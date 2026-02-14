Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la Munchen: „SUA nu vor aliați slabi, dar Europa trebuie să se poată apăra singură”
Politik, 14 februarie 2026 16:30
SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală, a declarat sâmbǎtǎ, 14 februarie 2026, secretarul de stat american Marco Rubio, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC). „Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la ...
• • •
Acum 30 minute
16:30
16:30
Ministrul Popșoi, la prima reuniune din acest an în Formatul „Triunghiul Odesa” – „ Am convenit să continuăm colaborarea și să avansăm” # Politik
Şeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi a participat, alături de ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu și ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, la prima reuniune din acest an a miniștrilor afacerilor externe în Formatul „Triunghiul Odesa", care a avut loc la München. Potrivit ministrului de Externe, Mihai Popșoi, discuțiile au vizat cooperarea trilaterală ...
Acum 24 ore
21:50
România a intrat în recesiune tehnică – Premierul Bolojan vorbește despre „corecție economică” # Politik
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce economia a scăzut două trimestre consecutiv. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut a fost mai mic cu 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II, iar în trimestrul IV a scăzut cu 1,9% comparativ cu trimestrul precedent.
21:50
Premieră diplomatică – Chișinăul bate la ușa Washingtonului — Maia Sandu, discuții cu Marco Rubio la München # Politik
Președintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a întâlnit în marja Conferinței de Securitate de la München cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Întâlnirea dintre Maia Sandu și Marco Rubio, marchează mai mult decât o simplă fotografie de protocol. Este un semnal politic calculat: Chișinăul încearcă să reactiveze canalele de comunicare directă cu Washingtonul într-un ...
21:50
Bălțiul va avea o strategie transfrontalieră pentru spații verzi – Primarul Petkov: Orașul deține un potențial verde semnificativ, care trebuie valorificat # Politik
Consiliul Municipal Bălți a adoptat Strategia comună transfrontalieră privind parcurile și spațiile verzi (SENSE) în municipiile Botoșani (România) și Bălți (Republica Moldova). SENSE este considerată un instrument principal de planificare strategică ce va fundamenta dezvoltarea unei noi generații de parcuri urbane și spații verzi în ambele municipii. Documentul stabilește un cadru solid menit să permită ...
21:50
O nouă promisiune pentru construcția centurii Chișinăului – Până atunci, ANTA numără maşinile care intră și ies din Capitală # Politik
În această săptămână, inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) desfășoară recensăminte rutiere în puncte strategice de acces către municipiul Chișinău, în cadrul studiului de fezabilitate pentru viitorul drum de centură al Capitalei. Numărarea automobilelor va continua până la 18 februarie 2026. Punctele de control și colectare a datelor sunt amplasate pe următoarele segmente de drum:
Ieri
15:30
Moțiune în Parlament împotriva ministrului Nosatîi, după ce, în mai puțin de o lună, doi militari ai Armatei Naționale au decedat # Politik
Deputatul Ion Chicu a anunțat că Blocul Alternativa va depune o moțiune în Parlament împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Declarația vine după ce, în mai puțin de o lună, doi militari ai Armatei Naționale au decedat. „Vom înainta moțiune de demisie a ministrului Nosatîi, că ne omoară tinerii pe timp de pace", a menţionat Chicu.
15:10
În anul 2025, veniturile agențiilor de turism și tur-operatorilor au totalizat 5,1 miliarde lei, în creștere cu 11,2% față de anul precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cea mai mare parte a sumelor a fost generată de călătoriile moldovenilor peste hotare – 4,8 miliarde lei (+10,9%), urmate de turismul în interiorul țării – 234,8 ...
15:10
Adunarea Populară de la Comrat examinează o nouă dată pentru organizarea alegerilor în Autonomie, posibil pe 17 mai # Politik
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a ...
15:10
Moldova așteaptă deblocarea unei noi tranșe de 168 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE – Ce spune ministrul Gavriliță # Politik
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare. „Debursarea următoarei tranșe, în sumă 168 de milioane de euro, este planificată spre ...
15:10
Facturile sufocante la energie pun presiune pe cetățeni – Deputații Partidului Nostru insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației # Politik
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind tarifele la gaz și facturile sufocante pe care cetățenii sunt nevoiți să le achite. Partidul Nostru insistă asupra recalculării tarifelor cu efect retroactiv și asupra eliminării TVA la gaz, măsuri care ar proteja populația în fața cheltuielilor excesive. Despre acestea a vorbit deputatul Alexandr Berlinschii ...
