Coridorul vertical de gaze, utilizat mai puțin din cauza războiului din Ucraina. ANRE: Depozitele nu mai sunt atractive pentru traderi

Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost recunoscute vinovate pentru că, în perioada anilor 2010 - 2013, au sustras acțiuni ale unei bănci comerciale, în valoare de peste 28 de milioane de lei, deținute de 73 de companii și persoane fizice. În complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, doi frați au folosit documente false și tranzacții ilegale pentru a prelua controlul asupra acțiunilor băncii, informează Procuratura Generală.