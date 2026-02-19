BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat

09:00

Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza, a transmis miercuri Casa Albă.Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că statele membre s-au angajat inclusiv să furnizeze mii de persoane pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza. Trump va prezida prima parte a reuniunii, urmând ca după să plece într-o vizită în statul Georgia.Consiliul pentru Pace a fost înființat oficial la 23 ianuarie, la Davos, pe baza unei rezoluții a Consiliul de Securitate al ONU, ca parte a planului lui Trump pentru Gaza.„Președintele are un plan și o viziune foarte îndrăznețe și ambițioase pentru reconstrucția și refacerea Gazei, care sunt în plină desfășurare datorită Consiliului pentru Pace. Aceasta este o organizație legitimă, care are zeci de țări membre din întreaga lume”, a subliniat Leavitt.Inițiativa este privită în mod critic de unele puteri globale și aliați tradiționali ai SUA. Oficialii Vaticanului au susținut că gestionarea crizelor ar trebui coordonată de ONU, iar Papa Leon a refuzat invitația de a se alătura Consiliului, decizie calificată de Casa Albă drept „profund regretabilă”.Dintre cele cel puțin 60 de state invitate, 27 au acceptat până în prezent să devină membre, Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo fiind singurele țări europene cu statut deplin. Alte state, printre care Italia, Grecia, Cipru și România, precum și Uniunea Europeană, participă doar ca observatori, ceea ce înseamnă că nu vor participa la luarea deciziilor.Planul lui Trump prevede ca acest Consiliu să supravegheze guvernarea temporară a Gazei, pe fondul armistițiului fragil dintre Hamas și Israel. Ulterior, Trump a anunțat intenția de a extinde mandatul Consiliului pentru a aborda conflicte globale, ceea ce a stârnit temeri că organismul ar putea concura cu ONU.Este de așteptat ca SUA să anunțe fonduri în valoare de 5 miliarde de dolari de la statele membre „pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Gaza”.„Pe 19 februarie 2026, mă voi întâlni din nou cu membrii Consiliului pentru Pace la Institutul pentru Pace Donald J. Trump din Washington D.C., unde vom anunța că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru eforturi umanitare și de reconstrucție în Fâșia Gaza”, a scris duminică liderul de la Casa Albă pe platforma de socializare Truth Social.Controversele s-au amplificat după ce Trump a oferit locuri în Consiliu premierului israelian Benjamin Netanyahu și președintelui rus Vladimir Putin, ambii vizați de anchete ale Curții Penale Internaționale. Până în prezent, doar Netanyahu a acceptat oficial invitația.