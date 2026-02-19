Schiul alpinism a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă
Moldova1, 19 februarie 2026 17:10
Debut absolut la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a unui nou gen de sport hibernal. Schiul alpinism, o probă inclusă în premieră în programul Olimpiadei Albe, și-a desemnat primii campioni, la sprint.
Acum 5 minute
17:30
Reorganizarea CFM: Autoritățile mizează pe modernizare și fonduri europene, experții sunt sceptici # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii, menită să modernizeze acest obiectiv strategic, să atragă fonduri europene și să scoată transportul feroviar din criză. În același timp, unii experți, printre care și fostul director al CFM, se arată sceptici vizavi de eficiența măsurilor propuse.
Acum 30 minute
17:10
17:10
Autoritățile își propun să digitalizeze toate serviciile publice, până în 2030: Economii de 40 de miliarde de lei în ultimii cinci ani # Moldova1
Republica Moldova a trecut de etapa „digitalului de vitrină” și încearcă să ajungă la servicii publice pe care oamenii chiar le pot folosi ușor, din telefon sau de pe web. În prezent, peste 80% din interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit aproape obligatorie pentru antreprenori, afirmă directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț.
Acum o oră
16:50
Agenții economici vor fi înregistrați în calitate de plătitori ai Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) dacă vor avea o cifră de afaceri de peste 1.7 milioane de lei. Majorarea plafonului, de la 1.5 milioane de lei, este prevăzută într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua, pe 19 februarie.
16:40
Frica de scumpiri a accelerat importurile: Peste 65.000 de autoturisme importate în 2025, dublu față de 2024. Cel mai scump - un Ferrari Purosangue F175 # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de taxe, condiții mai avantajoase pe piața externă și nevoia de reînnoire a parcului auto.
Acum 2 ore
16:20
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Consiliul Păcii al lui Donald Trump redefinește alianțele europene # Moldova1
Inițiativa președintelui american, Donald Trump, de a lansa Consiliul Păcii provoacă diviziuni în rândul statelor europene. În timp ce unele capitale contestă legitimitatea reuniunii, altele au ales să participe, fie în calitate de membri, fie ca observatori. Între promisiuni financiare și competiția pentru influență diplomatică, reuniunea riscă să devină mai degrabă o platformă politică disputată, decât un mecanism eficient de soluționare a conflictelor la nivel mondial, constată Alina Kühnel, jurnalistă la Deutsche Welle (DW).
16:10
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată joi, 19 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive.
16:10
Caz de infectare cu variola maimuței, înregistrat în R. Moldova: Pacientul este sub supraveghere # Moldova1
Un nou caz de infectare cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, în urma analizelor de laborator. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), este vorba despre un caz de import.
16:00
Economii de milioane, datorită programului EcoVoucher: Peste 25 de mii de echipamente uzate, colectate în anul trecut # Moldova1
Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi și energofage cu modele noi și eficiente în cadrul programului EcoVoucher pot genera economii anuale de până la opt milioane kWh, echivalentul a aproximativ 30 de milioane de lei.
15:50
ISW: Putin se pregătește să lanseze un „apel secret” la mobilizare în 2026, în contextul pierderilor uriașe # Moldova1
Liderul rus Vladimir Putin creează condiții informaționale pentru reluarea unui sistem etapizat de mobilizare a rezerviștilor. Astfel, Federația Rusă încearcă să compenseze pierderile suferite în războiul împotriva Ucrainei, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit RBK-Ucraina.
15:40
Linia Bălți–Suceava putea fi construită în 2005. Dorin Junghietu: „Demnitarii au preferat să fie comozi pentru Rusia” # Moldova1
Linia electrică Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în anul 2005, însă demnitarii de atunci au preferat să fie „comozi pentru Rusia, considerând dependența de un singur furnizor de energie „mai simplă și mai sigură” pentru Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice.
Acum 4 ore
15:20
Pre-vettingul, la final. Nadejda Hriptievschi: „Evaluarea a fost necesară și a schimbat din temelii CSM și CSP” # Moldova1
După aproape trei ani de activitate, Comisia Pre-vetting – mecanismul lansat în 2022 pentru verificarea integrității candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) – și-a încheiat mandatul. În emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, membra națională a comisiei, Nadejda Hriptievschi, avocatul, expert în domeniul justiției Alexandru Bot și experta Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Ecaterina Popșoi, au discutat despre rezultate, controverse și ce urmează pentru reforma justiției.
