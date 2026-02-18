Sunt prioritare spitalele regionale Bălți și Cahul sau nu? Precizările ministrului Sănătății, Ceban

20:00

Școala din Republica Moldova este apreciată de cei mai mulţi dintre elevi, părinți și profesori. Asta nu înseamnă însă că problemele lipsesc. Stresul elevilor, bullying-ul și condițiile din unele instituții de învăţământ sunt doar câteva dintre acestea, după cum arată Barometrul Școlar, realizat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Studiul oferă, pentru prima dată, o imagine clară asupra percepțiilor din sistem și va sta la baza viitoarelor reforme în educație.