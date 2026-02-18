Vinzi tot și revii acasă? Iată cum poți aduce mașina și lucrurile personale cu zero taxe vamale

14:30

Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat astăzi că patru persoane au fost reținute în urma conflictului recent din localitatea Dereneu, subliniind că incidentul ar fi fost creat intenționat cu implicarea unor persoane. „Acesta este doar primul caz, iar alte situații similare pot apărea”, a avertizat Ceban, referindu-se la 656 de biserici și 21 de mănăstiri […] Articolul Ceban despre reținerile din Dereneu: situația ar putea afecta 656 de biserici și 21 de mănăstiri apare prima dată în Subiectul Zilei.