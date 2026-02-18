Crimă groaznică la o stână din Găgăuzia. Un cioban, ucis cu sânge rece în urma unui conflict
Crimă groaznică înregistrată la o stână din satul Svetlîi din Găgăuzia. Un cioban, în vârstă de 35 de ani, a fost ucis cu sânge rece în urma unui conflict la beție. Bărbatul, originar din Vulcănești, ar fi fost omorât de alți doi ciobani, care au fost reținuți deja de polițiști. Portalul pulsmedia.md scrie că cei
Pene de curent în mai multe localități, din cauza viscolului. Peste 4200 de consumatori sunt afectați
Opt localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică, din cauza condițiilor meteo extreme, anunță Premier Energy. Potrivit situației operative de la ora 13:30, sunt afectați aproximativ 4 222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova. Reprezentanții companiei spun că avariile au fost provocate de vântul puternic și ninsoarea abundentă,
14:00
Zelenski, după negocierile de la Geneva: Mecanismul de încetare a focului este aproape convenit, dar pe plan politic „nu a existat același progres"
În cadrul negocierilor trilaterale desfășurate timp de două zile la Geneva, delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au înregistrat progrese semnificative pe dimensiunea militară, însă discuțiile privind aspectele politice s-au dovedit mai dificile. Declarațiile au fost făcute de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o intervenție pentru jurnaliștii de la Kiev. Potrivit acestuia, dialogul a fost structurat
13:50
STATISTICĂ | Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de oameni, anul trecut, arată datele BNS
Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de persoane într-un singur an, ajungând în 2025 la circa 2,39 milioane de locuitori. Reducerea reprezintă un declin de aproape 1,2% și confirmă tendința de depopulare din ultimii ani. Datele sunt prezentate în recalculările efectuate de Biroul Național de Statistică, citate de IPN. Declinul demografic continuă
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat că, după încheierea negocierilor trilaterale de marți, la finalul primei zile de discuții dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, a avut o întrevedere separată cu reprezentanți ai mai multor state europene. Potrivit lui Umerov, la discuții au participat delegații din SUA, Franța,
13:10
Scumpirile pentru energia electrică, analizate de ANRE, nu vor fi „semnificative", anunță ministrul Energiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, este convins că scumpirile pentru energia electrică, ce urmează să fie aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, nu vor fi semnificative. Zilele trecute, doi furnizori au expediat ANRE demersuri prin care cer o majorarea a tarifului de până la 8 la sută. Oficialul confirmă că, așa cum a declarat
12:50
Rusia va insista ca NATO să consacre „în scris" angajamentul de a nu se extinde spre est, în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, au declarat reprezentanți ai ambasadei ruse în Belgia. Potrivit diplomației ruse, Moscova insistă, de asemenea, asupra anulării deciziei adoptate la summitul NATO de la București din 2008, când statele membre
Toate autospecialele de deszăpezire, mobilizate pe străzile din Chișinău, anunță Primăria Capitalei
Întreg efectivul de autospeciale de deszăpezire este antrenat în curățarea drumurilor din Chișinău, anunță Primăria Capitalei. Potrivit unui comunicat de presă, sunt folosite utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. „Muncitorii regiilor comunale, ai întreprinderilor municipale de
12:10
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Șoferii plătesc pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor, iar Guvernul îi „papă" în alte scopuri
Guvernul încasează pe an de la fiecare șofer cel puțin 4.000 de lei pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere, însă doar jumătate din acești bani ajung, așa cum ar trebui, în fondul rutier, restul banilor sunt distribuiți către alte domenii. Declarația aparține economistului „IDIS" Viitorul, Veaceslav Ioniță, făcută în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.
