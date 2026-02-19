„Politicieni comozi Rusiei”. Dezvăluiri în Parlament, documente secrete despre cedări către Gazprom
TVR Moldova, 19 februarie 2026 18:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a lansat acuzații grave în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii moțiunii simple înaintate de opoziție. Oficialul a declarat că în arhiva ministerului au fost descoperite documente și corespondențe care ar indica tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice și industriale din Republica Moldova către gigantul rus Gazprom, în contul așa-numitei datorii la gaz. Declarațiile au stârnit reacții dure din partea opoziției, care i-a reproșat că beneficiază de infrastructura moștenită din perioada sovietică.
Acum 15 minute
18:40
Ucrainenii continuă să îndure frigul şi întunericul în casele lor. În pofida încercărilor internaţionale de a negocia pacea cu invadatorii ruşi şi de a-i convige să renunţe la terorizarea oamenilor prin frig, armata Moscovei bombardează fără pauză infrastructura energetică a tarii devastate de război. Pentru a-i ajuta pe locuitorii Ucrainei să treacă de această iarnă geroasă, TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
Acum 30 minute
18:30
Acum 2 ore
17:10
Igor Grosu, către Constantinov: „La vârsta asta, fugar, pe dealuri, mai bine acasă, la Comrat” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat dur și ironic cazul fostului președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea a 46 de milioane de lei. Grosu a menționat că fuga în regiunea transnistreană sau în Federația Rusă „nu este o soluție” și îl îndeamnă să revină în țară.
Acum 4 ore
16:40
Amenințarea sau violența exercitată asupra judecătorilor ar putea fi sancționată mai dur conform unui proiect de lege care urmează să fie examinat joi în cadrul ședinței Parlamentului, potrivit bizlaw.md. Solicitarea vine după ce, în ultima perioadă, mai mulţi judecători au fost agresaţi la locul de muncă. Ultimul caz a avut loc recent, când o femeie a intrat în timpul unei şedinţe de la Judecătoria Centru din Chişinău şi a lovit un magistrat cu un obiect dur în cap.
16:30
Primul apărător al drepturilor omului pentru cetăţenii din regiunea transnistreană câştigă la CEDO. Este cazul juristului Alexandru Zubco, căruia autorităţile separatiste de la Tiraspol i-au aplicat interdicţia de a intra în stânga Nistrului pentru o perioadă de 15 ani. Se întâmpla în 2015. Pentru că a considerat decizia una abuzivă, Zubco a atacat Federaţia Rusă şi Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Astăzi, magistraţii i-au dat câştig de cauză.
16:10
Regele Charles, după arestarea fratelui său, Andrew: Legea trebuie să-și urmeze cursul # TVR Moldova
Regele Charles al III-lea a reacționat după ce fratele său mai mic, fostul prinț Andrew, a fost arestat în legătură cu dosarul Epstein.
15:40
Mașină avariată din cauza drumurilor proaste? Iată cum poți obține despăgubiri, potrivit unui avocat # TVR Moldova
Șoferii care și-au avariat mașinile din cauza drumurilor proaste pot solicita despăgubiri, întrucât legea le oferă dreptul de a-și recupera prejudiciul. Despre această posibilitate a vorbit avocatul Sergiu Muntean în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova.
15:30
Arestarea unui traficant de droguri în Moldova a declanșat rețineri masive în Ucraina și Polonia # TVR Moldova
O sută de persoane reținute, 36 de laboratoare și 74 de depozite de droguri distruse, 40 de mașini și sume imense de bani confiscați – toate aceste acțiuni au fost realizate în Ucraina și Polonia după ce oamenii legii din Moldova au reținut un traficant de droguri și l-au condamnat la nouă ani de închisoare.
15:10
Risipeni și Horești vor să se unească: un singur buget, mai mulți bani pentru comunitate # TVR Moldova
Două sate din raionul Fălești se pregătesc să facă un pas important - să se unească într-o singură administrație. După exemplul comunei Călinești, aflată la doar 33 de kilometri distanță, localitățile Risipeni și Horești au votat inițierea procesului de amalgamare încă din vara trecută. Autoritățile spun că schimbarea va aduce comunităţii mai mulți bani și mai multe proiecte.
15:00
Premieră la Teatrul Fără Nume – un spectacol-manifest despre timp, memorie și a doua șansă. # TVR Moldova
Teatrul Fără Nume prezintă premiera „Cartierul Îndepărtat”, un spectacol inspirat din celebra manga japoneză semnată de Jiro Taniguchi, în regia lui Dorian Rossel.
Acum 6 ore
14:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP.
14:40
Drumurile naţionale din Republica Moldova sunt la această oră practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În schimb, peste o mie de consumatori din sudul Republicii Moldove rămân și la această oră fără energie electrică, din cauză ninsorii. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în aproape 100 de situaţii de urgenţă. De astăzi şi majoritatea elevilor au revenit la şcoală, însă 64 de instituţii din raioanele Călăraşi, Cantemir şi Cimişlia functionează în regim online.
