Facturile la apă cresc în Comrat: tarifele pentru consumatorii casnici urcă cu până la 73%
Subiectul Zilei, 17 februarie 2026 13:40
Locuitorii municipiului Comrat vor plăti mai mult pentru apa furnizată de ÎM „Su-Canal”, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife. Creșterea va fi resimțită mai ales de consumatorii casnici. Astfel, tariful pentru apa tehnologică va ajunge la 31,09 lei pentru un metru cub, cu 13,09 lei mai mult decât […] Articolul Facturile la apă cresc în Comrat: tarifele pentru consumatorii casnici urcă cu până la 73% apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
12:20
Autoritățile vamale din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali ucraineni, au descoperit droguri în bagajul unui șofer nerezident, în vârstă de 36 de ani, la punctul de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară. Potrivit informațiilor oficiale, șoferul și pasagerul său au declarat că transportă doar bunuri personale. În timpul controlului amănunțit, […] Articolul Droguri descoperite în bagajul unui șofer la granița moldo-ucraineană apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
11:50
Două tentative de transport ilegal de produse din tutun au fost dejucate recent de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu vameșii. Descoperirile au avut loc în timpul controlului bagajelor pasagerilor cu zboruri spre Londra. În primul incident, un bărbat român de 33 de ani a fost prins cu 100 de […] Articolul Atenție la transportul de tutun: poliția de frontieră confiscă sute de pachete apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost transportate în stare critică la spital, după ce un individ a deschis focul într-un patinoar din statul Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Suspectul a fost găsit ulterior mort, după ce s-ar fi împușcat, potrivit CBS News. […] Articolul Tragedie la patinoar: atac armat în timpul unui meci de hochei pentru liceeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Energie electrică restabilită după chiciura de pe 15-16 februarie: autoritățile avertizează despre noi fenomene meteorologice # Subiectul Zilei
Toți consumatorii care au rămas fără curent electric în noaptea de 15 spre 16 februarie, din cauza chiciurii, au fost reconectați pe parcursul zilei de ieri, informează Ministerul Energiei, citând datele furnizorilor de distribuție. Totuși, autoritățile atrag atenția că, în urma avertizării meteo valabile pentru seara zilei de marți și ziua de miercuri, 18 februarie, […] Articolul Energie electrică restabilită după chiciura de pe 15-16 februarie: autoritățile avertizează despre noi fenomene meteorologice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
09:50
Un incendiu s-a produs în seara de 16 februarie, în orașul Sîngerei, unde o locuință a fost cuprinsă de flăcări, iar proprietarul a avut de suferit. Potrivit informațiilor confirmate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit inițial la o anexă gospodărească, după care s-a extins la casa de locuit. Intervenția promptă a […] Articolul Incendiu la Sîngerei: proprietarul unei case, internat cu arsuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
18:00
Condițiile meteo extreme au împiedicat intervenția medicală în Orhei: un bărbat și-a pierdut viața # Subiectul Zilei
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a oferit clarificări privind decesul unui bărbat, care a survenit înainte ca ambulanța să ajungă la domiciliu, în noaptea de 16 februarie 2026. Dispeceratul comun de urgență al CNAMUP a raportat că la ora 00:30 a fost recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente unui bărbat […] Articolul Condițiile meteo extreme au împiedicat intervenția medicală în Orhei: un bărbat și-a pierdut viața apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe incidente provocate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori. La 16 februarie, ora 01:12, în raionul Orhei, satul Jora de Jos, salvatorii au fost solicitați să acorde ajutor unei ambulanțe SAMU, care nu se […] Articolul Zăpada și poleiul au provocat 42 de intervenții ale IGSU în întreaga țară apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri # Subiectul Zilei
Ziua Îndrăgostiților este momentul ideal pentru a petrece clipe frumoase alături de cei dragi și pentru a sărbători iubirea. În acest an, Wizz Air a adus un plus de romantism în timpul zborurilor sale europene, iar 16 cupluri de pe diferite rute au fost surprinse cu cadouri speciale din partea echipajului. Printre acestea s-a numărat […] Articolul Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
