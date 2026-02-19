Descoperiri în lanț la vamă: ce au găsit inspectorii în bagajele venite din trei capitale europene

14:00

Vladimir Plahotniuc rămâne în arest Magistrații au hotărît astăzi prelungirea arestului acestuia cu încă 30 de zile, notează Noi.md.Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarînd că „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”, dar nu a mai revenit în țară.{{854767}}Timp de peste un an s-a aflat pe teritoriu