Premierul la Trușeni: „Vom continua să dezvoltăm creșele și școlile primare”
Moldova1, 19 februarie 2026 21:30
La Trușeni, copiii cu vârste între unu și trei ani beneficiază de condiții moderne pentru a crește și a învăța prin joacă, iar părinții pot reveni cu mai multă încredere la serviciu, știind că micuții lor sunt într-un mediu sigur. Modernizarea celor două grădinițe din comună a fost posibilă datorită investițiilor realizate de Guvern în perioada 2023–2024.
• • •
Acum 10 minute
21:50
La Washington a avut loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele SUA, Donald Trump. Liderul american a anunțat că statele membre s-au angajat să aloce peste 7 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Fâșia Gaza, precum și personal pentru constituirea unei forțe de stabilizare.
21:50
Deși furnizorii de energie au cerut majorarea tarifelor, premierul Munteanu nu anticipează creșteri # Moldova1
Deși furnizorii de energie electrică, Premier Energy și Fee Nord, s-au adresat la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de majorare a tarifelor, prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că nu există premise pentru o eventuală creștere. În opinia acestuia, scăderea inflației și reducerea tarifelor la gaze indică o stabilizare a prețurilor la energie.
Acum 30 minute
21:30
La Trușeni, copiii cu vârste între unu și trei ani beneficiază de condiții moderne pentru a crește și a învăța prin joacă, iar părinții pot reveni cu mai multă încredere la serviciu, știind că micuții lor sunt într-un mediu sigur. Modernizarea celor două grădinițe din comună a fost posibilă datorită investițiilor realizate de Guvern în perioada 2023–2024.
Acum o oră
21:20
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina # Moldova1
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Clauza apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
21:10
Moțiunea împotriva politicilor energetice, respinsă în Parlament după șase ore de dezbateri # Moldova1
Moțiunea simplă împotriva politicilor în domeniul energetic, înaintată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul „Democrația Acasă”, a fost respinsă în Parlament, întrunind doar 38 de voturi. Dezbaterile au durat peste șase ore și au fost marcate de schimburi tensionate între opoziție și reprezentanții majorității.
Acum 2 ore
20:50
Premieră energetică pentru Republica Moldova. Autoritățile anunță că, pentru prima dată, a fost realizată stocarea energiei electrice cu ajutorul unor baterii cu o capacitate de 25 de megavați, instalate recent în sistem.
Acum 4 ore
20:00
Chinezul Jongyan Ning a cucerit medalia de aur în proba masculină de patinaj viteză pe distanța de 1 500 de metri. Patinatorul asiatic a evoluat remarcabil și a stabilit un nou record olimpic. Competiția masculină pe distanța de 1500 de metri a avut o desfășurare incredibilă. Concurentul dintr-a 11-a pereche, olandezul Joep Wennemars, a preluat fotoliul de lider după ce a stabilit un nou record olimpic, cu timpul de 1 minut, 43 de secunde și 82 de sutimi de secundă.
19:50
SONDAJ | 67% dintre români vor revenirea la serviciul militar obligatoriu, pe fondul temerilor legate de Rusia # Moldova1
Peste 50% dintre români sunt de părere că România nu este pregătită în fața unui atac din partea Rusiei, potrivit unui sondaj dat astăzi publicității de INSCOP, de aceea probabil 75% dintre cei intervievați sunt de acord cu creșterea bugetului apărării, iar 67% cu introducerea serviciului militar obligatoriu.
19:40
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni la Realitatea.
19:30
Alertă de călătorie în Iran: Cetățenii moldoveni îndemnați să părăsească țara din cauza riscurilor de securitate # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite deplasările în Republica Islamică Iran și să părăsească această țară dacă se află deja acolo, în contextul agravării riscurilor de securitate din regiune și al lipsei de predictibilitate pentru perioada următoare. Avertizarea a fost emisă de Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku în seara zilei de joi, 19 februarie.