15:10
Ce se întâmplă cu terenul unde este amplasat Portul Internațional Giurgiulești, după preluarea activului de către România # Politik
Statutul special al Portului Internațional Liber „Giurgiulești" ar putea fi extins dincolo de 2030, iar terenurile pe care este amplasat ar urma să fie transmise în drept de superficie până la 31 decembrie 2075, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, notează bani.md În nota informativă se arată explicit că ...
15:10
De ce plătesc moldovenii cu 20% mai mult pe locuințe – Modelul de finanțare din construcții distorsionează piața imobiliară # Politik
O reformă urgentă a modului de finanțare și creditare a sectorului construcțiilor este esențială pentru reducerea prețurilor la locuințe și dezvoltarea unei piețe imobiliare sănătoase în Republica Moldova. Declarația a fost făcută vineri, 13 februarie 2026, de către Veaceslav Ionită, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", în cadrul emisiuni săptămânale „Analize economice cu Veaceslav ...
12:40
ANSA își blochează propria decizie în instanță în cazul despăgubirilor pentru fermele afectate de pesta porcină # Politik
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ar fi contestat în instanță chiar certificatele de constatare a pagubelor pe care tot ea le-a emis, în dosarele privind despăgubirile pentru fermele afectate de pesta porcină africană (PPA). Contactată de BANI.MD pentru o reacție, instituția a refuzat să ofere detalii. „Nu oferim niciun comentariu până la finalizarea tuturor ...
12:40
Ministrul Energiei respinge oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru MGRES: „Investițiile sunt nejustificate” # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate în actualul context, iar Chișinăul nu intenționează să aloce fonduri pentru modernizarea unei capacități energetice aflate în afara controlului autorităților constituționale. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, unde oficialul a precizat că subiectul utilizării cărbunelui din ...
10:40
Diplomele moldovenilor care au studiat în afara țării ar trebui să fie recunoscute de ministerul Educației – Solicitarea făcută de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a adresat un apel public către Ministerul Educației și Cercetării, cerând intervenția urgentă în procesul de recunoaștere a diplomelor cetățenilor Republica Moldova care au studiat în afara țării. Parlamentarul a invocat cazul unei persoane care a urmat studii în Italia și a revenit în Republica Moldova pentru a se angaja, ...
10:40
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director – Decretul semnat de Președintele Maia Sandu # Politik
Alexandru Harea este noul director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Decretul de numire a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit documentului, Harea își va începe mandatul săptămâna viitoare. „Domnul Alexandru Harea se numește, de la data de 18 februarie 2026, în funcția de director al Serviciului de Protecție și ...
12 februarie 2026
21:30
Protest la Chișinău – Transportatorii au cerut intervenția ANTA împotriva ilegalităților de pe rutele regulate # Politik
Zeci de șoferi de microbuze de linie, în special cei care circulă spre nordul țării, au protestat joi la Chișinău. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că responsabili de la Agenția Națională de Transport Auto nu soluționează problema transportului ilegal. Protestatarii acuză instituția de corupție și de protecția transportatorilor clandestini care aduc prejudicii celor de pe ...
21:30
O nouă tragedie în Armata Națională – Un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare în timpul serviciului # Politik
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu pentru elucidarea ...
21:00
România preia, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, Portul Internațional Liber Giurgiulești # Politik
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat astăzi că va finaliza în scurt timp tranzacția de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), către Portul Constanța. Contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor, suma căruia nu a fost anunțată, a fost semnat la 31 decembrie 2025 și a fost aprobat de ...
21:00
Modificări la Codul educației, votate de Parlament – Sprijin pentru elevi și cadre didactice # Politik
Codul educației va fi actualizat cu o serie de măsuri menite să îmbunătățească calitatea învățământului și să ofere sprijin atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Printre principalele prevederi se numără: consolidarea rețelei școlare, crearea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități și acordarea de indemnizații pentru tinerii care aleg să-și continue cariera în învățământul profesional ...
21:00
Ministrul de Interne, așteptat în Parlament – Deputații vor explicații privind traficul de droguri # Politik
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin este așteptată în plenul Parlamentului pentru a oferi explicații privind situația traficului de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa a fost înaintă de opoziția parlamentară și a fost susținută de toți cei 93 de deputați prezenți la ședință, inclusiv cei din PAS, notează info1.md Deputatul socialist Vladimir Odnostalco susține că ...
17:40
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de copii până în ...