ANRE: Consumatorii non-casnici mari trebuie să încheie contracte pe piața liberă de gaze până la 1 aprilie 2026 # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) reamintește consumatorilor non-casnici mari că, începând cu 1 aprilie 2026, vor activa exclusiv pe piața liberă a gazelor naturale, conform Calendarului de liberalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 564 din 30 septembrie 2025. Potrivit legislației în vigoare (art. 114 alin. 4 din Legea nr. 108/2016), consumatorii […] Articolul ANRE: Consumatorii non-casnici mari trebuie să încheie contracte pe piața liberă de gaze până la 1 aprilie 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS # Subiectul Zilei
Autoritățile au lansat consultări privind reforma administrativ-teritorială, dar urmăresc interese politice ale PAS: vor să lase aproximativ 12 raioane, „lipite” după propriile criterii. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, la postul de televiziune „Cinema 1”. El a mai precizat că pe aceleași principii este promovată și comasarea localităților. ”Vă dau un […] Articolul Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Capitala primește un buget mai mare în 2026: investiții suplimentare în infrastructură și servicii # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că bugetul orașului pentru anul 2026 este mai mare cu 500 de milioane de lei comparativ cu anul precedent. Sumele suplimentare vor fi alocate pentru diverse proiecte de infrastructură, modernizarea serviciilor publice și implementarea unor programe care vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor capitalei. „Contrar speculațiilor potrivit cărora primăria […] Articolul Capitala primește un buget mai mare în 2026: investiții suplimentare în infrastructură și servicii apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Funcționarii postului vamal Leușeni au documentat o tentativă de introducere în țară a unor bunuri de lux nedeclarate, în urma unui control de specialitate. Potrivit Serviciul Vamal, verificărilor a fost supus un autoturism de model Mercedes GLA, care se deplasa din România și era condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 28 […] Articolul Ceasuri Rolex de peste 28 de mii de euro, depistate nedeclarate la vama Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
13:50
Crimă la Ciorești: un bărbat de 60 de ani a murit în urma unei agresiuni, doi suspecți arestați # Subiectul Zilei
Două persoane au fost arestate sub suspiciunea că ar fi ucis un bărbat în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14-15 februarie, în jurul orei 03:20, pe o stradă din localitatea Ciorești, raionul Nisporeni. Victima, un bărbat de 60 de ani, a fost găsită zăcând în stradă de un trecător care a alertat imediat poliția. La […] Articolul Crimă la Ciorești: un bărbat de 60 de ani a murit în urma unei agresiuni, doi suspecți arestați apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Ion Ceban: Un nou Comitet municipal va coordona planificarea orașului, mobilitatea și eficiența bugetului # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în scurt timp va fi creat un Comitet municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va avea rol esențial în gestionarea dezvoltării capitalei. Inițiativa vine în contextul implementării reformelor administrative locale și a posibilelor modificări ale granițelor municipiului. Potrivit primarului, noul comitet va supraveghea realizarea și […] Articolul Ion Ceban: Un nou Comitet municipal va coordona planificarea orașului, mobilitatea și eficiența bugetului apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
TRAGEDIE ÎN SUA: Refugiată ucraineană de 21 de ani, ucisă de fostul iubit după ce a fugit de război # Subiectul Zilei
O refugiată ucraineană în vârstă de 21 de ani, Kateryna Tovmaș, și partenerul ei au fost împușcați mortal într-o locuință privată, duminică, în statul Carolina de Nord, informează publicația ucraineană New Voice. Informația a fost comunicată de autoritățile locale și de fratele victimei, Mihailo Tovmaș, pe rețelele sociale. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, principalul suspect […] Articolul TRAGEDIE ÎN SUA: Refugiată ucraineană de 21 de ani, ucisă de fostul iubit după ce a fugit de război apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Acuzații grave la adresa guvernării: „Se pregătește reorganizarea Moldovei în doar 10 raioane” # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că pregătește o reformă a Administrației Publice Locale (APL) fără nicio bază documentară oficială, calificând-o drept un „truc electoral”. Edilul susține că, sub paravanul amalgamării, se urmărește de fapt închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea țării în doar 10 raioane, proces care ar fi […] Articolul Acuzații grave la adresa guvernării: „Se pregătește reorganizarea Moldovei în doar 10 raioane” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Duminică, 15 februarie, zeci de mii de persoane au participat la manifestații în marile orașe ale Cehiei, dar și în localități mai mici, pentru a-și arăta susținerea față de președintele Petr Pavel. Protestele au avut loc pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta și s-au desfășurat inclusiv în Brno, Olomouc și Ostrava. În […] Articolul Zeci de mii de cehi ies în stradă în sprijinul președintelui Petr Pavel apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Autoritățile intervin pentru șoferii blocați din cauza poleiului și carosabilului alunecos # Subiectul Zilei
Echipajele Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au oferit asistență șoferilor afectați de condițiile dificile de circulație din această dimineață, generate de poleiul format pe drumuri. Situația survine în contextul Codului Galben de vreme rea, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care anunță precipitații mixte, ninsoare și lapoviță, intensificări ale vântului și formarea gheții […] Articolul Autoritățile intervin pentru șoferii blocați din cauza poleiului și carosabilului alunecos apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Alertă meteo: Miercuri, Moldova sub un nou val de ninsori cu zăpadă de până la 20 cm # Subiectul Zilei
Un nou front de ninsori va afecta Republica Moldova miercuri, avertizează meteorologii. Un ciclon provenit din zona mediteraneană va aduce precipitații semnificative în majoritatea regiunilor țării, cele mai abundente fiind așteptate în sud și centru, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge între 10 și 20 de centimetri. După o perioadă relativ liniștită luni și […] Articolul Alertă meteo: Miercuri, Moldova sub un nou val de ninsori cu zăpadă de până la 20 cm apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Ședința dosarului „frauda bancară” a lui Vlad Plahotniuc, amânată din motive medicale # Subiectul Zilei
Astăzi, 16 februarie 2026, se desfășoară o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic „frauda bancară”, în care este vizat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Magistrații au anunțat că Plahotniuc nu va putea fi prezent la procedură din motive medicale. În sprijinul acestei decizii, administrația penitenciarului a eliberat un proces-verbal care confirmă imposibilitatea […] Articolul Ședința dosarului „frauda bancară” a lui Vlad Plahotniuc, amânată din motive medicale apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
O moldoveancă din Italia, forțată să locuiască în beci după ce chiriașa i-a ocupat apartamentul # Subiectul Zilei
O femeie de 51 de ani originară din Republica Moldova, stabilită de aproape un deceniu în Italia, susține că este nevoită să locuiască în beciul blocului în care deține un apartament, după ce chiriașa nu ar fi părăsit locuința la expirarea contractului. Recent, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în care […] Articolul O moldoveancă din Italia, forțată să locuiască în beci după ce chiriașa i-a ocupat apartamentul apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Armistițiul energetic, pe agenda negocierilor trilaterale Rusia–Ucraina–SUA de la Geneva # Subiectul Zilei
Un posibil armistițiu în domeniul energetic urmează să fie discutat în cadrul negocierilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, programate pentru 17–18 februarie, la Geneva. Informația a fost transmisă de TASS, care citează o sursă occidentală. Potrivit acesteia, tema unui armistițiu energetic va fi „fără îndoială” abordată în cadrul discuțiilor. Totodată, partea elvețiană, în […] Articolul Armistițiul energetic, pe agenda negocierilor trilaterale Rusia–Ucraina–SUA de la Geneva apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Alertă pentru șoferi: Echipele de drumari remediază deteriorările provocate de ger și precipitații # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău a început intervențiile pe străzile afectate de ger și precipitațiile din această iarnă, care au provocat deteriorarea carosabilului și apariția mai multor gropi. Echipele de drumari lucrează în prezent în zona centrală, pe străzile București, Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și în apropierea Viaductului, folosind beton asfaltic rece pentru plombări rapide. Acțiuni similare au […] Articolul Alertă pentru șoferi: Echipele de drumari remediază deteriorările provocate de ger și precipitații apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6% începând