12:00
Camioanele, oprite în toate vămile moldo-ucrainene și în patru posturi de la frontiera cu România
Circulația camioanelor este restricționată, la această oră, în toate vămile moldo-ucrainene. De asemenea, autoritățile anunță că în alte patru posturi de la frontiera cu România sistările au loc la intrarea în R. Moldova, vehiculele fiind direcționate spre parcările speciale sau obligate să staționeze pe marginea șoselelor. Este vorba de vămile de la Leușeni, Sculeni,
11:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a mandatat delegația ucraineană să ridice oficial, în cadrul negocierilor de la Geneva, chestiunea organizării unei întâlniri directe cu președintele rus Vladimir Putin. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Axios, în contextul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite privind încetarea războiului. Zelenski a reiterat
11:20
VIDEO | Moldovenii pleacă, iar străinii le iau locul. Avem deja peste 50.000 de imigranți, care acoperă în jur de 7% din piața muncii
Numărul cetățenilor străini aflați oficial pe teritoriul Republicii Moldova depășea, la 1 ianuarie 2026, pragul de 50.000 de persoane, pe fondul deficitului tot mai accentuat de forță de muncă. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Contrasens". Potrivit lui, fenomenul este o consecință directă a emigrării populației active și a salariilor
11:00
Nicușor Dan pleacă în SUA, în ciuda ninsorii abundente. România participă la „Consiliul Păcii" inițiat de Donald Trump
Președintele României, Nicușor Dan, urmează să zboare spre Washington miercuri după-amiază, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Administrația Prezidențială speră ca Aeroportul Otopeni să fie practicabil până la ora zborului, după ce zborurile din prima parte a zilei au fost anulate din cauza viscolului. Nu e clar în acest moment dacă șeful statului va zbura
10:50
Negocierile „foarte tensionate" privind războiul din Ucraina, reluate miercuri la Geneva. SUA vorbește despre „progrese semnificative"
Ucraina și Rusia urmează să reia miercuri, la Geneva, negocierile mediate de Statele Unite, în încercarea de a identifica o soluție pentru cei patru ani de război. Decizia vine după ce discuțiile desfășurate marți nu au înregistrat progrese vizibile, relatează France Presse. Runda precedentă, care a durat aproximativ șase ore, a fost „foarte tensionată", potrivit
Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori
Statele europene amplifică măsurile împotriva fumatului, în special pentru a preveni consumul de tutun în rândul minorilor. În Grecia, de exemplu, vânzarea produselor de tutun către minori va avea consecințe penale, iar în Lituania unele școli introduc detectoare pentru a depista țigările electronice. De asemenea, mai multe state au introdus reglementări pentru pliculețe de nicotină,
10:30
Două avioane din Chișinău nu au decolat, azi-dimineața, spre București din cauza codului roșu de ninsori din capitala României
Două avioane de pe cursa Chișinău – București au fost anulate, azi-dimineață, din cauza ninsorilor severe din capitala României. Aeronavele urmau să decoleze de pe Aeroportul din Chișinău la ora 05.00 și 07.00. Între timp, a fost anulată o cursă dinspre București pentru această seară, la ora 19.50, iar alt avion din Capitala României, care
10:10
„Caravana Milosteniei" a trecut Prutul din nou. Mănăstirea Hadâmbu din Iași a donat alte patru tone de alimente Episcopiei de Bălți
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a primit marți, 17 februarie, un nou ajutor social-filantropic din partea Mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezământului monastic, a efectuat o vizită în nordul Republicii Moldova, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Delegația Mănăstirii Hadâmbu a adus în dar peste patru tone
09:50
Volodimir Zelenski respinge ideea cedării Donbasului către Rusia: „Nu mă vor ierta niciodată"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat publicației Axios că populația Ucrainei nu va accepta un acord de pace care ar presupune retragerea unilaterală a trupelor ucrainene din Donbas și transferul regiunii către Rusia. „Emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată acest lucru. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta [Statele
09:30
Restricții în vămi. Circulația camioanelor, sistată prin posturile de la Cahul și Giurgiulești
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au decis restricționarea temporară a circulației camioanelor, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Primele sistări au fost anunțate pentru vămile de la Cahul și Giurgiulești. Restricția a fost instituită pe direcția de intrare în Republica Moldova. „Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră informează participanții
09:20
Avarii la rețelele electrice din cauza vremii complicate. Peste 1200 de gospodării au rămas fără curent