17:40
Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” # Politik
Vladimir Plahotniuc a reapărut la ședința de judecată în care este inculpat în dosarul "furtul miliardului" – Oligarhul nu a făcut declarații invocând motive de sănătate. Totodată, judecătorii au admis audierea ăncă a trei martori ai apărării. Procurorul de caz Alexandru Cernei a declarat că că cercetarea judecătorească se va prelungi, cel mai probabil, cu ...
17:40
Stocarea internă a gazelor ar costa Moldova circa 16 miliarde de dolari – Ce spune ministrul Junghietu # Politik
Republica Moldova nu va putea construi, în viitorul apropiat, depozite subterane proprii pentru stocarea gazelor naturale, din cauza limitărilor geologice și a costurilor uriașe ale unui astfel de proiect. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investițiile necesare ar ajunge la circa 16 miliarde de dolari, o sumă pe care autoritățile o consideră prohibitivă în ...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Creștinii ortodocși care urmează calendarul stil vechi îi sărbătoresc joi, 12 februarie, pe Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, cunoscuți drept Sfinții Trei Ierarhi. Aceștia sunt considerați cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii, marcând prin viața și opera lor istoria creștinismului. Cei trei sfinți au contribuit la formularea și ...
11:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și o ajustare în creștere pentru municipiul Bălți. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful la energia termică va scădea la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal în prezent sau cu 19,5% mai puțin. Reducerea este ...
11 februarie 2026
21:00
Premierul Munteanu, sceptic față de oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru Cuciurgan – Nu este o soluție rațională # Politik
Disponibilitatea Ucrainei de a livra cărbune pentru Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, exprimată în timpul vizitei la Kiev a delegației guvernamentale de la Chișinău, nu reprezintă „o soluție rațională", afirmă premierul Alexandru Munteanu. „În cadrul vizitei noastre de ieri s-a făcut așa o ofertă. Dar nu este rațională această soluție", a comentat prim-ministrul, după ședința ...
21:00
Termia se ieftinește în Chișinău, dar rămâne scumpă la Bălți – ANRE urmează să ia o decizie # Politik
Tariful la energia termică pentru consumatorii din Chișinău ar urma să scadă la 2.020 lei/
21:00
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, pe 27 februarie, Consiliul de Directori al Fondul Monetar Internațional va discuta raportul misiunii pe Articolul IV și inițierea negocierilor pentru un nou program cu Republica Moldova. „Pe 27 februarie, Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional va discuta raportul misiunii pe articolul 4 și începerea discuțiilor asupra unui ... Moldova revine la discuțiile cu FMI – Decizie crucială pe 27 februarie The post Moldova revine la discuțiile cu FMI – Decizie crucială pe 27 februarie appeared first on Politik.
21:00
Plahotniuc absent de la depunerea mărturiilor în dosarul „Sacoșa neagră” – Acesta urmează să fie adus silit # Politik
Vladimir Plahotniuc va fi adus silit pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este vizat fostul șef al statului, Igor Dodon. Măsura a fost dispusă de magistrații Curții Supreme de Justiție, după ce, la 11 februarie, Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță. Astfel, acesta urmează să fie adus ... Plahotniuc absent de la depunerea mărturiilor în dosarul „Sacoșa neagră” – Acesta urmează să fie adus silit The post Plahotniuc absent de la depunerea mărturiilor în dosarul „Sacoșa neagră” – Acesta urmează să fie adus silit appeared first on Politik.
21:00
O parte din banii din accizele la alcool și tutun ar putea fi direcționați către sport și tineret – Ce prevede inițiativa Partidului Nostru # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în cadrul Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională proiectul de lege privind susținerea sistemică a domeniilor tineretului și sportului din contul unei părți a veniturilor provenite din accizele la produsele alcoolice și din tutun. Inițiativa legislativă prevede alocarea anuală a 5% din veniturile obținute din accizele la ... O parte din banii din accizele la alcool și tutun ar putea fi direcționați către sport și tineret – Ce prevede inițiativa Partidului Nostru The post O parte din banii din accizele la alcool și tutun ar putea fi direcționați către sport și tineret – Ce prevede inițiativa Partidului Nostru appeared first on Politik.
21:00
Proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul RM a automobilelor înmatriculate peste hotare avizat pozitiv de o comisie parlamentară # Politik
Proiectul de lege înaintat de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care prevede majorarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate până la un an, a obținut aviz pozitiv condiționat, votat unanim în Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa se bazează pe modelul UE și al majorității țărilor din ... Proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul RM a automobilelor înmatriculate peste hotare avizat pozitiv de o comisie parlamentară The post Proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul RM a automobilelor înmatriculate peste hotare avizat pozitiv de o comisie parlamentară appeared first on Politik.
