Dosarul „Frauda Bancară”: Procurorii cer încă 30 de zile de arest pentru Vladimir Plahotniuc

15:40

Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în valoare de 168 de milioane de euro, urmează să fie debursată la începutul lunii martie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Documentele necesare au fost deja transmise, iar autoritățile spun că principalele condiții pentru plată au fost îndeplinite. Totodată, Guvernul mizează pe accesarea unei noi tranșe, de aproximativ 145 de milioane de euro, planificată pentru mijlocul lunii iunie.