O rețea internațională de droguri, destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova

Două persoane au fost arestate sub suspiciunea că ar fi ucis un bărbat în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14-15 februarie, în jurul orei 03:20, pe o stradă din localitatea Ciorești, raionul Nisporeni. Victima, un bărbat de 60 de ani, a fost găsită zăcând în stradă de un trecător care a alertat imediat poliția.