Sunt prioritare spitalele regionale Bălți și Cahul sau nu? Precizările ministrului Sănătății, Ceban
TVR Moldova, 18 februarie 2026 20:30
Autoritățile dau asigurări că proiectele spitalelor regionale din Bălți și Cahul rămân prioritare și vor fi realizate conform planului de dezvoltare a țării. Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, cele două instituții medicale sunt considerate spitale strategice și vor avea statut regional, urmând să preia inclusiv servicii medicale de nivel republican.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
20:40
Poliția R. Moldova anunță că, începând cu această oră și până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării.
20:30
Sunt prioritare spitalele regionale Bălți și Cahul sau nu? Precizările ministrului Sănătății, Ceban # TVR Moldova
Autoritățile dau asigurări că proiectele spitalelor regionale din Bălți și Cahul rămân prioritare și vor fi realizate conform planului de dezvoltare a țării. Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, cele două instituții medicale sunt considerate spitale strategice și vor avea statut regional, urmând să preia inclusiv servicii medicale de nivel republican.
Acum 2 ore
19:40
Poliția R. Moldova anunță că începând cu această oră și până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării.
19:10
Războiul nu se mai poartă doar cu arme, ci și cu informații și instrumente de manipulare. Acest fapt este confirmat şi în volumul Război cognitiv-informațional în trilateralul România–Republica Moldova–Ucraina, lansat la Chişinău. Este o analiză amplă a strategiilor Federației Ruse și impactul lor asupra celor trei state. Evenimentul a atras experți și studenți, care au discutat despre modalitățile de combatere a războiului informațional.
Acum 4 ore
18:40
Pentru adulţi - bătăi de cap, pentru copii - motiv de bucurie. Zăpadă care s-a aşternut, astăzi, într-un strat generos a dat undă verde distracţiei. Fie că s-au plimbat cu sania, s-au bătut cu bulgări de zăpadă, fie s-au plimbat prin decorul de poveste, copiii au declarat că iarna i-a cucerit irevocabil.
18:00
Slovacia amenință Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat # TVR Moldova
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgență în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor rusești prin oleoductul Drujba și a amenințat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situația persistă, relatează AFP.
17:40
Tot mai mulți părinți semnalează că cei mici acuză dureri de cap, lipsă de concentrare, amețeli sau insomnii, simptome care pot afecta serios dezvoltarea și calitatea vieții copiilor. Specialiștii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, cauza nu este una gravă, ci ține de stilul de viață și de suprasolicitare.
17:20
După condițiile insalubre la Spitalul Nisporeni, Emil Ceban pune managerii de spitale sub ultimatum # TVR Moldova
Igiena este sfântă pentru sănătate, iar responsabilitatea pentru respectarea standardelor sanitare revine în primul rând managerilor de spitale. Declarația a fost făcută de Emil Ceban, ministrul Sănătății, în contextul scandalului izbucnit la Spitalul raional Nisporeni.
17:10
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru a oferi claritate cu privire la bunuri și facilități.
17:10
Audierea ministrei Misail-Nichitin, susținută de deputații PAS. Mai are aceasta sprijin politic? # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, spune că va merge în Parlament pentru a fi audiată în contextul situației traficului de droguri pe teritoriul Republicii Moldova, în urma propunerii deputatului socialist Vladimir Odnostalco susținută de toți cei 93 de deputați prezenți la ședință, inclusiv cei din PAS.
Acum 6 ore
16:50
„Telefonul lui Platon”: CSP îi dă dreptate Tatianei Răducanu: Veronica Dragalin, găsită vinovată # TVR Moldova
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a constatat miercuri abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, care în mai 2024 a susținut, într-o scrisoare, apărută în mediul online, că „Tatiana Răducanu a executat comenzile lui Veaceslav Platon, Ilan Șor și avocatul Artur Colenco”, potrivit Ziarului de Gardă. Cu toate acestea, Consiliul a dispus sistarea procedurii disciplinare după ce Veronica Dragalin a plecat din sistemul procuraturii moldovenești.