Aturotațile anunță avarii la rețelele electrice din cauza vântului și ninsorilor. În această dimineață, peste 1200 de gospodării au rămas fără energie electrică. Ministerul Energiei anunță că satul Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul și satul Etulia din Găgăuzia au fost deconectate parțial de la rețea, iar echipele de muncitori intervin la fața locului. „Pentru
09:00
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza ninsorilor. Cele mai ample intervenții au loc în raioanele de sud
Ninsorile și viscolul fac dificilă circulația pe mai multe drumuri naționale și locale. În raioanele de sud, unde este valabil cod portocaliu, ninsorile au început încă noaptea, iar cele mai multe intervenții ale drumarilor au început în această regiune. Autospecialele au ieșit pe drumul național M3 Chișinău – Giurgiulești, pe traseul Tighina – Căușeni –
Ninsorile abundente paralizează Bucureștiul și sudul României. Autostrăzi închise, zboruri deviate, trenuri cu întârzieri
Căderile masive de zăpadă au provocat
La noapte se închid două vămi din cauza ninsorilor. După 03.00, punctele Palanca și Tudora nu vor activa # Ziua
Autoritățile anunță că, la noapte, din cauza ninsorilor, vor închide vămile de la Palanca și Tudora, cele mai aglomerate de la frontiera mold-ucraineană. Cele două posturi își vor sista activitatea începând cu ora 03.00. „Măsura este dispusă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și are drept scop prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței cetățenilor. Recomandăm […] Articolul La noapte se închid două vămi din cauza ninsorilor. După 03.00, punctele Palanca și Tudora nu vor activa apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Școlile din Chișinău vor fi închise miercuri. Elevii vor învăța on-line, din cauza codului galben de ninsori # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a propus, cu puțin timp în urmă, ca elevii din Capitală să învețe de la distanță, din cauza ninsorilor abundente prognozate pentru miercuri și joi. Ceban a mai dispus ca „angajații și persoanele care pot să muncească la distanță să rămână la distanță”. „Dragi părinți, profesori și elevi, Meteorologii prognozează cod portocaliu […] Articolul Școlile din Chișinău vor fi închise miercuri. Elevii vor învăța on-line, din cauza codului galben de ninsori apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Kremlinul acuză Ucraina de „șantaj energetic” față de Ungaria din cauza opririi livrărilor de petrol prin „Drujba” # Ziua
Autoritățile ruse au acuzat Ucraina că practică „șantaj energetic” față de Ungaria prin blocarea tranzitului petrolului rusesc pe teritoriul său. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Ungaria susține că autoritățile de la Kiev nu reiau în mod deliberat tranzitul, deși conducta „Drujba” este funcțională. „Vedem că are loc un […] Articolul Kremlinul acuză Ucraina de „șantaj energetic” față de Ungaria din cauza opririi livrărilor de petrol prin „Drujba” apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Cazurile de gripă și infecții respiratorii, în ușoară scădere. Copiii, cei mai expuși la îmbolnăviri # Ziua
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute au înregistrat o scădere săptămâna trecută. Adresările la medicii de familie s-au redus cu 12% în perioada 9 – 15 februarie, față de începutul acestei luni. În total, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada menționată s-au înregistrat aproximativ 4400 de cazuri, majoritatea la copii. De asemenea, săptămâna […] Articolul Cazurile de gripă și infecții respiratorii, în ușoară scădere. Copiii, cei mai expuși la îmbolnăviri apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
VIDEO | O fabrică din R. Moldova a exportat vinuri de 5 milioane de lei în SUA folosind ilegal o marcă franceză # Ziua
O companie din Republica Moldova a exportat din 2020 vinuri în valoare de cinci milioane de lei în Statele Unite folosind o marcă franceză, fără a avea acest drept oferit de titular. Schema a fost deconspirată în cadrul unei anchete a Poliției de Frontieră și a PCCOCS. „Compania din Moldova a fabricat și exportat în […] Articolul VIDEO | O fabrică din R. Moldova a exportat vinuri de 5 milioane de lei în SUA folosind ilegal o marcă franceză apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Bugetarii vor începe mai târziu mâine munca, iar lecțiile ar putea fi organizate online, anunță Guvernul, în contextul Codului portocaliu de ninsori # Ziua
Guvernul anunță că programul de lucru al bugetarilor va începe miercuri, 18 februarie, la ora 09:00, în contextul valului de ninsori prognozat de meteorologi. De asemenea, în funcție de posibilitate, unele categorii de muncitori ar putea lucra de la distanță. În același timp, autoritățile publice locale urmează să decidă dacă elevii vor rămâne acasă mâine. „Conform […] Articolul Bugetarii vor începe mai târziu mâine munca, iar lecțiile ar putea fi organizate online, anunță Guvernul, în contextul Codului portocaliu de ninsori apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță, despre scumpirea luminii, sursa crizei imobiliare și „importul” muncitorilor din Asia # Ziua