14:50
14:30
14:10
Economii de milioane, datorită programului EcoVoucher: peste 25 de mii de echipamente uzate, colectate anul trecut # Moldova1
14:10
Como-1907 este marea revelație a actualei ediții a primei divizii italiene de fotbal. Într-o partidă-restanță din etapa a 24-a, echipa pregătită de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas a remizat în deplasare cu AC Milan, scor 2:2, și a urcat pe locul 6 în clasament. În meciul jucat pe stadionul San Siro, Como-1907 a preluat conducerea în minutul 32cînd argentinianul Nico Paz a profitat de greșeala portarului francez Mike Maignan.
14:00
Fostul prinț Andrew, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de abatere în funcție publică # Moldova1
Fostul prinț Andrew și fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat joi în Marea Britanie, fiind suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice. Cazul este legat de presupusa transmitere de documente guvernamentale confidențiale către finanțatorul american Jeffrey Epstein, potrivit relatărilor BBC.
14:00
Pre-vettingul, la final: Natalia Hriptievschi „Evaluarea a fost necesară și a schimbat din temelii CSM și CSP” # Moldova1
13:40
Ședințele Consiliului Municipal Chișinău, blocate de o lună: Dispute politice și lipsă de cvorum # Moldova1
La o lună de la convocarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), activitatea acestuia rămâne blocată, iar deciziile esențiale pentru locuitorii orașului întârzie. Din cauza lipsei cvorumului, ședința începută pe 20 ianuarie nu poate fi continuată, iar sala de ședințe se transformă, la fiecare tentativă, într-o platformă de acuzații între consilierii municipali.
13:40
ÎN CONTEXT | Laurențiu Pleșca, despre negocierile de pace: „Rusia vrea Donbasul, chiar dacă nu reușește să cucerească nici 20% din teritoriu” # Moldova1
Negocierile de la Geneva au readus în prim-plan dosarele sensibile ale războiului: statutul teritoriilor ocupate, garanțiile de securitate și situația critică a centralei nucleare de la Zaporojie. Raportul de forțe dintre părți și presiunile politice constante atestă că o soluție reală de pace nu este aproape, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Acum 6 ore
13:30
Arsenal Londra a pierdut încă două puncte într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. „Tunarii" au remizat, scor 2:2, în deplasare cu Wolverhampton Wanderers, nimeni alta decât „lanterna roșie" a clasamentului. Echipa spaniolului Mikel Arteta a fost egalată în minutul 90+4. Acest meci din cadrul etapei a 31-a era prevăzut inițial să se dispute pe 21 sau 22 martie, dar a fost devansat deoarece echipa londoneză va disputa atunci finala Cupei Ligii Angliei, în compania formației Manchester City.
13:20
Parlamentul ratifică grantul japonez pentru TRM: 21 de milioane de lei pentru achiziții de echipamente # Moldova1
Parlamentul a ratificat, pe 19 februarie, înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 192 de milioane de yeni, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Proiectul a fost aprobat cu votul a 82 de deputați.
13:10
Autoritățile ar fi știut că fostul lider găgăuz se pregătea să fugă înainte de a fi condamnat la închisoare: „Căuta atenție în afară” # Moldova1
Fostul președinte al Adunării Populare (AP) de la Comrat, Constantin Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se pregătea să părăsească R. Moldova încă înainte de a afla sentința și ar fi căutat sprijin „în afară”, pe care nu l-ar fi primit.
13:10
Liberalizarea pieței gazelor naturale intră într-o nouă etapă, începând cu 1 aprilie, când consumatorii mari vor fi obligați să procure gaze de pe piața liberă. Măsura face parte din procesul de ajustare a legislației la standardele europene și de consolidare a securității energetice. Schimbările au fost discutate la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”.
12:50
Meciuri dramatice în sferturile de finală ale turneului masculin de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă. Cehia a fost foarte aproape de a furniza o surpriză, conducând cu 2-1 și cu 3-2 în meciul cu marea favorită Canada, dar în final a pierdut cu 3-4.