16:40
Academicieni români avertizează la Chișinău: Tehnologia nu e bună sau rea, ci depinde cum o folosim # TVR Moldova
Vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, și rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Daniel David, se află în aceste zile la Chișinău, unde au susținut lecții publice și dezbateri la Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a adus în prim-plan o dezbatere pentru societatea contemporană: mai există criterii obiective ale binelui și adevărului moral sau trăim într-o epocă în care totul devine opinie personală?
16:30
Examen auto „aranjat”: Un instructor auto din Bălți a fost prins în flagrant cu 900 de euro # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit bani pentru a facilita obținerea unui permis de conducere.
16:10
O carte despre Chişinăul României întregite a fost lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” # TVR Moldova
O carte despre Chişinăul României întregite a fost lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu". Cele două volume sunt consacrate Chişinăului din perioada interbelică, când oraşul era al doilea ca mărime, din România Mare. Autorii cărţii, istoricii Lidia Prisac și Ion Xenofontov au realizat o analiză a evoluției Chişinăului din perspectivă spațială, socială și temporală.
16:00
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul „intimidant și degradant” manifestat de Igor Dodon față de mai multe jurnaliste care relatau dezbaterile judiciare în dosarul „Kuliok” în care politicianul este inculpat.
15:40
Următoarea tranșă din Planul de creștere al UE pentru R. Moldova va fi debursată în martie # TVR Moldova
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în valoare de 168 de milioane de euro, urmează să fie debursată la începutul lunii martie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Documentele necesare au fost deja transmise, iar autoritățile spun că principalele condiții pentru plată au fost îndeplinite. Totodată, Guvernul mizează pe accesarea unei noi tranșe, de aproximativ 145 de milioane de euro, planificată pentru mijlocul lunii iunie.
15:00
Capcana „investițiilor” în criptomonede: 26 de suspecți într-o escrocherie la nivel internațional # TVR Moldova
Promisiuni de câștiguri rapide s-au transformat în datorii și conturi golite: o rețea de escrocherie care opera din Chișinău a atras zeci de victime în capcana „investițiilor” online, iar 26 de persoane sunt acum vizate într-un dosar penal ce urmează să ajungă în instanță, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Grupul din suspecți este alcătuit din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.
15:00
Angajații din Republica Moldova vor putea primi tichete de vacanță. Potrivit unei hotărâri aprobate de Guvern, decizia de a oferi aceste vouchere va fi luată de fiecare angajator. Potrivit ministrului Culturii, Cristian Jardan, această măsură are scopul de a încuraja oamenii să își petreacă vacanțele în Republica Moldova și să sprijine turismul local.
Acum 8 ore
14:20
Elevii din mai multe şcoli din municipiul Chișinău și din câteva raioane din sudul Republicii Moldova studiază astăzi în format online. Decizia a fost luată de administrațiile locale, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Din cauza ninsorii abundente, a fost sistată circulaţia camioanelor atât pe șoselele naționale, cât și la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și România.
14:00
Energia electrică este întreruptă parțial în 8 localități, din cauza condițiilor meteo extreme. Sunt afectați aproximativ 4.222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova, informează compania „Premier Energy Distribution”.
13:50
Un nou termen pentru MD-Alert: Sistemul promis din 2024 ar urma să funcționeze abia în 2027 # TVR Moldova
După mai multe termene ratate și promisiuni succesive, sistemul național de avertizare MD-Alert are un nou deadline. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță că sistemul ar putea deveni operațional abia în 2027, invocând proceduri tehnice și legislative încă nefinalizate.
13:20
Trenul Chișinău–București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță, că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, astăzi, 18 februarie, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului. La această oră, sosirea trenului în stația București este estimată cu o întârziere de peste șase ore, însă se află în continuare în circulație.
13:10
Drepturile și obligațiile străinilor în Republica Moldova vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat astăzi, 18 februarie, un proiect privind admisia, șederea și supravegherea acestora în Republica Moldova.
