Moscova sare în apărarea „Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Moldova”
RFI, 11 februarie 2026 12:20
Mai mulți preoți și susținători ai Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Moldova au intrat cu forța într-o biserică din localitatea Dereneu. Grupul a îndepărtat polițiștii care păzeau intrarea, iar apoi au ocupat lăcașul. Ce acuzații dure au venit de la Moscova, ne spune jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
• • •
Apa din România nu vine gratis în Republica Moldova. La Măcărești, Ungheni, consumatorii pun accent pe calitate # RFI
În multe discursuri politice se spune că România „dă gratis” Republicii Moldova apă, gaze sau electricitate. Sună bine. Dar realitatea din sate este mult mai nuanțată. Ajutorul există, cooperarea există, însă, nimic nu vine fără muncă, investiții și costuri. La Măcărești, un sat de pe malul Prutului, apa din România a schimbat viața oamenilor. Nu ca donație. Ci ca serviciu plătit.
R.Moldova: Escaladarea conflictului religios din satul Dereneu, pretext pentru noi acuzații ale Rusiei la adresa României # RFI
De câteva săptămâni, Republica Moldova urmărește conflictul religios din satul Dereneu. Aseară, mai mulți preoți și susținători ai Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Moldova au intrat cu forța în biserica din localitate, care aparține Mitropoliei Basarabiei din subordinea Patriarhiei Române. Grupul a îndepărtat polițiștii care păzeau intrarea, iar apoi au ocupat lăcașul. În dimineața zilei Poliția a anunțat că a reținut șase persoane, inclusiv primarul localității, care era printre agresori. Poliția califică incidentul drept provocare cu scopul de a crea disensiuni în societate prin folosirea religiei. Acuzații dure au venit de la Moscova: „Expansiune religioasă a României în Republica Moldova”. Cu detalii vine jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Alexandru Munteanu, la Kiev: R.Moldova și Ucraina își doresc un cer deasupra capului spre care privești cu speranță în viitor, nu cu frică # RFI
”R.Moldova și Ucraina își doresc același lucru, un cer deasupra capului spre care privești cu speranță în viitor, nu cu frică”, declară șeful Cabinetului de Miniștri de la Chișinău, Alexandru Munteanu, aflat în prima sa vizită în Ucraina, de la preluarea mandatului. La Kiev, au fost semnate trei acorduri privind cooperarea pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil și integrare profesională. Premierul Munteanu a discutat și cu omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko, menționând că ”războiul Rusiei trebuie să se încheie imediat, printr-o pace justă și durabilă”.
Expertă, la RFI: Securitatea cibernetică nu funcționează în vid. Trebuie să meargă mână în mână cu dezvoltarea digitală și aici este mult de muncit # RFI
R.Moldova a urcat pe locul cinci în lume în ceea ce privește securitatea cibernetică, potrivit celui mai recent clasament global, elaborat de Academia de E-Guvernare din Estonia.”Avem un scor excelent, dar securitatea cibernetică nu funcționează în vid. Ea trebuie să meargă mână în mână cu dezvoltarea digitală Și aici, mai e mult de muncit”, spune la RFI, în interviul Moldova Zoom, Natalia Spînu, expert în securitate cibernetică la Academia E-Guvernare din Estonia, directoarea Institutului European de Studii Politice de la Chișinău.
Pe 10 februarie este marcată Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, ocazie cu care președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru modalitatea în care pot fi protejați copii în mediul digital.
După aproape șapte ani de la celebra pungă neagră, dosarul Dodon este reluat de CSJ. De ce este important? # RFI
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a Republicii Moldova a reluat recent cercetarea probelor într-un dosar penal de rezonanță majoră, în care este învinuit fostul președinte al țării, Igor Dodon. Cazul este cunoscut public sub denumirea de „dosarul Kuliok” și este unul dintre cele mai mediatizate procese penale din Republica Moldova care implică un fost președinte și o presupusă finanțare ilegală a unui partid politic. Cu toate acestea, durează deja aproape 7 ani de la faptă, fiind mai întâi blocat ani la rând politic, apoi - procedural. Recent, Curtea Supremă de Justiția a anunțat reluarea dosarului. De ce, ne spune Liliana Barbăroșie.