După facturile usturătoare la gaz din ianuarie, vine o nouă lovitură pentru consumatori: se anunță scumpirea energiei electrice. Furnizorii cer majorarea tarifelor, iar ANRE urmează să ia o decizie în curând. Între timp, problemele de pe piața imobiliară din Capitală au intrat în vizorul autorităților, care anunță că vor să stimuleze construcția de locuințe în […] Articolul CONTRASENS | Veaceslav Ioniță, despre scumpirea luminii, sursa crizei imobiliare și „importul” muncitorilor din Asia apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Bulgaria pentru o lege care autorizează serviciile sale de informaţii să infiltreze companii, ONG-uri şi agenţii guvernamentale în numele securităţii naţionale, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Curtea a decis că „reglementările care guvernează utilizarea „agenţilor sub acoperire” nu includ protecţiile minime împotriva acţiunilor […] Articolul Bulgaria, condamnată de CEDO pentru legea care permite spionajul în ONG-uri și companii apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
PAS anunță modificări la Legea cetățeniei. Se propune instituirea unui moratoriu pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat # Ziua
Tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu timp de doi ani. PAS a înregistrat un proiect în Parlament, în care stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până pe 1 ianuarie 2028. Dacă vor fi adoptate, reglementările vor viza […] Articolul PAS anunță modificări la Legea cetățeniei. Se propune instituirea unui moratoriu pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
„Partidul Nostru” a întrebat oficial procurorii dacă au pornit vreun dosar cu privire la achizițiile de gaze, păcură și energie electrică # Ziua
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cerând informații despre existența și stadiul cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Anunțul a fost făcut într-un briefing de presă la Parlament de către deputatul Elena Grițco. „Tarifele la gaze au crescut […] Articolul „Partidul Nostru” a întrebat oficial procurorii dacă au pornit vreun dosar cu privire la achizițiile de gaze, păcură și energie electrică apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
FOTO | Înainte de ninsori, serviciile Primăriei Capitalei și-au întețit lucrările de plombare pe străzile Capitalei # Ziua
Echipele de drumari și-au intensificat lucrările de plombare a străzilor și drumurilor din Capitală înainte de avertizările de ninsori anunțate pentru miercuri. Municipalitatea susține că atât timp cât vremea permite, serviciile specializate vor interveni continuu la înlăturarea situațiilor de avariere. „Pe parcursul zilei și până seara târziu, se efectuează intervenții cu asfalt rece, procedură temporară […] Articolul FOTO | Înainte de ninsori, serviciile Primăriei Capitalei și-au întețit lucrările de plombare pe străzile Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
O mașină a luat foc în curtea unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Cazul s-a produs marți, 17 februarie, în jurul orei 14:30. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a luat foc un autoturism de model Opel Astra în curtea unui bloc de pe strada Varșovia 9. „Apelul la Serviciul 901 a fost […] Articolul VIDEO | Alertă în Chișinău! Pompierii au stins un autoturism cuprins de flăcări la Botanica apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
O casă din Sângerei, mistuită în urma a două incendii. Proprietarul, în vârstă de 72 de ani, se află în stare gravă la spital # Ziua
O casă din orașul Sângerei a fost mistuită, noaptea trecută, de un grav incendiu. Patru echipaje de pompieri au luptat cu flăcările timp de mai multe ore. Salvatorii au reușit evacuarea unui copil din locuință, iar proiprietarul casei, în vârstă de 72 de ani, a suferit arsuri de gradul III pe surpafața corpului și se […] Articolul O casă din Sângerei, mistuită în urma a două incendii. Proprietarul, în vârstă de 72 de ani, se află în stare gravă la spital apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Polonia pregătește un proces împotriva Rusiei și cere despăgubiri după rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial # Ziua
Polonia pregătește o acțiune juridică împotriva Rusiei pentru prejudiciile pe care, potrivit Varșoviei, Uniunea Sovietică le-ar fi cauzat Republicii Populare Polone. Premierul polonez Donald Tusk a dispus formarea unui grup de istorici care să evalueze evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial și perioada deceniilor următoare. Informația a fost confirmată pentru Financial Times de directorul Institutului […] Articolul Polonia pregătește un proces împotriva Rusiei și cere despăgubiri după rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial apare prima dată în ZIUA.md.