12:30
AUDIT | Bunuri de 61.5 milioane de lei, confiscate și vândute la prețuri de nimic. Statul a încasat doar 19% din valoare # Moldova1
Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) reclamă nereguli serioase în administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului. Un audit realizat pentru anii 2023 - 2025 arată că, deși valoarea totală a bunurilor indisponibilizate se ridică la miliarde de lei, la bugetul de stat nu a ajuns, în ultimii ani, nici măcar un procent din această sumă.
12:30
Opoziția depune moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării: „Stare dezastruoasă în Armata Națională” # Moldova1
Opoziția parlamentară, cu semnătura a 42 de deputați, a înaintat o moțiune simplă privind politicile Ministerului Apărării. Deputatul fracțiunii „Alternativa”, fostul premier Ion Chicu, a declarat în ședința plenului din 19 februarie că înaintarea moțiunii este dictată de „situația din Armata Națională, marcată de multiple cazuri de decese ale militarilor și probleme la capitolul disciplină și integritate”.
11:40
Tentative de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova, cu implicarea serviciilor rusești: Oamenii legii desfășoară percheziții # Moldova1
Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.
11:40
Statele europene, împărțite cu privire la participarea UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului Păcii” al lui Trump # Moldova1
Statele europene sunt împărțite cu privire la participarea unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurată la „Consiliului Păcii” al lui Donald Trump, care are loc joi, 19 februarie, relatează AFP. Franța, Spania, Belgia și Irlanda o consideră ilegală, în timp ce Ungaria și Bulgaria se află la masa de discuții.
Acum 8 ore
11:20
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.
11:10
Reguli noi pentru călătoriile în Regatul Unit: ETA trece în format complet digital, din 25 februarie # Moldova1
Persoanele care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționate cu privire la noile reguli aplicate la frontieră începând cu 25 februarie 2026. Modificările vizează sistemul de Autorizație Electronică de Călătorie – ETA.
11:00
Asasinate la adresa unor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova, cu implicarea serviciilor rusești: Oamenii legii desfășoară percheziții # Moldova1
11:00
Evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei: Doi administratori și un contabil, sub anchetă # Moldova1
Anchetatorii, împreună cu inspectorii fiscali, au descins joi, 19 februarie, la mai multe firme din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 7.000.000 de lei. Perchezițiile au vizat companii din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului.
10:40
Asasinate la adresa persoanelor din Ucraina, pregătite în R. Moldova, cu implicarea serviciilor rusești: Oamenii legii desfășoară percheziții # Moldova1
10:20
Toate drumurile naționale erau practicabile în dimineața zilei de joi, 19 februarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În prezent, se circulă în condiții de iarnă, însă fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.
10:10
„Există bănuiala”: Șeful Poliției Naționale spune că Pînzari și Constantinov s-ar ascunde în regiunea transnistreană # Moldova1
Organele de drept din R. Moldova bănuiesc că fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană pentru a se eschiva de la executarea pedepselor. Declarația a fost făcută de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, care a explicat că oamenii legii nu pot interveni înainte de pronunțarea sentinței, dacă instanța nu dispune măsuri restrictive.
10:10
Evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei: doi administratori și un contabil, sub anchetă # Moldova1
10:00
Acțiunile unei bănci comerciale, furate: Prejudicii de peste 28 de milioane de lei, recuperate parțial # Moldova1
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost recunoscute vinovate pentru că, în perioada anilor 2010 - 2013, au sustras acțiuni ale unei bănci comerciale, în valoare de peste 28 de milioane de lei, deținute de 73 de companii și persoane fizice. În complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, doi frați au folosit documente false și tranzacții ilegale pentru a prelua controlul asupra acțiunilor băncii, informează Procuratura Generală.
09:50
Ucraina și Federația Rusă au înregistrat progrese pe componenta militară în urma negocierilor de pace de la Geneva, afirmă președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Totuși, pe dimensiunea politică, în special în ceea ce privește Donbasul, părțile au poziții diferite, relatează RBC-Ucraina, citând un interviu acordat de liderul ucrainean jurnalistului britanic Piers Morgan.