din luna martie, depășind estimarea inflației, care se situează la circa 4%. „Indexarea va fi de 6%. Raportat la inflație, aceasta va însemna o creștere reală a veniturilor pensionarilor”, a spus Munteanu în studioul Moldova 1, în cadrul emisiunii […] Articolul Pensiile din Moldova vor fi majorate cu 6% în martie, anunță premierul apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Autoritățile turce au reținut vineri 16 persoane și au confiscat bunuri în valoare de circa 300 de milioane de lire turcești (6,9 milioane de dolari) într-o anchetă privind presupuse activități de spălare a banilor legate de conținut distribuit pe platforma OnlyFans, au anunțat procurorii citați de Reuters. Investigația, coordonată de departamentul pentru combaterea finanțării terorismului […] Articolul Spălare de bani prin OnlyFans: 16 arestări și bunuri de 300 milioane lire apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Începând cu 14 februarie, intră în vigoare noile modificări la Codul Penal care incriminează în mod expres persecuția, inclusiv în mediul online. Schimbările fac parte dintr-un pachet legislativ mai amplu destinat consolidării protecției victimelor violenței și adaptării cadrului normativ la noile forme de abuz, în special cele comise în spațiul digital. Potrivit noilor prevederi, hărțuirea […] Articolul Hărțuirea, inclusiv în mediul online, devine infracțiune din 14 februarie apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Ceban despre reținerile din Dereneu: situația ar putea afecta 656 de biserici și 21 de mănăstiri # Subiectul Zilei
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat astăzi că patru persoane au fost reținute în urma conflictului recent din localitatea Dereneu, subliniind că incidentul ar fi fost creat intenționat cu implicarea unor persoane. „Acesta este doar primul caz, iar alte situații similare pot apărea”, a avertizat Ceban, referindu-se la 656 de biserici și 21 de mănăstiri […] Articolul Ceban despre reținerile din Dereneu: situația ar putea afecta 656 de biserici și 21 de mănăstiri apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
O nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia va avea loc pe 17-18 februarie în Geneva, a confirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după cum menționeazăagenția TASS. Delegatia rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Rusiei. Inițial, oficialii americani propuseseră ca întâlnirea să aibă loc în […] Articolul Ucraina, SUA și Rusia se reunesc la Geneva pentru negocieri noi apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Subiectul Zilei
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al […] Articolul Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Fracțiunea Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind facturile sufocante și insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației # Subiectul Zilei
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind tarifele la gaz și facturile sufocante pe care cetățenii sunt nevoiți să le achite. Partidul Nostru insistă asupra recalculării tarifelor cu efect retroactiv și asupra eliminării TVA la gaz, măsuri care ar proteja populația în fața cheltuielilor excesive. Despre acestea a vorbit deputatul Alexandr Berlinschii […] Articolul Fracțiunea Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind facturile sufocante și insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Hașiș și cocaină confiscate în Capitală: suspecții riscă până la 15 ani de închisoare # Subiectul Zilei
Polițiștii din sectorul Botanica au descins asupra a doi bărbați, de 26 și 29 de ani, originari din Bălți și Chișinău, suspectați de implicare în distribuirea și deținerea drogurilor în Capitală. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au confiscat peste 1 kg de hașiș și cocaină, cântare electronice de precizie și mai multe pachete tip zip-lock. […] Articolul Hașiș și cocaină confiscate în Capitală: suspecții riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Război intern la Alternativa Clinic: Moșin și un fost asociat, față în față în judecată # Subiectul Zilei
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale […] Articolul Război intern la Alternativa Clinic: Moșin și un fost asociat, față în față în judecată apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Scandal uriaș în politica maghiară: liderul opoziției acuză guvernul Orban de campanie de discreditare # Subiectul Zilei