19:20
Un nou pod peste râul Prut va fi construit în zona punctului de trecere Albița–Leușeni, județul Vaslui, investiția fiind estimată la 256,9 milioane de lei, după ce Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru proiectul de infrastructură.
18:50
De la „gosturi” la norme europene: ce înseamnă integrarea în UE pentru consumatori și exportatori # Moldova1
Alinierea la standardele Uniunii Europene este esențială pentru integrarea economică a Republicii Moldova. Procesul vizează atât protecția consumatorilor, cât și creșterea competitivității producătorilor locali. Odată cu obținerea statutului de țară candidată, autoritățile și mediul de afaceri sunt nevoite să accelereze reformele pentru a respecta normele europene privind calitatea, siguranța produselor și drepturile consumatorilor.
18:40
Cristian Pîrvulescu: Consiliul de Pace este un fel de club - o structură „privată, paralelă ONU” # Moldova1
Prima reuniune a nou-înființatului Consiliu pentru Pace, lansat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, a adunat delegații din peste 20 de state. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, cu statut de observator, în timp ce marile puteri europene și Vaticanul au refuzat să participe.
18:30
CtEDO condamnă Rusia în cazul juristului Promo-LEX căruia i-a fost interzis accesul în regiunea transnistreană # Moldova1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat Federația Rusă, pe 19 februarie, în dosarul unui jurist al Asociației Promo-LEX căruia, din 2014, i-a fost interzis accesul în regiunea transnistreană. Instanța de la Strasbourg a constatat încălcarea mai multor drepturi fundamentale și a acordat despăgubiri morale și pentru cheltuieli judiciare.
18:20
Coridorul vertical de gaze, utilizat mai puțin din cauza războiului din Ucraina. ANRE: Depozitele nu mai sunt atractive pentru traderi # Moldova1
Utilizarea coridorului vertical, care integrează gazoductul transbalcanic și permite transportarea gazelor naturale din Grecia spre Republica Moldova și depozitele subterane din Ucraina, este redusă din cauza riscurilor de securitate generate de războiul din țara vecină. Astfel, este afectată atractivitatea depozitelor de stocare din Ucraina, anunță autoritățile din domeniul energetic.
18:10
Coridorul vertical de gaze, subutilizat din cauza războiului din Ucraina. ANRE: Depozitele nu mai sunt atractive pentru traderi
Utilizarea coridorului vertical, care integrează gazoductul transbalcanic și permite transportarea gazelor naturale din Grecia spre Republica Moldova și depozitele subterane din Ucraina, este redusă din cauza riscurilor de securitate generate de războiul din țara vecină. Astfel, este afectată atractivitatea depozitelor de stocare din Ucraina, anunță autoritățile din domeniul energetic.
18:10
Emisiunea „Noi și Europa”, un an de la lansare: Integrarea europeană nu mai este doar un discurs politic # Moldova1
La un an de la lansare, emisiunea „Noi și Europa – calea spre aderare”, de la Radio Moldova, a marcat un moment de bilanț: 12 luni de explicații, dezbateri și reportaje din teritoriu despre ce înseamnă, concret, integrarea europeană pentru Republica Moldova.
Acum 6 ore
18:00
Sheriff continuă să-și completeze lotul înaintea demarării părții a doua a sezonului competițional! "Galben-negrii" l-au transferat pe fundașul Bourama Fomba. Fotbalistul din Mali are 26 de ani și ajunge la Sheriff de la clubul Omonia Aradippou din prima divizie valorică a fotbalului cipriot.
18:00
MGRES arde cărbune scump | Ministrul Energiei, în Parlament: „Cine își asumă investiții de câteva milioane de euro?” # Moldova1
Cărbunele de tip antracit utilizat de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), din regiunea transnistreană, este extras în foarte puține locuri din lume, iar transportul său este costisitor. Trecerea la un tip de cărbune mai accesibil nu este analizată de autoritățile Republicii Moldova, având în vedere că centrala se află în afara controlului constituțional.