Avertizarea de ninsori, revăzută de meteorologi. Codul portocaliu, valabil doar pentru sudul R. Moldova # Ziua
Valul de ninsori puternice, anunțat încă luni de meteorologi, va cuprinde doar sudul R. Moldova. Avertizarea emisă a fost revăzută de Serviciul Hidrometeorologic. Astfel, în urma actualizărilor, codul portocaliu rămâne valabil doar pentru raioanele din sud, pentru Capitală și pentru centrul R. Moldova a fost emis cod galben, iar în nord nu sunt anunțate precipitații. […] Articolul Avertizarea de ninsori, revăzută de meteorologi. Codul portocaliu, valabil doar pentru sudul R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Cetățean moldovean arestat în Polonia după ce a oprit un tren. Avea asupra sa documente rusești și echipamente electronice # Ziua
Un cetățean al Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat în Polonia după ce ar fi tras frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Potrivit autorităților poloneze, asupra acestuia au fost găsite documente rusești și mai multe dispozitive electronice. Incidentul a avut loc la stația feroviară din […] Articolul Cetățean moldovean arestat în Polonia după ce a oprit un tren. Avea asupra sa documente rusești și echipamente electronice apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
FOTO/VIDEO | O mașină, găsită sub gheața lacului Ghidighici. IGSU investighează cum și când a ajuns vehicul în apă # Ziua
O mașină a fost găsită sub gheața lacului Ghidighici în timpul unor filmări efectuate cu drona de un bărbat. În urma imaginilor apărute pe internet, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat o operațiune cu implicarea scafandrilor. IGSU nu exclude că mașina, care se află la aproximativ 200 de metri de mal, s-a prăbușit […] Articolul FOTO/VIDEO | O mașină, găsită sub gheața lacului Ghidighici. IGSU investighează cum și când a ajuns vehicul în apă apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
O angajată a unui centru de plasament, condamnată de instanță după ce a extras 18 mii de lei de pe cardul unei beneficiare a instituției # Ziua
O angajată a unui centru de plasament din Bălți a fost condamnată de instanță la un an și 10 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, după ce a retras de pe cardul unei beneficiare a instituției peste 18 mii de lei. Tânăra de 28 de ani a folosit cardul pentru a-și cumpăra diferite bunuri […] Articolul O angajată a unui centru de plasament, condamnată de instanță după ce a extras 18 mii de lei de pe cardul unei beneficiare a instituției apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
O nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA începe la Geneva. Discuțiile se desfășoară cu ușile închise # Ziua
La Geneva începe astăzi, 17 februarie, o nouă rundă de negocieri trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite privind reglementarea conflictului. Discuțiile sunt programate să dureze două zile, 17 și 18 februarie, și se desfășoară în format închis pentru presă. Ministerul de Externe al Elveției a anunțat că jurnaliștii vor avea acces doar la imagini […] Articolul O nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA începe la Geneva. Discuțiile se desfășoară cu ușile închise apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
O fetiță de trei ani cu o tumoare masivă în torace, salvată de medicii de la IMC în urma unei intervenții complicate # Ziua
O fetiță de doar trei ani cu o tumoare masivă în torace, ce îi comprima aproape integral plămânul drept, a fost salvată de medicii de la Institutul Mamei și Copilului în urma unei intervenții chirurgicale complexe. Copila a fost adusă la IMC cu tuse uscată persistentă, stare de oboseală și dificultăți de respirație, simptome […] Articolul O fetiță de trei ani cu o tumoare masivă în torace, salvată de medicii de la IMC în urma unei intervenții complicate apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Autoritățile vor să stimuleze construcția de locuințe în raioanele din jurul Chișinăului! Radu Marian: „Suntem în discuții cu dezvoltatorii” # Ziua
