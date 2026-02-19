Ora de Vârf | Emisiunea din 19 februarie 2026 (Audio)
Radio Chisinau, 19 februarie 2026 17:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
17:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Acum o oră
16:45
Procurorul Vasile Plevan va fi reevaluat: CSP a respins raportul negativ al Comisiei Vetting # Radio Chisinau
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, comunică MOLDPRES.
16:35
Vladimir Bolea, în discuții cu autoritățile din Glodeni despre proiectele de alimentare cu apă # Radio Chisinau
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Vladimir Bolea a întreprins o vizită de lucru în raionul Glodeni, unde a discutat cu autoritățile publice locale și beneficiarii despre implementarea proiectelor de infrastructură în domeniul alimentării cu apă și sanitației.
16:30
Vladimir Bolea, în vizită la Glodeni: investiții majore în rețelele de apă și canalizare pentru peste 22.000 de locuitori # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a avut o discuție de lucru cu autoritățile publice locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din Raionul Glodeni, unde sunt în desfășurare investiții importante în domeniul alimentării cu apă și sanitației.
Acum 2 ore
16:15
Fostele guvernări intenționau să vândă către Gazprom mai multe întreprinderi energetice și industriale, susține Dorin Junghietu # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat astăzi, în plenul Parlamentului în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice, că în arhivele ministerului pe care îl conduce au fost descoperite documente care atestă că mai multe întreprinderi energetice și industriale
16:00
Dorin Junghietu: Gazul a costat 39,6 euro/MWh toamna. Preț mai mic estimat pentru începutul lui 2026 # Radio Chisinau
Prețul mediu ponderat de procurare a gazului natural pentru perioada septembrie-decembrie 2025 a fost de 39,6 euro per megawatt-oră, iar pentru ianuarie-februarie 2026 estimările indică aproximativ 38,74 euro per megawatt-oră. Informația a fost prezentată de ministrul energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, unde este dezbătută moțiunea simplă împotriva instituției pe care o conduce.
15:45
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său Andrew a fost arestat de poliția britanică # Radio Chisinau
Regele Charles al Marii Britanii spune că a aflat cu „profundă îngrijorare” despre arestarea fratelui său mai mic, Andrew Mountbatten-Windsor, adăugând că „legea trebuie să-și urmeze cursul”, transmite BBC.
15:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției.
15:25
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției.
Acum 4 ore
15:00
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectura a doua de Parlament.
14:45
Mai mulți consumatori casnici au rămas cu datorii neachitate pentru gazele naturale, iar schimbarea furnizorului nu îi scutește de obligația achitării integrale a restanțelor față de Moldovagaz, anunță compania. Potrivit datelor actualizate la 31 ianuarie, datoria totală a consumatorilor casnici constituie 51,8 milioane de lei.
14:25
Mandatul de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile # Radio Chisinau
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, relatează MOLDPRES.
14:10
Dorin Junghietu: Integrarea pieței de gaze din R. Moldova în piața regională și europeană nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate și stabilitate # Radio Chisinau
Integrarea pieței de gaze din R. Moldova în piața regională și europeană nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate și stabilitate, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Forumului pentru liberalizarea pieței gazelor, desfășurat la Chișinău. Ministrul a anunțat că, începând cu 1 aprilie 2026, marii consumatori industriali vor fi obligați să tranzacționeze gazele pe piața liberă, ca parte a eforturilor de stimulare a concurenței și de atragere a noi furnizori. Forumul a reunit oficiali guvernamentali și experți pentru a discuta mecanismele de liberalizare și armonizare a pieței locale cu standardele europene, transmite Radio Chișinău.
13:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republica Cipru în Republica Moldova. Au discutat despre agenda bilaterală și evoluțiile regionale # Radio Chisinau
Ministrul de externe Mihai Popșoi a anunțat că a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republica Cipru în Republica Moldova, cu reședința la București, Pericles Demetriou Stivaros.
13:35
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău funcționează normal. Condițiile meteo dificile au fost depășite # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat că activitatea aeronautică se desfășoară în parametri normali, în ciuda condițiilor meteorologice dificile din ultimele 24 de ore. Operatorii aeroportului au reușit să mențină facilitățile deschise și operaționale, datorită intervențiilor continue ale echipelor de întreținere de pe aerodrom și din termina.
13:25
Maia Pîrcălab este noul membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a numit-o astăzi pe Maia Pîrcălab în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pentru un mandat de cinci ani.
Acum 6 ore
13:05
Pe parcursul zilei de ieri, 18 februarie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 2.075 de solicitări, dintre care 273 au vizat copii. În urma intervențiilor, 894 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru îngrijiri suplimentare. Alte 66 de solicitări au fost inutile.
12:50
Jocurile Paralimpice 2026: Oficialii ucraineni vor boicota competiția, iar comisarul european pentru sport va lipsi de la festivitatea de deschidere, în semn de protest # Radio Chisinau
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice Milano-Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr de sportivi ruși și belaruși autorizați să concureze sub steagurile lor, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, scrie Reuters.
12:35
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC. Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor.