Ambasadorul Ozerov amenință Republica Moldova și refuză să-și scoată armata rusă din regiunea transnistreană # RFI
Republica Moldova este „sfătuită” de ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău să nu calce pe urmele Ucrainei. Oleg Ozerov a oferit un interviu publicației rusești Sputnik, iar declarațiile îi sunt presărate de contradicții, dar și amenințări voalate la adresa Chișinăului. Despre ce este vorba? Ne spune jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Apă la Drepcăuți, cultură la Pererîta și „confort european” la Larga: ce aduc proiectele finanțate în raionul Briceni # RFI
Dimineața, la Drepcăuți, un sat de frontieră din raionul Briceni, ulițele încă poartă urmele șanțurilor săpate pentru apeduct. Noroiul s-a mai uscat, dar localnicii încă ocolesc gropile. Pentru oamenii de aici, însă, disconfortul e privit ca un preț temporar pentru un lucru așteptat de zeci de ani: apa potabilă la robinet.
Fostului președinte al R.Moldova, socialistul Igor Dodon, riscă 20 de ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului # RFI
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a reluat recent cercetarea probelor într-un dosar penal de rezonanță majoră cu conotații politice, tergiversat de mai bine de 7 ani, în care este învinuit fostul președinte al țării, Igor Dodon. Cazul este cunoscut sub denumirea de „dosarul Kuliok”, sau „dosarul punga neagră”. Liliana Barbăroșie aduce detalii.
Negocierile vor continua, însă o soluționare finală este puțin probabilă - fost ambasador la ONU despre negocierile de pace printru Ucraina # RFI
Fostul ambasador al Republicii Moldova la ONU, Vlad Lupan, profesor universitar adjunct la New York, consideră că negocierile de pace pentru Ucraina nu au, în acest moment, premise reale pentru o soluționare finală.
Rusia atenționează Armenia despre consecințele unei apropieri de occidentali în detrimentul cooperării cu partenerii tradiționali.
În Republica Moldova continuă lupta dintre cele două Mitropolii Ortodoxe. Este vorba de Mitropolia Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Ruse, și Mitropolia Basarabiei, aflată sub conducerea Patriarhiei Române. Ultimul conflict izbucnit la o biserică a atras atenția opiniei publice. Jurnalistul Vitalie Cojocari ne explică de ce în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova: Continuă lupta dintre Mitropolia Moldovei, a Patriarhiei Ruse, și Mitropolia Basarabiei subordonată Patriarhiei Române # RFI
Republica Moldova va avea propria antenă de inteligență artificială, denumită FAIMA. Aceasta se va alătura unei rețele europene de alte 12 antene similare, dezvoltate în cadrul unui program strategic al Uniunii Europene.
”Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”, campanie națională lansată în R.Moldova # RFI
De Ziua Siguranței pe Internet, în R.Moldova a fost lansată campania națională ”Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”. Astfel, în perioada februarie - martie, vor urma mai multe acțiuni menite să crească nivelul de informare și conștientizare legate de riscurile din mediul online, în special cele asociate utilizării inteligenței artificiale, și să promoveze dialogul deschis între părinți și copii despre siguranța pe internet.
Soft interzis în Ucraina, folosit pe scară largă în R. Moldova: ce arată o investigație jurnalistică a Ziarului de Gardă # RFI
Statul moldovean depinde masiv de software rusesc, în special de programul contabil 1C, utilizat pe scară largă în instituții publice și private, și de platforma de videoconferință TrueConf, folosită în instanțele de judecată. Sunt concluziile unei investigații realizate de Ziarul de Gardă, care arată că, deși Rusia este declarată oficial drept principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova, instituțiile statului continuă să gestioneze date financiare, personale și judiciare sensibile prin programe rusești, cu cod închis și imposibil de verificat independent.
Maia Sandu: Din nou despre Unire, Premiul Nobel și despre cum platformele de socializare încalcă regulile democrației # RFI
Președinta Maia Sandu vorbește, pentru a treia oară în ultima lună, despre scenariul Unirii Republicii Moldova cu România, ca soluție de securitate în fața unei Rusii tot mai agresive la nivel global.
Liderul unui partid suveranist din Chișinău justifică un eventual atac asupra Republicii Moldova # RFI
Liderul unui partid declarat suveranist de la Chișinău consideră că Republica Moldova ar putea fi o țintă legală a Rusiei. Adică, rușii ar avea voie să bombardeze Moldova, dacă pe teritoriul statului ar apărea o fabrică de armament. Mai multe detalii despre declarație ne dă jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova: Din nou despre Unire, dependență de softuri rusești și noi falsuri de la suveraniști # RFI
În al patrulea an de agresiune rusească în Ucraina, statul Republica Moldova continuă să folosească softuri rusești pentru contabilitate, evidența populației și justiție. Date sensibile destinația finală a cărora o putem doar intui. Este informația relevată de cea mai recentă investigație a Ziarului de Gardă. Despre care ne vorbește invitata de astăzi, autoarea investigației, jurnalista Felicia Ganev. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
Chișinău: Peste 2000 de apleluri la 112, zeci de oameni la Urgență, accidente rutiere și școli închise din cauza poleiului # RFI
În R.Moldova, codul galben de polei și ghețuș dă mari bătăi de cap. Peste 2000 de apeluri la 112, zeci de oameni au ajuns la Urgență cu la Chișinău, mii de oameni au rămas din nou fără energie electrică în mai multe zone din țară, elevii au făcut orele online în capitală, iar pe unele drumuri naționale accesul a fost restricționat, din cauza condițiilor meteo dificile. Și așa va fi până pe 7 februarie.