Scandalul politic din Ungaria înaintea alegerilor parlamentare din aprilie 2026 a luat amploare după ce Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a declarat că ar fi fost vizat de o „capcană cu miere” menită să-l discrediteze. Magyar susține că fotografii și posibile înregistrări intime ar fi fost folosite de guvernul condus de premierul Viktor […] Articolul Scandal uriaș în politica maghiară: liderul opoziției acuză guvernul Orban de campanie de discreditare apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Președinta Maia Sandu l-a numit pe colonelul Alexandru Harea în funcția de director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS), începând cu 18 februarie 2026. Decizia a fost luată în baza prevederilor Constituția Republicii Moldova și a legislației care reglementează activitatea serviciului. Alexandru Harea a ocupat anterior postul de director adjunct al SPPS, […] Articolul Alexandru Harea preia conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Circulația pe mai multe drumuri naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de ceață, pe alocuri densă, care reduce considerabil vizibilitatea. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, codul galben de ceață rămâne în vigoare până în după-amiaza zilei de astăzi. Pentru a preveni accidentele, autoritățile recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță corespunzătoare […] Articolul Cod galben de ceață pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
12 februarie 2026
18:00
„Nu putem rămâne indiferenți”: Conferință despre riscurile drogurilor în instituțiile de învățământ # Subiectul Zilei
Problema consumului de substanțe interzise devine o realitate tot mai prezentă în școli și familii, fiind tema centrală a Conferinței Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”. Evenimentul a subliniat că flagelul drogurilor nu distruge doar indivizi, ci destramă familii, relații și destine, fiind necesară o mobilizare generală pentru a stopa acest […] Articolul „Nu putem rămâne indiferenți”: Conferință despre riscurile drogurilor în instituțiile de învățământ apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
VIDEO// Alertă pe litoralul din România: Resturi de dronă descoperite pe plaja din Tuzla # Subiectul Zilei
Resturi ale unui dispozitiv de tip dronă au fost descoperite pe plaja din Tuzla de un grup de tineri care se plimbau în zonă. Aceștia au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii de frontieră sosiți la fața locului au confirmat că fragmentele metalice par să provină de la un aparat de zbor fără […] Articolul VIDEO// Alertă pe litoralul din România: Resturi de dronă descoperite pe plaja din Tuzla apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Poliția belgiană a efectuat joi dimineață percheziții la mai multe sedii ale Comisiei Europene din Bruxelles, în cadrul unei anchete ce vizează posibile nereguli legate de vânzarea unor active imobiliare ale Uniunii Europene, potrivit Financial Times și AFP, citând surse apropiate investigației. Perchezițiile au inclus și departamentul de buget al Comisiei, iar ancheta se referă […] Articolul Percheziții la Comisia Europeană: anchetă pentru vânzarea clădirilor UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Scuze publice și 450 de lei – verdictul pentru Anna Mihalachi în procesul cu Maia Sandu # Subiectul Zilei
În cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat o hotărâre în procesul de „apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale” intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Instanța a admis parțial cererea Maiei Sandu și a dispus ca Mihalachi să își ceară scuze publice și să dezmintă informațiile denigratoare […] Articolul Scuze publice și 450 de lei – verdictul pentru Anna Mihalachi în procesul cu Maia Sandu apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Ședință tensionată în dosarul miliardului: Plahotniuc nu a fost audiat din cauza unei viroze # Subiectul Zilei
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus la ședința de judecată de joi, 12 februarie, pentru a depune mărturii în dosarul privind furtul miliardului. Întrebat de jurnaliști cine ar fi așa-numitul „martor infiltrat” al procurorilor, care ar cunoaște în detaliu întreaga sa activitate, Plahotniuc a evitat să ofere un răspuns concret și a redirecționat […] Articolul Ședință tensionată în dosarul miliardului: Plahotniuc nu a fost audiat din cauza unei viroze apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Sistemul educațional din Republica Moldova riscă să se confrunte cu o reducere semnificativă a numărului de elevi în următoarele decenii, pe fondul declinului demografic accentuat. Până în anul 2040, numărul copiilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%, potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun. Declarațiile au fost făcute de la tribuna Parlamentului, unde […] Articolul Perciun: Numărul elevilor din Moldova ar putea scădea cu 30% până în 2040 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Trafic de droguri la Ciocana: cetățean rus și un tânăr din Moldova, prinși în flagrant # Subiectul Zilei
