Moscova sare în apărarea „Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Moldova”

Zeci de mii de buletine au fost anulate de autoritățile române, majoritatea celor vizați sunt din Republica Moldova. Intenția autorităților române de a face ordine în domeniul cetățeniei pare să fi generat situații în care românii născuți în Republica Moldova, care au domiciliul și chiar proprietăți în România, se simt discriminați de autoritățile de la București. Evidența Populației verifică modul în care și-au redobândit cetățenia, ceea ce duce la întârzieri mari, chiar și de peste o lună atunci când solicită eliberarea de buletine noi. Ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.