”Criza energetică din R.Moldova a fost exploatată în favoarea unor forțe suveraniste care spun că România este necesară R.Moldova doar atunci când este în criză. România este, de fapt, un factor de stabilizare în R.Moldova, Chișinăul achitând integral energia electrică importată”, spune în interviul Moldova Zoom, expertul în politici publice și securitate al comunității Watchdog.md, Andrei Curăraru. El a precizat totodată că a fost una dintre puținele crize gestionată bine de autorități. Opoziția parlamentară a criticat însă guvernarea pentru ”lipsa de reacție” în ceea ce privește incidentul din 31 ianuarie și a cerut explicații, joi, în Parlament.
Republica Moldova și România sunt în mijlocul unei noi dispute transatlantice între Europa și SUA. O comisie a Congresului SUA a publicat un raport preliminar și acuză Bruxellesul de cenzură. Comisia Europeană spune că este o absurditate. Aflăm detalii de la jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Un cadou pentru propaganda rusă - Valeriu Pașa (Watchdog) despre raportul apărut în Statele Unite ce acuză Comisia Europeană de „interferențe electorale” # RFI
Activistul civic Valeriu Pașa, membru al comunității Watchdog.md, critică dur raportul apărut în Statele Unite care acuză Comisia Europeană de „interferențe electorale” prin reglementarea conținutului online. Într-un interviu pentru RFI, Pașa spune că documentul nu este unul oficial și reflectă, mai degrabă, interesele comerciale și politice ale marilor platforme de social media.
Raportul american este „un cadou” pentru Kremlin. Alegerile din R. Moldova au fost interferate de Rusia, nu de UE # RFI
Raportul Comitetului juridic al Statelor Unite care acuză UE de a fi cenzurat conținut din spațiul online și a fi influențat alegerile naționale ale statelor membre, este criticat la Chișinău, în condițiile în care Republica Moldova a fost în ultimii ani ținta unor atacuri hibride fără precedent asupra alegerilor din partea Rusiei, nu a UE. Invitatul de astăzi a Moldova Zoom, Valeriu Pașa, directorul comunității Watchdog de la Chișinău, spune că raportul ignoră esențialul: faptul că Uniunea Europeană nu impune reguli platformelor digitale, ci le cere să respecte propriile angajamente.
Șeful Externelor de la Chișinău, într-o vizită la Bruxelles. Problema moldovenilor cu buletine românești anulate, discutată cu Eugen Tomac.”Încercăm să deblocăm situația cât mai rapid” # RFI
Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, se află în aceste zile la Bruxelles, unde are întrevederi cu oficiali europeni în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova și cooperarea în domeniul politicii externe, securității și apărării. La o întrevedere cu eurodeputatul Eugen Tomac, Mihai Popșoi a abordat și situația legată de anularea buletinelor românești pentru cei peste 100 de mii de moldoveni. ”Lucrăm, împreună cu colegii din Guvern, pentru a găsi cea mai bună soluție care să deblocheze această situație cât mai rapid”, dă asigărări Eugen Tomac.
Statele Unite ale Americii oferă R.Moldova 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale # RFI
Statele Unite ale Americii oferă R.Moldova 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul SUA a adoptat Legea privind Securitatea Națională și Departamentul de Stat, semnată de președintele Donald Trump.
Un discurs reciclat, să mai adune niște „like-uri”: Istoricul Sergiu Musteață despre campania împotriva unirii anunțată de Igor Dodon # RFI
Istoricul Sergiu Musteață explică, într-un interviu la RFI, ce spune campania anti-unire lansată de Igor Dodon despre strategia socialiștilor, cum este folosită istoria ca instrument politic și de ce mesajele identitare rămân un teren fertil pentru speculație și polarizare în Republica Moldova.