12:20
Un polițist și complicele său, condamnați cu suspendare pentru corupere pasivă după ce au fost achitați în primă instanță # Radio Chisinau
Un polițist și complicele său au fost condamnați pentru corupere pasivă de către Curtea de Apel Centru, după ce anterior au fost achitați de prima instanță. Magistrații au admis apelul procurorilor și au casat integral sentința pronunțată de Judecătoria Hâncești.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 20 februarie.
11:55
Rusia a afirmat joi dimineață că a distrus în timpul nopții 113 drone ucrainene, atacul vizând în special o rafinărie din nord-vestul țării, unde un rezervor de petrol a luat foc, potrivit autorităților locale.
11:35
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.
11:20
România aprobă construcția noului pod peste Prut, Albița–Leușeni. Una dintre cele mai aglomerate porți rutiere cu R. Moldova va fi reconstruită din temelii # Radio Chisinau
Guvernul României a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova). Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei /RON/, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani și vizează un coridor rutier esențial pentru circulația persoanelor și transportul de mărfuri dintre cele două state.
Acum 8 ore
11:05
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026.
10:50
Rețea de droguri coordonată dintr-un call center. Procurorii au descins în Capitală # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției Antidrog a INI și procurorii din Chișinău au destructurat o grupare care racola persoane pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri în Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI.
10:45
Moneda unciă europeană costă astăzi 20 de lei și 16 bani, iar dolarul are o valoare de 17 lei și 04 bani, informează MOLDPRES.
10:35
Regatul Unit introduce modificări la sistemul ETA: autorizația de călătorie devine integral digitală din 25 februarie 2026 # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va aplica noi reguli privind Autorizația Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorisation – ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet digitalizat. Informația a fost transmisă de Ambasada Regatului Unit în Republica Moldova.
10:15
Peste 150 de sportivi, de la 18 cluburi din R. Moldova, au luptat pentru titlul național la Campionatul Național de judo U21, desfășurat la Arena Chișinău. Competiția a reunit cei mai talentați tineri judocani, care au concurat pentru medaliile de aur la diferite categorii de greutate.
10:00
Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși. Evenimente de marcare sunt organizate și la Chișinău # Radio Chisinau
În fiecare an, la 19 februarie, se sărbătorește Ziua Brâncuși, amintind de data nașterii marelui sculptor român, respectiv 19 februarie 1876.
09:50
Inspectorii de patrulare atenționează că în sudul țării persistă ceața, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea pe unele tronsoane de drum și poate crea dificultăți în trafic.
09:35
Noua strategie UE pentru regiunile de la frontiera estică afectate de războiul din Ucraina. România este vizată direct, Republica Moldova ocupă un loc central # Radio Chisinau
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o investiție strategică în securitatea, competitivitatea și stabilitatea viitoare a Europei.
09:20
Presa de la Chișinău urmărește procesul de judecată în dosarul în care este învinuit fostul șef al statului Igor Dodon, care are la bază imagini video cu o pungă cu bani oferiți de oligarhul Plahotniuc, destinați finanțării partidului lui Dodon. De asemenea, jurnaliștii de investigație au găsit legături dintre trei „cumetre” din Moldova, care au legătură cu flota din umbră a Rusiei.
Acum 12 ore
09:05
Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în ultimele 24 de ore: peste 80 de misiuni realizate de salvatori și pompieri # Radio Chisinau
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/ au intervenit în 85 de situații pe parcursul ultimelor 24 de ore, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe solicitări - 42 la număr, au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport derapate de pe trasee. Intervențiile au avut loc pe drumurile din Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia, dar și în UTA Găgăuzia.
09:00
Prima reuniune a Consiliului pentru Pace convocat de Donald Trump. România participă ca observator # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza, a transmis miercuri Casa Albă.Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că statele membre s-au angajat inclusiv să furnizeze mii de persoane pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza. Trump va prezida prima parte a reuniunii, urmând ca după să plece într-o vizită în statul Georgia.Consiliul pentru Pace a fost înființat oficial la 23 ianuarie, la Davos, pe baza unei rezoluții a Consiliul de Securitate al ONU, ca parte a planului lui Trump pentru Gaza.„Președintele are un plan și o viziune foarte îndrăznețe și ambițioase pentru reconstrucția și refacerea Gazei, care sunt în plină desfășurare datorită Consiliului pentru Pace. Aceasta este o organizație legitimă, care are zeci de țări membre din întreaga lume”, a subliniat Leavitt.Inițiativa este privită în mod critic de unele puteri globale și aliați tradiționali ai SUA. Oficialii Vaticanului au susținut că gestionarea crizelor ar trebui coordonată de ONU, iar Papa Leon a refuzat invitația de a se alătura Consiliului, decizie calificată de Casa Albă drept „profund regretabilă”.Dintre cele cel puțin 60 de state invitate, 27 au acceptat până în prezent să devină membre, Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo fiind singurele țări europene cu statut deplin. Alte state, printre care Italia, Grecia, Cipru și România, precum și Uniunea Europeană, participă doar ca observatori, ceea ce înseamnă că nu vor participa la luarea deciziilor.Planul lui Trump prevede ca acest Consiliu să supravegheze guvernarea temporară a Gazei, pe fondul armistițiului fragil dintre Hamas și Israel. Ulterior, Trump a anunțat intenția de a extinde mandatul Consiliului pentru a aborda conflicte globale, ceea ce a stârnit temeri că organismul ar putea concura cu ONU.Este de așteptat ca SUA să anunțe fonduri în valoare de 5 miliarde de dolari de la statele membre „pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Gaza”.„Pe 19 februarie 2026, mă voi întâlni din nou cu membrii Consiliului pentru Pace la Institutul pentru Pace Donald J. Trump din Washington D.C., unde vom anunța că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru eforturi umanitare și de reconstrucție în Fâșia Gaza”, a scris duminică liderul de la Casa Albă pe platforma de socializare Truth Social.Controversele s-au amplificat după ce Trump a oferit locuri în Consiliu premierului israelian Benjamin Netanyahu și președintelui rus Vladimir Putin, ambii vizați de anchete ale Curții Penale Internaționale. Până în prezent, doar Netanyahu a acceptat oficial invitația.