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de imobile vândute comparativ cu anii precedenți. Declarația aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit parlamentarului PAS, autoritățile vor veni cu măsuri menite […] Articolul Autoritățile vor să stimuleze construcția de locuințe în raioanele din jurul Chișinăului! Radu Marian: „Suntem în discuții cu dezvoltatorii” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Aplicația de mesagerie Telegram ar putea fi blocată integral pe teritoriul Rusiei începând cu 1 aprilie, potrivit canalului de Telegram Baza, care citează surse „din mai multe instituții”. Potrivit acestor informații, Roskomnadzor (RKN) ar urma să demareze o blocare totală a serviciului, similară măsurilor aplicate anterior platformelor Instagram și Facebook. Restricția ar viza întreg teritoriul […] Articolul Telegram ar putea fi blocat complet în Rusia din 1 aprilie. Roskomnadzor nu confirmă apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Explozii puternice lângă frontiera moldo-ucraineană. Bubuituri în urma atacurilor cu drone auzite în raionul Soroca # Ziua
O deflagrație puternică produsă într-o localitate din Ucraina, aproape de frontiera cu R. Moldova, a fost auzită de localnicii mai multor sate din raionul Soroca. Imagini video cu posibile drone distruse în urma atacurilor rusești au fost publicate pe rețelele de socializare. „Astăzi, Poliția a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca […] Articolul Explozii puternice lângă frontiera moldo-ucraineană. Bubuituri în urma atacurilor cu drone auzite în raionul Soroca apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Pagube majore și zeci de mii de oameni fără apă și căldură în Odesa # Ziua
Rusia a lansat noaptea trecută un atac combinat de amploare asupra infrastructurii civile, energetice și logistice din mai multe regiuni ale Ucrainei. Potrivit Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, cel puțin nouă persoane au fost rănite, iar o femeie a murit în regiunea Sumî. Potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Rusia a folosit […] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Pagube majore și zeci de mii de oameni fără apă și căldură în Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Vin ninsorile puternice! Autoritățile îndeamnă oamenii să evite deplasările neesențiale în următoarele două zile # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de avertizare în contextul Codului portocaliu și galben de ninsori, care intră în vigoare în această seară. Pe cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. […] Articolul Vin ninsorile puternice! Autoritățile îndeamnă oamenii să evite deplasările neesențiale în următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Atacatorul de la meciul de hochei din SUA, identificat ca persoană transgender. Bărbatul a deschis focul asupra propriei familii # Ziua
Autoritățile din orașul Pawtucket au identificat atacatorul care a ucis două persoane și a rănit grav alte trei în timpul unui meci de hochei între licee drept Robert Dorgan, în vârstă de 56 de ani. Potrivit poliției, acesta folosea și numele Roberta Esposito, transmite The New York Post. Tragedia s-a produs luni după-amiază la arena […] Articolul Atacatorul de la meciul de hochei din SUA, identificat ca persoană transgender. Bărbatul a deschis focul asupra propriei familii apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Vlad Plahotniuc a refuzat să facă declarații la CSJ în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul PSRM, Igor Dodon # Ziua
Vlad Plahotniuc a fost adus azi-dimineață la Curtea Supremă de Justiție pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul socialiștilor, Igor Dodon. În urma unei decizii anterioare a CSJ, politicianul a fost adus silit în sala de judecată, ședința fiind organizată fără prezența jurnaliniștilor. Potrivit presei, la începutul ședinței Vlad Plahotniuc […] Articolul Vlad Plahotniuc a refuzat să facă declarații la CSJ în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul PSRM, Igor Dodon apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski: Întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa Washingtonului # Ziua
Întâlnirea dintre Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. „A fost o întrevedere convenită în prealabil. Inițiativa acestei întrevederi a venit din partea americanilor. Și asta pentru că din punctul de vedere […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski: Întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa Washingtonului apare prima dată în ZIUA.md.