14:30
SA „Moldovagaz” atenționează consumatorii care au acumulat datorii pentru gazele naturale: sumele restante pentru perioadele anterioare datei de 1 septembrie 2025 trebuie achitate integral, altfel compania va iniția proceduri judiciare de recuperare silită. Neplata obligațiilor contractuale nu este anulată de schimbarea furnizorului către SA „Energocom”, iar toate costurile legate de procesele și executările silite vor fi suportate de debitori.
14:20
Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, în dosarul Frauda Bancară, a fost prelungit până pe 24 martie în urma unei decizii luate joi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. În același timp, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc în cauzele penale aflate la faza de urmărire penală.
14:10
La Roma, chiar lângă Columna lui Traian, arta modernă românească întâlnește istoria antică. O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși se deschide la Muzeul ”Mercati di Traiano”, chiar în ziua când se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui artist, informează TVR Info.
13:50
Șeful Poliției îl critică pe Costiuc: „Am adus această copilă la o situație de bullying” # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a respins afirmațiile deputatului Vasile Costiuc potrivit cărora o elevă din clasa a VII-a ar fi ajuns în reanimare după consum de droguri, calificând declarațiile drept iresponsabile și prejudiciabile pentru minoră.
13:40
Achitat în primă instanță, condamnat la Apel: un polițist a fost găsit vinovat de corupere # TVR Moldova
La 18 februarie, Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești din 16 mai 2024, care achitase un polițist și complicele acestuia pentru infracțiunea de corupere pasivă. Instanța a casat integral decizia de fond și a pronunțat o nouă hotărâre.
13:30
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, arestat în ancheta Epstein chiar de ziua sa # TVR Moldova
Poliția britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, în ziua când împlinește vârsta de 66 de ani, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV.
13:10
„Call center” de droguri, destructurat de ofițerii antidrog: 11 persoane au fost reținute # TVR Moldova
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în Uniunea Europeană și țările CSI.
Acum 8 ore
12:40
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, descoperită la o companie din Chișinău # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală de peste 7.000.000 de lei, implicând o companie activă în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului din Chișinău.
12:30
Deputații din opoziție au depus o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării. Ei solicită ca ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, să fie audiat în plenul Parlamentului.
12:10
Multe restaurante și cafenele din Rusia se închid pe fondul reducerii cheltuielilor consumatorilor # TVR Moldova
Restaurantele și cafenelele se închid în Rusia cu cea mai mare viteză de la începutul războiului din Ucraina, acum patru ani, pe măsură ce consumul stagnează chiar și în bogata Moscova.
11:40
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un acord privind serviciile aeriene cu Republica Coreea, care va crea, în premieră, cadrul juridic necesar pentru cooperarea în domeniul transportului aerian dintre cele două state și va stabili regulile de operare a serviciilor bilaterale, inclusiv aspecte ce țin de siguranța și securitatea aeronautică, drepturile de operare și autorizarea companiilor aeriene.
11:40
Decizie în dosarul tentativei de preluare a controlului asupra MAIB. Cine a fost găsit vinovat? # TVR Moldova
Procuratura Generală anunță o victorie importantă în cazul tentativei de preluare a controlului acțiunilorMoldova-Agroindbank în perioada 2010-2013 de un grup de persoane presupuse asociate cu afaceristul controversat Veaceslav Platon. Pe 3 februarie, Curtea de Apel Centru i-a condamnat pe Stela Pahomi, fostă membră a Consiliului de administraţie al MAIB, fratele acesteia, Alexandru Grumeza, Vladimir Torodii, administrator al bazei de date al companiei Registru-Corect SA, precum şi Octavian Popînin – fost angajat al Inspectoratului de Poliţie al sectorului Râşcani din capitală.
11:20
Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon au în comun nu doar faptul că sunt vizați în cauze penale conexe, ci și prin avocatul care îi reprezintă. Ion Vizdoagă îl apără pe Igor Dodon în dosarul „Kuliok”, iar pe Vladimir Plahotniuc îl reprezintă în alte cauze penale.
11:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, România având statut de observator.
11:00
Dosarul „Frauda Bancară”: Procurorii cer încă 30 de zile de arest pentru Vladimir Plahotniuc # TVR Moldova
Procurorii anticorupţie au cerut prelungirea, cu încă 30 de zile, a arestului preventiv pentru Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul "Frauda Bancară". Decizia urmează să fie luată astăzi, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.
Acum 12 ore
10:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, este așteptat astăzi în Parlament. Deputații urmează să examineze moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic.
10:30
Oamenii legii au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI.
09:30
Peste 1 500 de consumatori au rămas fără energie electrică în centru–sud, din cauza vremii severe # TVR Moldova
În urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie, în zona centru–sud a Republicii Moldova au fost înregistrate deconectări de energie electrică, afectând peste 1 500 de consumatori.
