Și-a legat soția cu scoci și a internat-o cu forța la psihiatrie pentru a scăpa de ea

10:20

O femeie de 51 de ani originară din Republica Moldova, stabilită de aproape un deceniu în Italia, susține că este nevoită să locuiască în beciul blocului în care deține un apartament, după ce chiriașa nu ar fi părăsit locuința la expirarea contractului. Recent, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în care […] Articolul O moldoveancă din Italia, forțată să locuiască în beci după ce chiriașa i-a ocupat apartamentul apare prima dată în Subiectul Zilei.