17:40
Dispută energetică în UE: Comisia convoacă reuniune de urgență după ce Ungaria și Slovacia au oprit livrările de motorină către Ucraina # Moldova1
Comisia Europeană a convocat o reuniune extraordinară a Grupului de Coordonare pentru Petrol, după ce Ungaria și Slovacia au suspendat livrările de motorină către Ucraina, pe fondul disputei legate de conducta rusească „Drujba”. Decizia Budapestei și Bratislavei a venit după ce un atac rusesc asupra conductei, pe teritoriul ucrainean, a scos-o din funcțiune.
17:40
Grațiere revocată: Președinta Maia Sandu și-a anulat decretul, după ce condamnatul ar fi menținut legături cu un grup criminal # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat grațierea acordată în 2022 unui condamnat transferat din Federația Rusă pentru executarea pedepsei în țară. Decizia a fost luată după ce autoritățile abilitate au constatat că beneficiarul actului de clemență ar fi menținut legături cu un grup criminal organizat.
17:30
Reorganizarea CFM: Autoritățile mizează pe modernizare și fonduri europene, experții sunt sceptici # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii, menită să modernizeze acest obiectiv strategic, să atragă fonduri europene și să scoată transportul feroviar din criză. În același timp, unii experți, printre care și fostul director al CFM, se arată sceptici vizavi de eficiența măsurilor propuse.
17:10
Debut absolut la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a unui nou gen de sport hibernal. Schiul alpinism, o probă inclusă în premieră în programul Olimpiadei Albe, și-a desemnat primii campioni, la sprint.
17:10
Autoritățile își propun să digitalizeze toate serviciile publice, până în 2030: Economii de 40 de miliarde de lei în ultimii cinci ani # Moldova1
Republica Moldova a trecut de etapa „digitalului de vitrină” și încearcă să ajungă la servicii publice pe care oamenii chiar le pot folosi ușor, din telefon sau de pe web. În prezent, peste 80% din interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit aproape obligatorie pentru antreprenori, afirmă directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț.
16:50
Agenții economici vor fi înregistrați în calitate de plătitori ai Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) dacă vor avea o cifră de afaceri de peste 1.7 milioane de lei. Majorarea plafonului, de la 1.5 milioane de lei, este prevăzută într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua, pe 19 februarie.
16:40
Frica de scumpiri a accelerat importurile: Peste 65.000 de autoturisme importate în 2025, dublu față de 2024. Cel mai scump - un Ferrari Purosangue F175 # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de taxe, condiții mai avantajoase pe piața externă și nevoia de reînnoire a parcului auto.
16:20
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Consiliul Păcii al lui Donald Trump redefinește alianțele europene # Moldova1
Inițiativa președintelui american, Donald Trump, de a lansa Consiliul Păcii provoacă diviziuni în rândul statelor europene. În timp ce unele capitale contestă legitimitatea reuniunii, altele au ales să participe, fie în calitate de membri, fie ca observatori. Între promisiuni financiare și competiția pentru influență diplomatică, reuniunea riscă să devină mai degrabă o platformă politică disputată, decât un mecanism eficient de soluționare a conflictelor la nivel mondial, constată Alina Kühnel, jurnalistă la Deutsche Welle (DW).
16:10
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată joi, 19 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive.
16:10
Caz de infectare cu variola maimuței, înregistrat în R. Moldova: Pacientul este sub supraveghere # Moldova1
Un nou caz de infectare cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, în urma analizelor de laborator. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), este vorba despre un caz de import.
Acum 8 ore
16:00
Economii de milioane, datorită programului EcoVoucher: Peste 25 de mii de echipamente uzate, colectate în anul trecut # Moldova1
Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi și energofage cu modele noi și eficiente în cadrul programului EcoVoucher pot genera economii anuale de până la opt milioane kWh, echivalentul a aproximativ 30 de milioane de lei.