09:10
Încă de când a fost demis din funcția de șef al armatei Ucrainei în 2024 și numit ambasador în Marea Britanie, Valeri Zalujnîi a fost considerat pe scară largă principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit Associated Press.
09:00
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 85 de misiuni desfășurate la nivel național, majoritatea fiind generate de condițiile meteo nefavorabile.
08:00
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor.
08:00
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii specializați în lupta împotriva crimei organizate desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală într-un dosar de o gravitate deosebită.
07:50
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor.
06:10
Fond de miliarde, cheltuieli cu firimituri. Cât s-a alocat pentru întreținerea drumurilor în 2025? # TVR Moldova
Vitalie Rapcea, director de program la Centrul Expert-Grup, a declarat la emisiunea „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova că infrastructura rutieră a Republicii Moldova se confruntă cu probleme grave din cauza subfinanțării cronice a întreținerii drumurilor.
Acum 24 ore
21:10
Trei persoane aspiră la șefia USM. Cine sunt candidații și când vor fi organizate alegerile? # TVR Moldova
Trei persoane candidează pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al instituției de învățământ superior a adoptat decizia privind stabilirea perioadei campaniei electorale și a zilei desfășurării alegerilor pentru funcția de rector.
21:00
20:40
Poliția R. Moldova anunță că, începând cu această oră și până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării.
20:30
Sunt prioritare spitalele regionale Bălți și Cahul sau nu? Precizările ministrului Sănătății, Ceban # TVR Moldova
Autoritățile dau asigurări că proiectele spitalelor regionale din Bălți și Cahul rămân prioritare și vor fi realizate conform planului de dezvoltare a țării. Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, cele două instituții medicale sunt considerate spitale strategice și vor avea statut regional, urmând să preia inclusiv servicii medicale de nivel republican.
19:40
19:10
Războiul nu se mai poartă doar cu arme, ci și cu informații și instrumente de manipulare. Acest fapt este confirmat şi în volumul Război cognitiv-informațional în trilateralul România–Republica Moldova–Ucraina, lansat la Chişinău. Este o analiză amplă a strategiilor Federației Ruse și impactul lor asupra celor trei state. Evenimentul a atras experți și studenți, care au discutat despre modalitățile de combatere a războiului informațional.
Ieri
18:40
Pentru adulţi - bătăi de cap, pentru copii - motiv de bucurie. Zăpadă care s-a aşternut, astăzi, într-un strat generos a dat undă verde distracţiei. Fie că s-au plimbat cu sania, s-au bătut cu bulgări de zăpadă, fie s-au plimbat prin decorul de poveste, copiii au declarat că iarna i-a cucerit irevocabil.
18:00
Slovacia amenință Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat # TVR Moldova
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgență în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor rusești prin oleoductul Drujba și a amenințat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situația persistă, relatează AFP.
17:40
Tot mai mulți părinți semnalează că cei mici acuză dureri de cap, lipsă de concentrare, amețeli sau insomnii, simptome care pot afecta serios dezvoltarea și calitatea vieții copiilor. Specialiștii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, cauza nu este una gravă, ci ține de stilul de viață și de suprasolicitare.
17:20
După condițiile insalubre la Spitalul Nisporeni, Emil Ceban pune managerii de spitale sub ultimatum # TVR Moldova
Igiena este sfântă pentru sănătate, iar responsabilitatea pentru respectarea standardelor sanitare revine în primul rând managerilor de spitale. Declarația a fost făcută de Emil Ceban, ministrul Sănătății, în contextul scandalului izbucnit la Spitalul raional Nisporeni.
17:10
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru a oferi claritate cu privire la bunuri și facilități.
17:10
Audierea ministrei Misail-Nichitin, susținută de deputații PAS. Mai are aceasta sprijin politic? # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, spune că va merge în Parlament pentru a fi audiată în contextul situației traficului de droguri pe teritoriul Republicii Moldova, în urma propunerii deputatului socialist Vladimir Odnostalco susținută de toți cei 93 de deputați prezenți la ședință, inclusiv cei din PAS.
16:50
„Telefonul lui Platon”: CSP îi dă dreptate Tatianei Răducanu: Veronica Dragalin, găsită vinovată # TVR Moldova
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a constatat miercuri abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, care în mai 2024 a susținut, într-o scrisoare, apărută în mediul online, că „Tatiana Răducanu a executat comenzile lui Veaceslav Platon, Ilan Șor și avocatul Artur Colenco”, potrivit Ziarului de Gardă. Cu toate acestea, Consiliul a dispus sistarea procedurii disciplinare după ce Veronica Dragalin a plecat din sistemul procuraturii moldovenești.
16:40
Academicieni români avertizează la Chișinău: Tehnologia nu e bună sau rea, ci depinde cum o folosim # TVR Moldova
Vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, și rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Daniel David, se află în aceste zile la Chișinău, unde au susținut lecții publice și dezbateri la Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a adus în prim-plan o dezbatere pentru societatea contemporană: mai există criterii obiective ale binelui și adevărului moral sau trăim într-o epocă în care totul devine opinie personală?