21:00
Premierul Munteanu, a prezentat un raport despre activitatea Guvernului de la preluarea mandatului # Politik
Premierul Alexandru Munteanu a precizat, că Guvernul va continua activitatea pe cele trei obiective ale guvernării: creștere economică, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, pace și securitate acasă. „Am aprobat un Buget al investițiilor responsabile, care crește investițiile capitale cu 55%, până la 3 miliarde lei – cea mai mare din ultimii ani, majorează investițiile în ... Premierul Munteanu, a prezentat un raport despre activitatea Guvernului de la preluarea mandatului The post Premierul Munteanu, a prezentat un raport despre activitatea Guvernului de la preluarea mandatului appeared first on Politik.
21:00
Partidul Nostru cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco a abordat în Parlament proiectul Spitalului Regional Bălți, un proiect investițional de mare importanță pentru nordul țării. Deputata Partidului Nostru a atras atenția asupra rectificării bugetare de la sfârșitul anului 2025, când aproximativ 570 de milioane de lei au fost redirecționați din proiectele investiționale nefinalizate către alte domenii, afectând buna ... Partidul Nostru cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți The post Partidul Nostru cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți appeared first on Politik.
13:10
Președintele Sandu într-o vizită la Comrat -Găgăuzia este o regiune importantă pentru Moldova, iar dezvoltarea acesteia nu poate avea loc în izolare # Politik
Președintele Maia Sandu s-a aflat într-o vizită neanunțată în Găgăuzia. Șefa statului a susținut un discurs, la festivitatea dedicată aniversării a 35 de ani de la fondarea Universității de Stat din Comrat. Președinta Maia Sandu a vorbit în rusă și găgăuză, la Comrat. Șefa statului a declarat că limba găgăuză se află în pericol de ... Președintele Sandu într-o vizită la Comrat -Găgăuzia este o regiune importantă pentru Moldova, iar dezvoltarea acesteia nu poate avea loc în izolare The post Președintele Sandu într-o vizită la Comrat -Găgăuzia este o regiune importantă pentru Moldova, iar dezvoltarea acesteia nu poate avea loc în izolare appeared first on Politik.
13:10
Alexandru Bălan, fostul direct adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS),acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă de la Bucureşti, unde începe procesul în care solicită o măsură ... Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, cere să fie eliberat The post Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, cere să fie eliberat appeared first on Politik.
13:10
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii dintre delegația Republicii Moldova, aflată ieri la Kiev, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Totodată, oficialii au analizat situația infrastructurii energetice din Ucraina și Republica Moldova, afectată de atacurile rusești, care au provocat întreruperi ale ... Ucraina gata să furnizeze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan The post Ucraina gata să furnizeze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan appeared first on Politik.
13:10
81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții # Politik
Guvernul Republicii Moldova intenționează să cumpere un sediu propriu pentru Misiunea diplomatică pe lângă Uniunea Europeană, în contextul extinderii personalului și al creșterii volumului de activități la Bruxelles. Potrivit notei explicative la proiectul dispoziției guvernamentale, în bugetul de stat pentru anul 2026 au fost prevăzute fonduri speciale pentru această achiziție. În document se menționează că ... 81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții The post 81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții appeared first on Politik.
13:10
Guvernul urmează să examineze, la ședința din 11 februarie 2026, un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, care stabilește procedura de emitere, utilizare și decontare a acestora. Potrivit proiectului, tichetele de vacanță vor putea fi utilizate exclusiv pentru achitarea serviciilor turistice prestate în zonele rurale ... Guvernul aprobă modalitatea de utilizare a tichetele de vacanță The post Guvernul aprobă modalitatea de utilizare a tichetele de vacanță appeared first on Politik.
10 februarie 2026
16:40
Guvernul vrea să crească indemnizațiile pentru corpul diplomatic – Ultima ajustare a avut loc în 2018 # Politik
Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la 6.000 de dolari. Prin comparație, în 2018, nivelul ... Guvernul vrea să crească indemnizațiile pentru corpul diplomatic – Ultima ajustare a avut loc în 2018 The post Guvernul vrea să crească indemnizațiile pentru corpul diplomatic – Ultima ajustare a avut loc în 2018 appeared first on Politik.