Acum 12 ore
09:30
Moara cu abur din Mereșeni, transformată într-un monument de importanță internațională, cu 400.000 de euro de la UE # Moldova1
Moara cu abur din satul Mereșeni, raionul Hâncești, una dintre cele mai vechi mori din Republica Moldova, a fost restaurată și transformată în monument istoric de importanță națională și internațională, după ce Uniunea Europeană (UE) a investit peste 400.000 de euro pentru reabilitarea acesteia.
09:20
Aproape 100 de copii, adoptați în anul trecut: Trei micuți și-au găsit familii peste hotare # Moldova1
Sute de copii din Republica Moldova cresc în continuare fără o familie, deși au statut adoptabil, iar numărul adopțiilor realizate anual rămâne mult sub cel al copiilor eligibili. Autoritățile spun că principala problemă nu ține de durata procedurilor, ci de diferența dintre profilul copiilor disponibili pentru adopție și așteptările familiilor care vor să adopte.
09:00
Un cuplu de istorici, Lidia Prisac și Ion Xenofontov, a lansat lucrarea enciclopedică în două volume: „Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”. Bazându-se pe o documentare riguroasă, autorii reconstituie fragmente reprezentative despre lumea de ieri a orașului și despre locuitorii săi din perioada dintre cele două războaie mondiale, atunci când Chișinăul și Basarabia erau parte a României întregite.
08:50
CNN: Ucraina și Rusia au ajuns la o înțelegere privind modul de funcționare a încetării focului # Moldova1
În cadrul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurate la Geneva, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește mecanismul de încetare a focului, relatează RBC-Ucraina, cu referire la CNN.
08:50
08:40
Mașini și ambulanțe blocate pe drumuri: 85 de intervenții ale salvatorilor în ultimele 24 de ore # Moldova1
Mașini derapate, ambulanțe blocate pe trasee și intervenții la accidente rutiere - acestea au fost principalele solicitări la care au răspuns salvatorii și pompierii în ultimele 24 de ore. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma ninsorilor din 18 februarie, angajații instituției au realizat 85 de misiuni, majoritatea legate de condițiile meteorologice dificile.
08:40
Funcție vacantă la ANRE: concurs pentru selectarea unui nou membru în Consiliul de administrație # Moldova1
Funcția de membru al Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este scoasă la concurs, după ce Parlamentul a lansat procedura de selectare a viitorului director al instituției care reglementează domeniul energetic din Republica Moldova.
08:20
Armata Statelor Unite este pregătită să lanseze o eventuală lovitură împotriva Iranului chiar în acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală privind autorizarea unei acțiuni militare, relatează CNN, citând surse familiarizate cu situația.
08:00
Acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind pregătirea unor asasinate. Poliția anunță implicarea serviciilor rusești # Moldova1
Acțiuni de urmărire penală au loc în dimineața zilei de joi, 19 februarie, într-un dosar ce vizează pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Potrivit Poliției Republicii Moldova, planul ar fi fost coordonat de serviciile speciale rusești.
08:00
La Moscova, Partidul „Iabloko” a depus la Primărie o notificare pentru organizarea unui miting în sprijinul aplicației de mesagerie Telegram, acces la informație și libertatea de exprimare. Mitingul este planificat să aibă loc pe 1 martie, iar numărul preconizat de participanți este de până la cinci mii de persoane, scrie Meduza
07:40
ÎN CONTEXT | Expert, despre tăcerea lui Plahotniuc în dosarul „kuliok”: Și-ar cimenta propria sentință pentru corupție activă # Moldova1
Declarațiile depuse de Vladimir Plahotniuc în dosarul „kuliok” (sacoșă – n.r.) echivalează cu „cimentarea propriei sentințe de condamnare într-o cauză de corupție activă”. Expertul în justiție, Alexandru Bot a explicat, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest proces depășește sfera unei simple cauze penale de corupție și reprezintă un test pentru sistemul de justiție din Republica Moldova, iar „sentința care va urma trebuie să fie o capodoperă procesuală impecabilă, ca să nu lase loc de interpretări”.