Acum 12 ore
12:40
Lukașenko, pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea de rachete rusești Oreșnik în Belarus # TVR Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri includerea liderului belarus Aleksandr Lukașenko pe lista cu sancțiuni a Kievului pentru că a permis Rusiei să desfășoare pe teritoriul Belarusului rachete balistice hipersonice Oreșnik și totodată a facilitat atacuri rusești cu drone asupra nordului Ucrainei.
12:30
Conflictul de la Dereneu. Ministra Plugaru: „Nu folosiți copiii în disputele dintre adulți” # TVR Moldova
Ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a spus pe 18 februarie că situația copiilor implicați în conflictul religios de la Dereneu a fost soluționată, iar minorii au revenit acasă și la viața obișnuită. Oficiala a făcut apel la părinți să nu implice copiii în disputele dintre adulți. Afirmațiile ministrei se referă la faptele preotului Mitropoliei Moldovei, Alexandru Popa, care și-a ținut mai multe săptămâni copiii în biserică, protestând astfel împotriva unei decizii judecătorești irevocabile în favoarea Mitropoliei Basarabiei.
12:20
Marina Tauber a reacționat la investigația Rise Moldova, care a dezvăluit că apropiata lui Ilan Șor deține în banca Ministerului Apărării al Rusiei, Promsveazbank, peste o jumătate de milion de dolari. Fosta politiciană din Partidul „Șor” a calificat articolul drept „mâzgălituri stângace”, fără să spună dacă are sau nu bani în Promsveazbank, instituție financiară care finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei și coruperea electorală în Moldova.
12:10
O cetățeană străină, în vârstă de 66 de ani, a încercat să iasă din R. Moldova cu 60.000 de dolari tăinuți în buzunare special adaptate, fără a-i declara, informează Serviciul Vamal.
12:00
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor.
11:50
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # TVR Moldova
Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru trafic de ființe umane. Potrivit Procuraturii, instanța a stabilit privarea dreptului de a desfășura activități legate de recrutarea și utilizarea forței de muncă pe o perioadă de cinci ani.
11:40
Circulația camioanelor, sistată în mai multe puncte de trecere a frontierei și în două raioane # TVR Moldova
UPDATE 11:30: Traseul M-3, sensul giratoriu din Balabanu, raionul Taraclia – circulația pe drumul de ocolire este sistată temporar pentru transportul de mare tonaj, informează Inspectoratul General al Poliției.
11:40
60.000 de dolari ascunși în buzunare: o nerezidentă a fost prinsă la Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
O cetățeană nerezidentă, în vârstă de 66 de ani, a încercat să iasă din R. Moldova cu 60.000 de dolari tăinuți în buzunare special adaptate, fără a-i declara, informează Serviciul Vamal.
11:30
Marți, 17 februarie, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei l-a arestat preventiv, pentru 60 de zile, pe fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, acuzat de spălare de bani, informează DW.com.
11:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a spus miercuri, 18 februarie, că nu vede premise pentru o majorare semnificativă a tarifelor la energia electrică.
10:50
Doi frați din Chișinău au amenințat un tânăr de 22 de ani cu moartea după ce acesta din urmă a pierdut 9.000 de euro la poker, joc de noroc interzis în Republica Moldova. Inculpații au fost arestați pentru 30 de zile.
10:40
Circulația camioanelor, sistată în mai multe puncte de trecere a frontierei și într-o localitate # TVR Moldova
UPDATE 10:00: Autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară. Restricțiile se aplică pe direcția de intrare în Republica Moldova, precum și, după caz, pe ambele sensuri de deplasare, în funcție de punctul de trecere.
10:30
Peste 400 de salvatori sunt în alertă; echipele din sudul RM deblochează vehicule blocate de ninsori # TVR Moldova
Peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:10
Peste 700 de instituții activează astăzi cu prezență fizică, informează Ministerul Educației # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează că la decizia organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și autorităților publice locale de nivelul 2, instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecțiile online. Alte 751 de instituții activează în regim obișnuit cu prezență fizică.