15:50
ISW: Putin se pregătește să lanseze un „apel secret” la mobilizare în 2026, în contextul pierderilor uriașe # Moldova1
Liderul rus Vladimir Putin creează condiții informaționale pentru reluarea unui sistem etapizat de mobilizare a rezerviștilor. Astfel, Federația Rusă încearcă să compenseze pierderile suferite în războiul împotriva Ucrainei, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit RBK-Ucraina.
15:40
Linia Bălți–Suceava putea fi construită în 2005. Dorin Junghietu: „Demnitarii au preferat să fie comozi pentru Rusia” # Moldova1
Linia electrică Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în anul 2005, însă demnitarii de atunci au preferat să fie „comozi pentru Rusia, considerând dependența de un singur furnizor de energie „mai simplă și mai sigură” pentru Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice.
15:20
Pre-vettingul, la final. Nadejda Hriptievschi: „Evaluarea a fost necesară și a schimbat din temelii CSM și CSP” # Moldova1
După aproape trei ani de activitate, Comisia Pre-vetting – mecanismul lansat în 2022 pentru verificarea integrității candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) – și-a încheiat mandatul. În emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, membra națională a comisiei, Nadejda Hriptievschi, avocatul, expert în domeniul justiției Alexandru Bot și experta Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Ecaterina Popșoi, au discutat despre rezultate, controverse și ce urmează pentru reforma justiției.
14:50
Un nou caz de infectare cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, în urma analizelor de laborator, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică.Reprezentanții instituției au precizat că este vorba despre un caz de import, fără a oferi detalii privind vârsta sau sexul pacientului.
14:30
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată joi, 18 februarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive.
14:10
Economii de milioane, datorită programului EcoVoucher: peste 25 de mii de echipamente uzate, colectate anul trecut
Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi și energofage cu modele noi și eficiente în cadrul programului EcoVoucher pot genera economii anuale de până la opt milioane kWh, echivalentul a aproximativ 30 milioane de lei, comunică Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
14:10
Como-1907 este marea revelație a actualei ediții a primei divizii italiene de fotbal. Într-o partidă-restanță din etapa a 24-a, echipa pregătită de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas a remizat în deplasare cu AC Milan, scor 2:2, și a urcat pe locul 6 în clasament. În meciul jucat pe stadionul San Siro, Como-1907 a preluat conducerea în minutul 32cînd argentinianul Nico Paz a profitat de greșeala portarului francez Mike Maignan.
Acum 12 ore
14:00
Fostul prinț Andrew, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de abatere în funcție publică # Moldova1
Fostul prinț Andrew și fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat joi în Marea Britanie, fiind suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice. Cazul este legat de presupusa transmitere de documente guvernamentale confidențiale către finanțatorul american Jeffrey Epstein, potrivit relatărilor BBC.
14:00
Pre-vettingul, la final: Natalia Hriptievschi „Evaluarea a fost necesară și a schimbat din temelii CSM și CSP” # Moldova1
După aproape trei ani de activitate, Comisia Pre-vetting – mecanismul lansat în 2022 pentru verificarea integrității candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) – și-a încheiat mandatul. În emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, membra națională a comisiei, Nadejda Hriptievschi, avocatul, expert în domeniul justiției Alexandru Bot și experta Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Ecaterina Popșoi, au discutat despre rezultate, controverse și ce urmează pentru reforma justiției.
13:40
Ședințele Consiliului Municipal Chișinău, blocate de o lună: Dispute politice și lipsă de cvorum # Moldova1
La o lună de la convocarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), activitatea acestuia rămâne blocată, iar deciziile esențiale pentru locuitorii orașului întârzie. Din cauza lipsei cvorumului, ședința începută pe 20 ianuarie nu poate fi continuată, iar sala de ședințe se transformă, la fiecare tentativă, într-o platformă de acuzații între consilierii municipali.
