Fostul prinț Andrew, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de abatere în funcție publică

21:50

Alegerile locale din 2027 ar putea fi organizate pe baza unei noi structuri administrativ-teritoriale, dacă mai multe localități optează pentru amalgamarea voluntară. Oficialii europeni susțin că acest proces este o practică europeană și că, prin aceasta, localitățile ar putea beneficia de competențe extinse și resurse financiare sporite. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unui eveniment dedicat reformei administrației publice locale, la care au participat mai mulți aleși locali.