10:00
Circulația camioanelor a fost sistată temporar în două puncte de frontieră și o localitate # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță sistarea temporară a circulației vehiculelor de mare tonaj în punctele de trecere Giurgiulești–Cahul (pe sensul de intrare în țară) și Palanca–Tudora (pe ambele sensuri).
09:30
Curentul electric a fost întrerupt parțial în două sate din raionul Vulcănești din cauza vremii # TVR Moldova
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, s-au înregistrat deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării. Două localități din raionul Vulcănești au fost afectate parțial: satele Alexandru Ioan Cuza și Etulia, potrivit Ministerul Energiei.
09:10
București sub cod roșu: viscol și ninsori abundente paralizează traficul și provoacă pagube # TVR Moldova
Coşmar alb în sudul şi estul României. Ninge încontinuu de peste 8 ore şi va continua să ningă până la ora 13:00. Până la ora 9:00, Bucureștiul se află sub avertizare Cod Roşu de ninsori abundente și viscol, iar stratul de zăpadă va depăşi o jumătate de metru. Traficul e aproape blocat, deşi utilajele de deszăpezire lucrează non-stop, scrie TVR Info.ro.
09:00
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale; drumarii intervin pe mai multe sectoare # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
08:50
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, pe anumite trasee din Ucraina.
08:30
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii intervin pe mai multe trasee # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
Acum 24 ore
21:40
Campionii discursului de ură în Moldova. Usatîi, Costiuc și Dodon, în topul intoleranței # TVR Moldova
Discursul de ură în politica moldovenească este în creștere alarmantă. Potrivit unui raport al Promo-LEX, cele mai multe manifestări de intoleranță în perioada electorală din 2025 au fost generate de Renato Usatîi, Vasile Costiuc și Igor Dodon. Monitorizarea arată că numărul cazurilor a crescut de 1,7 ori față de alegerile parlamentare din 2021, iar politicienii recurg tot mai frecvent la stereotipuri, sexism, homofobie și instigări la discriminare pentru a-și consolida mesajele electorale.
Ieri
20:50
Circulație sistată spre punctele de frontieră din sudul republicii. Restricții pe drumul Odesa–Reni # TVR Moldova
Autoritățile informează că, începând cu ora 03:00, va fi sistată circulația spre punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora, pentru toate categoriile de participanți la trafic.
20:40
Mii de maşini sunt oprite în trafic în aceste zile la intrarea în Chişinău. Şoferii participă la un scurt sondaj despre fluxul de maşini din zonă, iar datele colectate vor fi folosite într-un proiect de construcţie a șoselei de centură. Recensământul traficului se face la intrarea în Chișinău, în apropierea localităţilor Truşeni, Stăuceni, Budeşti şi Băcioi.
20:10
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța miercuri, 18 februarie, în regim online. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban.
20:00
Școala din Republica Moldova este apreciată de cei mai mulţi dintre elevi, părinți și profesori. Asta nu înseamnă însă că problemele lipsesc. Stresul elevilor, bullying-ul și condițiile din unele instituții de învăţământ sunt doar câteva dintre acestea, după cum arată Barometrul Școlar, realizat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării. Studiul oferă, pentru prima dată, o imagine clară asupra percepțiilor din sistem și va sta la baza viitoarelor reforme în educație.
19:20
Cum se apără șefa spitalului din Nisporeni, demisă după imaginile cu gândaci și saltele murdare # TVR Moldova
Directorul Spitalului Raional din Nisporeni şi-a dat demisia, după ce o mamă a publicat săptămâna trecută, pe reţelele sociale, imagini cu gândaci, saltele murdare şi baia nefuncţională din Secţia Pediatrie. În urma controalelor, secţia a fost închisă până la remedierea neregulilor.
18:50
Măsurile propuse de Guvern pentru condițiile meteo extreme: Armata și Salvatorii vor fi alături # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat un șir de măsuri pentru prevenirea situațiilor de risc și reducerea aglomerației în trafic. În contextul ultimelor actualizări meteo și al Codurilor Galben și Portocaliu emise, care vizează ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând din această noapte și pe parcursul zilei de mâine, autoritățile au dispus măsuri suplimentare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.