Ministerul Finanțelor de la Chișinău, în calitate de parte vătămată în dosarul „frauda bancară”, a cerut în instanță ca fostul oligarh Vladimir Plahotniuc, în detenție la Chișinău în acest moment, să achite statului prejudicii în valoare de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro, plus o dobândă anuală de 5 la sută pentru ultimii 10 ani. Potrivit procurorilor, suma ar putea fi acoperită din vânzarea proprietăților lui Plahotniuc puse sub sechestru. Majoritatea proprietăților sunt în Republica Moldova, plus o vilă în România și o vilă în Franța”, a subliniat procurorul Alexandru Cernei, citat de TV8.
Republica Moldova și România au avut probleme cu scumpirile imediat după ce a început războiul în Ucraina. Cum au crescut prețurile, dar mai ales unde este mai scumpă viața? La București ori la Chișinău? Ne explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Socialiștii moldoveni, cureaua de transmisie a Kremlinului, inițiază o campanie împotriva Unirii cu România # RFI
Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, lansează o campanie împotriva Unirii cu România. Ce stă în spatele acestei campanii? Este oare acesta momentul despre care avertizau experții de la Chișinău încă anul trecut, atunci când spuneau că Moscova și-a pus pe pauză războiul hibrid și dezinformarea în report cu Republica Moldova doar pentru o perioadă scurtă, pentru a-și regrupa forțele și a-și regândi strategia? Asistăm la începutul unui nou atac pentru a diviza societatea și a compromite integrarea europeană a Republicii Moldova? Sunt întrebări pe care i le-a adresat Liliana Barbăroșie invitatului de astăzi al Moldova Zoom, istoricului de la Chișinău Sergiu Musteață.
Președinții parlamentelor țărilor baltice, la Chișinău: R.Moldova, un exemplu pentru celelalte state candidate la aderarea la UE # RFI
Președinții parlamentelor din Letonia, Lituania și Estonia, aflați într-o vizită la Chișinău, au reafirmat sprijinul neclintit pentru parcursul european al R.Moldova. Demnitarii balitici, Daiga Mieriņa, Juozas Olekas, Lauri Hussar au ținut discursuri în deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară. Oficialii au subliniat că R.Moldova a demonstrat reziliență și determinare în promovarea reformelor democratice și a parcursului european, Moldova fiind un exemplu pentru celelalte țări candidate la aderarea la UE.
Din 1 martie, moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere, fără examene # RFI
Din 1 martie 2026, moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere fără a susține examene teoretice sau practice. Și asta este valabil pentru actele eliberate după 1 ianuarie 2020.”Această facilitate este încă o dovadă că relația strânsă cu Franța aduce beneficii concrete pentru cetățenii noștri”, spune președinta R.Moldova, Maia Sandu.
De la preluarea mandatului de ministru al Culturii, la 1 noiembrie 2025, Cristian Jardan — fost jurnalist, apoi consilier politic — a inițiat o serie de decizii și declarații care indică o repoziționare clară a politicii culturale a Republicii Moldova față de moștenirea sovietică și influența culturală rusă. Prima mișcare a fost inițierea denunțării Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrelor culturale, pas care va duce la închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, calificat de autorități drept instrument de influență ideologică și propagandă geopolitică. Recent, ministrul a vorbit deschis despre necesitatea unei reevaluări a monumentelor sovietice din spațiul public, insistând asupra clarificării priorităților de memorie publică ale statului.
Maia Sandu a fost nominalizată la premiul Nobel pentru pace, iar știrea a fost imediat preluată de presa din România și Republica Moldova. Ce înseamnă, însă, această nominalizare? Când am putea ști dacă președinta de la Chișinău a câștigat Nobelul pentru Pace? Ne explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova: Nominalizarea Maiei Sandu la Premiul Nobel pentru Pace și campania socialiștilor împotriva Unirii # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Propunerea a venit din partea lui Arild Herstad, lider al Partidului Verde și membru al Parlamentului din Norvegia.
Tema a revenit în atenția publică după declarații recente ale președintei Maia Sandu și ale mai multor alți oficiali din România și R. Moldova. Dar există un plan? Și care ar fi impedimentele?
Nicu Popescu: Chiar și fără undă verde politică, Moldova nu a pierdut „nici măcar o zi” în procesul de aderare # RFI
Republica Moldova nu a pierdut „nici măcar o zi” în procesul de aderare, chiar și fără undă verde politică din partea UE, declară Nicu Popescu, emisar special al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Invitat la RFI, Nicu Popescu explică de ce crede că blocajul actual este unul temporar, cum își construiește Chișinăul sprijinul politic în UE și ce face Republica Moldova într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și de schimbări în arhitectura de securitate internațională.