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu polițiștii și procurorii de la Ciocana, au reținut doi bărbați suspectați de trafic de droguri, dintre care unul este cetățean al Federației Ruse. Potrivit anchetei, suspecții, cu vârstele de 20 și 21 de ani, plănuiau să organizeze o rețea de procurare, transportare […] Articolul Trafic de droguri la Ciocana: cetățean rus și un tânăr din Moldova, prinși în flagrant apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport […] Articolul Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
VIDEO// Vlad Plahotniuc, adus de mascați la judecătorie în dosarul „Frauda Bancară” # Subiectul Zilei
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13 la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul „Frauda Bancară”. Acesta este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, acuzații pe care le respinge. Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, […] Articolul VIDEO// Vlad Plahotniuc, adus de mascați la judecătorie în dosarul „Frauda Bancară” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Controverse în jurul facturilor la gaze: ANRE și Ministerul Energiei contestă postările cetățenilor # Subiectul Zilei
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) și Ministerul Energiei au reacționat la nemulțumirile exprimate de consumatori în mediul online privind facturile la gaz natural. Instituțiile susțin că imaginile și informațiile publicate de cetățeni ar fi „distorsionate” și fac parte, potrivit lor, dintr-o „campanie orchestrată” menită să creeze confuzie și nemulțumire. ANRE îi îndeamnă pe […] Articolul Controverse în jurul facturilor la gaze: ANRE și Ministerul Energiei contestă postările cetățenilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, pentru a-i forța pe ruși să folosească Max, aplicația de mesagerie a statului # Subiectul Zilei
Rusia a încercat să blocheze complet aplicația WhatsApp în țară, a declarat compania, pe fondul intensificării restricțiilor impuse de Kremlin asupra aplicațiilor de mesagerie, relatează BBC. WhatsApp, deținută de Meta, a acuzat această decizie ca fiind o încercare de a forța peste 100 de milioane de utilizatori din Rusia să treacă la „o aplicație de […] Articolul Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, pentru a-i forța pe ruși să folosească Max, aplicația de mesagerie a statului apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Flashmob MAN la Parlament: Facturile la energie, aruncate simbolic într-o urnă pentru a atrage atenția asupra tarifelor ridicate # Subiectul Zilei
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!”, pentru a atrage atenția asupra impactului tarifelor la energie asupra cetățenilor și mediului de afaceri. Potrivit reprezentanților MAN, nivelul actual al prețurilor la energia electrică și termică a devenit greu de suportat pentru […] Articolul Flashmob MAN la Parlament: Facturile la energie, aruncate simbolic într-o urnă pentru a atrage atenția asupra tarifelor ridicate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Control inedit la vamă: 256 de pachete de țigări găsite în gențile a trei călători # Subiectul Zilei
Funcționarii Serviciului Vamal, în colaborare cu echipa canină, au descoperit peste 250 de pachete de țigări ascunse în bagajele a trei pasageri ai unui microbuz care efectua cursa Chișinău – Suceava. Potrivit Serviciului Vamal, controlul a fost efectuat la postul vamal Costești, unde un Mercedes Benz Sprinter care efectua cursa regulată Chișinău – Suceava a […] Articolul Control inedit la vamă: 256 de pachete de țigări găsite în gențile a trei călători apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Bărbat din Chișinău, plasat în izolator după percheziții în dosarul finanțării partidelor # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut în această dimineață, 12 februarie, un bărbat din Chișinău, suspectat de complicitate într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, în care este implicată și o persoană din raionul Anenii Noi, reținută anterior. Potrivit informațiilor preliminare ale anchetei, bărbatul reținut ar fi participat la transmiterea centralizată a fondurilor financiare […] Articolul Bărbat din Chișinău, plasat în izolator după percheziții în dosarul finanțării partidelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
