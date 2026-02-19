Parlamentul crește plafonul de înregistrare TVA până la 1.7 milioane de lei

07:40

Declarațiile depuse de Vladimir Plahotniuc în dosarul „kuliok” (sacoșă – n.r.) echivalează cu „cimentarea propriei sentințe de condamnare într-o cauză de corupție activă”. Expertul în justiție, Alexandru Bot a explicat, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest proces depășește sfera unei simple cauze penale de corupție și reprezintă un test pentru sistemul de justiție din Republica Moldova, iar „sentința care va urma trebuie să fie o capodoperă procesuală impecabilă, ca să nu lase loc de interpretări”.