13:40
ÎN CONTEXT | Laurențiu Pleșca, despre negocierile de pace: „Rusia vrea Donbasul, chiar dacă nu reușește să cucerească nici 20% din teritoriu” # Moldova1
Negocierile de la Geneva au readus în prim-plan dosarele sensibile ale războiului: statutul teritoriilor ocupate, garanțiile de securitate și situația critică a centralei nucleare de la Zaporojie. Raportul de forțe dintre părți și presiunile politice constante atestă că o soluție reală de pace nu este aproape, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
13:30
Arsenal Londra a pierdut încă două puncte într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. „Tunarii" au remizat, scor 2:2, în deplasare cu Wolverhampton Wanderers, nimeni alta decât „lanterna roșie" a clasamentului. Echipa spaniolului Mikel Arteta a fost egalată în minutul 90+4. Acest meci din cadrul etapei a 31-a era prevăzut inițial să se dispute pe 21 sau 22 martie, dar a fost devansat deoarece echipa londoneză va disputa atunci finala Cupei Ligii Angliei, în compania formației Manchester City.
13:20
Parlamentul ratifică grantul japonez pentru TRM: 21 de milioane de lei pentru achiziții de echipamente # Moldova1
Parlamentul a ratificat, pe 19 februarie, înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 192 de milioane de yeni, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Proiectul a fost aprobat cu votul a 82 de deputați.
13:10
Autoritățile ar fi știut că fostul lider găgăuz se pregătea să fugă înainte de a fi condamnat la închisoare: „Căuta atenție în afară” # Moldova1
Fostul președinte al Adunării Populare (AP) de la Comrat, Constantin Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se pregătea să părăsească R. Moldova încă înainte de a afla sentința și ar fi căutat sprijin „în afară”, pe care nu l-ar fi primit.
13:10
Liberalizarea pieței gazelor naturale intră într-o nouă etapă, începând cu 1 aprilie, când consumatorii mari vor fi obligați să procure gaze de pe piața liberă. Măsura face parte din procesul de ajustare a legislației la standardele europene și de consolidare a securității energetice. Schimbările au fost discutate la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”.
12:50
Meciuri dramatice în sferturile de finală ale turneului masculin de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă. Cehia a fost foarte aproape de a furniza o surpriză, conducând cu 2-1 și cu 3-2 în meciul cu marea favorită Canada, dar în final a pierdut cu 3-4.
12:30
AUDIT | Bunuri de 61.5 milioane de lei, confiscate și vândute la prețuri de nimic. Statul a încasat doar 19% din valoare # Moldova1
Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) reclamă nereguli serioase în administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului. Un audit realizat pentru anii 2023 - 2025 arată că, deși valoarea totală a bunurilor indisponibilizate se ridică la miliarde de lei, la bugetul de stat nu a ajuns, în ultimii ani, nici măcar un procent din această sumă.
12:30
Opoziția depune moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării: „Stare dezastruoasă în Armata Națională” # Moldova1
Opoziția parlamentară, cu semnătura a 42 de deputați, a înaintat o moțiune simplă privind politicile Ministerului Apărării. Deputatul fracțiunii „Alternativa”, fostul premier Ion Chicu, a declarat în ședința plenului din 19 februarie că înaintarea moțiunii este dictată de „situația din Armata Națională, marcată de multiple cazuri de decese ale militarilor și probleme la capitolul disciplină și integritate”.
11:40
Tentative de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova, cu implicarea serviciilor rusești: Oamenii legii desfășoară percheziții # Moldova1
Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.
11:40
Statele europene, împărțite cu privire la participarea UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului Păcii” al lui Trump # Moldova1
Statele europene sunt împărțite cu privire la participarea unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurată la „Consiliului Păcii” al lui Donald Trump, care are loc joi, 19 februarie, relatează AFP. Franța, Spania, Belgia și Irlanda o consideră ilegală, în timp ce Ungaria și Bulgaria se află la masa de discuții.
