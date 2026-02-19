12:20

Marina Tauber a reacționat la investigația Rise Moldova, care a dezvăluit că apropiata lui Ilan Șor deține în banca Ministerului Apărării al Rusiei, Promsveazbank, peste o jumătate de milion de dolari. Fosta politiciană din Partidul „Șor” a calificat articolul drept „mâzgălituri stângace”, fără să spună dacă are sau nu bani în Promsveazbank, instituție financiară care finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei și coruperea electorală în Moldova.