08:40
Frontiera de stat deschisă pentru camioane și transport de mare tonaj: Toate restricțiile au fost ridicate # Radio Chisinau
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale au fost ridicate. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și cea moldo-română.
08:20
Percheziții în Republica Moldova într-un dosar privind un plan de asasinare a unor oficiali din Ucraina # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul angajaților Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, precum și cu omologi din Ucraina, desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală într-un dosar de o gravitate deosebită.
08:05
Drumuri practicabile în R. Moldova. Peste 200 de utilaje au acționat pe parcursul nopții # Radio Chisinau
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, la această oră, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.
Acum 24 ore
21:15
Agenția Servicii Publice consolidează cooperarea cu Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România # Radio Chisinau
O delegație a Agenției Servicii Publice a efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București, în vederea consolidării cooperării instituționale în domeniul cetățeniei.
20:55
Conducerea BNM, în vizită la BNR: extinderea cooperării, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și cea a Băncii Naționale a României (BNR), în cadrul întrevederii desfășurată la București, informează MOLDPRES.
20:30
Poliția dezminte informațiile despre presupuse persoane care se dau drept angajați ai MAI și solicită date personale # Radio Chisinau
Poliția dezminte informațiile apărute pe rețelele de socializare și în grupuri, potrivit cărora persoane necunoscute ar merge la domicilii, s-ar prezenta drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale pentru a comite ulterior ilegalități. R
20:10
Aprofundarea relațiilor bilaterale și parcursul european al R. Moldova, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Ciprului # Radio Chisinau
Perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reformele inițiate de Guvern pentru a asigura o viață mai bună fiecărui cetățean au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros.
19:50
Aproape 6.000 de consumatori din sudul și centrul R. Moldova rămân fără energie electrică din cauza viscolului # Radio Chisinau
Aproape 6.000 de consumatori din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești rămân temporar fără energie electrică, din cauza avariilor provocate de viscolul persistent și rafalele puternice de vânt.
19:30
Poliția Națională informează că până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării.
19:10
Parlamentul organizează audieri pe tema prevenirii și combaterii traficului de droguri # Radio Chisinau
Parlamentul va organiza audieri cu privire la politicile și măsurile implementate de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Audierile parlamentare vor avea loc joi, 26 februarie, potrivit deciziei Biroului permanent al Parlamentului.
18:45
Iulian Chifu: Politica „celor două viteze” ar permite R. Moldova și Ucrainei să adere la UE înainte de finalizarea tuturor capitolelor de negociere # Radio Chisinau
La nivelul Uniunii Europene se discută o formulă de extindere „în două viteze”, care ar permite Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest să adere la blocul comunitar într-o variantă inversă: să devină membre și să aplice treptat politicile europene, chiar înainte de finalizarea tuturor capitolelor de negociere, a susținut într-o dezbatere publică la Chișinău analistul român Iulian Chifu. În același timp Bruxellesul ar putea depăși eventualele blocaje politice prin mecanisme care limitează dreptul de vot al statelor ce nu respectă angajamentele comune, transmite Radio Chișinău.
18:25
Zestrea Neamului | Svetlana Paladi: „Sunt țesătoare și cred că meșteșugurile trebuie duse mai departe” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
18:10
VIDEO | Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – R. Moldova. Prejudiciul se ridică la peste un milion de lei # Radio Chisinau
Administratorii unui „call-center” care desfășura escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate a INI, polițiștilor și procurorilor, cu sprijinul autorităților române. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei.
17:45
Circulația rutieră pe stradela Călărași din capitală a fost suspendată temporar. Potrivit Preturii sectorului Buiucani, măsura a fost luată din cauza ninsorii abundente, ținând cont că sectorul de drum este îngust și are o pantă accentuată.
17:40
Echipele AND continuă deszăpezirea drumurilor naționale. Restricțiile pentru circulația camioanelor se mențin (VIDEO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, pe alocuri cu ghețuș și vizibilitate redusă. Ninsorile continuă în mai multe regiuni, unele fiind abundente, cu intensificări ale vântului și viscol.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.