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina au fost afectate de un blackout parțial care a vizat mai multe localități, inclusiv Chișinău și Bălți. Întreruperile au început după ora 10:40 dimineața, pe fondul unei avarii majore în sistemul energetic ucrainean, provocată de condiții meteo severe și deconectări în cascadă ale liniilor de înaltă tensiune. Curentul a fost restabilit în câteva ore, însă incidentul a scos la iveală vulnerabilități tehnice, infrastructurale și de comunicare.
Douăzeci și trei de state participante ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au declanșat așa numitul „Mecanism de la Moscova” pentru Georgia. Anunțul a fost făcut la 29 ianuarie 2026. Printre semnatare se regăsește și Republica Moldova.
Unul din cele mai mari fake news-uri care se propagă în spațiul public atunci când se vorbește depsre Republica Moldova are legătură cu energia electrică. Republica Moldova primește curent gratis din România, spun anumite conturi din social media. Vitalie Cojocari a verificat informațiile și ne explică în „Cronica lui Vitalie”.
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că au reușit să remedieze pana de curent masivă de sâmbătă, când Republica Moldova și Ucraina au fost afectate de un blackout parțial care a vizat mai multe localități, inclusiv Chișinău și Bălți. Întreruperile au început după ora 10:40 dimineața, pe fondul unei avarii majore în sistemul energetic ucrainean, provocată de condiții meteo severe și deconectări în cascadă ale liniilor de înaltă tensiune. Curentul a fost restabilit în câteva ore, însă incidentul a scos la iveală vulnerabilități tehnice, infrastructurale și de comunicare. O corespondență de Liliana Barbăroșie.
Alături de Ghenadie Râbacov, suntem cât se poate de aproape de francofonia din Republica Moldova. Coordonator național al proiectului „clase bilingve francophone” în cadrul Alianței Franceze din Moldova, vorbește despre meseria sa, despre orașul său, Chișinău, dar și despre aspirațiile sale.
Mai multe regiuni din Republica Moldova, inclusiv zone din municipiul Chișinău, au rămas fără electricitate, sâmbătă dimineață, după căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina. Anunțul vine de la Ministerul Energiei din Rep. Moldova, potrivit unei postări pe pagina de Facebook.
Rusia după Putin: Platforma opoziției ruse în exil la APCE. Europa testează ideea unei „alte Rusii” # RFI
La 29 ianuarie 2026, la Strasbourg, a avut loc prima ședință a Platformei forțelor democratice ruse pe lângă Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Este o structură creată recent, ca urmare a ieșirii Rusiei din Consiliul Europei în 2022, gândită drept un mecanism consultativ care să faciliteze dialogul dintre parlamentarii europeni și reprezentanți ai opoziției ruse aflate în exil. Presa independentă rusă, și ea în exil, se concentrează extrem de atent pe tensiunile din opoziție. Pentru că mizele politice și simbolice sunt uriașe, ne explică Liliana Barbăroșie.
Republica Moldova a preluat în proprietatea statului activele strategice deținute de Lukoil Moldova la Aeroportul Internațional Chișinău, unde fiica companiei ruse era furnizor exclusiv de combustibil pentru aeronave.
Românii născuți în Republica Moldova care au domiciliul în România se simt discriminați de autoritățile de la București. Evidența Populației verifică modul în care și-au redobândit cetățenia, ceea ce duce la întârzieri mari, chiar și de peste o lună, atunci când solicită eliberarea de buletine noi. Ne explică situația jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
O nouă minge la fileul propagandei ruse: anularea buletinelor pentru românii din Republica Moldova # RFI
Zeci de mii de buletine au fost anulate de autoritățile române, majoritatea celor vizați sunt din Republica Moldova. Intenția autorităților române de a face ordine în domeniul cetățeniei pare să fi generat situații în care românii născuți în Republica Moldova, care au domiciliul și chiar proprietăți în România, se simt discriminați de autoritățile de la București. Evidența Populației verifică modul în care și-au redobândit cetățenia, ceea ce duce la întârzieri mari, chiar și de peste o lună atunci când solicită eliberarea de buletine noi. Ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Ion Tăbârță: „Ar fi păcat ca, din cauza birocrației de la Bruxelles, R.Moldova să ajungă, din nou, în sfera de influență a Rusiei” # RFI
Pe fundalul evoluțiilor geopolitice tot mai imprevizibile, UE ar trebui să ia măsuri urgente pentru a accelera negocierile de aderare cu Chișinăul. Ar fi păcat ca din cauza birocrației Republica Moldova să rămână, din nou, în sfera de influență a Rusiei, spune la RFI analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, invitatul emisiunii Moldova Zoom.