16:40
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova a inițiat un studiu complex, dedicat în premieră managementului riscurilor în sectorul agricol al țării. Scopul acestui demers este identificarea vulnerabilităților existente și propunerea unor soluții conforme cu standardele europene și internaționale, informează telegraph.md, notează IPN. Potrivit Ministerului, studiul va evalua cadrul actual de gestionare a riscurilor ... Autoritățile vor lansa un studiu complex privind managementul riscurilor în agricultură The post Autoritățile vor lansa un studiu complex privind managementul riscurilor în agricultură appeared first on Politik.
15:30
Clienții benzinăriilor Lukoil din Republica Moldova nu mai pot efectua plăți cu cardul bancar. Situația a apărut după ce două bănci comerciale au blocat conturile companiei, invocând neconcordanțe privind beneficiarul efectiv al acesteia. Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP),băncile au constatat diferențe între datele despre beneficiarul efectiv prezentate de Lukoil și informațiile disponibile în Registrul de ... Moldovenii nu mai pot achita cu cardul la benzinăriile Lukoil – Explicația autorităților The post Moldovenii nu mai pot achita cu cardul la benzinăriile Lukoil – Explicația autorităților appeared first on Politik.
15:20
Plahotniuc așteptat în instanță pentru a depune mărturie în dosarul ”kuliok” în care este acuzat ex-președintele Dodon # Politik
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Sacoșa neagră”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii apar în imaginile video în ... Plahotniuc așteptat în instanță pentru a depune mărturie în dosarul ”kuliok” în care este acuzat ex-președintele Dodon The post Plahotniuc așteptat în instanță pentru a depune mărturie în dosarul ”kuliok” în care este acuzat ex-președintele Dodon appeared first on Politik.
13:10
Regimul de stare excepțională în economie din regiunea transnistreană a fost prelungit cu încă 30 de zile, până la 17 martie, potrivit unei decizii adoptate astăzi de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit acestora, situația de urgență economică persistă din cauza problemelor de tranzit al gazelor, livrate cu sprijinul Rusiei prin intermediul Europei. Starea excepțională ... Starea excepțională în economie în stânga Nistrului prelungită până la 17 martie The post Starea excepțională în economie în stânga Nistrului prelungită până la 17 martie appeared first on Politik.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a oferit clarificări privind facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de valori ridicate ale acestora. Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul reglementat. ... Consumatori șocați de facturile pe ianuarie – ANRE explică de unde vin sumele mari The post Consumatori șocați de facturile pe ianuarie – ANRE explică de unde vin sumele mari appeared first on Politik.
13:10
Primarul Ceban, despre reevaluarea cadastrală: „Nu voi permite majorarea impozitelor pentru chișinăuieni” # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică procedura de evaluare și reevaluare cadastrală a bunurilor imobile, inițiată de Guvern la nivel național, avertizând că aceasta ar putea duce la majorări semnificative ale impozitului pe proprietate. Potrivit edilului, în urma noii evaluări, impozitul pentru apartamente și case ar putea crește cu până la 200%, iar în unele ... Primarul Ceban, despre reevaluarea cadastrală: „Nu voi permite majorarea impozitelor pentru chișinăuieni” The post Primarul Ceban, despre reevaluarea cadastrală: „Nu voi permite majorarea impozitelor pentru chișinăuieni” appeared first on Politik.
13:10
Începând cu 2027, când autoritățile vor aplica noile valori cadastrale ale clădirilor și terenurilor, posesorii acestora vor plăti impozite pentru bunurile imobile mai mari cu 150-190% față de cele actuale, arată calculele făcute de un expert imobiliar de la Chișinău, notează Europa Liberă. Autoritățile au anunțat de curând că au finalizat reevaluarea valorilor cadastrale a ... Expert – Noile valori cadastrale ar putea tripla impozitul pe locuințe The post Expert – Noile valori cadastrale ar putea tripla impozitul pe locuințe appeared first on Politik.
13:10
Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie 2026 cu 0,9% față de decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Creșterea lunară a inflației a fost determinată în principal de scumpirea produselor alimentare și a serviciilor prestate populației. Conform BNS, produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 1,6%, contribuind cu 0,6 ... Inflația taie din salarii – Ce produse alimentare și servicii s-au scumpit The post Inflația taie din salarii – Ce produse alimentare și servicii s-au scumpit appeared first on Politik.
13:10
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, ... Partidul Nostru solicită Guvernului o analiză de impact privind reevaluarea imobilelor The post Partidul Nostru solicită Guvernului o analiză de impact privind reevaluarea imobilelor appeared first on Politik.
