilor. Totodată, partea elvețiană, în […] Articolul Armistițiul energetic, pe agenda negocierilor trilaterale Rusia–Ucraina–SUA de la Geneva apare prima dată în Subiectul Zilei.
13 februarie 2026
17:50
Alertă pentru șoferi: Echipele de drumari remediază deteriorările provocate de ger și precipitații # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău a început intervențiile pe străzile afectate de ger și precipitațiile din această iarnă, care au provocat deteriorarea carosabilului și apariția mai multor gropi. Echipele de drumari lucrează în prezent în zona centrală, pe străzile București, Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și în apropierea Viaductului, folosind beton asfaltic rece pentru plombări rapide. Acțiuni similare au […] Articolul Alertă pentru șoferi: Echipele de drumari remediază deteriorările provocate de ger și precipitații apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6% începând din luna martie, depășind estimarea inflației, care se situează la circa 4%. „Indexarea va fi de 6%. Raportat la inflație, aceasta va însemna o creștere reală a veniturilor pensionarilor”, a spus Munteanu în studioul Moldova 1, în cadrul emisiunii […] Articolul Pensiile din Moldova vor fi majorate cu 6% în martie, anunță premierul apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Autoritățile turce au reținut vineri 16 persoane și au confiscat bunuri în valoare de circa 300 de milioane de lire turcești (6,9 milioane de dolari) într-o anchetă privind presupuse activități de spălare a banilor legate de conținut distribuit pe platforma OnlyFans, au anunțat procurorii citați de Reuters. Investigația, coordonată de departamentul pentru combaterea finanțării terorismului […] Articolul Spălare de bani prin OnlyFans: 16 arestări și bunuri de 300 milioane lire apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Începând cu 14 februarie, intră în vigoare noile modificări la Codul Penal care incriminează în mod expres persecuția, inclusiv în mediul online. Schimbările fac parte dintr-un pachet legislativ mai amplu destinat consolidării protecției victimelor violenței și adaptării cadrului normativ la noile forme de abuz, în special cele comise în spațiul digital. Potrivit noilor prevederi, hărțuirea […] Articolul Hărțuirea, inclusiv în mediul online, devine infracțiune din 14 februarie apare prima dată în Subiectul Zilei.
